ISW: Руският елит изнася активи в чужбина заради икономическите рискове и национализациите

Руските елити прехвърлят средства в чужбина, за да защитят финансовите си активи от икономическите рискове в Русия и от усилията на Кремъл да национализира частни активи. Това се посочва в анализ на Института за изследване на войната (ISW), предава News.bg.
Позовавайки се на публикация на Bloomberg от 16 юли, ISW отбелязва, че някои от най-богатите руснаци, включително хора, близки до президента Владимир Путин, пренасочват финансовите си портфейли към криптовалути, злато, чуждестранни имоти и други инвестиции извън Русия.
Според Bloomberg неофициалните финансови потоци чрез криптовалути също се увеличават, включително чрез виртуалната валута A7A5, собственост на компанията A7 на прокремълския молдовски политик Илан Шор.
Анализът посочва, че руските елити са все по-загрижени от публично известните случаи на конфискация на активи, както и от състоянието на банковия сектор и икономиката като цяло.
ISW отбелязва, че Кремъл е предприел стъпки, които поставят под въпрос дългогодишния модел на отношения между Владимир Путин и руските олигарси, установен след приватизацията през 90-те години. Според информацията Путин е поискал от водещи руски бизнесмени да дарят средства за военните усилия по време на среща на 26 март 2026 г., а на 5 май главният прокурор на Русия е национализирал най-големия селскостопански холдинг в страната.
Според анализа руската икономика продължава да е под нарастващ натиск заради войната и структурни проблеми, засягащи икономическия растеж, инфлацията и банковия сектор. Това, според ISW, кара част от руския елит да предприема действия за защита на активите си извън страната.
Институтът посочва още, че украинската кампания с удари с дронове срещу руската логистика вероятно допълнително отслабва претоварената руска противовъздушна отбрана.
На 16 юли говорителят на украинските военноморски сили капитан втори ранг Дмитро Плетенчук заяви, че операциите на украинските сили за безпилотни системи в Азовско море са парализирали руските доставки на гориво и са затруднили снабдяването на окупирания Крим с провизии.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
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4 Дон Корлеоне
Коментиран от #58
07:27 17.07.2026
5 Горе- долу
07:27 17.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Отговор
07:30 17.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Тъй, тъй
07:31 17.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 евронюз централише заводише
07:34 17.07.2026
13 Българин
Коментиран от #38
07:34 17.07.2026
14 коалициато на кретенягите
07:37 17.07.2026
15 Някой
Коментиран от #22, #29
07:37 17.07.2026
16 Последния индианец
07:37 17.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 олигарси в паника
07:39 17.07.2026
19 Като няма златен стандарт
Ще изнасят шарени хартийки и ще търсят бит койни
07:39 17.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Да Бе Да
До коментар #7 от "Набибулина":И къде ги изнася - на Запад? - където веднага запорират, конфискуват и налагат едностранни санкции. Ще дойде момент в който Атлантическият Запад ще си мечтае за чуждестранни инвестиции
07:40 17.07.2026
22 руска сигурност
До коментар #15 от "Някой":М,да на Запад може да ги блокират, в русия олигарха да падне от висок блок....
07:42 17.07.2026
23 ПРОПАГАНДА ДИРЕКТНО ОТ КАНАЛА
Коментиран от #28, #62
07:42 17.07.2026
24 Някой
07:42 17.07.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Хмм
07:43 17.07.2026
27 хахахах
Коментиран от #31
07:43 17.07.2026
28 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #23 от "ПРОПАГАНДА ДИРЕКТНО ОТ КАНАЛА":Руските пари са на цената килограм хартия.
Тоест пари без пари !!! Киев Два дня 👈
07:44 17.07.2026
29 Летящият руски предприемач
До коментар #15 от "Някой":На Запад запорираха парите на РФ, но не са им взели нищо на частните лица.
Зо разлика от Русия, където първо им вземат парите от ФСБ с разни способи, а след това ги хвърлят през прозореца.
Коментиран от #57
07:45 17.07.2026
30 Оня
До коментар #20 от "Владимир Путин, президент":Съгласен съм напълно!!!
07:45 17.07.2026
31 Миролюб Войнов, анализатор
До коментар #27 от "хахахах":А коя е деревнята Русия с омазаните пътища, дето и танк не може мине ?
Коментиран от #50
07:46 17.07.2026
32 Гледам мрачната
Коментиран от #39
07:48 17.07.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Гориил
07:52 17.07.2026
36 Ъъъ
И как ги прехвърлят? Нали руските банки са под санкции и са отрязани от системата за международно разплащания?
"ISW отбелязва, че някои от най-богатите руснаци, включително хора, близки до президента Владимир Путин...."
