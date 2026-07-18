Нощни удари по летище в Крим, ПВО битка край Москва, взрив във Владимир и руски ответен обстрел

Мащабна двустранна ескалация беляза нощта и първите часове на днешния ден във въздушното пространство на Русия и Украйна.

Едновременни координирани атаки подложиха на безпрецедентно напрежение противовъздушната отбрана на двете воюващи страни.

Още новини от Украйна

Масиран удар по руската военна база „Гвардейское“ в Крим

В ранните часове на деня временно окупираният полуостров Крим стана обект на силна вълна от украински БПЛА. Местни жители съобщават за над 20 мощни експлозии в района на стратегическото военно летище „Гвардейское“, предава независимата платформа Kyiv Post. Свидетели споделят за силно сияние и последвали детонации откъм пистите. Генералният щаб на ВСУ излезе с лаконично сутрешно изявление, потвърждаващо „успешно огнево поражение по логистичен възел на окупатора“, без да навлиза в детайли за броя на изведените от строй самолети. Мониторинговият канал „Кримски Ветер“ съобщава и за задействане на мобилни огневи групи около ТЕЦ „Балаклава“ в Севастопол, както и за взривове във Феодосия и Керч. Движението по Кримския мост остана напълно спряно за близо седем часа.

ПВО битка край Москва: Свалени са 33 дрона

Паралелно с атаката на юг, голям рояк украински дронове камикадзе се насочи към руската столица. Кметът на Москва, Сергей Собянин, съобщи в Telegram, че противовъздушната отбрана е неутрализирала общо 33 безпилотни апарата. Държавната агенция ТАСС потвърди, че заради прелитащите БПЛА Росавиация е наложила временни ограничения в зоните на международните летища „Внуково“ и „Шереметиево“, което доведе до пренасочване на десетки граждански полети и сериозно забавяне на сутрешния график.

Инцидент във Владимир: Отломки поразиха жилищен блок

Сериозен инцидент беше регистриран и във Владимирска област, разположена на около 180 километра източно от Москва. Поразена е многоетажна жилищна сграда в самия град Владимир, като ударната вълна е избила прозорците на апартаменти на горните етажи, информира медийната мрежа Meduza. Местният губернатор Александър Авдеев обяви, че няма загинали граждани, но се е наложила спешна евакуация на 39 души, включително осем деца.

Ответен руски удар: Икономически блокаж в Одеса, Николаев и Суми

Руската армия отговори с тежки сутрешни бомбардировки по украинска територия, използвайки над 130 дрона и 8 ракети. По данни на Euronews, атаките са предизвикали сериозни аварии и прекъсвания на електрозахранването в областите Одеса, Запорожие, Харков и Суми.

В Одеса и Николаев руски ракети поразиха ключова пристанищна инфраструктура, отнемайки живота на трима души, предава Reuters. Ударът нанесе тежки щети на зърнени терминали и три кораба под чужд флаг, което според икономически анализатори ще доведе до нови забавяния в глобалния износ на селскостопанска продукция и повишаване на застрахователните премии за плавателни съдове в Черно море. Същевременно в Сумска област руската авиация нанесе шест удара с управляеми авиационни бомби в близост до медицинско заведение, съобщава Sky News.

Международна реакция: Остри критики от ООН и дипломатически совалки

Сутрешните атаки срещу търговски съдове в Черно море бързо предизвикаха дипломатически отзвук. Официални представители на Международната морска организация към ООН излязоха с позиция, осъждаща ударите по граждански плавателни съдове в международни логистични коридори. Държавите, под чиито флагове са плавали засегнатите кораби, обявиха, че започват незабавни консултации за сигурността на екипажите си в региона. Според анализатори, инцидентът допълнително ще усложни международните усилия за възстановяване на безопасния търговски трафик през Черно море.