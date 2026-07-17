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ISW: Руският елит изнася активи в чужбина заради икономическите рискове и национализациите

ISW: Руският елит изнася активи в чужбина заради икономическите рискове и национализациите

17 Юли, 2026 07:19 1 479 70

  • русия-
  • руски елит-
  • икономически рискове

Според анализа украинските удари по логистиката в Азовско море допълнително затрудняват руските доставки към Крим

ISW: Руският елит изнася активи в чужбина заради икономическите рискове и национализациите - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руските елити прехвърлят средства в чужбина, за да защитят финансовите си активи от икономическите рискове в Русия и от усилията на Кремъл да национализира частни активи. Това се посочва в анализ на Института за изследване на войната (ISW), предава News.bg.

Позовавайки се на публикация на Bloomberg от 16 юли, ISW отбелязва, че някои от най-богатите руснаци, включително хора, близки до президента Владимир Путин, пренасочват финансовите си портфейли към криптовалути, злато, чуждестранни имоти и други инвестиции извън Русия.

Според Bloomberg неофициалните финансови потоци чрез криптовалути също се увеличават, включително чрез виртуалната валута A7A5, собственост на компанията A7 на прокремълския молдовски политик Илан Шор.

Анализът посочва, че руските елити са все по-загрижени от публично известните случаи на конфискация на активи, както и от състоянието на банковия сектор и икономиката като цяло.

ISW отбелязва, че Кремъл е предприел стъпки, които поставят под въпрос дългогодишния модел на отношения между Владимир Путин и руските олигарси, установен след приватизацията през 90-те години. Според информацията Путин е поискал от водещи руски бизнесмени да дарят средства за военните усилия по време на среща на 26 март 2026 г., а на 5 май главният прокурор на Русия е национализирал най-големия селскостопански холдинг в страната.

Според анализа руската икономика продължава да е под нарастващ натиск заради войната и структурни проблеми, засягащи икономическия растеж, инфлацията и банковия сектор. Това, според ISW, кара част от руския елит да предприема действия за защита на активите си извън страната.

Институтът посочва още, че украинската кампания с удари с дронове срещу руската логистика вероятно допълнително отслабва претоварената руска противовъздушна отбрана.

На 16 юли говорителят на украинските военноморски сили капитан втори ранг Дмитро Плетенчук заяви, че операциите на украинските сили за безпилотни системи в Азовско море са парализирали руските доставки на гориво и са затруднили снабдяването на окупирания Крим с провизии.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Дон Корлеоне

    10 13 Отговор
    Хаяско осъмна ли?

    Коментиран от #58

    07:27 17.07.2026

  • 5 Горе- долу

    15 8 Отговор
    Феик нюз..юоп тва.ю ю..МА.Т

    07:27 17.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Отговор

    18 1 Отговор
    После им ги отнемат или блокират, не вярвам чак толкоз да не виждат

    07:30 17.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Тъй, тъй

    19 7 Отговор
    Подмамват олигарсите на запад, да им вземат парите. Веднъж ги излъгаха. Втори път няма да се спънат в същия камък.

    07:31 17.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 евронюз централише заводише

    15 6 Отговор
    Край Русия остана бе активи,петрол и газ.

    07:34 17.07.2026

  • 13 Българин

    14 2 Отговор
    А истината е, че руските бизнесмени имат толкова свободни пари, че изкупуват всякакви бизнеси и имоти! По цял свят, но най-вече по перспективни и скъпи дестинации!

    Коментиран от #38

    07:34 17.07.2026

  • 14 коалициато на кретенягите

    12 6 Отговор
    Победата на ЕС над Русия ли е по-велика или победата на сащ над Иран?

    07:37 17.07.2026

  • 15 Някой

    16 9 Отговор
    Руския елит видя какво му се случи с изнесените активи. Повечето ги загуби - откраднати от безскруполния Запад или замразени (пак откранати). Тъй че, пропагандата я оставете - руския елит разбра, че няма по-сигурно място на капиталите му от Русия.