Как тези хора закупуват имоти в чужбина? Нали те също са под санкции и им се конфискува имуществото?
Коментиран от #64
07:57 17.07.2026
37 Да обобщим
07:59 17.07.2026
38 Ха ха
До коментар #13 от "Българин":Имат само хората около Путин.Там се краде като за световно, а крепостния руснак воюва и мизерства.Това е руски крепостен свят.
08:00 17.07.2026
39 Всяка сутрин милиарди хора се събуждат
До коментар #32 от "Гледам мрачната":Щастливи,че не са се родили руснаци.
08:00 17.07.2026
40 Механик
08:02 17.07.2026
41 26 пропуснати години да стане Русия
Старинние часи свидетели и суд......Ала Пугачова
08:06 17.07.2026
42 Ей това да си копейка е Божие наказание
08:06 17.07.2026
43 Oт къдя на кэдя, бе!
08:08 17.07.2026
44 уйко Урдьо
Коментиран от #48
08:09 17.07.2026
45 Артилерист
08:13 17.07.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Жожи
До коментар #11 от "Все тая":Прав си, на нашите престъпници, крадливи псета, ама техни псета, не конфискуват краденото. Само ги държат в шах: ще изпълнявате нашите поръчки или няма фалкон, няма яхта в Кан и пр.
08:15 17.07.2026
48 Умните
До коментар #44 от "уйко Урдьо":не винаги постъпват практически правилно, ако не са и интелигентни. Това са различни характеристики на способностите.
08:18 17.07.2026
49 Хахаха
Коментиран от #53
08:19 17.07.2026
50 Жожи
До коментар #31 от "Миролюб Войнов, анализатор":Е, затова те се разхождат с танкове в Берлин и цял източна и централна Европа. А следващия път, може би и до Париж, че от времето на казаците и 1812 г. не са се разхождали по улиците на Париж.
Коментиран от #55
08:22 17.07.2026
51 Да бе ,да ! 😜
08:25 17.07.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Артилерист
До коментар #49 от "Хахаха":Потвърждавам!
Коментиран от #63
08:30 17.07.2026
54 К00ПЕЙКА
08:30 17.07.2026
55 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌
До коментар #50 от "Жожи":Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме безаналогови ръководители и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан🍌🍌🍌
08:31 17.07.2026
56 Мъка ми е
Коментиран от #68
08:32 17.07.2026
57 Парите на РФ, запорирани
До коментар #29 от "Летящият руски предприемач":на запад са на русщи компании,които не са на държавата, а на собствениците им. Още 2021г.,Путин ги предупреди да не ги изнасят на запад, че може да дойде ден в който няма да са техни. Тогава му се смяха после реваха, защото тъпанарски вярваха, че на запад е сигурно, а в Русия не. Оказа се, че както винаги, запада е долен и помолен и запорираха активите на тези, които не си направиха на време сметката. В, Русия също са запорирани западни активи на много повече от 300 милиарда руски активи. Не си в час, не се изказвай неподготвен.
08:34 17.07.2026
58 А доня Корлеоне?
До коментар #4 от "Дон Корлеоне":Или е още на паркинга?
08:35 17.07.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 е копейка ....
До коментар #23 от "ПРОПАГАНДА ДИРЕКТНО ОТ КАНАЛА":има разлика от замразени активи и откраднати ..... или за теб е все едно
08:39 17.07.2026
63 Хахаха
До коментар #53 от "Артилерист":Същност бг копейката е най- големия национален предател. По същество то една жалка робота, защото хем си предател, хем оставаш мизерник. Наследниците на копейките ще живеят зарадш тях един още по- жалък и неуреден живот
Коментиран от #65, #70
08:40 17.07.2026
64 Ами статия за
До коментар #36 от "Ъъъ":овче стадо, не мисли и само ръси тъпанарщина. Погледни колко мтого са коментарите квичащи, че Русия приключва, нямат пари, хора и т.н. Това е видна извадка на тъпото овче стадо, за което е предназначена тази статия, за да се печелят кинти от всеки коментар.
08:41 17.07.2026
65 Онзи
До коментар #63 от "Хахаха":Ти май се отчая че не могат да ти пресадят мозък!
08:42 17.07.2026
66 Реалист
08:44 17.07.2026
67 В Англия по време на война ако изнесеш
08:51 17.07.2026
68 Дон Корлеоне
До коментар #56 от "Мъка ми е":Бункера на Хаяско има ли прозорци?
08:52 17.07.2026
69 Питайте германците как са правили
08:53 17.07.2026
70 Оня
До коментар #63 от "Хахаха":Съгласен съм.
08:54 17.07.2026