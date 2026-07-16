CBS: Доналд Тръмп ще обяви намеса на Китай в изборите в САЩ

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп се подготвя да отправи тежки обвинения към Китай за широкомащабна и неразкривана досега намеса в изборите в САЩ.

Според информация на телевизионния канал CBS News, позоваващ се на източници от Белия дом, темата ще бъде централен акцент в официалното обръщение на държавния глава, насрочено за четвъртък вечерта местно време.

Очаква се Тръмп да представи класифицирани досега доклади, които според него доказват координирани операции на Пекин за проникване в американската демократична инфраструктура.

Пробив в базите данни с избиратели

Основните твърдения в подготвяната реч на американския президент са свързани с компрометирането на лични данни на гласоподаватели. Според източниците администрацията ще изнесе данни, че Китай е получил достъп до американските избирателни регистри по време на президентския вот през 2020 г.. Тръмп планира да атакува и Централното разузнавателно управление (ЦРУ), твърдейки, че агенцията е разполагала с тези доказателства, но съзнателно ги е укрила от него по време на първия му мандат.

Говорителката на Белия дом Каролин Лийвит отказа да разкрие конкретни детайли от текста, като посочи пред медиите, че в момента анонимни източници просто спекулират, а финалното решение за съдържанието на речта остава в ръцете на президента.

Спорове в разузнавателната общност

Информационната агенция Ройтерс допълва, че в момента вътре в американските тайни служби тече сериозен дебат относно разсекретяването на тези документи. Част от експертите изразяват загриженост, че споделянето на сурови разузнавателни данни може да разкрие строго пазени методи за събиране на информация.

Официалният доклад на Службата на директора на националното разузнаване (ODNI) от 2021 г. заключи, че няма индикации чужди сили да са променили техническия резултат или преброяването на гласовете през 2020 г.. Документите обаче съдържат и алтернативни анализи на разузнавачи, според които кибервъзможностите на Китай за влияние върху американската вътрешна политика са били сериозно подценени. Към момента ЦРУ и Службата на директора на националното разузнаване отказват официален коментар по темата.

Политическият контекст в САЩ

Обръщението на Доналд Тръмп идва в изключително деликатен момент, на фона на подготовката за междинните избори в САЩ в края на 2026 г.. Критици от Демократическата партия, сред които и сенаторът Джон Ософ, вече обвиниха Белия дом, че използва остарели и опровергани теории, за да подкопае доверието в избирателната система и да прокара по-строг федерален контрол над вота, който по конституция е в правомощията на отделните щати.

От своя страна Тръмп засилва натиска над Конгреса за приемането на закона „SAVE Act“, изискващ задължително доказване на американско гражданство при регистрация за гласуване.