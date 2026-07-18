Дронове подпалиха обекти в Московска и Ленинградска област при масиран среднощен удар

В ранните часове на днешния ден Руската федерация стана обект на една от най-интензивните вълни от въздушни нападения с безпилотни летателни апарати (БПЛА) от началото на годината.

След полунощ бяха регистрирани експлозии и мащабни пожари в редица региони, включително в непосредствена близост до столицата Москва и в Ленинградска област. Основният фокус на ударите е насочен към енергийната сигурност и веригите за доставки.

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Огнен ад в Московска област: Удари по петролна база

Около 4:00 часа сутринта силни детонации разтърсиха покрайнините на руската столица. Според данни, публикувани от медийната агенция Kyiv Independent, украински далекобойни дронове са поразили крупна петролна база и складова база в Московска област. В резултат на директните попадения е избухнал мащабен пожар, като стълбове от черен дим се виждат от километри разстояние.

Кметът на Москва Сергей Собянин обяви активиране на най-гъстата мрежа за противовъздушна отбрана около столицата, включително новите покривни системи Pantsir-SMD-E, монтирани върху цивилни сгради. Федералната агенция за въздушен транспорт (Росавиация) спешно наложи временни ограничения на полетите на четирите международни летища в Москва.

Напрежение в Ленинградска област: Атака по Балтийските терминали

Паралелно с атаката срещу Москва, тежки експлозии бяха докладвани и в Ленинградска област. Дронове камикадзе са се насочили към критичната логистична инфраструктура в региона на Санкт Петербург. Местни източници съобщават за активиране на ПВО в района на ключовите търговски пристанища, които Русия използва за износ на енергийни суровини. Поради опасност от навлизане на безпилотни апарати в съседни въздушни пространства, в ранните часове бяха въведени извънредни мерки за сигурност и ограничения за корабоплаването в източната част на Финския залив.

Хронология на другите поразени обекти след полунощ (18 юли)

Освен атаката срещу логистичния център на Wildberries в Тамбовска област, след полунощ под обстрел попаднаха следните дестинации:

Анексираният полуостров Крим: Проруски и украински мониторингови канали (сред които Кримски вятър) информират за серия от мощни взривове в няколко града. Регистриран е голям пожар на жп гарата в Керч , където горят товарни вагони и складови помещения, вероятно увреждайки логистиката на полуострова. Допълнителни детонации са чути в Коктебел и Феодосия.

Проруски и украински мониторингови канали (сред които Кримски вятър) информират за серия от мощни взривове в няколко града. Регистриран е , където горят товарни вагони и складови помещения, вероятно увреждайки логистиката на полуострова. Допълнителни детонации са чути в Коктебел и Феодосия. Саратовска област: Обект на нападение отново стана стратегическото военно летище „Енгелс-2“, намиращо се на над 600 км от границата с Украйна. Властите въведоха ограничения на летището в Саратов.

Обект на нападение отново стана стратегическото военно летище „Енгелс-2“, намиращо се на над 600 км от границата с Украйна. Властите въведоха ограничения на летището в Саратов. Други региони: Росавиация обяви налагане на извънредни планове „Килим“ и затваряне на въздушното пространство над летищата в Нижни Новгород, Пенза, Самара, Иваново, Ярославъл и Череповец.

Украинската страна традиционно аргументира атаките си в тила с довода, че разрушаването на петролната и складовата инфраструктура лишава руската армия от гориво и финансиране за воденето на военните действия.