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Дронове подпалиха обекти в Московска и Ленинградска област при масиран среднощен удар
  Тема: Украйна

Дронове подпалиха обекти в Московска и Ленинградска област при масиран среднощен удар

18 Юли, 2026 06:29, обновена 18 Юли, 2026 06:35 1 000 25

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Мащабна вълна от атаки след полунощ на 18 юли засегна петролни бази, логистични центрове и транспортна инфраструктура в дълбокия тил на Русия

Дронове подпалиха обекти в Московска и Ленинградска област при масиран среднощен удар - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В ранните часове на днешния ден Руската федерация стана обект на една от най-интензивните вълни от въздушни нападения с безпилотни летателни апарати (БПЛА) от началото на годината.

След полунощ бяха регистрирани експлозии и мащабни пожари в редица региони, включително в непосредствена близост до столицата Москва и в Ленинградска област. Основният фокус на ударите е насочен към енергийната сигурност и веригите за доставки.

Още новини от Украйна

Огнен ад в Московска област: Удари по петролна база

Около 4:00 часа сутринта силни детонации разтърсиха покрайнините на руската столица. Според данни, публикувани от медийната агенция Kyiv Independent, украински далекобойни дронове са поразили крупна петролна база и складова база в Московска област. В резултат на директните попадения е избухнал мащабен пожар, като стълбове от черен дим се виждат от километри разстояние.

Кметът на Москва Сергей Собянин обяви активиране на най-гъстата мрежа за противовъздушна отбрана около столицата, включително новите покривни системи Pantsir-SMD-E, монтирани върху цивилни сгради. Федералната агенция за въздушен транспорт (Росавиация) спешно наложи временни ограничения на полетите на четирите международни летища в Москва.

Напрежение в Ленинградска област: Атака по Балтийските терминали

Паралелно с атаката срещу Москва, тежки експлозии бяха докладвани и в Ленинградска област. Дронове камикадзе са се насочили към критичната логистична инфраструктура в региона на Санкт Петербург. Местни източници съобщават за активиране на ПВО в района на ключовите търговски пристанища, които Русия използва за износ на енергийни суровини. Поради опасност от навлизане на безпилотни апарати в съседни въздушни пространства, в ранните часове бяха въведени извънредни мерки за сигурност и ограничения за корабоплаването в източната част на Финския залив.

Хронология на другите поразени обекти след полунощ (18 юли)

Освен атаката срещу логистичния център на Wildberries в Тамбовска област, след полунощ под обстрел попаднаха следните дестинации:

  • Анексираният полуостров Крим: Проруски и украински мониторингови канали (сред които Кримски вятър) информират за серия от мощни взривове в няколко града. Регистриран е голям пожар на жп гарата в Керч, където горят товарни вагони и складови помещения, вероятно увреждайки логистиката на полуострова. Допълнителни детонации са чути в Коктебел и Феодосия.
  • Саратовска област: Обект на нападение отново стана стратегическото военно летище „Енгелс-2“, намиращо се на над 600 км от границата с Украйна. Властите въведоха ограничения на летището в Саратов.
  • Други региони: Росавиация обяви налагане на извънредни планове „Килим“ и затваряне на въздушното пространство над летищата в Нижни Новгород, Пенза, Самара, Иваново, Ярославъл и Череповец.

Украинската страна традиционно аргументира атаките си в тила с довода, че разрушаването на петролната и складовата инфраструктура лишава руската армия от гориво и финансиране за воденето на военните действия.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Насе

    20 21 Отговор
    Последни гърчове на умиращата осрайна.

    Коментиран от #7, #13, #23

    06:40 18.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Рефер

    13 11 Отговор
    Задния двор... гори яко!

    06:45 18.07.2026

  • 4 Турист

    8 13 Отговор
    Къде се намира тая Ленинградска област бе да ви го тура, около мавзолея ли?

    Коментиран от #11

    06:47 18.07.2026

  • 5 Българин

    19 12 Отговор
    Днес е поредният ден, в който благодаря на съдбата, че не съм се родил в русия.

    Коментиран от #9

    06:49 18.07.2026

  • 6 Сесесере

    11 8 Отговор
    Путин не пуска атома, щото като падне в блатото няма да може да се оправдае с дроновете на Украйна !

