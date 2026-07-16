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Йордания свали осем ирански ракети, няма жертви и щети

Йордания свали осем ирански ракети, няма жертви и щети

16 Юли, 2026 09:26 357 4

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Иран твърди, че е атакувал американска база в Йордания в отговор на нови удари на САЩ

Йордания свали осем ирански ракети, няма жертви и щети - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Йорданската армия съобщи, че е свалила осем ирански ракети, изстреляни към територията на страната, предава БТА.

Според властите при операцията няма жертви и не са нанесени материални щети.

По-рано днес Иран заяви, че е насочил удари срещу американски военни съоръжения в Йордания, след като САЩ нанесоха нови атаки по цели на иранска територия.

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция обяви, че е поразил американска военна база в Йордания с балистични ракети в отговор на американска атака срещу детска болница в Иран.

Според изявлението американските сили са използвали базите си в Йордания за удари по няколко района в Иран, включително в близост до детска онкологична болница. В отговор Корпусът е извършил две вълни от ракетни атаки срещу американската база.


Йордания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 жик так

    5 6 Отговор
    Кой вярва на тия глупости. Все няма жертви и разрушения , а после се оказва че има .

    Коментиран от #4

    09:30 16.07.2026

  • 2 Така така

    2 6 Отговор
    следвайте указанията на началниците - "Преклонена глава сабя не я сече"...

    09:30 16.07.2026

  • 3 Гуню от с.Тътрище

    1 3 Отговор
    Ние пуцаме една две седмици около съборо, ама това Иран голема държава, голем събор имат! Сигур сите са ловджии, та пуцат толко ного?

    09:32 16.07.2026

  • 4 Иранците

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "жик так":

    са тези дето само лъжат. Миналата година разправяха по тяхната телевизия че са свалили два Ф35, после самите журналисти си признаха че властите са ги карали да лъжат. Още по-смешно беше когато лъжеха по телевизията как размазват Израел и този момента Израел им взриви студиото та се видя в ефир как се разбягаха водещите. Ама ти ако искаш вярвай на иранските глупости, все пак и балъци трябват

    09:36 16.07.2026