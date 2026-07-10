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„Имаше викове и писъци”: пътници разказаха за инцидента със самолет на Ryanair, който кацна аварийно в Солун

„Имаше викове и писъци”: пътници разказаха за инцидента със самолет на Ryanair, който кацна аварийно в Солун

10 Юли, 2026 21:41 2 382 17

  • ryanair-
  • райънеър-
  • самолет-
  • солун-
  • гърция

61-годишен пътник беше частично засмукан през повреден прозорец. Причините за инцидента продължават да се разследват.

„Имаше викове и писъци”: пътници разказаха за инцидента със самолет на Ryanair, който кацна аварийно в Солун - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пътници на полета на ирландската нискотарифна авиокомпания "Райънеър" (Ryanair), който извърши аварийно кацане в Солун след разхерметизиране на кабината, разказаха пред гръцки медии за преживяното по време на инцидента, при който 61-годишен пътник беше частично засмукан през повреден прозорец, предаде БТА.

Според свидетелски разкази близо час след началото на ранния сутрешен полет се чул силен трясък, след което кислородните маски се задействали автоматично, а самолетът започнал рязко снижаване, разказва вестник "Катимерини".

Пътничка, представила се само като Кристина пред солунското радио Rthess.gr, разказа, че повечето хора са спели, когато внезапно се чул шум, който тя оприличила на "спукване на гума, но много по-силен". По думите ѝ почти веднага станало ясно, че е настъпила декомпресия, а в салона избухнала паника.

"Имаше викове и писъци. Първоначално помислих, че някой е отворил авариен изход, но после разбрахме, че проблемът е в един от прозорците", разказва тя.

По думите на Кристина пътникът, седящ до повредения прозорец, бил засмукан навън до раменете.

"Главата, вратът и раменете му бяха извън самолета", казва тя и допълва, че хората на съседните седалки успели да го издърпат обратно в кабината. Според нея предпазният колан е предотвратил по-тежки последици.

Друг пътник също описва случилото се като "екстремна декомпресия" и твърди, че рамото на пострадалия е било измъкнато извън самолета.

Свидетелите разказват още, че веднага след разхерметизирането пилотът е предприел аварийно снижение и е върнал самолета към Солун. След като ситуацията се стабилизирала, лекари, пътуващи на борда, оказали първа помощ на пострадалия, който останал в съзнание до кацането.

По информация на служител на болница в Солун, цитиран от гръцките медии, 61-годишният мъж със сръбско гражданство е получил травми на врата и рамото, както и изгаряния от триене. Самолетът кацна благополучно в Солун, а причините за инцидента продължават да се разследват.

Медиите в Северна Македония подробно информират за инцидента и публикуват снимки от онлайн платформата за следене на самолетни полети в реално време Флай радар, според които самолетът навлиза във въздушното пространство на страната, където прави обратен завой, за да се върне обратно.

Според публикациите в страната Самолет 737-800 на Ryanair (Malta Air) с регистрация 9H-QEU се е изкачвал на 15 000 фута височина приблизително шест минути след излитане от Солун, когато очевидно е претърпял повреда във втория (десен) двигател. В резултат на удар на отломки във фюзелажа един от прозорците на кабината на самолета се е счупил.


Гърция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    9 2 Отговор
    Това ще е първият милионер ,който няма да иска да се качи на самолета повече.

    Коментиран от #8, #9

    21:44 10.07.2026

  • 2 НИЩО МУ НЯМА

    7 0 Отговор
    С ПОМОЩТА НА ДРУГИТЕ ПЪТНИЦИ
    БИЛ ВЪРНАТ В....КАБИНАТА ?!🤔...
    ФЮЗЕЛАЖА ,МАЙ...

    21:50 10.07.2026

  • 3 6135

    13 0 Отговор
    RyanAir ползват същите самолети на Boeing, два от които паднаха и избиха пътниците.

    Коментиран от #4

    21:52 10.07.2026

  • 4 Абе

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "6135":

    Точно този е от старите 737-800 на 18 години. Тея двата, които споменаваш са новите 737 MAX. Имат и такива

    21:53 10.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Българин

    5 3 Отговор
    Тия юркат най-старите самолети. Купуват ги на 40-50-60 години и ги карат, докато се разпаднат!
    За това са им такива цените, ама не се знае до кой момент ще летитя с тях!

    21:56 10.07.2026

  • 7 Така Така

    7 2 Отговор
    С тия от години не пътувам ползвах ги два пъти отиване и връщане и повече никога няма да летя с тази фирма. Само като видях как хвърлят самолета върху пистата и ви стата ясно всичко и двата пъти кацнахме ужасно твърдо. А и бонус ковид защото братчедите които бяха окупирали самолета маски не носят но пък за сметка на това кашлят на където и както им дойде това да сложат ръка забрави. Пълна идилия но няма да има следващ път,

    22:04 10.07.2026

  • 8 Сатанизирания

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Наверна , махорки са причинили паниката ...

    22:07 10.07.2026

  • 9 Бай Х@ймане ,

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    ЩОМИГОНЕН@КАРАШОГ@Z@СИ

    22:11 10.07.2026

  • 10 КОЙТО ИСКА ДА ЛЕТИ БЕЗ ПАРИ

    0 0 Отговор
    Да си купи парашут. Бедняци тарикати.

    22:11 10.07.2026

  • 11 Демократ

    1 2 Отговор
    Екстра са Райъните за 40 години нито един разбил се самолет. Другите са ясни много пари за нищо.

    22:11 10.07.2026

  • 12 НИСКОТАРИФНИТЕ КОМПАНИИ

    2 1 Отговор
    Са точно като ЗЕЛЕНАТА СДЕЛКА - ПЪЛНА ИЗМАМА за да се наместят някакви хора в държавно регулирания бизнес.

    Коментиран от #13

    22:13 10.07.2026

  • 13 Демократ

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "НИСКОТАРИФНИТЕ КОМПАНИИ":

    Ти си ясен ходиш до Идпания два дена с Юнион Ивкони акъл не давай

    22:14 10.07.2026

  • 14 Боинг 737-800

    1 1 Отговор
    Забрана за летене и прелитане на америанските граждански въздухоплавателни средства над теритоията на белия свят, към който принадлежим и ние!

    22:19 10.07.2026

  • 15 Диари-Я

    1 0 Отговор
    Щях да се изненадам много, ако не е имало такива работи.

    Коментиран от #17

    22:27 10.07.2026

  • 16 Има едно понятие в материалознанието

    2 1 Отговор
    Умора на материала
    Лудите пътници умора нямат метала има

    22:35 10.07.2026

  • 17 Диария

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Диари-Я":

    Недей да летиш , що после може да се пишеш - Запекия ..

    22:39 10.07.2026

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