„Имаше викове и писъци”: пътници разказаха за инцидента със самолет на Ryanair, който кацна аварийно в Солун

Пътници на полета на ирландската нискотарифна авиокомпания "Райънеър" (Ryanair), който извърши аварийно кацане в Солун след разхерметизиране на кабината, разказаха пред гръцки медии за преживяното по време на инцидента, при който 61-годишен пътник беше частично засмукан през повреден прозорец, предаде БТА.

Според свидетелски разкази близо час след началото на ранния сутрешен полет се чул силен трясък, след което кислородните маски се задействали автоматично, а самолетът започнал рязко снижаване, разказва вестник "Катимерини".

Пътничка, представила се само като Кристина пред солунското радио Rthess.gr, разказа, че повечето хора са спели, когато внезапно се чул шум, който тя оприличила на "спукване на гума, но много по-силен". По думите ѝ почти веднага станало ясно, че е настъпила декомпресия, а в салона избухнала паника.

"Имаше викове и писъци. Първоначално помислих, че някой е отворил авариен изход, но после разбрахме, че проблемът е в един от прозорците", разказва тя.

По думите на Кристина пътникът, седящ до повредения прозорец, бил засмукан навън до раменете.



"Главата, вратът и раменете му бяха извън самолета", казва тя и допълва, че хората на съседните седалки успели да го издърпат обратно в кабината. Според нея предпазният колан е предотвратил по-тежки последици.

Друг пътник също описва случилото се като "екстремна декомпресия" и твърди, че рамото на пострадалия е било измъкнато извън самолета.

Свидетелите разказват още, че веднага след разхерметизирането пилотът е предприел аварийно снижение и е върнал самолета към Солун. След като ситуацията се стабилизирала, лекари, пътуващи на борда, оказали първа помощ на пострадалия, който останал в съзнание до кацането.

По информация на служител на болница в Солун, цитиран от гръцките медии, 61-годишният мъж със сръбско гражданство е получил травми на врата и рамото, както и изгаряния от триене. Самолетът кацна благополучно в Солун, а причините за инцидента продължават да се разследват.

Медиите в Северна Македония подробно информират за инцидента и публикуват снимки от онлайн платформата за следене на самолетни полети в реално време Флай радар, според които самолетът навлиза във въздушното пространство на страната, където прави обратен завой, за да се върне обратно.

Според публикациите в страната Самолет 737-800 на Ryanair (Malta Air) с регистрация 9H-QEU се е изкачвал на 15 000 фута височина приблизително шест минути след излитане от Солун, когато очевидно е претърпял повреда във втория (десен) двигател. В резултат на удар на отломки във фюзелажа един от прозорците на кабината на самолета се е счупил.