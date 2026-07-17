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Макрон: Франция и Германия отново се сближават

Макрон: Франция и Германия отново се сближават

17 Юли, 2026 08:52 805 26

  • германия-
  • франция-
  • макрон

Френският президент обяви нов импулс в отношенията с Берлин и по-тясно сътрудничество в сферата на сигурността, отбраната и европейската политика.

Макрон: Франция и Германия отново се сближават - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Френският президент Еманюел Макрон, който е на посещение в Германия, заяви, че Франция и Германия отново се сближават, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Преди началото на френско-германското междуправителствено заседание край Кьолн Макрон подчерта необходимостта от нов импулс в двустранното сътрудничество и по-тясна координация с Берлин по ключови международни въпроси.

Френско-германските отношения преминават през турбулентен период, отчасти заради провала на проекта за съвместен изтребител. Въпреки това Макрон заяви, че сътрудничеството между двете държави трябва да бъде разширено, а междуправителственото заседание има за цел да даде нова енергия на партньорството.

„Смятам, че мога да кажа, че през последните няколко месеца има истинско сближаване между Франция и Германия по отношение на европейския дневен ред“, заяви френският президент.

По думите му Париж и Берлин възнамеряват да работят съвместно за мира и сигурността в Европа, за продължаване на подкрепата за Украйна, за укрепване на отбранителната индустрия, както и по стратегически теми като развитието на изкуствения интелект и енергийния преход.

Макрон подчерта още, че посещава Германия заедно с членове на френското правителство „в момент, белязан от ново стратегическо начало за Европа, което означава и консолидиране на германско-френското партньорство“.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хитлер

    16 3 Отговор
    1941 г бяхме една държава.

    Коментиран от #10

    08:54 17.07.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    18 6 Отговор
    „в момент, белязан от ново стратегическо начало за Европа..."🤔🤔🤔
    Че кое му е нивото, вече двадесет години хиените обикалят около границите на Русия и се чудят как да ръфнат някоя мръвка❗
    То не бе Сирия, ти не бе Ирак, Иран, Украйна....

    Коментиран от #19

    08:57 17.07.2026

  • 3 Ха Ха

    18 3 Отговор
    Отново се сближават - да, по евроскептицизъм, особено след президентските избори в Франция, които ще спечели Льо Пен и следващите парламентарни в Германия за Бундестаг, спечелени от Алтернатива за Германия. Дано !

    08:58 17.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ежко

    13 2 Отговор
    И двамата с Мерц са пътници, с "огромен" рейтинг в страните си, така, че могат да говорят само от собствено име.

    Коментиран от #13

    09:09 17.07.2026

  • 7 Механик

    10 2 Отговор
    Ма те са били раздалечени ли ? Ми нали са в един ЕС? Какви са тия работи???

    09:10 17.07.2026

  • 8 Онзи

    8 3 Отговор
    Тоя макрон не беше ли се отпаднала необходимост бе?

    09:14 17.07.2026

  • 9 Робот

    12 3 Отговор
    И двете държави са пребивани от руснаците и то яката..! Този път обаче ще брутална работа ако се стигне до там..

    Коментиран от #17

    09:17 17.07.2026

  • 10 Търновец

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "Хитлер":

    Национална социална и Християнска Европа, а във Франция и Германия все още на власт са двете банки Ротшилд и Варбург . Докога?

    09:19 17.07.2026

  • 11 Онзи

    5 3 Отговор
    Ще видим каква песен ще пеете Льопен като дойде на власт!

    09:23 17.07.2026

  • 12 ГФР

    5 1 Отговор
    Германско Френска Република

    09:27 17.07.2026

  • 13 Да за бабите си

    5 2 Отговор

    До коментар #6 от "ежко":

    За алчността си
    За лошото си възпитание
    Вредни за европа

    09:33 17.07.2026

  • 14 истината

    3 8 Отговор
    Браво, точно така Европа трябва да бъде обединена единна, това е гаранция за успеха и, а не като нашите предатели русофили да подкрепят фашизираният путин

    09:37 17.07.2026

  • 15 Дедо Бриджо

    3 1 Отговор
    За кога, бе Микроне мой? С Мерца и Урсулите сте пълно чао!

    09:38 17.07.2026

  • 16 Без Граница!

    3 3 Отговор
    Какво повече да се сближават, та те нямат граница помежду си..За разлика от Агресора русия дето воюва за нови територии?!?!

    09:39 17.07.2026

  • 17 водка и бой

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "Робот":

    С какво могат да се похвалят купейките? Само с убити войници и литри водка!

    09:41 17.07.2026

  • 18 Е С Щати !

    2 4 Отговор
    ЕС трябва да бъде една държава с един прокурор и една армия !

    Коментиран от #21

    09:43 17.07.2026

  • 19 Един

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Как си с географията? Сирия и Ирак до Русия ли са?

    09:49 17.07.2026

  • 20 сближаването

    2 1 Отговор
    преди разпада на ЕС..похарчихте укройна, сег идва вашия ред..една ракета в центъра на европа и всичко приключва, за жалост всички ще пострадаме..РАДИАЦИЯ не прощава..

    10:02 17.07.2026

  • 21 трябва

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Е С Щати !":

    на кого..на евротретополови ...нацисти..

    Коментиран от #26

    10:04 17.07.2026

  • 22 млад еврас

    2 0 Отговор
    А ще ги видим ли макарончо и шмерца сближени на гейкораба от другата статия, дето нещо не го пуснали в Турция и Египед, с тях сближени на борда може и да ги пуснат.

    10:04 17.07.2026

  • 23 Макорон

    1 0 Отговор
    ще говори с Мъртвец..

    10:04 17.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 До сега

    0 1 Отговор
    два пъти са се сближавали, ама Германия винаги е била отзад. Сега пак ли ще е така?

    10:24 17.07.2026

  • 26 на руски пияни Фашисти

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "трябва":

    Ти кво искаш да бъдем 16 република на русия -доказано страна Агресор Терорист?

    10:43 17.07.2026

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