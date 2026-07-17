Макрон: Франция и Германия отново се сближават

Френският президент Еманюел Макрон, който е на посещение в Германия, заяви, че Франция и Германия отново се сближават, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Преди началото на френско-германското междуправителствено заседание край Кьолн Макрон подчерта необходимостта от нов импулс в двустранното сътрудничество и по-тясна координация с Берлин по ключови международни въпроси.

Френско-германските отношения преминават през турбулентен период, отчасти заради провала на проекта за съвместен изтребител. Въпреки това Макрон заяви, че сътрудничеството между двете държави трябва да бъде разширено, а междуправителственото заседание има за цел да даде нова енергия на партньорството.

„Смятам, че мога да кажа, че през последните няколко месеца има истинско сближаване между Франция и Германия по отношение на европейския дневен ред“, заяви френският президент.

По думите му Париж и Берлин възнамеряват да работят съвместно за мира и сигурността в Европа, за продължаване на подкрепата за Украйна, за укрепване на отбранителната индустрия, както и по стратегически теми като развитието на изкуствения интелект и енергийния преход.

Макрон подчерта още, че посещава Германия заедно с членове на френското правителство „в момент, белязан от ново стратегическо начало за Европа, което означава и консолидиране на германско-френското партньорство“.