ISW: Руският елит изнася активи в чужбина заради икономическите рискове и национализациите

Руските елити прехвърлят средства в чужбина, за да защитят финансовите си активи от икономическите рискове в Русия и от усилията на Кремъл да национализира частни активи. Това се посочва в анализ на Института за изследване на войната (ISW), предава News.bg.

Позовавайки се на публикация на Bloomberg от 16 юли, ISW отбелязва, че някои от най-богатите руснаци, включително хора, близки до президента Владимир Путин, пренасочват финансовите си портфейли към криптовалути, злато, чуждестранни имоти и други инвестиции извън Русия.

Според Bloomberg неофициалните финансови потоци чрез криптовалути също се увеличават, включително чрез виртуалната валута A7A5, собственост на компанията A7 на прокремълския молдовски политик Илан Шор.

Анализът посочва, че руските елити са все по-загрижени от публично известните случаи на конфискация на активи, както и от състоянието на банковия сектор и икономиката като цяло.

ISW отбелязва, че Кремъл е предприел стъпки, които поставят под въпрос дългогодишния модел на отношения между Владимир Путин и руските олигарси, установен след приватизацията през 90-те години. Според информацията Путин е поискал от водещи руски бизнесмени да дарят средства за военните усилия по време на среща на 26 март 2026 г., а на 5 май главният прокурор на Русия е национализирал най-големия селскостопански холдинг в страната.

Според анализа руската икономика продължава да е под нарастващ натиск заради войната и структурни проблеми, засягащи икономическия растеж, инфлацията и банковия сектор. Това, според ISW, кара част от руския елит да предприема действия за защита на активите си извън страната.

Институтът посочва още, че украинската кампания с удари с дронове срещу руската логистика вероятно допълнително отслабва претоварената руска противовъздушна отбрана.

На 16 юли говорителят на украинските военноморски сили капитан втори ранг Дмитро Плетенчук заяви, че операциите на украинските сили за безпилотни системи в Азовско море са парализирали руските доставки на гориво и са затруднили снабдяването на окупирания Крим с провизии.