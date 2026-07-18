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Трагедия в Тамбовска област: Седем убити при атака с дронове срещу склад на Wildberries в Котовск
  Тема: Украйна

Трагедия в Тамбовска област: Седем убити при атака с дронове срещу склад на Wildberries в Котовск

18 Юли, 2026 06:20, обновена 18 Юли, 2026 06:24 2 107 50

  • котовск-
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  • русия-
  • украйна-
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  • дронове

Масиран среднощен удар с БПЛА предизвика огнен ад в логистичен център на руския онлайн ритейлър; властите съобщават за десетки ранени

Трагедия в Тамбовска област: Седем убити при атака с дронове срещу склад на Wildberries в Котовск - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В нощта на 18 юли масирана атака с украински безпилотни летателни апарати (БПЛА) порази град Котовск в руската Тамбовска област.

Основна мишена на въздушния удар стана логистичният комплекс на най-големия руски онлайн маркетплейс Wildberries. По официални данни на местните власти, инцидентът е довел до тежки човешки жертви и мащабни разрушения в индустриалната зона на региона.

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Седем жертви в нощната смяна и десетки ранени

Губернаторът на Тамбовска област Евгений Первишов потвърди чрез официално изявление, че при нападението са загинали 7 служители от нощната смяна на склада. По думите му, още 24 души са ранени с различна степен на наранявания. Спешните екипи са транспортирали пострадалите към болничните заведения в градовете Котовск и Тамбов.

Свидетели от мястото на събитието описват серия от мощни експлозии, последвани от огромен пожар, обхванал застроената територия на логистичния хаб. Персоналът е бил спешно евакуиран по време на разрастването на огнената стихия.

Работа на руската ПВО и щети по инфраструктурата

Според публикации на украинската новинарска агенция Украински национални новини (UNN.ua) и мониторингови канали в Telegram (като Exilenova+), по време на удара в района активно са оперирали руските системи за противовъздушна отбрана. Анализатори посочват, че пожарът на територията на комплекса може да е причинен както от директно попадение на атакуващ дрон, така и от падащи отломки или дефектни боеприпаси на противовъздушната отбрана. Видеоматериали, разпространени в социалните мрежи, показват десетки унищожени и обгорели автомобили на паркинга пред склада.

Освен град Котовск, под обстрел е бил и самият областен център Тамбов, където местни медии съобщават за поразени цивилни обекти.

Нападението е част от по-широка вълна от въздушни удари с дронове в дълбокия тил на Руската федерация. Логистичните центрове на Wildberries вече стават редовна цел на атаки поради стратегическото си значение за вътрешния пазар на Русия. Преди по-малко от месец, компанията въведе нови правила в споразуменията си с търговците, според които маркетплейсът не изплаща компенсации за стоки, унищожени при нападения с БПЛА, класифицирайки ги като форсмажорни обстоятелства, предаде независимата медия Meduza.io.

Тамбовска област е ключов индустриален регион, в който по-рано през 2026 г. бяха атакувани и други обекти с двойна употреба, включително военният завод "Прогрес" в Мичуринск.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Соломон

    13 31 Отговор
    Склада е удрен първо от ЗРК Панцир на Русия а след това и от украински дрон

    Коментиран от #3, #6, #33

    06:29 18.07.2026

  • 2 НЕТЪРПЕЛИВИЯ

    18 2 Отговор
    Болки в гърба...на война,като на война...

    Коментиран от #5, #35

    06:31 18.07.2026

  • 3 Така ли ти

    21 5 Отговор

    До коментар #1 от "Соломон":

    нашепва мойсей дето бегаше като изоглавен наркоман

    06:32 18.07.2026

  • 4 Последния Софиянец

    19 29 Отговор
    Кабзон пее от кладбището, а копейките вият на умрело от бунищата!

