Иранска агенция публикува видео с въпрос: „Къде да убием Тръмп?“

Иранската държавна информационна агенция Фарс разпространи в социалните мрежи видео със заглавие „Къде да убием Тръмп?“, съобщава ДПА, цитирана от БТА.
Видеото е публикувано и в официалния канал на агенцията в приложението Telegram.
Показан е предполагаем маршрут до „Мар-а-Лаго“
В клипа се твърди, че е показан маршрутът, по който кортежът на американския президент Доналд Тръмп преминава на път към имението му „Мар-а-Лаго“ във Флорида. Във видеото е посочен и мост, определен като потенциално уязвима точка в системата за сигурност.
Според ДПА обаче показаният маршрут не съответства напълно на публично достъпните карти на района. Агенцията припомня още, че маршрутът на Тръмп във Флорида е бил променен през януари 2026 г., след откриването на подозрителен предмет на летището.
Публикацията идва на фона на призиви за отмъщение
Разпространението на видеото съвпада с призивите на иранското ръководство за отмъщение след смъртта на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей, който загина при израелски въздушен удар по официалната му резиденция на 28 февруари.
Миналата седмица, по време на срещата на върха на НАТО в Анкара, Доналд Тръмп заяви, че според него Иран го е превърнал в основна мишена.
„Аз съм номер едно в списъка за ликвидиране на Иран“, каза президентът на САЩ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Малиии
14:56 17.07.2026
2 Мечтател
14:57 17.07.2026
3 Сатана Z
Коментиран от #13
14:57 17.07.2026
4 може ли аз да кажа
Коментиран от #16
14:58 17.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Истинско обещание 🇮🇷
15:01 17.07.2026
7 жик так
както върви , може и да я удвоят .
Коментиран от #17
15:01 17.07.2026
8 будна ера
15:08 17.07.2026
9 Гошо
15:08 17.07.2026
10 какво се чудите
15:10 17.07.2026
11 Енрике
15:10 17.07.2026
12 Факт
15:14 17.07.2026
13 Сатанизирания
До коментар #3 от "Сатана Z":Прозорците в русийката не са обезопасени ..
15:18 17.07.2026
14 Когато
15:21 17.07.2026
15 К ПЕЙКИ с чалми
ну паГади
15:21 17.07.2026
16 Може може
До коментар #4 от "може ли аз да кажа":Той - снайпера , не подбира .. може и при ватенките се премести ..
15:21 17.07.2026
17 Делян
До коментар #7 от "жик так":Рано или късно ще ги докопат.
Коментиран от #20
15:23 17.07.2026
18 Бавно и мъчително
15:28 17.07.2026
19 бай Иван
15:28 17.07.2026
20 ЩЕКА 🤡🤩🐐
До коментар #17 от "Делян":Ще ще ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ 🤩🤡🍌🍌
15:28 17.07.2026
21 Биби и Дони
15:30 17.07.2026
22 Фифи перото
15:35 17.07.2026
23 дядо Дони
15:37 17.07.2026