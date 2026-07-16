Ирански удар с дронове и ракети порази база с американски сили в Кувейт

Военновъздушната база „Али ал-Салем“ в Кувейт, където са разположени американски военнослужещи, стана обект на масиран комбиниран удар от страна на Иран.

Според официално съобщение на иранския държавен телевизионен канал Press TV, елитните части на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC) са атакували успешно стратегическа радарна станция за противовъздушна отбрана и район, в който са били концентрирани американски сили.

Атаката срещу ключовата военна инфраструктура е извършена като част от разгръщащата се осма вълна на мащабната иранска операция под кодовото име „Наср-2“.

Детайли за нападението над базата „Али ал-Салем“

Според информация, разпространена от държавната иранска медия IRIB и цитирана от международната агенция Al Jazeera, ударът е бил комбиниран – с използване на балистични ракети и боеприпаси (дронове-камикадзе). Основната цел на атаката в Кувейт е била радарна система за ранно предупреждение, свързана с противовъздушната отбрана C-RAM, предпазваща сектора.

Иранската информационна агенция Tasnim допълва, че нападението е директен отговор на проведените часове по-рано интензивни нощни въздушни удари от страна на САЩ по южното крайбрежие и крайбрежните градове на Иран. От IRGC официално обвиниха Вашингтон, че използва територията на Кувейт като плацдарм за провеждане на агресивни операции срещу Ислямската република, и призоваха местното население да поиска изтеглянето на чуждестранните войски.

Реакцията на Кувейт и САЩ

Генералният щаб на армията на Кувейт потвърди за задействането на сирените за въздушна тревога и активирането на националните системи за противовъздушна отбрана в ранните часове на деня. Местните власти съобщиха, че противовъздушната им отбрана е ангажирала и прихванала множество „враждебни въздушни цели“ в кувейтското въздушно пространство, опитвайки се да минимизира щетите.

Към този час Централното командване на САЩ (CENTCOM) все още не е публикувало официална детайлна оценка на материалните щети или информация за евентуални жертви сред американския контингент в базата. Паралелно с това независими източници изтъкват, че конфликтът бързо излиза извън контрол, тъй като през последното денонощие ирански удари бяха насочени и срещу американски обекти в Бахрейн (Пети американски флот) и Йордания, което поставя под сериозна заплаха сигурността и корабоплаването в Персийския залив.