    Коментиран от #22, #29

    07:37 17.07.2026

  • 16 Последния индианец

    10 7 Отговор
    Не са глупави олигарсите и знаят кога да се изнесат като наближи дебелия

    07:37 17.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 олигарси в паника

    10 10 Отговор
    Дните на Фашиста путин са преброени!

    07:39 17.07.2026

  • 19 Като няма златен стандарт

    7 7 Отговор
    Руската Рубла
    Ще изнасят шарени хартийки и ще търсят бит койни

    07:39 17.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Да Бе Да

    16 7 Отговор

    До коментар #7 от "Набибулина":

    И къде ги изнася - на Запад? - където веднага запорират, конфискуват и налагат едностранни санкции. Ще дойде момент в който Атлантическият Запад ще си мечтае за чуждестранни инвестиции

    07:40 17.07.2026

  • 22 руска сигурност

    8 8 Отговор

    До коментар #15 от "Някой":

    М,да на Запад може да ги блокират, в русия олигарха да падне от висок блок....

    07:42 17.07.2026

  • 23 ПРОПАГАНДА ДИРЕКТНО ОТ КАНАЛА

    14 5 Отговор
    Руските елити не са забравили, че западните демокрации им откраднаха 300 МИЛИАРДА, яхти, самолети, бизнеси и имоти. Има да почакате за ново изнасяне на руски пари.

    Коментиран от #28, #62

    07:42 17.07.2026

  • 24 Някой

    9 3 Отговор
    Активи ще се изтеглят от запада. Фабрики отдавна. Като виждат как грабят активи, кой шейх или друг ще рискува да инвестира във Великобритания или други. Даже на арестуваните наши уж шпиони, на пусната и взели имуществото там.

    07:42 17.07.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Хмм

    7 1 Отговор
    като им наложат санкции и ги блокират се оплакват

    07:43 17.07.2026

  • 27 хахахах

    10 4 Отговор
    И кои са тези ISW?

    Коментиран от #31

    07:43 17.07.2026

  • 28 Майор Деянов, на всеки километър

    8 9 Отговор

    До коментар #23 от "ПРОПАГАНДА ДИРЕКТНО ОТ КАНАЛА":

    Руските пари са на цената килограм хартия.
    Тоест пари без пари !!! Киев Два дня 👈

    07:44 17.07.2026

  • 29 Летящият руски предприемач

    7 11 Отговор

    До коментар #15 от "Някой":

    На Запад запорираха парите на РФ, но не са им взели нищо на частните лица.
    Зо разлика от Русия, където първо им вземат парите от ФСБ с разни способи, а след това ги хвърлят през прозореца.

    Коментиран от #57

    07:45 17.07.2026

  • 30 Оня

    2 5 Отговор

    До коментар #20 от "Владимир Путин, президент":

    Съгласен съм напълно!!!

    07:45 17.07.2026

  • 31 Миролюб Войнов, анализатор

    5 8 Отговор

    До коментар #27 от "хахахах":

    А коя е деревнята Русия с омазаните пътища, дето и танк не може мине ?

    Коментиран от #50

    07:46 17.07.2026

  • 32 Гледам мрачната

    3 8 Отговор
    мутра на джуджето и си мисля, кога ли й е отредено да получи куршум, или тежки удари. Прокълнатите хора живеят ада още на земята, но по-лошото за тях е, че не осъзнават какво ги чака после.

    Коментиран от #39

    07:48 17.07.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Гориил

    9 4 Отговор
    Руският елит не е превел нито цент в Европа. Капиталовите потоци в чужбина са ограничени от приятелски настроени юрисдикции в Близкия изток, арабския свят и Централна и Югоизточна Азия. Това, разбира се, се прави, за да ви заблуди, да навреди на западната финансова система и да ви принуди да отделите астрономически ресурси за наблюдение и прилагане на антируските санкции. Но реални ограничения не са възможни.