    Коментиран от #16

    06:32 18.07.2026

  • 5 Соломон

    10 19 Отговор

    До коментар #2 от "НЕТЪРПЕЛИВИЯ":

    Гледай го малко преди да публикуват статията.Ударени са от собствените си защитници

    06:32 18.07.2026

  • 6 бай Хой

    20 5 Отговор

    До коментар #1 от "Соломон":

    Мноооого си тъп Саше

    Коментиран от #9

    06:33 18.07.2026

  • 7 Атина Палада

    22 25 Отговор
    От Киев за два дня до къде се докара бункерното с ботокса!

    06:33 18.07.2026

  • 8 бай Хой

    13 17 Отговор
    Ще виси от башнята бакшиша с токчетата това лято, от мен да го запомните!

    06:34 18.07.2026

  • 9 Соломон

    1 12 Отговор

    До коментар #6 от "бай Хой":

    Е не колко то теб баце.На лотариен принцип ли ви избират или след конкурс

    Коментиран от #12

    06:36 18.07.2026

  • 10 В ютуб има клип

    18 14 Отговор
    с един московчанин който се възмущаваше - какво толкова сме им направили на украинците, че ни бомбандират столицата?

    Коментиран от #13, #23

    06:36 18.07.2026

  • 11 Кольо

    25 14 Отговор
    Докога ще ги търпи Путин и не е ли време да направи път на някой по- твърд мъж с топки?

    Коментиран от #18

    06:37 18.07.2026

  • 12 бай Хой

    13 1 Отговор

    До коментар #9 от "Соломон":

    Ако можеше да осъзнаеш "високото ниво" на умствения си капацитет. щеше да си напълниш ушите с барут и да се удариш с два камъка по главата.

    Коментиран от #14

    06:39 18.07.2026

  • 13 Моля

    3 9 Отговор

    До коментар #10 от "В ютуб има клип":

    те сподели линка, това ще е супер яко видео!

    Коментиран от #17, #22

    06:42 18.07.2026

  • 14 Соломон

    2 9 Отговор

    До коментар #12 от "бай Хой":

    Параграф 22.Никой не е луд докато някой който не е луд каже че е луд

    06:44 18.07.2026

  • 15 zeнитчик

    5 10 Отговор
    батяня,батяня вован эбнëм воронеж,эбнëм тамбов.

    06:44 18.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Соломон

    2 11 Отговор

    До коментар #13 от "Моля":

    Не става много трудно се качват видеа и снимки.Почти винаги ги отхвърлят

    Коментиран от #24

    06:45 18.07.2026

  • 18 кольо

    6 7 Отговор

    До коментар #11 от "Кольо":

    искати се твърди топки?

    06:45 18.07.2026

  • 19 Хитър Петър

    7 16 Отговор
    Путин е гола вода, какво ги бави защо не ги нулира тези фашисти не знам не знам

    Коментиран от #26

    06:46 18.07.2026

  • 20 Друг път

    9 13 Отговор
    Да не се крият в Складове
    Руските Терористи.
    Плъховете трябва да бъдат
    Унищожавани навсякъде.

    06:47 18.07.2026

  • 21 Сесесере

    8 9 Отговор
    В блатото има още много за да горене!

    06:48 18.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Мишел

    10 7 Отговор

    До коментар #10 от "В ютуб има клип":

    Фантазираш. Досега няма украински удар в Москва,в кръга, очертан от МКАД.

    Коментиран от #27, #29

    06:50 18.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Удриии Удрии

    9 12 Отговор
    Удрии Блатния Башибозук По Тиквите Проззти.

    По принцип трябва да се засилят
    Ударите по цялата Блатна Територия.


    Да видят Хубаво ли е
    Да БОМБЯТ УКРАЙНА.
    вече 5 та Година.

    06:51 18.07.2026

  • 26 искащ бърже да свърши

    4 0 Отговор

    До коментар #19 от "Хитър Петър":

    в теп?

    06:54 18.07.2026

  • 27 а в кръга

    3 7 Отговор

    До коментар #23 от "Мишел":

    на А-нус а ти?

    06:55 18.07.2026

  • 28 Мишел

    3 8 Отговор
    Но до като не почне да се бомби калния кремль бункерния ще се прави на мъж, после ще се завре пак под миндера.

