Тръмп с извънредни разкрития за ударите срещу Иран: Наредих да удрят всичко, освен петрола

Съединените щати няма да прекратят мощните военни удари в Близкия изток, докато Техеран не се съгласи да се върне на масата за преговори.

Това обяви американският президент Доналд Тръмп в извънредно интервю за Fox News тази нощ българско време.

Държавният глава подчерта, че американските военни в момента извършват „много мощни удари“. Основната цел на Вашингтон е напълно да унищожи иранските военни сили, разположени в близост до стратегическия Ормузки проток. Тръмп отбеляза, че САЩ вече са постигнали основните цели на операцията срещу Иран, но натискът няма да отслабне.

Военна стратегия: „Удряйте всичко, освен петрола“

Въпреки сериозната ескалация, Тръмп разкри, че е наложил строги ограничения върху военните мишени, за да предпази глобалния енергиен пазар.

„Наредих на американските военни да удрят всичко, освен петрола“, заяви президентът.

Той поясни, че в момента САЩ са поставили енергийните съоръжения на Иран „на пауза“. Поради тази причина е малко вероятно американските сили да предприемат въздушни удари срещу ключовите петролни терминали на остров Харг.

Попитан директно от журналисти дали се обмисля изпращането на войски за завземане на остров Харг, Тръмп избегна директен отговор. Той обаче направи важно уточнение за бъдещето на конфликта: „Понякога сухопътната операция просто е необходима“.

Дипломация зад кулисите и алтернативи за Ормузкия проток

На въпрос за икономическата блокада и напрежението в региона, Тръмп изрази увереност, че световната търговия не трябва да бъде заложник на един географски пункт. Президентът смята, че могат да се намерят „отлични алтернативи“ за транспортиране на суровини извън Ормузкия проток.

Държавният глава направи и няколко изненадващи признания за настоящата ситуация:

Уважение към противника: Тръмп заяви, че в този конфликт Иран се бори срещу САЩ „като велик боксьор“.

Тръмп заяви, че в този конфликт Иран се бори срещу САЩ „като велик боксьор“. Отворени канали: Въпреки активните бойни действия, преките контакти между САЩ и Иран в момента продължават.

Въпреки активните бойни действия, преките контакти между САЩ и Иран в момента продължават. Ултиматум за преговори: САЩ ще продължат атаките с пълна сила, ако Иран откаже дипломатическо решение.

Жестока заплаха за унищожаване на инфраструктура

Ако Иран не отстъпи пред исканията на Белия дом, Тръмп е готов драстично да разшири обхвата на военните действия. Президентът отново заплаши ислямския режим с пълно унищожаване на критичната гражданска инфраструктура в страната, включително ключови мостове и електроцентрали.

Очаквайте „голямо съобщение“ в четвъртък вечер

Нощните коментари на Тръмп засилиха и интригата около планираното му за този четвъртък (петък сутрин българско време) национално обръщение в праймтайма. Към темата за Иран той добави и вътрешнополитически курс, свързан с изборите.

„Без свободни и честни избори нямаш държава. Ще обсъдим това, но ще направя и едно наистина много голямо съобщение“, загатна Тръмп. Според водещи американски медии, по време на речта се очаква Белият дом да разкрие наскоро разсекретени разузнавателни данни, свързани с уязвимости в машините за гласуване и опити за чуждестранна намеса.