„Дясното рамо и главата му бяха извън самолета“: разказ на съпругата на сърбина, който пострада при полет на Ryanair от Солун

Сърбинът Любиша Карович, който пострада при декомпресия на самолет, излетял от Солун в петък, 10 юли, се възстановява бавно и още е в болница, но не си спомня повечето от събитията в този ден, предават сръбските медии, цитирани от БТА.
Карович беше ранен при счупване на прозорец на самолет по линията Солун – Мюнхен, до който седеше, като силната декомпресия го дръпна извън самолета. Инцидентът се е случил около 40 минути след излитането, а към момента мъжът е настанен в медицинско заведение в Солун, където е придружаван от съпругата си Светлана Максимович. Двойката от Върнячка Баня в Централна Сърбия е заминавала на празненство за рожден ден в Германия.
„Изведнъж се чу огромен шум. Маските паднаха, настана хаос, видях как съпругът ми виси от през прозореца. (...) Дясното рамо и главата му бяха извън самолета. Стъклото и околната зона бяха разбити“, каза Светлана Максимович в телефонен разговор с Би Би Си на сръбски.
Тя допълни, че момичето, седнало до Любиша, е държало мъжа за ръката, докато Светлана се е опитвала да издърпа съпруга си от седалката отзад, където е било нейното място. Впоследствие друг пътник се е притекъл на помощ, а според Светлана самолетът е бил пълен с млади хора и деца.
„Измъкнахме го заедно. Цялото му лице беше деформирано, имаше кръв по носа и устата му“, казва Светлана и допълва, че в суматохата е забравила да си сложи маската, заради което ѝ е прилошало.
Веднага след кацане обратно в Солун Любиша Карович е откаран в болница. Съпругата му казва, че не е била сигурна, че мъжът ѝ ще оцелее този половин час полет.
Самолетната компания „Райънеър“ (Ryanair) потвърди в писмен отговор до сръбската редакция на Би Би Си, че самолетът им се е върнал в Солун малко след излитането, когато прозорецът от страната на пътника се е „изместил“ по време на полета.
„Самолетът кацна нормално и пътниците се върнаха на терминала. Един пътник поиска и получи медицинска помощ при кацане в Солун“, заявиха от компанията, като допълниха, че за да се сведе до минимум закъснението, е организиран заместващ самолет, който да превози пътниците до дестинацията.
Светлана Максимович казва, че никой от авиокомпанията не се е свързал с нея. Двамата със съпруга ѝ са летели често и на по-дълги разстояния преди това.
„Не се уплаших нито за секунда и този път при излитането, но сега въпросът е дали изобщо ще се качим някога на самолет“, казва тя.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Фори
Коментиран от #2
08:09 15.07.2026
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #1 от "Фори":и в Пришълецът,, филма го има//детето на Рипли го ,,изсмука,, вакуума в космоса
08:12 15.07.2026
3 ясно
Коментиран от #14
08:25 15.07.2026
4 Румбата
Коментиран от #11
08:25 15.07.2026
5 име
Ми, качвайте се, ама не на Боинг, ако искате да сте живи.
Коментиран от #7, #13
08:29 15.07.2026
6 Забележете идиотското обяснение
Тия и Уиз Еър са най- скапаните нискобюджетни компании на света!
Редовно продават повече билети и някои пътници с редовен билет не могат да бъдат качени на самолета. Отрязват ги много нахално и много нагло! Проваля на хората планвете ей така!
08:29 15.07.2026
7 Ний летим само на съветски самолети!
До коментар #5 от "име":Хахахаха!
08:30 15.07.2026
8 Добре е , че пострадалият
Но няма гаранция, че след половин час декомпресия без кислородна маска, няма да получи мозъчни увреди!
Дано има късмет човекът!
08:33 15.07.2026
9 Ще се оправи
Жалко, че не е бил Тръмп да му се развее перчема от ясолун дл Мюнхен!
08:37 15.07.2026
10 Механик
08:41 15.07.2026
11 Механик
До коментар #4 от "Румбата":Нормално е. Едното винаги е за сметка на другото.
Искате да сте модерни и да си фърчите където и когато искате, само че да е за жълти стотинки? Няма проблем- купете си евтини билети за "нискотарифен" превозвач.
От Сърбия на рожден ден в Германия?! Това не ви ли се струва прекалена лигавщина?
Бабите им на тия дали са ходили на рожден ден дори до съседното село?!
08:45 15.07.2026
12 тиквенсониада
Но те пътуват само към Дубай май !
08:45 15.07.2026
13 аналнимен
До коментар #5 от "име":викаш друго си е сукой саможег 100 🤡
08:48 15.07.2026
14 ми фърчи
До коментар #3 от "ясно":с аэрофлот бе гьот
08:50 15.07.2026