    07:52 17.07.2026

  • 36 Ъъъ

    9 4 Отговор
    "Руските елити прехвърлят средства в чужбина...."

    И как ги прехвърлят? Нали руските банки са под санкции и са отрязани от системата за международно разплащания?

    "ISW отбелязва, че някои от най-богатите руснаци, включително хора, близки до президента Владимир Путин...."

    Как тези хора закупуват имоти в чужбина? Нали те също са под санкции и им се конфискува имуществото?

    Коментиран от #64

    07:57 17.07.2026

  • 37 Да обобщим

    4 7 Отговор
    Рашка стана суровинен придатък на Китай.

    07:59 17.07.2026

  • 38 Ха ха

    8 7 Отговор

    До коментар #13 от "Българин":

    Имат само хората около Путин.Там се краде като за световно, а крепостния руснак воюва и мизерства.Това е руски крепостен свят.

    08:00 17.07.2026

  • 39 Всяка сутрин милиарди хора се събуждат

    6 8 Отговор

    До коментар #32 от "Гледам мрачната":

    Щастливи,че не са се родили руснаци.

    08:00 17.07.2026

  • 40 Механик

    2 6 Отговор
    Съгласен съм.

    08:02 17.07.2026

  • 41 26 пропуснати години да стане Русия

    2 6 Отговор
    500 милиона руснаЧета не могат да се върнат
    Старинние часи свидетели и суд......Ала Пугачова

    08:06 17.07.2026

  • 42 Ей това да си копейка е Божие наказание

    4 7 Отговор
    Или си резултат от злокобен инцест извършен от някакви,тъмни зловещи, извънземни сили непознати досега на човечеството.

    08:06 17.07.2026

  • 43 Oт къдя на кэдя, бе!

    3 3 Отговор
    Kaк тaкa щe изнcят, тyкa poднaта сopoсня ги чака от пет години да се събepaт и да свалят импеpaтopa!

    08:08 17.07.2026

  • 44 уйко Урдьо

    3 9 Отговор
    Умните започнаха да се усещат на къде отиват работите.

    Коментиран от #48

    08:09 17.07.2026

  • 45 Артилерист

    9 2 Отговор
    Американският исъвъ отново е избълвал поредната порция помия по Русия и Путин. Какво значи, например, че НЯКОИ от най-богатите руснаци пренасочвали "финансовите си портфели" към инвестиции извън Русия? Защо това трябва да се тълкува непременно като изнасяне на активи извън страната, а не като операции с чуждестранни контрагенти, които ще бъдат от полза и за руската държава? Ще станем ли някога свидетели американското исъвъ да излезе с материал за успешната адаптация на руската икономика в условия на война с т.нар. "колективен запад", начело със САЩ и какво всъщност се случва с икономиките, дълговете и милитаризацията на водещите европейски държави, примерно? Впрочем исъвъто и да излезе случайно с такъв матрял, той едва ли ще бъде публикуван тука...

    08:13 17.07.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Жожи

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Все тая":

    Прав си, на нашите престъпници, крадливи псета, ама техни псета, не конфискуват краденото. Само ги държат в шах: ще изпълнявате нашите поръчки или няма фалкон, няма яхта в Кан и пр.

    08:15 17.07.2026

  • 48 Умните

    2 0 Отговор

    До коментар #44 от "уйко Урдьо":

    не винаги постъпват практически правилно, ако не са и интелигентни. Това са различни характеристики на способностите.

    08:18 17.07.2026

  • 49 Хахаха

    3 8 Отговор
    Неизбежен потоп, чака Русия и бг копейките правят всичко възможно той да се случи, подкрепяйки Путин

    Коментиран от #53

    08:19 17.07.2026

  • 50 Жожи

    6 2 Отговор

    До коментар #31 от "Миролюб Войнов, анализатор":

    Е, затова те се разхождат с танкове в Берлин и цял източна и централна Европа. А следващия път, може би и до Париж, че от времето на казаците и 1812 г. не са се разхождали по улиците на Париж.

