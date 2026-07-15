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Тръмп с извънредни разкрития за ударите срещу Иран: Наредих да удрят всичко, освен петрола

Тръмп с извънредни разкрития за ударите срещу Иран: Наредих да удрят всичко, освен петрола

15 Юли, 2026 03:55, обновена 15 Юли, 2026 04:03 606 8

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Американският президент постави условия за край на атаките, заплаши с унищожаване на мостове и не изключи сухопътна операция на остров Харг

Тръмп с извънредни разкрития за ударите срещу Иран: Наредих да удрят всичко, освен петрола - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съединените щати няма да прекратят мощните военни удари в Близкия изток, докато Техеран не се съгласи да се върне на масата за преговори.

Това обяви американският президент Доналд Тръмп в извънредно интервю за Fox News тази нощ българско време.

Държавният глава подчерта, че американските военни в момента извършват „много мощни удари“. Основната цел на Вашингтон е напълно да унищожи иранските военни сили, разположени в близост до стратегическия Ормузки проток. Тръмп отбеляза, че САЩ вече са постигнали основните цели на операцията срещу Иран, но натискът няма да отслабне.

Военна стратегия: „Удряйте всичко, освен петрола“

Въпреки сериозната ескалация, Тръмп разкри, че е наложил строги ограничения върху военните мишени, за да предпази глобалния енергиен пазар.

„Наредих на американските военни да удрят всичко, освен петрола“, заяви президентът.

Той поясни, че в момента САЩ са поставили енергийните съоръжения на Иран „на пауза“. Поради тази причина е малко вероятно американските сили да предприемат въздушни удари срещу ключовите петролни терминали на остров Харг.

Попитан директно от журналисти дали се обмисля изпращането на войски за завземане на остров Харг, Тръмп избегна директен отговор. Той обаче направи важно уточнение за бъдещето на конфликта: „Понякога сухопътната операция просто е необходима“.

Дипломация зад кулисите и алтернативи за Ормузкия проток

На въпрос за икономическата блокада и напрежението в региона, Тръмп изрази увереност, че световната търговия не трябва да бъде заложник на един географски пункт. Президентът смята, че могат да се намерят „отлични алтернативи“ за транспортиране на суровини извън Ормузкия проток.

Държавният глава направи и няколко изненадващи признания за настоящата ситуация:

  • Уважение към противника: Тръмп заяви, че в този конфликт Иран се бори срещу САЩ „като велик боксьор“.
  • Отворени канали: Въпреки активните бойни действия, преките контакти между САЩ и Иран в момента продължават.
  • Ултиматум за преговори: САЩ ще продължат атаките с пълна сила, ако Иран откаже дипломатическо решение.

Жестока заплаха за унищожаване на инфраструктура

Ако Иран не отстъпи пред исканията на Белия дом, Тръмп е готов драстично да разшири обхвата на военните действия. Президентът отново заплаши ислямския режим с пълно унищожаване на критичната гражданска инфраструктура в страната, включително ключови мостове и електроцентрали.

Очаквайте „голямо съобщение“ в четвъртък вечер

Нощните коментари на Тръмп засилиха и интригата около планираното му за този четвъртък (петък сутрин българско време) национално обръщение в праймтайма. Към темата за Иран той добави и вътрешнополитически курс, свързан с изборите.

„Без свободни и честни избори нямаш държава. Ще обсъдим това, но ще направя и едно наистина много голямо съобщение“, загатна Тръмп. Според водещи американски медии, по време на речта се очаква Белият дом да разкрие наскоро разсекретени разузнавателни данни, свързани с уязвимости в машините за гласуване и опити за чуждестранна намеса.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мдаа

    3 27 Отговор
    Според CNN, запасите от оръжия в САЩ са значително изчерпани и ще бъдат подложени на още по-голям натиск, ако ударите срещу Иран продължат със сегашните темпове. Анализаторите са шокирани: ако това продължи, Америка рискува дори да не оцелее във война с Китай или Северна Корея. Запасите вече са на дъното. Поне 50% от THAAD, почти 50% от Patriot и 30% от Tomahawk са изразходвани. Не се планират нови THAAD за тази година; Tomahawks и Patriot се произвеждат по 15-20 на месец. Възстановяването ще отнеме поне три години. Конгресът не е отпуснал нито стотинка за подмяна. Само след няколко дни реална работа по Иран, „най-мощната армия в човешката история“ вече седи с празни складове, потейки се при мисълта за голям конфликт. Особено впечатляващо е, когато най-големият полицай шумно заплашва всички, размахва юмруци и изведнъж открива, че ракетите ги няма, фабриките са бездействащи, а новите няма да са готови още три до пет години. Тръмп очевидно е забравил да се консултира с Пентагона, преди да размахва големия си американски член из Персийския залив.

    Мдаа ...

    Коментиран от #2

    04:08 15.07.2026

  • 2 Госあ

    5 27 Отговор

    До коментар #1 от "Мдаа":

    Китай няма да започне никога конфликт със сащ първи, но със сигурност ако бъде нападнат има с какво да отговори. Китай играе на друга писта - наука и технологии, където със сигурност ще победи ! Достатъчно е всички китайски учени и инженери да се приберат в родината и да останат там.

    04:15 15.07.2026

  • 3 безпомощни кравари ,удри между рогата

    3 23 Отговор
    коя най мощната армия във света краварската ли? смешници сте

    най голямата и мощна армия е китайската

    тия там са 1,4 милиарда население!!! те само със по едно копие да ви нападнат и ще ви превземат

    Коментиран от #7

    04:25 15.07.2026

  • 4 Нексус

    2 5 Отговор
    Краварските тролове налазиха статията като торби червеи и нацвъкаха минусите......

    Коментиран от #6

    04:37 15.07.2026

  • 5 име

    1 4 Отговор
    Иран за какво да преговаря с краварите? Нали се бяхте разбрали, че за 60 дни, докато преговаряте, вие си натискате парцалите, а Иран и Оман ще се занимават с трафика в протока. И пак пак краварите почнаха да казват на корабите от къде да минават, ползвайти влиянието си над прокси арабските монархии на полуострова. Трети път ги нападате по време на преговори. Краварските президенти доказват че думата им не струва нищо още от обещанието на рейгън че палестинските бежанци в Ливан ще са в безопасност.

    04:53 15.07.2026

  • 6 име

    0 4 Отговор

    До коментар #4 от "Нексус":

    Тва е един трол

    04:55 15.07.2026

  • 7 Копиеносец

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "безпомощни кравари ,удри между рогата":

    Порим копейки като риби.

    04:56 15.07.2026

  • 8 Един шофьор

    2 3 Отговор
    Тебе бай Дончоо ,тебе трябва да удари някой.

    04:56 15.07.2026