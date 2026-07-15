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САЩ няма да изпращат сухопътни войски за смяна на режима в Иран, заяви Ванс

САЩ няма да изпращат сухопътни войски за смяна на режима в Иран, заяви Ванс

15 Юли, 2026 22:56 931 64

  • джей ди ванс-
  • войска-
  • иран-
  • сухопътни войски-
  • смяна на режим-
  • сащ

Ванс категорично заяви, че САЩ няма да изпратят 150 000 сухопътни войници за смяна на режимa

САЩ няма да изпращат сухопътни войски за смяна на режима в Иран, заяви Ванс - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че Вашингтон няма да разположи сухопътни войски за смяна на режима в Иран, въпреки призивите на част от консервативните среди, предава News.bg.

В подкаста на Джо Роган Ванс разкритикува идеята за продължителна военна кампания, като подчерта, че някои нейни поддръжници не могат ясно да определят каква е крайната ѝ цел.

По думите му, ако иранският народ желае да смени управлението си, това е решение, което трябва да бъде взето от самите иранци.

Ванс категорично заяви, че САЩ няма да изпратят 150 000 сухопътни войници за смяна на режима, освен ако подобно развитие не бъде поискано от хората на място.

Той допълни, че въздушните удари сами по себе си не са достатъчни и подчерта, че за разрешаването на конфликта е необходима и дипломация.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Робот

    23 0 Отговор
    Дай , даййй задна..!

    22:58 15.07.2026

  • 2 Историк

    38 3 Отговор
    150 000 срещу 90 000 000 души! Един няма да се върне в САЩ...!

    Коментиран от #10, #14, #18, #21

    22:59 15.07.2026

  • 3 Mими Кучева🐕‍🦺

    18 0 Отговор
    Страх лозе пази!😎🥳🤣🤣🤣🤣🤣👍

    22:59 15.07.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    25 1 Отговор
    ТръНпича е очаквал Иран да ликува след убийството на аятолаха ❗
    Останал е изненадан и разочарован, когато е гледал поведението на иранците на погребението му❗

    Коментиран от #29

    23:01 15.07.2026

  • 5 Робин Хорсфол

    21 1 Отговор
    Хаха ще пратиш ама ще станат кебап...

    23:02 15.07.2026

  • 6 китайски балон

    18 1 Отговор
    Няма, защото няма и да се приберат, ако ги изпратят, паляци!

    23:02 15.07.2026

  • 7 Жан Бойко

    23 1 Отговор
    Да изпращат !!! Смеят ли , Тръмп се провали , за едното нищо , да угоди на евреите . А можеше да се нареди до Вашингтон, Линкълн , Кенеди . Сега е просто същия парцал като Байдън

    Коментиран от #57

    23:02 15.07.2026

  • 8 Един

    16 2 Отговор
    Пратете и после ще ви обесят с рижия пред Белия дом.

    23:02 15.07.2026

  • 9 Демократ

    3 15 Отговор
    Разбира се войната в Югославия показа че такава може да бъде спечелена само от въздуха. Повече Виетнам и Афганистан няма да има.

    23:03 15.07.2026

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    21 0 Отговор

    До коментар #2 от "Историк":

    Абе ще им ги върнат всичките😉
    /с картончета на палеца/😔

    23:03 15.07.2026

  • 11 Тръмп

    3 9 Отговор
    Значи ще ги бъхтат с Атом!

    23:03 15.07.2026

  • 12 Пич

    14 2 Отговор
    Е, то пък, като че ли някой си е въобразявал, че САЩ могат да го направят...!?

    23:03 15.07.2026

  • 13 А50

    15 3 Отговор
    Иран също няма да изпращат сухопътни сили да сволят режима в Сащ. Знам го от сигурен източник

    23:04 15.07.2026

  • 14 Истински Историк

    2 20 Отговор

    До коментар #2 от "Историк":

    Я прочети, как Сталин е окупирал Иран, докато губи от Хитлер.

    Тръмп не е рекъл, не е окупирал Иран.

    Коментиран от #27

    23:04 15.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Тръмп

    4 5 Отговор
    Иран е предмостие към Гренландия!

    23:05 15.07.2026

  • 17 Доналд Дък, паток

    15 4 Отговор
    Страх! Лелеее страх! Рамбо се спече!

