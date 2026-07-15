Мъск: Льо Пен "е последната надежда на Франция"

Милиардерът Илон Мъск публично изрази подкрепата си за лидерката на крайнодясната партия „Национален сбор“ Марин Льо Пен като кандидат за президентските избори във Франция през 2027 г. Това стана чрез публикация в социалната платформа „Екс“, съобщава Франс прес, предава БТА.

„Тя е последната надежда на Франция“, написа Мъск, след като сподели публикация, според която подкрепата за Льо Пен в социологическите проучвания рязко нараства.

Изявлението му предизвика незабавни политически реакции във Франция. Министърът по въпросите на Европа и външните работи Жан-Ноел Баро разкритикува позицията на Мъск, като също чрез „Екс“ го призова да я преразгледа.

„Както казваме на френски: само глупаците не си променят мнението“, написа Баро.

Това не е първият случай, в който американският предприемач демонстрира подкрепа за Марин Льо Пен. През април 2025 г., след като тя беше осъдена на първа инстанция на петгодишна забрана да заема изборни длъжности заради злоупотреба с публични средства, Мъск заяви, че се надява тя да преодолее „това преследване“ и да се кандидатира за президент.

Миналата седмица апелативен съд намали наказанието ѝ от пет години на 15 месеца, което ѝ позволи да участва в президентските избори през 2027 г. Льо Пен обяви кандидатурата си веднага след съдебното решение.

Публикацията на Мъск предизвика и обвинения в чуждестранна намеса във френския политически процес. Депутатът Антоан Леауман от партията „Непокорна Франция“ заяви, че президентската кампания вече е обект на външно влияние, и призова френския медиен регулатор ARCOM да разгледа случая.