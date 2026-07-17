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Иранска агенция публикува видео с въпрос: „Къде да убием Тръмп?“

Иранска агенция публикува видео с въпрос: „Къде да убием Тръмп?“

17 Юли, 2026 14:54 1 434 23

  • доналд тръмп-
  • видео-
  • иран

Клипът показва предполагаем маршрут на президента на САЩ до имението „Мар-а-Лаго“, а публикацията идва на фона на ескалиращото напрежение между Вашингтон и Техеран

Иранска агенция публикува видео с въпрос: „Къде да убием Тръмп?“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Иранската държавна информационна агенция Фарс разпространи в социалните мрежи видео със заглавие „Къде да убием Тръмп?“, съобщава ДПА, цитирана от БТА.

Видеото е публикувано и в официалния канал на агенцията в приложението Telegram.

Показан е предполагаем маршрут до „Мар-а-Лаго“

В клипа се твърди, че е показан маршрутът, по който кортежът на американския президент Доналд Тръмп преминава на път към имението му „Мар-а-Лаго“ във Флорида. Във видеото е посочен и мост, определен като потенциално уязвима точка в системата за сигурност.

Според ДПА обаче показаният маршрут не съответства напълно на публично достъпните карти на района. Агенцията припомня още, че маршрутът на Тръмп във Флорида е бил променен през януари 2026 г., след откриването на подозрителен предмет на летището.

Публикацията идва на фона на призиви за отмъщение

Разпространението на видеото съвпада с призивите на иранското ръководство за отмъщение след смъртта на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей, който загина при израелски въздушен удар по официалната му резиденция на 28 февруари.

Миналата седмица, по време на срещата на върха на НАТО в Анкара, Доналд Тръмп заяви, че според него Иран го е превърнал в основна мишена.

„Аз съм номер едно в списъка за ликвидиране на Иран“, каза президентът на САЩ.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Малиии

    33 0 Отговор
    Бай Дончо е изпрегнал ...

    14:56 17.07.2026

  • 2 Мечтател

    51 0 Отговор
    Много умно и полезно решение. А онуй Нетаняху кога?

    14:57 17.07.2026

  • 3 Сатана Z

    41 2 Отговор
    Бай Дончо трябва да доживее поне до 100 за да види как Обора се разпада след неговото царуване.

    Коментиран от #13

    14:57 17.07.2026

  • 4 може ли аз да кажа

    34 0 Отговор
    тоя път не в крайчето на ушето а между ушите а най-добре ако може между зъркелите

    Коментиран от #16

    14:58 17.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Истинско обещание 🇮🇷

    32 0 Отговор
    Трепане за тоя оранжев чи,футски ционистки БО,К,ЛУК

    15:01 17.07.2026

  • 7 жик так

    29 0 Отговор
    Иранците са обявили награда от по 100 кила злато за главата на чичо и на атаняху.

    както върви , може и да я удвоят .

    Коментиран от #17

    15:01 17.07.2026

  • 8 будна ера

    23 1 Отговор
    Сега и Хутите като затворят Баб ел-Мандеб , чичо хептен ще я втаса .

    15:08 17.07.2026

  • 9 Гошо

    12 0 Отговор
    До Меланито да го не тепат, у клозето и да пуснат водата

    15:08 17.07.2026

  • 10 какво се чудите

    18 0 Отговор
    бай Чичо от това - сутрин затварям , вечер отварям - направи състояние от 1.4 милиарда долара.

    15:10 17.07.2026

  • 11 Енрике

    3 0 Отговор
    И мен искат да убият...

    15:10 17.07.2026

  • 12 Факт

    12 0 Отговор
    Вече са събрали милиони за целта, и на роднините няма да простят, перси са!

    15:14 17.07.2026

  • 13 Сатанизирания

    2 9 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    Прозорците в русийката не са обезопасени ..

    15:18 17.07.2026

  • 14 Когато

    10 0 Отговор
    и да го направят, все ще е късно

    15:21 17.07.2026

  • 15 К ПЕЙКИ с чалми

    3 7 Отговор
    Като сменим световния ред ние ще определяме кой ще ходи на олимпиадите и ще е под ембарго
    ну паГади

    15:21 17.07.2026

  • 16 Може може

    2 9 Отговор

    До коментар #4 от "може ли аз да кажа":

    Той - снайпера , не подбира .. може и при ватенките се премести ..

    15:21 17.07.2026

  • 17 Делян

    13 0 Отговор

    До коментар #7 от "жик так":

    Рано или късно ще ги докопат.

    Коментиран от #20

    15:23 17.07.2026

  • 18 Бавно и мъчително

    6 0 Отговор
    Дончо Скрудж разбра следващите мишени обявени Иранската революция. Доста луксозни хотели и голф игрища в Персийския залив, след като военните бази са порутени и американските военни избягаха.

    15:28 17.07.2026

  • 19 бай Иван

    4 0 Отговор
    М , дааа ! Интересно предпложение , много интересно ! И нелишено от логика .

    15:28 17.07.2026

  • 20 ЩЕКА 🤡🤩🐐

    2 3 Отговор

    До коментар #17 от "Делян":

    Ще ще ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ 🤩🤡🍌🍌

    15:28 17.07.2026

  • 21 Биби и Дони

    2 6 Отговор
    Най обичаме миризмата на пърлени чалми рано сутрин на обед и вечер 📈✌️💥

    15:30 17.07.2026

  • 22 Фифи перото

    3 0 Отговор
    Ще видим дали ще седне ли на първия ред на мача Испания - Аржентина на 19 юли!?!

    15:35 17.07.2026

  • 23 дядо Дони

    4 0 Отговор
    Аз съм непобедим.веднага 3000% мита за всички.Вие сте много добри и приятни хора ще ме разберете...Целия свят ми принадлежи и ще си го замъкна в хола.

    15:37 17.07.2026

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