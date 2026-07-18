Трагедия в Тамбовска област: Седем убити при атака с дронове срещу склад на Wildberries в Котовск

В нощта на 18 юли масирана атака с украински безпилотни летателни апарати (БПЛА) порази град Котовск в руската Тамбовска област.
Основна мишена на въздушния удар стана логистичният комплекс на най-големия руски онлайн маркетплейс Wildberries. По официални данни на местните власти, инцидентът е довел до тежки човешки жертви и мащабни разрушения в индустриалната зона на региона.
Седем жертви в нощната смяна и десетки ранени
Губернаторът на Тамбовска област Евгений Первишов потвърди чрез официално изявление, че при нападението са загинали 7 служители от нощната смяна на склада. По думите му, още 24 души са ранени с различна степен на наранявания. Спешните екипи са транспортирали пострадалите към болничните заведения в градовете Котовск и Тамбов.
Свидетели от мястото на събитието описват серия от мощни експлозии, последвани от огромен пожар, обхванал застроената територия на логистичния хаб. Персоналът е бил спешно евакуиран по време на разрастването на огнената стихия.
Работа на руската ПВО и щети по инфраструктурата
Според публикации на украинската новинарска агенция Украински национални новини (UNN.ua) и мониторингови канали в Telegram (като Exilenova+), по време на удара в района активно са оперирали руските системи за противовъздушна отбрана. Анализатори посочват, че пожарът на територията на комплекса може да е причинен както от директно попадение на атакуващ дрон, така и от падащи отломки или дефектни боеприпаси на противовъздушната отбрана. Видеоматериали, разпространени в социалните мрежи, показват десетки унищожени и обгорели автомобили на паркинга пред склада.
Освен град Котовск, под обстрел е бил и самият областен център Тамбов, където местни медии съобщават за поразени цивилни обекти.
Нападението е част от по-широка вълна от въздушни удари с дронове в дълбокия тил на Руската федерация. Логистичните центрове на Wildberries вече стават редовна цел на атаки поради стратегическото си значение за вътрешния пазар на Русия. Преди по-малко от месец, компанията въведе нови правила в споразуменията си с търговците, според които маркетплейсът не изплаща компенсации за стоки, унищожени при нападения с БПЛА, класифицирайки ги като форсмажорни обстоятелства, предаде независимата медия Meduza.io.
Тамбовска област е ключов индустриален регион, в който по-рано през 2026 г. бяха атакувани и други обекти с двойна употреба, включително военният завод "Прогрес" в Мичуринск.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Соломон
Коментиран от #3, #6, #33
06:29 18.07.2026
2 НЕТЪРПЕЛИВИЯ
Коментиран от #5, #35
06:31 18.07.2026
3 Така ли ти
До коментар #1 от "Соломон":нашепва мойсей дето бегаше като изоглавен наркоман
06:32 18.07.2026
4 Последния Софиянец
Коментиран от #16
06:32 18.07.2026
5 Соломон
До коментар #2 от "НЕТЪРПЕЛИВИЯ":Гледай го малко преди да публикуват статията.Ударени са от собствените си защитници
06:32 18.07.2026
6 бай Хой
До коментар #1 от "Соломон":Мноооого си тъп Саше
Коментиран от #9
06:33 18.07.2026
7 Атина Палада
06:33 18.07.2026
8 бай Хой
06:34 18.07.2026
9 Соломон
До коментар #6 от "бай Хой":Е не колко то теб баце.На лотариен принцип ли ви избират или след конкурс
Коментиран от #12
06:36 18.07.2026
10 В ютуб има клип
Коментиран от #13, #23
06:36 18.07.2026
11 Кольо
Коментиран от #18
06:37 18.07.2026
12 бай Хой
До коментар #9 от "Соломон":Ако можеше да осъзнаеш "високото ниво" на умствения си капацитет. щеше да си напълниш ушите с барут и да се удариш с два камъка по главата.
Коментиран от #14
06:39 18.07.2026
13 Моля
До коментар #10 от "В ютуб има клип":те сподели линка, това ще е супер яко видео!
Коментиран от #17, #22
06:42 18.07.2026
14 Соломон
До коментар #12 от "бай Хой":Параграф 22.Никой не е луд докато някой който не е луд каже че е луд
06:44 18.07.2026
15 zeнитчик
06:44 18.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Соломон
До коментар #13 от "Моля":Не става много трудно се качват видеа и снимки.Почти винаги ги отхвърлят
Коментиран от #24
06:45 18.07.2026
18 кольо
До коментар #11 от "Кольо":искати се твърди топки?
06:45 18.07.2026
19 Хитър Петър
Коментиран от #26
06:46 18.07.2026
20 Друг път
Руските Терористи.
Плъховете трябва да бъдат
Унищожавани навсякъде.
06:47 18.07.2026
21 Сесесере
06:48 18.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Мишел
До коментар #10 от "В ютуб има клип":Фантазираш. Досега няма украински удар в Москва,в кръга, очертан от МКАД.
Коментиран от #27, #29
06:50 18.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Удриии Удрии
По принцип трябва да се засилят
Ударите по цялата Блатна Територия.
Да видят Хубаво ли е
Да БОМБЯТ УКРАЙНА.
вече 5 та Година.
06:51 18.07.2026
26 искащ бърже да свърши
До коментар #19 от "Хитър Петър":в теп?
06:54 18.07.2026
27 а в кръга
До коментар #23 от "Мишел":на А-нус а ти?
06:55 18.07.2026
28 Мишел
Коментиран от #34
06:56 18.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Политолок с чашка
Коментиран от #32, #40
06:59 18.07.2026
31 Гоце
07:00 18.07.2026
32 Вълк
До коментар #30 от "Политолок с чашка":Тя иска с НАТО да воюва ти я съжаляваш.
07:02 18.07.2026
33 ФАКТ
До коментар #1 от "Соломон":Руските ватници успешно се бият срещу Украйна, НАТО и срещу малкия страхлив Пуслер.
07:04 18.07.2026
34 Мишел
До коментар #28 от "Мишел":псевдомишеле, Украйна ежедневно опитва да нанася удари по Москва, но няма нито един успешен досега. Единствено постига увеличаене на отговора по Украйна.
07:04 18.07.2026
35 ФАКТ
До коментар #2 от "НЕТЪРПЕЛИВИЯ":Руските ватници успешно се бият срещу Украйна, НАТО и срещу малкия страхлив Пуслер.
07:05 18.07.2026
36 До Ком 10
информационната война руснаците отдавна я изгубиха .
07:05 18.07.2026
37 Националист
Коментиран от #39, #42
07:06 18.07.2026
38 Няма лошо
07:06 18.07.2026
39 Мишел
До коментар #37 от "Националист":И всите рашибрици може да потеглят за калния нужник да помагат на братушките съдрани!
Коментиран от #46
07:11 18.07.2026
40 Грешка
До коментар #30 от "Политолок с чашка":Русия се бори срешу циливизования свят ,защото тя нападна Украйна.
07:12 18.07.2026
41 Град Козлодуй
07:13 18.07.2026
42 Гоце
До коментар #37 от "Националист":Да вземе Копейката и Волгата на фронта.
07:14 18.07.2026
43 Факт
07:18 18.07.2026
44 Укрите
07:20 18.07.2026
45 П р е д а й т е се на ВСУ и Буданов
07:21 18.07.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Механик
07:24 18.07.2026
48 Фактъ
07:27 18.07.2026
49 Гориил
07:28 18.07.2026
50 БРИТАНСКИТЕ АТАКИ ПО ЦИВИЛНИ ЦЕЛИ
07:30 18.07.2026