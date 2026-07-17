Макрон: Франция и Германия отново се сближават

Френският президент Еманюел Макрон, който е на посещение в Германия, заяви, че Франция и Германия отново се сближават, предаде ДПА, цитирана от БТА.
Преди началото на френско-германското междуправителствено заседание край Кьолн Макрон подчерта необходимостта от нов импулс в двустранното сътрудничество и по-тясна координация с Берлин по ключови международни въпроси.
Френско-германските отношения преминават през турбулентен период, отчасти заради провала на проекта за съвместен изтребител. Въпреки това Макрон заяви, че сътрудничеството между двете държави трябва да бъде разширено, а междуправителственото заседание има за цел да даде нова енергия на партньорството.
„Смятам, че мога да кажа, че през последните няколко месеца има истинско сближаване между Франция и Германия по отношение на европейския дневен ред“, заяви френският президент.
По думите му Париж и Берлин възнамеряват да работят съвместно за мира и сигурността в Европа, за продължаване на подкрепата за Украйна, за укрепване на отбранителната индустрия, както и по стратегически теми като развитието на изкуствения интелект и енергийния преход.
Макрон подчерта още, че посещава Германия заедно с членове на френското правителство „в момент, белязан от ново стратегическо начало за Европа, което означава и консолидиране на германско-френското партньорство“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хитлер
Коментиран от #10
08:54 17.07.2026
2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Че кое му е нивото, вече двадесет години хиените обикалят около границите на Русия и се чудят как да ръфнат някоя мръвка❗
То не бе Сирия, ти не бе Ирак, Иран, Украйна....
Коментиран от #19
08:57 17.07.2026
3 Ха Ха
08:58 17.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 ежко
Коментиран от #13
09:09 17.07.2026
7 Механик
09:10 17.07.2026
8 Онзи
09:14 17.07.2026
9 Робот
Коментиран от #17
09:17 17.07.2026
10 Търновец
До коментар #1 от "Хитлер":Национална социална и Християнска Европа, а във Франция и Германия все още на власт са двете банки Ротшилд и Варбург . Докога?
09:19 17.07.2026
11 Онзи
09:23 17.07.2026
12 ГФР
09:27 17.07.2026
13 Да за бабите си
До коментар #6 от "ежко":За алчността си
За лошото си възпитание
Вредни за европа
09:33 17.07.2026
14 истината
09:37 17.07.2026
15 Дедо Бриджо
09:38 17.07.2026
16 Без Граница!
09:39 17.07.2026
17 водка и бой
До коментар #9 от "Робот":С какво могат да се похвалят купейките? Само с убити войници и литри водка!
09:41 17.07.2026
18 Е С Щати !
Коментиран от #21
09:43 17.07.2026
19 Един
До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Как си с географията? Сирия и Ирак до Русия ли са?
09:49 17.07.2026
20 сближаването
10:02 17.07.2026
21 трябва
До коментар #18 от "Е С Щати !":на кого..на евротретополови ...нацисти..
Коментиран от #26
10:04 17.07.2026
22 млад еврас
10:04 17.07.2026
23 Макорон
10:04 17.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 До сега
10:24 17.07.2026
26 на руски пияни Фашисти
До коментар #21 от "трябва":Ти кво искаш да бъдем 16 република на русия -доказано страна Агресор Терорист?
10:43 17.07.2026