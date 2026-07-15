„Дясното рамо и главата му бяха извън самолета“: разказ на съпругата на сърбина, който пострада при полет на Ryanair от Солун

Сърбинът Любиша Карович, който пострада при декомпресия на самолет, излетял от Солун в петък, 10 юли, се възстановява бавно и още е в болница, но не си спомня повечето от събитията в този ден, предават сръбските медии, цитирани от БТА.

Карович беше ранен при счупване на прозорец на самолет по линията Солун – Мюнхен, до който седеше, като силната декомпресия го дръпна извън самолета. Инцидентът се е случил около 40 минути след излитането, а към момента мъжът е настанен в медицинско заведение в Солун, където е придружаван от съпругата си Светлана Максимович. Двойката от Върнячка Баня в Централна Сърбия е заминавала на празненство за рожден ден в Германия.

„Изведнъж се чу огромен шум. Маските паднаха, настана хаос, видях как съпругът ми виси от през прозореца. (...) Дясното рамо и главата му бяха извън самолета. Стъклото и околната зона бяха разбити“, каза Светлана Максимович в телефонен разговор с Би Би Си на сръбски.

Тя допълни, че момичето, седнало до Любиша, е държало мъжа за ръката, докато Светлана се е опитвала да издърпа съпруга си от седалката отзад, където е било нейното място. Впоследствие друг пътник се е притекъл на помощ, а според Светлана самолетът е бил пълен с млади хора и деца.

„Измъкнахме го заедно. Цялото му лице беше деформирано, имаше кръв по носа и устата му“, казва Светлана и допълва, че в суматохата е забравила да си сложи маската, заради което ѝ е прилошало.

Веднага след кацане обратно в Солун Любиша Карович е откаран в болница. Съпругата му казва, че не е била сигурна, че мъжът ѝ ще оцелее този половин час полет.

Самолетната компания „Райънеър“ (Ryanair) потвърди в писмен отговор до сръбската редакция на Би Би Си, че самолетът им се е върнал в Солун малко след излитането, когато прозорецът от страната на пътника се е „изместил“ по време на полета.

„Самолетът кацна нормално и пътниците се върнаха на терминала. Един пътник поиска и получи медицинска помощ при кацане в Солун“, заявиха от компанията, като допълниха, че за да се сведе до минимум закъснението, е организиран заместващ самолет, който да превози пътниците до дестинацията.

Светлана Максимович казва, че никой от авиокомпанията не се е свързал с нея. Двамата със съпруга ѝ са летели често и на по-дълги разстояния преди това.

„Не се уплаших нито за секунда и този път при излитането, но сега въпросът е дали изобщо ще се качим някога на самолет“, казва тя.