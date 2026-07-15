САЩ няма да изпращат сухопътни войски за смяна на режима в Иран, заяви Ванс

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че Вашингтон няма да разположи сухопътни войски за смяна на режима в Иран, въпреки призивите на част от консервативните среди, предава News.bg.

В подкаста на Джо Роган Ванс разкритикува идеята за продължителна военна кампания, като подчерта, че някои нейни поддръжници не могат ясно да определят каква е крайната ѝ цел.

По думите му, ако иранският народ желае да смени управлението си, това е решение, което трябва да бъде взето от самите иранци.

Ванс категорично заяви, че САЩ няма да изпратят 150 000 сухопътни войници за смяна на режима, освен ако подобно развитие не бъде поискано от хората на място.

Той допълни, че въздушните удари сами по себе си не са достатъчни и подчерта, че за разрешаването на конфликта е необходима и дипломация.