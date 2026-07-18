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Нощни удари по летище в Крим, ПВО битка край Москва, взрив във Владимир и руски ответен обстрел
  Тема: Украйна

Нощни удари по летище в Крим, ПВО битка край Москва, взрив във Владимир и руски ответен обстрел

18 Юли, 2026 05:36, обновена 18 Юли, 2026 05:42 1 682 9

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Киев и Москва размениха масирани въздушни удари в ранните часове на деня, поразявайки стратегически военни обекти, жилищни райони и пристанищна инфраструктура

Нощни удари по летище в Крим, ПВО битка край Москва, взрив във Владимир и руски ответен обстрел - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Мащабна двустранна ескалация беляза нощта и първите часове на днешния ден във въздушното пространство на Русия и Украйна.

Едновременни координирани атаки подложиха на безпрецедентно напрежение противовъздушната отбрана на двете воюващи страни.

Още новини от Украйна

Масиран удар по руската военна база „Гвардейское“ в Крим

В ранните часове на деня временно окупираният полуостров Крим стана обект на силна вълна от украински БПЛА. Местни жители съобщават за над 20 мощни експлозии в района на стратегическото военно летище „Гвардейское“, предава независимата платформа Kyiv Post. Свидетели споделят за силно сияние и последвали детонации откъм пистите. Генералният щаб на ВСУ излезе с лаконично сутрешно изявление, потвърждаващо „успешно огнево поражение по логистичен възел на окупатора“, без да навлиза в детайли за броя на изведените от строй самолети. Мониторинговият канал „Кримски Ветер“ съобщава и за задействане на мобилни огневи групи около ТЕЦ „Балаклава“ в Севастопол, както и за взривове във Феодосия и Керч. Движението по Кримския мост остана напълно спряно за близо седем часа.

ПВО битка край Москва: Свалени са 33 дрона

Паралелно с атаката на юг, голям рояк украински дронове камикадзе се насочи към руската столица. Кметът на Москва, Сергей Собянин, съобщи в Telegram, че противовъздушната отбрана е неутрализирала общо 33 безпилотни апарата. Държавната агенция ТАСС потвърди, че заради прелитащите БПЛА Росавиация е наложила временни ограничения в зоните на международните летища „Внуково“ и „Шереметиево“, което доведе до пренасочване на десетки граждански полети и сериозно забавяне на сутрешния график.

Инцидент във Владимир: Отломки поразиха жилищен блок

Сериозен инцидент беше регистриран и във Владимирска област, разположена на около 180 километра източно от Москва. Поразена е многоетажна жилищна сграда в самия град Владимир, като ударната вълна е избила прозорците на апартаменти на горните етажи, информира медийната мрежа Meduza. Местният губернатор Александър Авдеев обяви, че няма загинали граждани, но се е наложила спешна евакуация на 39 души, включително осем деца.

Ответен руски удар: Икономически блокаж в Одеса, Николаев и Суми

Руската армия отговори с тежки сутрешни бомбардировки по украинска територия, използвайки над 130 дрона и 8 ракети. По данни на Euronews, атаките са предизвикали сериозни аварии и прекъсвания на електрозахранването в областите Одеса, Запорожие, Харков и Суми.

В Одеса и Николаев руски ракети поразиха ключова пристанищна инфраструктура, отнемайки живота на трима души, предава Reuters. Ударът нанесе тежки щети на зърнени терминали и три кораба под чужд флаг, което според икономически анализатори ще доведе до нови забавяния в глобалния износ на селскостопанска продукция и повишаване на застрахователните премии за плавателни съдове в Черно море. Същевременно в Сумска област руската авиация нанесе шест удара с управляеми авиационни бомби в близост до медицинско заведение, съобщава Sky News.

Международна реакция: Остри критики от ООН и дипломатически совалки

Сутрешните атаки срещу търговски съдове в Черно море бързо предизвикаха дипломатически отзвук. Официални представители на Международната морска организация към ООН излязоха с позиция, осъждаща ударите по граждански плавателни съдове в международни логистични коридори. Държавите, под чиито флагове са плавали засегнатите кораби, обявиха, че започват незабавни консултации за сигурността на екипажите си в региона. Според анализатори, инцидентът допълнително ще усложни международните усилия за възстановяване на безопасния търговски трафик през Черно море.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Соломон

    9 14 Отговор
    И в същото време екъпът на Нибулина успешно завърши изпитанията за преминаване и зареждане със цифров бензин

    05:52 18.07.2026

  • 2 СЛАВА НА УКРАЙНА!!!

    12 27 Отговор
    Братята украинците вече си правят гаргара с руслямското ПВО. Знаете че накрая това винаги води до глад и купони за храна, бензина и тока вече сме ги отписали. Дупе да им е яко на орките.

    Коментиран от #4

    05:54 18.07.2026

  • 3 Гориил

    24 9 Отговор
    Нито един дрон не достигна целта си. Руските системи за противовъздушна отбрана получиха най-новите системи за радиоелектронна борба, интегрирани в мрежите на мобилните оператори. Цялата мобилна навигация в Русия се деактивира мигновено с едно щракване на мишката. Системите Stfrlink са подложени на пълно заглушаване и блокада в цялата европейска част на Русия.Дроновете на НАТО летят на сляпо и дезориентирани. Те губят координатите си на полет и стават лесна плячка за силите за противодействие на дронове.

    Коментиран от #9

    05:54 18.07.2026

  • 4 Орк

    10 3 Отговор

    До коментар #2 от "СЛАВА НА УКРАЙНА!!!":

    Гаргара те се правят со своята държава.

    06:10 18.07.2026

  • 5 Кирпича

    5 15 Отговор
    Ботоксовият евнух нервно крачи в бункера смален още повече от бремето украинските атаки, мечът на Зеленски прониква дълбоко в плътта на руската отбрана , въпрос на време е Украинският флаг да намери място върху кубетата на Василий Блажени.

    06:12 18.07.2026

  • 6 Боруна Лом

    12 4 Отговор
    ПУТИН НАПРАВИ СТРАТЕГИЧЕСКА ГРЕШКА, ЧЕ НЕ ГИ ИЗДУМКА СИТЕ ПО ВРЕМЕ НА,, ДЕКЛАРАЦИЯТА

    06:18 18.07.2026

  • 7 йоцо,дядо йоцо

    7 3 Отговор
    Бой по тъпите укропски кратуни

    06:37 18.07.2026

  • 8 Крим

    4 5 Отговор
    Крим губи стратегическо значение за Русия! Бензина губи стратегическо значение, морския флот, а сега наред е и въздушния флот!

    06:38 18.07.2026

  • 9 оня с коня

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Гориил":

    Цитираш невярна пропагандна Информация на Руските медии,предназначена единствено за "вътрешно ползване".Специалистите се произнесоха компетентно по въпроса и заключението им е:Вярно е че Русия прави опити да заглуши Старлинк със мощни Заглушители монтирани в Мобилни Колесни средства,като Периметъра им на действие е едва 20км.Те обаче са лесна плячка за Укр. Ракети и Артилерия,затова са и в непрекъснато движение защото в момента в който почнат Излъчване,вече са на Прицел.Все пак са забелязани известни смущения при Летежа на Дронове,които обаче нямат особен ефект но въпреки това Без проблем могат да преминат на друга вълнова честота на насочване.

    07:00 18.07.2026

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