    06:53 18.07.2026

  • 7 Ха ха

    14 11 Отговор

    До коментар #1 от "Насе":

    От три дня стана пета година и бомбят Рашистан яко.

    06:53 18.07.2026

  • 8 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    11 16 Отговор
    Украйна НЕ МОЖЕ да победи, само отлага поражението си...

    06:54 18.07.2026

  • 9 САНКТ ПУТЛЕРБУРГ

    17 9 Отговор

    До коментар #5 от "Българин":

    ТРЯБВА ДА ГО ГОРИ.

    ДА ПОМНЯТ....

    КОЙ Е ПУТЛЕР
    КОЙТО ИМ ДОКАРА
    ВСИЧКИ ТЕЗИ МЪКИ И СТРАДАНИЯ.

    06:57 18.07.2026

  • 10 Свободен

    12 8 Отговор
    Къде е Медведев с флумастерите да разчертае червени линии?!

    06:58 18.07.2026

  • 11 Екскурзовод

    12 7 Отговор

    До коментар #4 от "Турист":

    Санкт Петербург му смениха името,а областта си остана Ленинградска .Във всеки град и деревня има булевард или улица в чест на Вова Мавзолейни.Човека с немски пари разрушил РИ и създал империята на злото СССР.
    Крепостните си го обичат, те обичат много своите диктатори, които най много са ги избивали Сталин......до Путлер.

    06:59 18.07.2026

  • 12 ПЪРВИТЕ 5 ГОДИНИ

    10 8 Отговор
    От 3 ДНЕВНАТА ОБОСРАЦИЯ

    НА ПУТЛЕР

    СА НАЙ ТЕЖКИ.

    СЛЕДВАЩИТЕ 5

    ЩЕ БЪДАТ

    БЕЗ БЕНЗИН
    БЕЗ ТОК
    БЕЗ ВОДА
    БЕЗ ХРАНА .

    07:01 18.07.2026

  • 13 ФАКТ

    6 8 Отговор

    До коментар #1 от "Насе":

    Руските ватници успешно се бият срещу Украйна, НАТО и срещу малкия страхлив Пуслер.

    07:05 18.07.2026

  • 14 ахахахах Многоходовииииииии аххахах

    8 8 Отговор
    От Киев за 3 дни до... Москва още не е паднала.

    07:06 18.07.2026

  • 15 Гориил

    2 3 Отговор
    Пожарът е причинен от отломки от системи за противовъздушна отбрана, паднали върху резервоар за петрол. Нито един дрон на НАТО не е изпълнил мисията си.

    Коментиран от #20

    07:14 18.07.2026

  • 16 От Крим

    5 2 Отговор
    Крим губи стратегическо значение за Русия! Бензина губи стратегическо значение, морския флот, а сега наред е и въздушния флот!

    Коментиран от #24

    07:17 18.07.2026

  • 17 Факт

    4 0 Отговор
    Пушия приключи 💨💨

    07:17 18.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 СВО

    3 0 Отговор
    по план! 😆😆😂😂😂

    07:22 18.07.2026

  • 20 Супер

    4 1 Отговор

    До коментар #15 от "Гориил":

    значи прошляците са толко Tъnuгьocu че се унищожават сами! Ураааа, дрОгарееее. 🤣🤣🤣

    07:23 18.07.2026

  • 21 Пуф паф💨

    2 1 Отговор
    Стига пушихте беше ватенки, запасила си и дървените бараки кафе им казвате отходная нуждая Слава Украине нечовеци

    07:24 18.07.2026

  • 22 Турист

    3 1 Отговор
    Щом действието вече се развива около бърлогата, чекаме да се обади пияндето със изфръкналите кpъвясали очи и червения нос, да ми го тyра!

    07:25 18.07.2026

  • 23 От 5 години едно и също дрънкаш,

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Насе":

    обосраний крепостянино! От 5 години! 🤣🤣🤣🤣

    07:26 18.07.2026

  • 24 Соломон

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "От Крим":

    В Русия все готова в запуске цифровова бензина.От екипа Нибулина

    07:26 18.07.2026

  • 25 ДОБРО УТРО БАНДЕРИ

    1 0 Отговор
    Добре ли спахте снощи у метрото в ню кииф?

    07:32 18.07.2026

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