    Коментиран от #30

    23:05 15.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Демократ

    4 16 Отговор
    Абе, гявури, как си мислите, че страна известна с това, че произвежда фурми, ще победи държава, която е известна с това, че произвежда микропроцесори?

    Коментиран от #28, #39

    23:07 15.07.2026

  • 20 Тез кравари

    7 6 Отговор
    Тез кравари вместо да се занимават с глупости що не вземат да думнат ботоксовият?

    Коментиран от #22, #23, #25

    23:07 15.07.2026

  • 21 И Хамас

    0 6 Отговор

    До коментар #2 от "Историк":

    така разправяха!

    23:07 15.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 С чл.5

    2 0 Отговор
    на БРИКС?

    23:09 15.07.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Kaлпазанин

    10 1 Отговор
    Кризата ги е ударила ,нямали толкова чували

    23:10 15.07.2026

  • 27 Историк

    16 1 Отговор

    До коментар #14 от "Истински Историк":

    Русия има граници с Иран и може! САЩ няма как да проведат подобна операция срещу огромна страна...Също така Иран от онези години няма нищо общо със съвременен Иран! Коментара Ви е неуместен!

    Коментиран от #34

    23:10 15.07.2026

  • 28 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    17 2 Отговор

    До коментар #19 от "Демократ":

    Ех, сладур, Афганистан и фурми не произвежда, ама теА с микропроцесорите бегаха с 200+❗
    Още има видеа с гроздовете по колесниците❗
    А що техника зарязаха, че и сами гориха собствените си флагове❗

    Коментиран от #35, #37

    23:11 15.07.2026

  • 29 К ПЕЙКИ с чалми

    4 13 Отговор

    До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    Коментиран от #33

    23:11 15.07.2026

  • 30 Ел Менчо

    4 11 Отговор

    До коментар #17 от "Доналд Дък, паток":

    Какво си заревал като руснак на опашка за бензин в Съвецка Русия?

    23:12 15.07.2026

  • 31 Мощен удар на САЩ

    5 10 Отговор
    по казармите на 388 бригада на иранската армия - стотици убити.

    Коментиран от #36

    23:12 15.07.2026

  • 32 Дзак

    5 0 Отговор
    Малко здрав разум.

    23:12 15.07.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Истински Историк

    3 9 Отговор

    До коментар #27 от "Историк":

    САЩ няма гранита нито с Ирак, нито с Иран, а си ги окупира за месец и си стоя години, докато си поиска.

    Коментиран от #40, #42

    23:14 15.07.2026

  • 35 СесеСере

    3 9 Отговор

    До коментар #28 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    А рашките с песен на уста напуснаха Афганистан и СССР се разпадна поради гладна ситуация.

    Коментиран от #43

    23:14 15.07.2026

  • 36 Българин

    8 0 Отговор

    До коментар #31 от "Мощен удар на САЩ":

    Аятолаха активира спящите клетки в САЩ...

    23:15 15.07.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Факт

    2 9 Отговор
    Ислямския халифат беше размазан от сащ Украйна унижи русия,сега колективния Брикс губят и на световното,Британия се подиграва с гаучосите

    Коментиран от #47, #51

    23:17 15.07.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Историк

    9 1 Отговор

    До коментар #34 от "Истински Историк":

    Не бъркай Иран с Ирак! Австрия и Австралия сущо не са една и съща страна...

    23:18 15.07.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Истински Историк

    1 1 Отговор

    До коментар #34 от "Истински Историк":

    Корекция - исках да напиша Афганистан. Афганистан няма дори море.

    23:19 15.07.2026

  • 43 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 1 Отговор

    До коментар #35 от "СесеСере":

    Ами факт е, че напуснаха под строй , дори командирът беше с последния джип❗
    Ама това ОТпосолствоТО на ПО ПЕЙКИТЕ.не ви го казват❗А вие сами нищо не четете, та няма откъде да го знаете❗

    Коментиран от #49

    23:19 15.07.2026

  • 44 Малката Бахама с мерца 🇧🇬

    2 8 Отговор
    Пратете сухопътни тюлени в Мацква, извлекат жуджето от бункеро....😆

    23:19 15.07.2026

  • 45 хихи

    7 0 Отговор
    аз пък искам САЩ да изпрати 1,5млн войници в сухопътна операция в Иран

    23:19 15.07.2026

  • 46 Историк

    5 1 Отговор

    До коментар #37 от "Демократ":

    Дегизирани US войници...

