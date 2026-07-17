Иранска агенция публикува видео с въпрос: „Къде да убием Тръмп?“

Иранската държавна информационна агенция Фарс разпространи в социалните мрежи видео със заглавие „Къде да убием Тръмп?“, съобщава ДПА, цитирана от БТА.

Видеото е публикувано и в официалния канал на агенцията в приложението Telegram.

Показан е предполагаем маршрут до „Мар-а-Лаго“

В клипа се твърди, че е показан маршрутът, по който кортежът на американския президент Доналд Тръмп преминава на път към имението му „Мар-а-Лаго“ във Флорида. Във видеото е посочен и мост, определен като потенциално уязвима точка в системата за сигурност.

Според ДПА обаче показаният маршрут не съответства напълно на публично достъпните карти на района. Агенцията припомня още, че маршрутът на Тръмп във Флорида е бил променен през януари 2026 г., след откриването на подозрителен предмет на летището.

Публикацията идва на фона на призиви за отмъщение

Разпространението на видеото съвпада с призивите на иранското ръководство за отмъщение след смъртта на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей, който загина при израелски въздушен удар по официалната му резиденция на 28 февруари.

Миналата седмица, по време на срещата на върха на НАТО в Анкара, Доналд Тръмп заяви, че според него Иран го е превърнал в основна мишена.

„Аз съм номер едно в списъка за ликвидиране на Иран“, каза президентът на САЩ.