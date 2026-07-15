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„Дясното рамо и главата му бяха извън самолета“: разказ на съпругата на сърбина, който пострада при полет на Ryanair от Солун

„Дясното рамо и главата му бяха извън самолета“: разказ на съпругата на сърбина, който пострада при полет на Ryanair от Солун

15 Юли, 2026 08:05 1 926 14

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  • райънеър-
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  • самолет-
  • полет-
  • декомпресия-
  • любиша карович

Сърбинът, който пострада при декомпресията на самолет, излетял от Солун, бавно се възстановява, но не си спомня повечето от събитията

„Дясното рамо и главата му бяха извън самолета“: разказ на съпругата на сърбина, който пострада при полет на Ryanair от Солун - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сърбинът Любиша Карович, който пострада при декомпресия на самолет, излетял от Солун в петък, 10 юли, се възстановява бавно и още е в болница, но не си спомня повечето от събитията в този ден, предават сръбските медии, цитирани от БТА.

Карович беше ранен при счупване на прозорец на самолет по линията Солун – Мюнхен, до който седеше, като силната декомпресия го дръпна извън самолета. Инцидентът се е случил около 40 минути след излитането, а към момента мъжът е настанен в медицинско заведение в Солун, където е придружаван от съпругата си Светлана Максимович. Двойката от Върнячка Баня в Централна Сърбия е заминавала на празненство за рожден ден в Германия.

„Изведнъж се чу огромен шум. Маските паднаха, настана хаос, видях как съпругът ми виси от през прозореца. (...) Дясното рамо и главата му бяха извън самолета. Стъклото и околната зона бяха разбити“, каза Светлана Максимович в телефонен разговор с Би Би Си на сръбски.

Тя допълни, че момичето, седнало до Любиша, е държало мъжа за ръката, докато Светлана се е опитвала да издърпа съпруга си от седалката отзад, където е било нейното място. Впоследствие друг пътник се е притекъл на помощ, а според Светлана самолетът е бил пълен с млади хора и деца.

„Измъкнахме го заедно. Цялото му лице беше деформирано, имаше кръв по носа и устата му“, казва Светлана и допълва, че в суматохата е забравила да си сложи маската, заради което ѝ е прилошало.

Веднага след кацане обратно в Солун Любиша Карович е откаран в болница. Съпругата му казва, че не е била сигурна, че мъжът ѝ ще оцелее този половин час полет.

Самолетната компания „Райънеър“ (Ryanair) потвърди в писмен отговор до сръбската редакция на Би Би Си, че самолетът им се е върнал в Солун малко след излитането, когато прозорецът от страната на пътника се е „изместил“ по време на полета.

„Самолетът кацна нормално и пътниците се върнаха на терминала. Един пътник поиска и получи медицинска помощ при кацане в Солун“, заявиха от компанията, като допълниха, че за да се сведе до минимум закъснението, е организиран заместващ самолет, който да превози пътниците до дестинацията.

Светлана Максимович казва, че никой от авиокомпанията не се е свързал с нея. Двамата със съпруга ѝ са летели често и на по-дълги разстояния преди това.

„Не се уплаших нито за секунда и този път при излитането, но сега въпросът е дали изобщо ще се качим някога на самолет“, казва тя.


Сърбия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фори

    10 2 Отговор
    Същият случй го има във филма Италианци в Русия. Даже пътника го използваха да запушва отвора докато кацнат.

    Коментиран от #2

    08:09 15.07.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Фори":

    и в Пришълецът,, филма го има//детето на Рипли го ,,изсмука,, вакуума в космоса

    08:12 15.07.2026

  • 3 ясно

    7 2 Отговор
    Райън еър летят с най-падащите боинг, най-падащите бараки.

    Коментиран от #14

    08:25 15.07.2026

  • 4 Румбата

    14 1 Отговор
    Дано ги осъдят.Това не е нормално

    Коментиран от #11

    08:25 15.07.2026

  • 5 име

    7 3 Отговор
    "сега въпросът е дали изобщо ще се качим някога на самолет“

    Ми, качвайте се, ама не на Боинг, ако искате да сте живи.

    Коментиран от #7, #13

    08:29 15.07.2026

  • 6 Забележете идиотското обяснение

    12 0 Отговор
    на Райън Еър- прозорецът се бил " изместил " по време на полет?!

    Тия и Уиз Еър са най- скапаните нискобюджетни компании на света!
    Редовно продават повече билети и някои пътници с редовен билет не могат да бъдат качени на самолета. Отрязват ги много нахално и много нагло! Проваля на хората планвете ей така!

    08:29 15.07.2026

  • 7 Ний летим само на съветски самолети!

    4 6 Отговор

    До коментар #5 от "име":

    Хахахаха!

    08:30 15.07.2026

  • 8 Добре е , че пострадалият

    13 1 Отговор
    е останал в съзнание през цялото време, въпреки ужаса, който е преживял!

    Но няма гаранция, че след половин час декомпресия без кислородна маска, няма да получи мозъчни увреди!
    Дано има късмет човекът!

    08:33 15.07.2026

  • 9 Ще се оправи

    9 1 Отговор
    Сърбин лесно не мре!
    Жалко, че не е бил Тръмп да му се развее перчема от ясолун дл Мюнхен!

    08:37 15.07.2026

  • 10 Механик

    6 0 Отговор
    Джама се изместил, ама самолета кацнал НОРМАЛНО?! Е, имало там един дето бил наполовина вънка, ма кво толкова.

    08:41 15.07.2026

  • 11 Механик

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Румбата":

    Нормално е. Едното винаги е за сметка на другото.
    Искате да сте модерни и да си фърчите където и когато искате, само че да е за жълти стотинки? Няма проблем- купете си евтини билети за "нискотарифен" превозвач.
    От Сърбия на рожден ден в Германия?! Това не ви ли се струва прекалена лигавщина?
    Бабите им на тия дали са ходили на рожден ден дори до съседното село?!

    08:45 15.07.2026

  • 12 тиквенсониада

    5 1 Отговор
    Ами ако ББ или ДП са пътували с този самолет ? Щяха напълно да изпълнят дупката и полета щеше да продължи спокойно. Само озоновата дупка е по-голяма от туловищата им.
    Но те пътуват само към Дубай май !

    08:45 15.07.2026

  • 13 аналнимен

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "име":

    викаш друго си е сукой саможег 100 🤡

    08:48 15.07.2026

  • 14 ми фърчи

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "ясно":

    с аэрофлот бе гьот

    08:50 15.07.2026

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