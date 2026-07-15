Демократите в Сената на САЩ блокираха историческия бюджет за отбрана от 1,15 трилиона долара заради войната в Иран

Демократите в Сената на САЩ блокираха ключов процедурен вот за започване на дебати по годишния законопроект за бюджета за отбрана, възлизащ на рекордните 1,15 трилиона долара.

При гласуването във вторник вечерта републиканците не успяха да съберат необходимия праг от 60 гласа в 100-членната камара, приключвайки с резултат 50 „за“ срещу 46 „против“. Основната причина за безпрецедентния завой в традиционно двупартийния вот е острият протест на Демократическата партия срещу водената от президента Доналд Тръмп война в Иран.

Конфликтът в Иран като основна ябълка на раздора

Блокадата в Сената се случва само ден след като Белият дом официално уведоми Конгреса, че подновява въздушните удари и морската блокада срещу Иран, слагайки край на крехкото едномесечно примирие. Администрацията на Тръмп се позова на Закона за военните правомощия, твърдейки, че това известие стартира нов 60-дневен прозорец, в който президентът може да провежда военни операции без изричното одобрение на законодателите.

Лидерът на Демократите в Сената, Чък Шумър, категорично се противопостави на това тълкуване от трибуната:

„Законопроектът за отбрана (NDAA) не може да се превърне в разрешително за безразсъдството, което виждаме в Иран. Доналд Тръмп няма право да завлича американския народ все по-дълбоко във война, която не може да обясни и не знае как да завърши, а след това да изисква от Конгреса да си затвори очите“.

Сенатори от опозицията, включително ветеранът от войната в Ирак Тами Дъкуърт, обявиха, че няма да подкрепят финансирането, докато не бъде приета поправка, прекратяваща използването на бюджетни средства за „неконтролираната военна операция“, която по думите им е довела до икономически сътресения и рекорден скок в цените на горивата.

Спорните клаузи: Близък изток и Израел

Освен преките разходи за конфликта с Иран (който според оценки вече струва над 130 милиарда долара), законопроектът предизвика сериозно недоволство и заради текстове, предвиждащи безпрецедентно дълбока интеграция между американската армия и отбранителния сектор на Израел.

Критикуваните от правозащитни организации и демократи разпоредби включват:

Координация на военните технологии: Създаване на длъжност в Пентагона за съвместни оръжейни изследвания и производство.

Създаване на длъжност в Пентагона за съвместни оръжейни изследвания и производство. „Сливане на данни“ (Data fusion): Мандат за обмен на разузнавателна информация, което според критиците може да принуди САЩ да абсорбират данни от масово наблюдение, извършвано от израелските служби.

Какво включва рекордната сума?

Предложеният от републиканците бюджет от 1,15 трилиона долара е най-големият в историята на САЩ. Лидерът на републиканското мнозинство Джон Тун защити текстовете, обвинявайки демократите, че „поставят политиката пред националната сигурност“. Според него законът гарантира модернизацията на армията и съдържа жизненоважни мерки, като:

3,6% увеличение на заплатите за военнослужещите.

за военнослужещите. Мащабни инвестиции в корабостроенето и разширяването на военноморския флот.

и разширяването на военноморския флот. Фокус върху разработката на дронове и системи за противодействие на безпилотни апарати.

и системи за противодействие на безпилотни апарати. Поддръжка на флот от минимум 1800 изтребителя и новия стратегически бомбардировач B-21.

Освен тези средства, Тръмп настоява за допълнителни 350 милиарда долара чрез процедура по бюджетно помирение, което би му позволило да заобиколи гласовете на демократите.

Какво следва?

Законът за националната отбрана (NDAA) се счита за един от малкото „задължителни за приемане“ документи в САЩ, преминавал успешно през Конгреса всяка година в продължение на повече от шест десетилетия. Настоящата безизходица обаче оставя процедурата в застой.

Лидерът на републиканците Джон Тун смени вота си на „против“ в последната секунда — чисто тактически ход, който по американския парламентарен регламент му дава правото да внесе законопроекта за преразглеждане на по-късен етап. Очаква се преговарящите от Комисията за въоръжените сили да се опитат да изготвят компромисен вариант, но демократите са категорични, че няма да отстъпят без ясна стратегия за излизане от войната в Иран и съкращаване на раздутия военен таван.