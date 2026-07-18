Трагедия в Тамбовска област: Седем убити при атака с дронове срещу склад на Wildberries в Котовск

В нощта на 18 юли масирана атака с украински безпилотни летателни апарати (БПЛА) порази град Котовск в руската Тамбовска област.

Основна мишена на въздушния удар стана логистичният комплекс на най-големия руски онлайн маркетплейс Wildberries. По официални данни на местните власти, инцидентът е довел до тежки човешки жертви и мащабни разрушения в индустриалната зона на региона.

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Седем жертви в нощната смяна и десетки ранени

Губернаторът на Тамбовска област Евгений Первишов потвърди чрез официално изявление, че при нападението са загинали 7 служители от нощната смяна на склада. По думите му, още 24 души са ранени с различна степен на наранявания. Спешните екипи са транспортирали пострадалите към болничните заведения в градовете Котовск и Тамбов.

Свидетели от мястото на събитието описват серия от мощни експлозии, последвани от огромен пожар, обхванал застроената територия на логистичния хаб. Персоналът е бил спешно евакуиран по време на разрастването на огнената стихия.

Работа на руската ПВО и щети по инфраструктурата

Според публикации на украинската новинарска агенция Украински национални новини (UNN.ua) и мониторингови канали в Telegram (като Exilenova+), по време на удара в района активно са оперирали руските системи за противовъздушна отбрана. Анализатори посочват, че пожарът на територията на комплекса може да е причинен както от директно попадение на атакуващ дрон, така и от падащи отломки или дефектни боеприпаси на противовъздушната отбрана. Видеоматериали, разпространени в социалните мрежи, показват десетки унищожени и обгорели автомобили на паркинга пред склада.

Освен град Котовск, под обстрел е бил и самият областен център Тамбов, където местни медии съобщават за поразени цивилни обекти.

Нападението е част от по-широка вълна от въздушни удари с дронове в дълбокия тил на Руската федерация. Логистичните центрове на Wildberries вече стават редовна цел на атаки поради стратегическото си значение за вътрешния пазар на Русия. Преди по-малко от месец, компанията въведе нови правила в споразуменията си с търговците, според които маркетплейсът не изплаща компенсации за стоки, унищожени при нападения с БПЛА, класифицирайки ги като форсмажорни обстоятелства, предаде независимата медия Meduza.io.

Тамбовска област е ключов индустриален регион, в който по-рано през 2026 г. бяха атакувани и други обекти с двойна употреба, включително военният завод "Прогрес" в Мичуринск.