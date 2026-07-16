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Ирански удар с дронове и ракети порази база с американски сили в Кувейт

Ирански удар с дронове и ракети порази база с американски сили в Кувейт

16 Юли, 2026 06:28, обновена 16 Юли, 2026 06:30 1 841 22

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  • атака

Корпусът на гвардейците на ислямската революция (IRGC) атакува радарна станция в базата „Али ал-Салем“ по време на операция „Наср-2“

Ирански удар с дронове и ракети порази база с американски сили в Кувейт - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Военновъздушната база „Али ал-Салем“ в Кувейт, където са разположени американски военнослужещи, стана обект на масиран комбиниран удар от страна на Иран.

Според официално съобщение на иранския държавен телевизионен канал Press TV, елитните части на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC) са атакували успешно стратегическа радарна станция за противовъздушна отбрана и район, в който са били концентрирани американски сили.

Атаката срещу ключовата военна инфраструктура е извършена като част от разгръщащата се осма вълна на мащабната иранска операция под кодовото име „Наср-2“.

Детайли за нападението над базата „Али ал-Салем“

Според информация, разпространена от държавната иранска медия IRIB и цитирана от международната агенция Al Jazeera, ударът е бил комбиниран – с използване на балистични ракети и боеприпаси (дронове-камикадзе). Основната цел на атаката в Кувейт е била радарна система за ранно предупреждение, свързана с противовъздушната отбрана C-RAM, предпазваща сектора.

Иранската информационна агенция Tasnim допълва, че нападението е директен отговор на проведените часове по-рано интензивни нощни въздушни удари от страна на САЩ по южното крайбрежие и крайбрежните градове на Иран. От IRGC официално обвиниха Вашингтон, че използва територията на Кувейт като плацдарм за провеждане на агресивни операции срещу Ислямската република, и призоваха местното население да поиска изтеглянето на чуждестранните войски.

Реакцията на Кувейт и САЩ

Генералният щаб на армията на Кувейт потвърди за задействането на сирените за въздушна тревога и активирането на националните системи за противовъздушна отбрана в ранните часове на деня. Местните власти съобщиха, че противовъздушната им отбрана е ангажирала и прихванала множество „враждебни въздушни цели“ в кувейтското въздушно пространство, опитвайки се да минимизира щетите.

Към този час Централното командване на САЩ (CENTCOM) все още не е публикувало официална детайлна оценка на материалните щети или информация за евентуални жертви сред американския контингент в базата. Паралелно с това независими източници изтъкват, че конфликтът бързо излиза извън контрол, тъй като през последното денонощие ирански удари бяха насочени и срещу американски обекти в Бахрейн (Пети американски флот) и Йордания, което поставя под сериозна заплаха сигурността и корабоплаването в Персийския залив.


Кувейт
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боруна Лом

    49 6 Отговор
    БРАВО НА ВАС! ОБОРА ДА СЕ РАЗКАРА ОТ ТАМ И ОТ БЪЛГАРИЯ СЪЩО!

    Коментиран от #20

    06:34 16.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Последния Софиянец

    33 5 Отговор
    Янките бягат от Персийският залив на летище София.

    06:36 16.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Еводебил

    22 3 Отговор
    Братя Иранци,ома едни заробени от евроатлантизма шебес гой на балканския полуостров....гърци,румънци и каквото е останало от нас.Време е и там да ударите.

    Коментиран от #12

    06:49 16.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Цървул

    4 0 Отговор
    Кой управлява петрола в света ? МастърБластър го управлява .

    07:12 16.07.2026

  • 8 Хасковски каунь

    14 0 Отговор
    Нашето летище дали се ползва? Или да стягам куфара за УСА без виза.

    07:14 16.07.2026

  • 9 ВЕСЕЛЯК

    12 0 Отговор
    Браво. С игри и закачки започна денят.

    07:16 16.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Тити

    16 1 Отговор
    При операция Наср 2 ще има доста насррр .алли се янки 😂😂😂 .

    07:20 16.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Наср а

    2 1 Отговор
    Наср аН

    07:25 16.07.2026

  • 14 Ъъъ

    6 1 Отговор
    Съобщава се за поне 7 убити американски военни.

    07:37 16.07.2026

  • 15 Механик

    1 1 Отговор
    Колко цинкови консерви завити с американския па.рцал са потеглили към военните гробища в САЩ?
    Надявам се да са повече от 100.

    Коментиран от #17

    07:43 16.07.2026

  • 16 милен к@неф

    0 0 Отговор
    ехх и ас искам ирански ракети в базата!

    07:44 16.07.2026

  • 17 тебе в

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "Механик":

    найлонова торбичка.черна
    p.s. шо там с малая токмачка

    07:45 16.07.2026

  • 18 Справедлив

    1 1 Отговор
    Смърт за САЩ!!! Смърт за Израел!!!

    Коментиран от #22

    07:45 16.07.2026

  • 19 ситуацията

    0 0 Отговор
    Българския народ е с Иран.Политиците и слугите им са против народа.

    07:46 16.07.2026

  • 20 моруна

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Боруна Лом":

    пак ревеш за лом

    07:46 16.07.2026

  • 21 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    С сега очакваме пак клоуна да обяви че е унищожил някоя иранска планина ,в която е имало много петрол и че щял да го вземе за компенсация

    07:46 16.07.2026

  • 22 хой

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Справедлив":

    в хаспухати!

    07:47 16.07.2026