Тръмп заплаши Канада с мита заради дима от пожарите преди финала на Световното

Отношенията между САЩ и Канада достигнаха нова критична точка, след като американският президент Доналд Тръмп използва социалната мрежа Truth Social, за да отправи директни икономически заплахи към северната съседка.

Причината е безпрецедентното замърсяване на въздуха в Североизточните щати и региона на Големите езера, предизвикано от мащабните канадски горски пожари. Ситуацията е изключително деликатна, тъй като в неделя предстои финалът на Световното първенство по футбол между Испания и Аржентина, който трябва да се играе на откритото съоръжение в Ийст Ръдърфорд, Ню Джърси.

"Екологично нашествие" и заплахи за милиарди

В официалното си изявление Тръмп обвини канадските власти в „умишлена небрежност“ по отношение на управлението на горите и почистването на сухата растителност. Според него САЩ са подложени на „ненужно нашествие от мръсен, замърсен и нездравословен въздух“, което струва на американската икономика милиарди долари.

"Разходите за това замърсяване по необходимост трябва да бъдат добавени към митата, които Канада плаща в момента" – категоричен бе Тръмп в своя публикация, цитирана от CNBC.

Към момента канадският износ за САЩ вече е обложен с тежки налози след търговските спорове от изминалата година, но Тръмп е готов да ги разшири, въпреки юридическите ограничения на Върховния съд за използване на извънредни правомощия. Републикански представители, сред които сенатор Бърни Морено от Охайо, отидоха още по-далеч, заплашвайки с внасянето на закон за санкции срещу канадското правителство и отнемане на визи.

Отговорът на Отава: Климатът е обща отговорност

Реакцията от канадска страна не закъсня. Премиерът Марк Карни отхвърли обвиненията за неадекватно управление и подчерта, че страната му се бори с над 880 активни пожара (над 110 от които извън контрол), предимно в Северозападно Онтарио, където цели местни общности бяха изпепелени до основи.

В изявление, отразено от BBC News, Карни заяви на френски език по време на пресконференция:

"Борбата с климатичните промени е отговорност на всички – наистина на всички, включително на Съединените щати".

Премиерът на провинция Онтарио Дъг Форд също се включи в дебата, призовавайки американските политици да изпратят пожарникари и самолети за гасене, вместо да критикуват, напомняйки, че Канада винаги е помагала на САЩ при бедствия в Калифорния и Северна Каролина.

Финалът на Мондиал 2026 под екологичен риск

Най-непосредственият дипломатически и спортен проблем остава съдбата на финалния сблъсък на Световното първенство по футбол в неделя. Гъстият оранжев смог вече принуди Мейджър Лийг Сокър (MLS) да отмени мачове, а Бейзболната лига (MLB) да промени графиците си поради опасния индекс на въздуха.

Световната футболна централа е в постоянна връзка с Белия дом. Както съобщава Forbes, президентът на ФИФА Джани Инфантино проведе разговори с американската администрация в Тръмп Тауър, Ню Йорк, за оценка на рисковете за здравето на играчите и феновете.

Американският посланик в Канада Пийт Хукстра потвърди пред Global News, че Доналд Тръмп няма да се поколебае да поиска отлагане на мача, ако атмосферните условия застрашават хората на стадиона. Въпреки това синоптиците от Националната метеорологична служба на САЩ изразяват умерен оптимизъм, че очакваният дъжд и промяната в посоката на вятъра през уикенда могат да изчистят небето над Ню Джърси точно преди първия съдийски сигнал.