    Коментиран от #55

    08:22 17.07.2026

  • 51 Да бе ,да ! 😜

    5 2 Отговор
    Западните пропагандни централи ги наричат "Олигарси" когато работят за Русия Когато същите се навеждат на враговете на Русия , тогава западните пропагандатори ги величаят като ... "Елити" ?!

    08:25 17.07.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Артилерист

    0 3 Отговор

    До коментар #49 от "Хахаха":

    Потвърждавам!

    Коментиран от #63

    08:30 17.07.2026

  • 54 К00ПЕЙКА

    3 4 Отговор
    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    08:30 17.07.2026

  • 55 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌

    4 4 Отговор

    До коментар #50 от "Жожи":

    Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме безаналогови ръководители и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан🍌🍌🍌

    08:31 17.07.2026

  • 56 Мъка ми е

    2 1 Отговор
    А бе кво става с акушерката? Да не я прибират и нея като линдзито в насипно състояние?

    Коментиран от #68

    08:32 17.07.2026

  • 57 Парите на РФ, запорирани

    3 1 Отговор

    До коментар #29 от "Летящият руски предприемач":

    на запад са на русщи компании,които не са на държавата, а на собствениците им. Още 2021г.,Путин ги предупреди да не ги изнасят на запад, че може да дойде ден в който няма да са техни. Тогава му се смяха после реваха, защото тъпанарски вярваха, че на запад е сигурно, а в Русия не. Оказа се, че както винаги, запада е долен и помолен и запорираха активите на тези, които не си направиха на време сметката. В, Русия също са запорирани западни активи на много повече от 300 милиарда руски активи. Не си в час, не се изказвай неподготвен.

    08:34 17.07.2026

  • 58 А доня Корлеоне?

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Дон Корлеоне":

    Или е още на паркинга?

    08:35 17.07.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 е копейка ....

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "ПРОПАГАНДА ДИРЕКТНО ОТ КАНАЛА":

    има разлика от замразени активи и откраднати ..... или за теб е все едно

    08:39 17.07.2026

  • 63 Хахаха

    1 2 Отговор

    До коментар #53 от "Артилерист":

    Същност бг копейката е най- големия национален предател. По същество то една жалка робота, защото хем си предател, хем оставаш мизерник. Наследниците на копейките ще живеят зарадш тях един още по- жалък и неуреден живот

    Коментиран от #65, #70

    08:40 17.07.2026

  • 64 Ами статия за

    3 1 Отговор

    До коментар #36 от "Ъъъ":

    овче стадо, не мисли и само ръси тъпанарщина. Погледни колко мтого са коментарите квичащи, че Русия приключва, нямат пари, хора и т.н. Това е видна извадка на тъпото овче стадо, за което е предназначена тази статия, за да се печелят кинти от всеки коментар.

    08:41 17.07.2026

  • 65 Онзи

    0 0 Отговор

    До коментар #63 от "Хахаха":

    Ти май се отчая че не могат да ти пресадят мозък!

    08:42 17.07.2026

  • 66 Реалист

    1 0 Отговор
    Все едно Russia Today да каже нещо!

    08:44 17.07.2026

  • 67 В Англия по време на война ако изнесеш

    2 0 Отговор
    Едно пени е военно престъпление

    08:51 17.07.2026

  • 68 Дон Корлеоне

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "Мъка ми е":

    Бункера на Хаяско има ли прозорци?

    08:52 17.07.2026

  • 69 Питайте германците как са правили

    1 0 Отговор
    Неистински лири с които да плащат

    08:53 17.07.2026

  • 70 Оня

    0 0 Отговор

    До коментар #63 от "Хахаха":

    Съгласен съм.

    08:54 17.07.2026

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