    Коментиран от #34

    06:56 18.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Политолок с чашка

    3 9 Отговор
    Путин явно е украински агент, защото се грижи Русия да се разпадне. На всеки е ясно, че колкото по-дълго продължава войната, толкова по-малки шансове за успех имат руснаците. Русия е една, а срещу нея е половината свят, светът на пиратите, оядените,богоизбраните, милионерите, милиардерите и колониалистите.

    Коментиран от #32, #40

    06:59 18.07.2026

  • 31 Гоце

    5 6 Отговор
    Началото на края. Ще разказваме на децата каква разбойническа РУСИЯ е имало някога

    07:00 18.07.2026

  • 32 Вълк

    3 6 Отговор

    До коментар #30 от "Политолок с чашка":

    Тя иска с НАТО да воюва ти я съжаляваш.

    07:02 18.07.2026

  • 33 ФАКТ

    4 7 Отговор

    До коментар #1 от "Соломон":

    Руските ватници успешно се бият срещу Украйна, НАТО и срещу малкия страхлив Пуслер.

    07:04 18.07.2026

  • 34 Мишел

    10 4 Отговор

    До коментар #28 от "Мишел":

    псевдомишеле, Украйна ежедневно опитва да нанася удари по Москва, но няма нито един успешен досега. Единствено постига увеличаене на отговора по Украйна.

    07:04 18.07.2026

  • 35 ФАКТ

    0 9 Отговор

    До коментар #2 от "НЕТЪРПЕЛИВИЯ":

    Руските ватници успешно се бият срещу Украйна, НАТО и срещу малкия страхлив Пуслер.

    07:05 18.07.2026

  • 36 До Ком 10

    4 5 Отговор
    Такива клипове са предназначени за ниско интелигентни същества , като теб ,
    информационната война руснаците отдавна я изгубиха .

    07:05 18.07.2026

  • 37 Националист

    5 10 Отговор
    РУСИЯ изпитва остра нужда от войници скоро там няма да има мъже. Радев може да подава оставка и да ходи да става руски войник ще е добре и за България

    Коментиран от #39, #42

    07:06 18.07.2026

  • 38 Няма лошо

    3 8 Отговор
    Каквото повикало,такова се обадило!

    07:06 18.07.2026

  • 39 Мишел

    3 8 Отговор

    До коментар #37 от "Националист":

    И всите рашибрици може да потеглят за калния нужник да помагат на братушките съдрани!

    Коментиран от #46

    07:11 18.07.2026

  • 40 Грешка

    2 9 Отговор

    До коментар #30 от "Политолок с чашка":

    Русия се бори срешу циливизования свят ,защото тя нападна Украйна.

    07:12 18.07.2026

  • 41 Град Козлодуй

    1 4 Отговор
    Нищо им няма.

    07:13 18.07.2026

  • 42 Гоце

    2 7 Отговор

    До коментар #37 от "Националист":

    Да вземе Копейката и Волгата на фронта.

    07:14 18.07.2026

  • 43 Факт

    1 6 Отговор
    Пушия приключи 💨💨

    07:18 18.07.2026

  • 44 Укрите

    6 2 Отговор
    Са боклук и това си е!

    07:20 18.07.2026

  • 45 П р е д а й т е се на ВСУ и Буданов

    1 3 Отговор
    Като гледам на снимката станали са на чекмодал вазал русхите

    07:21 18.07.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Механик

    2 3 Отговор
    Благи вести.

    07:24 18.07.2026

  • 48 Фактъ

    1 2 Отговор
    Полека лека всичко си идва на местата

    07:27 18.07.2026

  • 49 Гориил

    3 0 Отговор
    Тамбов все още не е толкова защитен, колкото Москва и Санкт Петербург. Работата е в ход 24/7.

    07:28 18.07.2026

  • 50 БРИТАНСКИТЕ АТАКИ ПО ЦИВИЛНИ ЦЕЛИ

    2 0 Отговор
    Се раздухват от пропагандата като военни победи. Това обаче не спира напредването на руската армия по целия фронт.

    07:30 18.07.2026

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