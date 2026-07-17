Войната САЩ - Иран: Шеста поредна нощ на масирани въздушни удари и свиреп ответен отговор в Персийския залив

Ситуацията в Близкия изток премина критичната точка на ескалация, след като вечерта срещу 17 юли Централното командване на САЩ (CENTCOM) започна шестата поредна вълна от масирани въздушни удари срещу цели на територията на Иран. Конфликтът, който напълно провали крехкото споразумение за примирие от миналия месец, достигна нов пик в ранните часове на днешния ден. Към 4:30 ч. тази сутрин иранските сили задействаха мащабен и координиран отговор, атакувайки американски военни активи в съседни държави от Залива.

Атаката на САЩ: Удари по мостове, летища и критична инфраструктура

Въздушната кампания на САЩ започна в координирани часове в петък вечерта. Според официални изявления на Пентагона целта е „по-нататъшно отслабване на военния капацитет на Иран“ и прекратяване на атаките срещу търговското корабоплаване в Ормузкия проток.

Американските сили използваха прецизни боеприпаси, изстреляни от бойни самолети, безпилотни летателни апарати и военноморски съдове. Основните поражения и докладвани експлозии включват:

Летище Ираншахр: Сериозно повредени са електрически инсталации и резервоар за гориво в Югоизточен Иран.

Сериозно повредени са електрически инсталации и резервоар за гориво в Югоизточен Иран. Бандар Абас: Ключовият железопътен възел на пристанищния град бе директно поразен, причинявайки прекъсвания на електрозахранването в целия регион.

Ключовият железопътен възел на пристанищния град бе директно поразен, причинявайки прекъсвания на електрозахранването в целия регион. Мостът Бандар-е Хамир: Важна логистична връзка в провинция Хормозган бе разрушена, като местни източници съобщават за жертви и ранени цивилни.

Важна логистична връзка в провинция Хормозган бе разрушена, като местни източници съобщават за жертви и ранени цивилни. Остров Кешм и Бушер: Атакувани са обекти на промишлената инфраструктура, а противовъздушната отбрана около ядрената централа в Бушер бе приведена в пълна бойна готовност.

Ответният удар на Иран

Ислямската революционна гвардия (IRGC) и армията на Иран не закъсняха с отговора си. Към 4:25 ч. сутринта местно време, Техеран предприе масирана контраофанзива с балистични ракети и дронове камикадзе. Атаките бяха насочени директно срещу военните бази на САЩ и техните регионални съюзници, които поддържат наложената от Вашингтон морска блокада.

Сводката от иранския ответен удар показва сериозно географско разрастване на конфликта:

Бахрейн под тревога: В страната бяха активирани сирените за въздушна опасност. Иранската армия обяви, че е поразила американски хеликоптери и разузнавателни самолети във военновъздушната база „Сахир“.

В страната бяха активирани сирените за въздушна опасност. Иранската армия обяви, че е поразила американски хеликоптери и разузнавателни самолети във военновъздушната база „Сахир“. Дронове над Кувейт: Кувейтската противовъздушна отбрана е прихванала десетки враждебни безпилотни апарати, но падащи отломки нанесоха материални щети на жизненоважни държавни съоръжения и цивилни квартали.

Кувейтската противовъздушна отбрана е прихванала десетки враждебни безпилотни апарати, но падащи отломки нанесоха материални щети на жизненоважни държавни съоръжения и цивилни квартали. Ракетен обстрел в Йордания: Военновъздушните сили на Йордания докладваха за успешното прихващане на ирански ракети, преминаващи през въздушното пространство на страната.

Колапсът на дипломацията и заплахата за световната икономика

Говорителят на Белия дом Каролайн Ливин коментира, че настоящата ескалация е директна последица от нарушаването на сключения през юни меморандум за разбирателство от страна на Иран, който забраняваше стрелбата по търговски кораби. От своя страна, иранските лидери обявиха мирното споразумение за „нищожно“ и определиха сблъсъка като „екзистенциална война срещу Америка“.

Международната агенция по енергетика (МАЕ) изрази дълбока загриженост за глобалната енергийна сигурност. Спирането на търговския трафик през Ормузкия проток, през който преминава близо една пета от световния петрол, вече предизвика шокови вълни на финансовите пазари и рязък скок в цените на горивата по целия свят. ООН призова за незабавно прекратяване на огъня, но към този час нито една от двете страни не показва признаци за отстъпление.