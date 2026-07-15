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Мъск: Льо Пен "е последната надежда на Франция"

Мъск: Льо Пен "е последната надежда на Франция"

15 Юли, 2026 21:56 802 36

  • франция-
  • марин льо пен-
  • президентски избори

Изявлението на американския милиардер предизвика обвинения в намеса във френската политика и остри реакции от представители на френските власти.

Мъск: Льо Пен "е последната надежда на Франция" - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Милиардерът Илон Мъск публично изрази подкрепата си за лидерката на крайнодясната партия „Национален сбор“ Марин Льо Пен като кандидат за президентските избори във Франция през 2027 г. Това стана чрез публикация в социалната платформа „Екс“, съобщава Франс прес, предава БТА.

„Тя е последната надежда на Франция“, написа Мъск, след като сподели публикация, според която подкрепата за Льо Пен в социологическите проучвания рязко нараства.

Изявлението му предизвика незабавни политически реакции във Франция. Министърът по въпросите на Европа и външните работи Жан-Ноел Баро разкритикува позицията на Мъск, като също чрез „Екс“ го призова да я преразгледа.

„Както казваме на френски: само глупаците не си променят мнението“, написа Баро.

Това не е първият случай, в който американският предприемач демонстрира подкрепа за Марин Льо Пен. През април 2025 г., след като тя беше осъдена на първа инстанция на петгодишна забрана да заема изборни длъжности заради злоупотреба с публични средства, Мъск заяви, че се надява тя да преодолее „това преследване“ и да се кандидатира за президент.

Миналата седмица апелативен съд намали наказанието ѝ от пет години на 15 месеца, което ѝ позволи да участва в президентските избори през 2027 г. Льо Пен обяви кандидатурата си веднага след съдебното решение.

Публикацията на Мъск предизвика и обвинения в чуждестранна намеса във френския политически процес. Депутатът Антоан Леауман от партията „Непокорна Франция“ заяви, че президентската кампания вече е обект на външно влияние, и призова френския медиен регулатор ARCOM да разгледа случая.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ФАКТ

    11 24 Отговор
    И малкия мноходов Псулер е последната надежда на копейките край кофите.

    Коментиран от #22, #34

    21:58 15.07.2026

  • 2 Феникс

    24 7 Отговор
    Прав е човека, както е Коцето за България , и алтернативата за Германия!

    Коментиран от #5, #14, #20

    21:59 15.07.2026

  • 3 Ямал

    12 2 Отговор
    Нали Мбаппе беше ?

    22:00 15.07.2026

  • 4 666

    6 16 Отговор
    Многоходов 0 лг френ с 5 букви. Първата е П

    Коментиран от #15

    22:01 15.07.2026

  • 5 Хи хи

    6 13 Отговор

    До коментар #2 от "Феникс":

    Ти викаше така и за Орбан.
    Хи хи
    Жик так

    22:02 15.07.2026

  • 6 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    7 4 Отговор
    И мене искаха да ме съдят английски нещастници в Атина заради флага им защо съм го развял но се отказаха и искат края на месеца да ми сменят пола в Женски в Ипократос Атина

    Коментиран от #28

    22:02 15.07.2026

  • 7 Льо Мъск

    6 14 Отговор
    защо пробутва путинисти?

    22:02 15.07.2026

  • 8 Триъгълник

    4 8 Отговор
    Мъск обича Льо Пен. Льо Пен обича Путин. Путин обича Льо Пен. Мъск не обича Путин. Путин не обича Льо Пен.
    Въпрос 1: Обича ли Льо Пен Мъск.
    Въпрос 2: Кого ще обича утре Путин?

    22:02 15.07.2026

  • 9 Робот

    10 8 Отговор
    Няма никакъв шанс ...! Вампирите няма да го позволят..! Такъв е живота..!

    Коментиран от #13

    22:03 15.07.2026

  • 10 Илън

    8 3 Отговор
    кажи нещо за Иран и Русия!

