Ирански удар с дронове и ракети порази база с американски сили в Кувейт

Военновъздушната база „Али ал-Салем“ в Кувейт, където са разположени американски военнослужещи, стана обект на масиран комбиниран удар от страна на Иран.
Според официално съобщение на иранския държавен телевизионен канал Press TV, елитните части на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC) са атакували успешно стратегическа радарна станция за противовъздушна отбрана и район, в който са били концентрирани американски сили.
Атаката срещу ключовата военна инфраструктура е извършена като част от разгръщащата се осма вълна на мащабната иранска операция под кодовото име „Наср-2“.
Детайли за нападението над базата „Али ал-Салем“
Според информация, разпространена от държавната иранска медия IRIB и цитирана от международната агенция Al Jazeera, ударът е бил комбиниран – с използване на балистични ракети и боеприпаси (дронове-камикадзе). Основната цел на атаката в Кувейт е била радарна система за ранно предупреждение, свързана с противовъздушната отбрана C-RAM, предпазваща сектора.
Иранската информационна агенция Tasnim допълва, че нападението е директен отговор на проведените часове по-рано интензивни нощни въздушни удари от страна на САЩ по южното крайбрежие и крайбрежните градове на Иран. От IRGC официално обвиниха Вашингтон, че използва територията на Кувейт като плацдарм за провеждане на агресивни операции срещу Ислямската република, и призоваха местното население да поиска изтеглянето на чуждестранните войски.
Реакцията на Кувейт и САЩ
Генералният щаб на армията на Кувейт потвърди за задействането на сирените за въздушна тревога и активирането на националните системи за противовъздушна отбрана в ранните часове на деня. Местните власти съобщиха, че противовъздушната им отбрана е ангажирала и прихванала множество „враждебни въздушни цели“ в кувейтското въздушно пространство, опитвайки се да минимизира щетите.
Към този час Централното командване на САЩ (CENTCOM) все още не е публикувало официална детайлна оценка на материалните щети или информация за евентуални жертви сред американския контингент в базата. Паралелно с това независими източници изтъкват, че конфликтът бързо излиза извън контрол, тъй като през последното денонощие ирански удари бяха насочени и срещу американски обекти в Бахрейн (Пети американски флот) и Йордания, което поставя под сериозна заплаха сигурността и корабоплаването в Персийския залив.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Боруна Лом
Коментиран от #20
06:34 16.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Последния Софиянец
06:36 16.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Еводебил
Коментиран от #12
06:49 16.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Цървул
07:12 16.07.2026
8 Хасковски каунь
07:14 16.07.2026
9 ВЕСЕЛЯК
07:16 16.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Тити
07:20 16.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Наср а
07:25 16.07.2026
14 Ъъъ
07:37 16.07.2026
15 Механик
Надявам се да са повече от 100.
Коментиран от #17
07:43 16.07.2026
16 милен к@неф
07:44 16.07.2026
17 тебе в
До коментар #15 от "Механик":найлонова торбичка.черна
p.s. шо там с малая токмачка
07:45 16.07.2026
18 Справедлив
Коментиран от #22
07:45 16.07.2026
19 ситуацията
07:46 16.07.2026
20 моруна
До коментар #1 от "Боруна Лом":пак ревеш за лом
07:46 16.07.2026
21 Kaлпазанин
07:46 16.07.2026
22 хой
До коментар #18 от "Справедлив":в хаспухати!
07:47 16.07.2026