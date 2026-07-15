Иран твърди, че е нанесъл тежък удар по базата на 5-и флот на САЩ в Бахрейн

Елитното военно поделение на Иран, Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КГИР), твърди, че е извършило мащабна атака с ракети и дронове, при която са унищожени ключови обекти в базата на Пети флот на САЩ в Бахрейн.

Според информация на полуофициалната иранска агенция Fars News Agency, цитирана от световните медии, ударът е нанесен в рамките на мащабната операция „Наср 2“. Това е поредна ескалация на конфликта в Близкия изток, след като през последните дни САЩ подновиха интензивните си бомбардировки по крайбрежни военни цели в Южен Иран.

Какво твърди Техеран?

В официално изявление на КГИР, публикувано от агенция Fars, се посочва, че съвместната операция на военновъздушните и военноморските сили на Ислямската република е постигнала директни попадения в следните стратегически съоръжения в Бахрейн:

Инфраструктура за гориво: Напълно унищожени и обхванати от пламъци са основните резервоари за гориво на американската база.

Напълно унищожени и обхванати от пламъци са основните резервоари за гориво на американската база. Командни структури: Поразен е оперативният команден и контролен център, включително центърът за управление на безпилотни катери.

Поразен е оперативният команден и контролен център, включително центърът за управление на безпилотни катери. Логистика и ПВО: Разрушени са големи складове за резервни части и военно оборудване, както и радарната система за противовъздушна отбрана Patriot на САЩ, радарът за въздушно наблюдение и системите за ранно предупреждение C-RAM.

Иранската страна подчертава, че нападението е „заслужен отговор“ на американската агресия в региона и нарушаването на крехкото споразумение за прекратяване на огъня.

Позицията на Бахрейн и САЩ към 6:00 часа

Въпреки тежките твърдения на Техеран, официалните власти в Кралство Бахрейн и Централното командване на САЩ (CENTCOM) представят различна картина на събитията:

Задействана ПВО: Министерството на отбраната на Бахрейн потвърди, че в столицата Манама са отекнали силни експлозии и за трети пореден път са се задействали сирените за въздушна тревога.

Министерството на отбраната на Бахрейн потвърди, че в столицата Манама са отекнали силни експлозии и за трети пореден път са се задействали сирените за въздушна тревога. Твърдения за прехващане: Армията на Бахрейн обяви, че нейните системи за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили по-голямата част от иранските ракети и дронове , обвинявайки Техеран, че умишлено взема на прицел и цивилни райони.

Армията на Бахрейн обяви, че нейните системи за противовъздушна отбрана са , обвинявайки Техеран, че умишлено взема на прицел и цивилни райони. Официални щети: От американска страна се потвърждава, че районът на пристанище Салман и обслужващият център на Пети флот са били обект на обстрел, но се отрича мащабът на разрушенията, описван от Иран. Към момента няма официални данни за загинали американски военнослужещи при конкретния среднощен удар.

Контекст на ескалацията

Регионът на Персийския залив навлезе в критична фаза на военен сблъсък, след като администрацията на американския президент Доналд Тръмп наложи повторна морска блокада и 20% такса върху преминаващите товари през жизненоважния Ормузки проток. В отговор КГИР обяви протока за „затворен до второ нареждане“, атакува няколко международни танкера и започна да обстрелва верига от американски бази в Близкия изток, разположени в Кувейт, Йордания, Оман и Бахрейн. Световните пазари реагираха светкавично, като цената на суровия петрол сорт Брент скочи с над 5%, надхвърляйки 86 долара за барел.