Мъск: Льо Пен "е последната надежда на Франция"

Милиардерът Илон Мъск публично изрази подкрепата си за лидерката на крайнодясната партия „Национален сбор“ Марин Льо Пен като кандидат за президентските избори във Франция през 2027 г. Това стана чрез публикация в социалната платформа „Екс“, съобщава Франс прес, предава БТА.
„Тя е последната надежда на Франция“, написа Мъск, след като сподели публикация, според която подкрепата за Льо Пен в социологическите проучвания рязко нараства.
Изявлението му предизвика незабавни политически реакции във Франция. Министърът по въпросите на Европа и външните работи Жан-Ноел Баро разкритикува позицията на Мъск, като също чрез „Екс“ го призова да я преразгледа.
„Както казваме на френски: само глупаците не си променят мнението“, написа Баро.
Това не е първият случай, в който американският предприемач демонстрира подкрепа за Марин Льо Пен. През април 2025 г., след като тя беше осъдена на първа инстанция на петгодишна забрана да заема изборни длъжности заради злоупотреба с публични средства, Мъск заяви, че се надява тя да преодолее „това преследване“ и да се кандидатира за президент.
Миналата седмица апелативен съд намали наказанието ѝ от пет години на 15 месеца, което ѝ позволи да участва в президентските избори през 2027 г. Льо Пен обяви кандидатурата си веднага след съдебното решение.
Публикацията на Мъск предизвика и обвинения в чуждестранна намеса във френския политически процес. Депутатът Антоан Леауман от партията „Непокорна Франция“ заяви, че президентската кампания вече е обект на външно влияние, и призова френския медиен регулатор ARCOM да разгледа случая.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ФАКТ
Коментиран от #22, #34
21:58 15.07.2026
2 Феникс
Коментиран от #5, #14, #20
21:59 15.07.2026
3 Ямал
22:00 15.07.2026
4 666
Коментиран от #15
22:01 15.07.2026
5 Хи хи
До коментар #2 от "Феникс":Ти викаше така и за Орбан.
Хи хи
Жик так
22:02 15.07.2026
6 Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈
Коментиран от #28
22:02 15.07.2026
7 Льо Мъск
22:02 15.07.2026
8 Триъгълник
Въпрос 1: Обича ли Льо Пен Мъск.
Въпрос 2: Кого ще обича утре Путин?
22:02 15.07.2026
9 Робот
Коментиран от #13
22:03 15.07.2026
10 Илън
22:03 15.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Вова
22:05 15.07.2026
13 Феникс
До коментар #9 от "Робот":Ножа е опрял до кокала или ще се лее много кръв или ще трябва да отпуснат юздите , поне привидно!
Коментиран от #29
22:05 15.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Ами
До коментар #4 от "666":Прокопиев :)
22:08 15.07.2026
16 Млад меринджей
22:09 15.07.2026
17 Феникс
До коментар #14 от "Финикс":Не знам но натовеца е битер макарона, а със тази инфлация едва ли ще изкара още 4-ри месеца! На това му се вика пълна европейска интеграция, колкото и циркове да разиграва , реакцията е стартирала и няма спиране!
22:09 15.07.2026
18 Не помня Мъска да е казвал подобно нещо
22:09 15.07.2026
19 Или да
22:11 15.07.2026
20 Европеец
До коментар #2 от "Феникс":Съгласен с заглавието и с казано то от теб...
22:11 15.07.2026
21 И Франция
22:13 15.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Рахой
22:15 15.07.2026
24 Прав е
22:16 15.07.2026
25 МЪСК
Да купува Изборите?
ЛЪО ПЕН ЛИ ЩЕ БЪДЕ
РИЖАВАТА КУКУНДРЕЛА
ВЪВ ФРАНЦИЯ?
22:20 15.07.2026
26 Ха ха ха
Коментиран от #35
22:24 15.07.2026
27 Арестович
22:25 15.07.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Робот
До коментар #13 от "Феникс":Няма да я оставят , тя не иска да отпускат юздите тя иска да разпрегне направо конете..! Освен ако жълтите жилетки нещо....!
22:26 15.07.2026
30 Костадинов
22:27 15.07.2026
31 Исторически парк
22:28 15.07.2026
32 койдазнай
Както без Хитлер не е била възможна ВСВ.
22:29 15.07.2026
33 Стеф
22:41 15.07.2026
34 Аде ся
До коментар #1 от "ФАКТ":То от теб не мое се фредим по кофите то бива глад ма чак и кофите ще изядеш
22:42 15.07.2026
35 Мухахаха
До коментар #26 от "Ха ха ха":А оня с бабушкерата ли
22:44 15.07.2026
36 За Орбан
22:45 15.07.2026