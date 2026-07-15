САЩ няма да изпращат сухопътни войски за смяна на режима в Иран, заяви Ванс

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че Вашингтон няма да разположи сухопътни войски за смяна на режима в Иран, въпреки призивите на част от консервативните среди, предава News.bg.
В подкаста на Джо Роган Ванс разкритикува идеята за продължителна военна кампания, като подчерта, че някои нейни поддръжници не могат ясно да определят каква е крайната ѝ цел.
По думите му, ако иранският народ желае да смени управлението си, това е решение, което трябва да бъде взето от самите иранци.
Ванс категорично заяви, че САЩ няма да изпратят 150 000 сухопътни войници за смяна на режима, освен ако подобно развитие не бъде поискано от хората на място.
Той допълни, че въздушните удари сами по себе си не са достатъчни и подчерта, че за разрешаването на конфликта е необходима и дипломация.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Робот
22:58 15.07.2026
2 Историк
Коментиран от #10, #14, #18, #21
22:59 15.07.2026
3 Mими Кучева🐕🦺
22:59 15.07.2026
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Останал е изненадан и разочарован, когато е гледал поведението на иранците на погребението му❗
Коментиран от #29
23:01 15.07.2026
5 Робин Хорсфол
23:02 15.07.2026
6 китайски балон
23:02 15.07.2026
7 Жан Бойко
Коментиран от #57
23:02 15.07.2026
8 Един
23:02 15.07.2026
9 Демократ
23:03 15.07.2026
10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #2 от "Историк":Абе ще им ги върнат всичките😉
/с картончета на палеца/😔
23:03 15.07.2026
11 Тръмп
23:03 15.07.2026
12 Пич
23:03 15.07.2026
13 А50
23:04 15.07.2026
14 Истински Историк
До коментар #2 от "Историк":Я прочети, как Сталин е окупирал Иран, докато губи от Хитлер.
Тръмп не е рекъл, не е окупирал Иран.
Коментиран от #27
23:04 15.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Тръмп
23:05 15.07.2026
17 Доналд Дък, паток
Коментиран от #30
23:05 15.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Демократ
Коментиран от #28, #39
23:07 15.07.2026
20 Тез кравари
Коментиран от #22, #23, #25
23:07 15.07.2026
21 И Хамас
До коментар #2 от "Историк":така разправяха!
23:07 15.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 С чл.5
23:09 15.07.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Kaлпазанин
23:10 15.07.2026
27 Историк
До коментар #14 от "Истински Историк":Русия има граници с Иран и може! САЩ няма как да проведат подобна операция срещу огромна страна...Също така Иран от онези години няма нищо общо със съвременен Иран! Коментара Ви е неуместен!
Коментиран от #34
23:10 15.07.2026
28 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #19 от "Демократ":Ех, сладур, Афганистан и фурми не произвежда, ама теА с микропроцесорите бегаха с 200+❗
Още има видеа с гроздовете по колесниците❗
А що техника зарязаха, че и сами гориха собствените си флагове❗
Коментиран от #35, #37
23:11 15.07.2026
29 К ПЕЙКИ с чалми
До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния
Коментиран от #33
23:11 15.07.2026
30 Ел Менчо
До коментар #17 от "Доналд Дък, паток":Какво си заревал като руснак на опашка за бензин в Съвецка Русия?
23:12 15.07.2026
31 Мощен удар на САЩ
Коментиран от #36
23:12 15.07.2026
32 Дзак
23:12 15.07.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Истински Историк
До коментар #27 от "Историк":САЩ няма гранита нито с Ирак, нито с Иран, а си ги окупира за месец и си стоя години, докато си поиска.
Коментиран от #40, #42
23:14 15.07.2026
35 СесеСере
До коментар #28 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":А рашките с песен на уста напуснаха Афганистан и СССР се разпадна поради гладна ситуация.
Коментиран от #43
23:14 15.07.2026
36 Българин
До коментар #31 от "Мощен удар на САЩ":Аятолаха активира спящите клетки в САЩ...