    22:03 15.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Вова

    4 12 Отговор
    Връщай парите!Ма !

    22:05 15.07.2026

  • 13 Феникс

    12 2 Отговор

    До коментар #9 от "Робот":

    Ножа е опрял до кокала или ще се лее много кръв или ще трябва да отпуснат юздите , поне привидно!

    Коментиран от #29

    22:05 15.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ами

    7 3 Отговор

    До коментар #4 от "666":

    Прокопиев :)

    22:08 15.07.2026

  • 16 Млад меринджей

    4 4 Отговор
    Орбан е неангажиран,свободен агент!

    22:09 15.07.2026

  • 17 Феникс

    8 4 Отговор

    До коментар #14 от "Финикс":

    Не знам но натовеца е битер макарона, а със тази инфлация едва ли ще изкара още 4-ри месеца! На това му се вика пълна европейска интеграция, колкото и циркове да разиграва , реакцията е стартирала и няма спиране!

    22:09 15.07.2026

  • 18 Не помня Мъска да е казвал подобно нещо

    6 5 Отговор
    за Моше Боташ Крадев

    22:09 15.07.2026

  • 19 Или да

    2 1 Отговор
    се присъединят към Испания !?

    22:11 15.07.2026

  • 20 Европеец

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "Феникс":

    Съгласен с заглавието и с казано то от теб...

    22:11 15.07.2026

  • 21 И Франция

    4 5 Отговор
    ше си има Путин !

    22:13 15.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Рахой

    3 5 Отговор
    Че тя французойка ли е?

    22:15 15.07.2026

  • 24 Прав е

    3 4 Отговор
    ....да закопа Франция !

    22:16 15.07.2026

  • 25 МЪСК

    2 4 Отговор
    Пак ли се Готви
    Да купува Изборите?

    ЛЪО ПЕН ЛИ ЩЕ БЪДЕ

    РИЖАВАТА КУКУНДРЕЛА

    ВЪВ ФРАНЦИЯ?

    22:20 15.07.2026

  • 26 Ха ха ха

    1 3 Отговор
    Руски пудел не е никаква надежда за Франция.

    Коментиран от #35

    22:24 15.07.2026

  • 27 Арестович

    0 2 Отговор
    Веднъж предател,винаги предател !

    22:25 15.07.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Робот

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Феникс":

    Няма да я оставят , тя не иска да отпускат юздите тя иска да разпрегне направо конете..! Освен ако жълтите жилетки нещо....!

    22:26 15.07.2026

  • 30 Костадинов

    0 1 Отговор
    Проблема ни с колежката е,че нямаме хора!И карти !

    22:27 15.07.2026

  • 31 Исторически парк

    1 0 Отговор
    ЛЬО ПЕН ПОБЕДА!

    22:28 15.07.2026

  • 32 койдазнай

    0 2 Отговор
    На времето Сталин е бил най-големият подръжник на Хитлер. Дори е забранил на германските комунисти да си сътрудничат с Социал демократите, за да може Хитлер да завземе властта. По същия начин Путин подкрепя със всички сили Алернатива за Германия, Льо Пен и всякакви други полезни идиоти. Без такива няма как да започне същинската Трета Световна Война!
    Както без Хитлер не е била възможна ВСВ.

    22:29 15.07.2026

  • 33 Стеф

    0 0 Отговор
    Без "тоягата" няма шанс за нормалността?!? Ще и приложат ромънският номер.

    22:41 15.07.2026

  • 34 Аде ся

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "ФАКТ":

    То от теб не мое се фредим по кофите то бива глад ма чак и кофите ще изядеш

    22:42 15.07.2026

  • 35 Мухахаха

    0 1 Отговор

    До коментар #26 от "Ха ха ха":

    А оня с бабушкерата ли

    22:44 15.07.2026

  • 36 За Орбан

    0 0 Отговор
    каза същото !

    22:45 15.07.2026

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