Йордания свали осем ирански ракети, няма жертви и щети

Йорданската армия съобщи, че е свалила осем ирански ракети, изстреляни към територията на страната, предава БТА.

Според властите при операцията няма жертви и не са нанесени материални щети.

По-рано днес Иран заяви, че е насочил удари срещу американски военни съоръжения в Йордания, след като САЩ нанесоха нови атаки по цели на иранска територия.

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция обяви, че е поразил американска военна база в Йордания с балистични ракети в отговор на американска атака срещу детска болница в Иран.

Според изявлението американските сили са използвали базите си в Йордания за удари по няколко района в Иран, включително в близост до детска онкологична болница. В отговор Корпусът е извършил две вълни от ракетни атаки срещу американската база.