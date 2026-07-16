Йордания свали осем ирански ракети, няма жертви и щети

Йорданската армия съобщи, че е свалила осем ирански ракети, изстреляни към територията на страната, предава БТА.
Според властите при операцията няма жертви и не са нанесени материални щети.
По-рано днес Иран заяви, че е насочил удари срещу американски военни съоръжения в Йордания, след като САЩ нанесоха нови атаки по цели на иранска територия.
Корпусът на гвардейците на Ислямската революция обяви, че е поразил американска военна база в Йордания с балистични ракети в отговор на американска атака срещу детска болница в Иран.
Според изявлението американските сили са използвали базите си в Йордания за удари по няколко района в Иран, включително в близост до детска онкологична болница. В отговор Корпусът е извършил две вълни от ракетни атаки срещу американската база.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 жик так
Коментиран от #4
09:30 16.07.2026
2 Така така
09:30 16.07.2026
3 Гуню от с.Тътрище
09:32 16.07.2026
4 Иранците
До коментар #1 от "жик так":са тези дето само лъжат. Миналата година разправяха по тяхната телевизия че са свалили два Ф35, после самите журналисти си признаха че властите са ги карали да лъжат. Още по-смешно беше когато лъжеха по телевизията как размазват Израел и този момента Израел им взриви студиото та се видя в ефир как се разбягаха водещите. Ама ти ако искаш вярвай на иранските глупости, все пак и балъци трябват
09:36 16.07.2026