23:15 15.07.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Факт
Коментиран от #47, #51
23:17 15.07.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Историк
До коментар #34 от "Истински Историк":Не бъркай Иран с Ирак! Австрия и Австралия сущо не са една и съща страна...
23:18 15.07.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Истински Историк
До коментар #34 от "Истински Историк":Корекция - исках да напиша Афганистан. Афганистан няма дори море.
23:19 15.07.2026
43 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #35 от "СесеСере":Ами факт е, че напуснаха под строй , дори командирът беше с последния джип❗
Ама това ОТпосолствоТО на ПО ПЕЙКИТЕ.не ви го казват❗А вие сами нищо не четете, та няма откъде да го знаете❗
Коментиран от #49
23:19 15.07.2026
44 Малката Бахама с мерца 🇧🇬
23:19 15.07.2026
45 хихи
23:19 15.07.2026
46 Историк
До коментар #37 от "Демократ":Дегизирани US войници...
Коментиран от #48
23:20 15.07.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 СесеСере
До коментар #43 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":А за американските пилешките бутчета чел ли си?
Коментиран от #53
23:24 15.07.2026
50 Ицо
Коментиран от #56
23:25 15.07.2026
51 Брикс мрикс
До коментар #38 от "Факт":Абе тия нямаше ли да сменят световния ред или поне долара като световна резервна валута с бруплата
Коментиран от #58
23:26 15.07.2026
52 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #37 от "Демократ":ПропуснА ли да прочетеш, че ИЗоставиха военна техника, оръжие и муниции за МИЛИОНИ❗
ПропуснА ли да прочетеш, че сами лично гориха флагове на ШАШт❗
ПропуснА ли да прочетеш, че се изнесоха с 200+ ❗
На видеата имаше ли гроздове❓
Не съм писал, че американосите са висели по колесниците на собствените си самолети❗
Ама то за ТЪ.Панарче, като тебе явно трябва да се уточни , че янките са зарязали своите протежета и на видеата те висят по колесниците❗
23:27 15.07.2026
53 САЩисан вие на поляна
До коментар #49 от "СесеСере":А за молбата на САЩ към Русия ...да им помогне при гражданската война в САЩ чел ли си? И Русия помага. Чел ли си?
23:29 15.07.2026
54 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #37 от "Демократ":Тук има доста интелигентни и знаещи колеги и затова не счетох за нужно заради един ТЪ.Панар да уточнявам ИЗРИЧНО кой е висял по колесниците❗
Е сега го направих❗
Колеги, извинявайте за загубеното време❗
23:30 15.07.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Капейка
До коментар #50 от "Ицо":Точно зад теб съм, и го мажа с лубрикант!
Коментиран от #61
23:34 15.07.2026
57 Бат Жони
До коментар #7 от "Жан Бойко":За Вашингтон не знам, но до другите дето ги спомена в списъка може да се нареди ако някой по-точен хванат наивник не си хареса някое ухо.
23:34 15.07.2026
58 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #51 от "Брикс мрикс":Някой неща не стават толкова бързо, колкото това да си вдигнеш гащите след ....
Зелените хартийки преди 20 години представляваха над 70% от валутните резерви на банките❗
Зелените хартийки 20 години по-късно
вече са 50% от валутните резерви на банките❗
Спокойно❗ Корабът потъва бавно, вода ще има за всички желаещи да пият по една студена вода❗
И не е казано, че точно руПлата ще изгрее ❗
Коментиран от #60
23:35 15.07.2026
59 Аее нащастници
23:40 15.07.2026
60 Аее креслиф
До коментар #58 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Бегай у лево
Коментиран от #62
23:41 15.07.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #60 от "Аее креслиф":Чекай, че гледам мача на диня с Узо❗
23:44 15.07.2026
63 Соломон
Краварите не могат да оцелеят там и 2 часа на терен и без да ги пукат персите.
Но ние искаме да видим това шоу, защото краварското фиаско ще бъде пълно.
23:47 15.07.2026
64 Тъпанара
23:59 15.07.2026