    Коментиран от #48

    23:20 15.07.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 СесеСере

    0 6 Отговор

    До коментар #43 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    А за американските пилешките бутчета чел ли си?

    Коментиран от #53

    23:24 15.07.2026

  • 50 Ицо

    2 7 Отговор
    Има ли гнасяни копейки тук?

    Коментиран от #56

    23:25 15.07.2026

  • 51 Брикс мрикс

    4 6 Отговор

    До коментар #38 от "Факт":

    Абе тия нямаше ли да сменят световния ред или поне долара като световна резервна валута с бруплата

    Коментиран от #58

    23:26 15.07.2026

  • 52 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 1 Отговор

    До коментар #37 от "Демократ":

    ПропуснА ли да прочетеш, че ИЗоставиха военна техника, оръжие и муниции за МИЛИОНИ❗
    ПропуснА ли да прочетеш, че сами лично гориха флагове на ШАШт❗
    ПропуснА ли да прочетеш, че се изнесоха с 200+ ❗
    На видеата имаше ли гроздове❓
    Не съм писал, че американосите са висели по колесниците на собствените си самолети❗
    Ама то за ТЪ.Панарче, като тебе явно трябва да се уточни , че янките са зарязали своите протежета и на видеата те висят по колесниците❗

    23:27 15.07.2026

  • 53 САЩисан вие на поляна

    7 2 Отговор

    До коментар #49 от "СесеСере":

    А за молбата на САЩ към Русия ...да им помогне при гражданската война в САЩ чел ли си? И Русия помага. Чел ли си?

    23:29 15.07.2026

  • 54 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 1 Отговор

    До коментар #37 от "Демократ":

    Тук има доста интелигентни и знаещи колеги и затова не счетох за нужно заради един ТЪ.Панар да уточнявам ИЗРИЧНО кой е висял по колесниците❗
    Е сега го направих❗
    Колеги, извинявайте за загубеното време❗

    23:30 15.07.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Капейка

    3 0 Отговор

    До коментар #50 от "Ицо":

    Точно зад теб съм, и го мажа с лубрикант!

    Коментиран от #61

    23:34 15.07.2026

  • 57 Бат Жони

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Жан Бойко":

    За Вашингтон не знам, но до другите дето ги спомена в списъка може да се нареди ако някой по-точен хванат наивник не си хареса някое ухо.

    23:34 15.07.2026

  • 58 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 1 Отговор

    До коментар #51 от "Брикс мрикс":

    Някой неща не стават толкова бързо, колкото това да си вдигнеш гащите след ....
    Зелените хартийки преди 20 години представляваха над 70% от валутните резерви на банките❗
    Зелените хартийки 20 години по-късно
    вече са 50% от валутните резерви на банките❗
    Спокойно❗ Корабът потъва бавно, вода ще има за всички желаещи да пият по една студена вода❗
    И не е казано, че точно руПлата ще изгрее ❗

    Коментиран от #60

    23:35 15.07.2026

  • 59 Аее нащастници

    6 1 Отговор
    Путин е шефа свиквайте

    23:40 15.07.2026

  • 60 Аее креслиф

    1 4 Отговор

    До коментар #58 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Бегай у лево

    Коментиран от #62

    23:41 15.07.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 1 Отговор

    До коментар #60 от "Аее креслиф":

    Чекай, че гледам мача на диня с Узо❗

    23:44 15.07.2026

  • 63 Соломон

    5 1 Отговор
    В момента в Иран е 40-50 градуса на сянка.
    Краварите не могат да оцелеят там и 2 часа на терен и без да ги пукат персите.

    Но ние искаме да видим това шоу, защото краварското фиаско ще бъде пълно.

    23:47 15.07.2026

  • 64 Тъпанара

    2 1 Отговор
    днес няма, утре има - ами тия са бетер от нашите сигани бре, само че при тях е тука има, тука нема. Колко категорично го е заявил Ванс след като не знае утре като се събуди тръмпи какво ще е в главата му?

    23:59 15.07.2026