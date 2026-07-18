Дронове подпалиха обекти в Московска и Ленинградска област при масиран среднощен удар

В ранните часове на днешния ден Руската федерация стана обект на една от най-интензивните вълни от въздушни нападения с безпилотни летателни апарати (БПЛА) от началото на годината.
След полунощ бяха регистрирани експлозии и мащабни пожари в редица региони, включително в непосредствена близост до столицата Москва и в Ленинградска област. Основният фокус на ударите е насочен към енергийната сигурност и веригите за доставки.
Огнен ад в Московска област: Удари по петролна база
Около 4:00 часа сутринта силни детонации разтърсиха покрайнините на руската столица. Според данни, публикувани от медийната агенция Kyiv Independent, украински далекобойни дронове са поразили крупна петролна база и складова база в Московска област. В резултат на директните попадения е избухнал мащабен пожар, като стълбове от черен дим се виждат от километри разстояние.
Кметът на Москва Сергей Собянин обяви активиране на най-гъстата мрежа за противовъздушна отбрана около столицата, включително новите покривни системи Pantsir-SMD-E, монтирани върху цивилни сгради. Федералната агенция за въздушен транспорт (Росавиация) спешно наложи временни ограничения на полетите на четирите международни летища в Москва.
Напрежение в Ленинградска област: Атака по Балтийските терминали
Паралелно с атаката срещу Москва, тежки експлозии бяха докладвани и в Ленинградска област. Дронове камикадзе са се насочили към критичната логистична инфраструктура в региона на Санкт Петербург. Местни източници съобщават за активиране на ПВО в района на ключовите търговски пристанища, които Русия използва за износ на енергийни суровини. Поради опасност от навлизане на безпилотни апарати в съседни въздушни пространства, в ранните часове бяха въведени извънредни мерки за сигурност и ограничения за корабоплаването в източната част на Финския залив.
Хронология на другите поразени обекти след полунощ (18 юли)
Освен атаката срещу логистичния център на Wildberries в Тамбовска област, след полунощ под обстрел попаднаха следните дестинации:
- Анексираният полуостров Крим: Проруски и украински мониторингови канали (сред които Кримски вятър) информират за серия от мощни взривове в няколко града. Регистриран е голям пожар на жп гарата в Керч, където горят товарни вагони и складови помещения, вероятно увреждайки логистиката на полуострова. Допълнителни детонации са чути в Коктебел и Феодосия.
- Саратовска област: Обект на нападение отново стана стратегическото военно летище „Енгелс-2“, намиращо се на над 600 км от границата с Украйна. Властите въведоха ограничения на летището в Саратов.
- Други региони: Росавиация обяви налагане на извънредни планове „Килим“ и затваряне на въздушното пространство над летищата в Нижни Новгород, Пенза, Самара, Иваново, Ярославъл и Череповец.
Украинската страна традиционно аргументира атаките си в тила с довода, че разрушаването на петролната и складовата инфраструктура лишава руската армия от гориво и финансиране за воденето на военните действия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Насе
Коментиран от #7, #13, #23
06:40 18.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Рефер
06:45 18.07.2026
4 Турист
Коментиран от #11
06:47 18.07.2026
5 Българин
Коментиран от #9
06:49 18.07.2026
6 Сесесере
06:53 18.07.2026
7 Ха ха
До коментар #1 от "Насе":От три дня стана пета година и бомбят Рашистан яко.
06:53 18.07.2026
8 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
06:54 18.07.2026
9 САНКТ ПУТЛЕРБУРГ
До коментар #5 от "Българин":ТРЯБВА ДА ГО ГОРИ.
ДА ПОМНЯТ....
КОЙ Е ПУТЛЕР
КОЙТО ИМ ДОКАРА
ВСИЧКИ ТЕЗИ МЪКИ И СТРАДАНИЯ.
06:57 18.07.2026
10 Свободен
06:58 18.07.2026
11 Екскурзовод
До коментар #4 от "Турист":Санкт Петербург му смениха името,а областта си остана Ленинградска .Във всеки град и деревня има булевард или улица в чест на Вова Мавзолейни.Човека с немски пари разрушил РИ и създал империята на злото СССР.
Крепостните си го обичат, те обичат много своите диктатори, които най много са ги избивали Сталин......до Путлер.
06:59 18.07.2026
12 ПЪРВИТЕ 5 ГОДИНИ
НА ПУТЛЕР
СА НАЙ ТЕЖКИ.
СЛЕДВАЩИТЕ 5
ЩЕ БЪДАТ
БЕЗ БЕНЗИН
БЕЗ ТОК
БЕЗ ВОДА
БЕЗ ХРАНА .
07:01 18.07.2026
13 ФАКТ
До коментар #1 от "Насе":Руските ватници успешно се бият срещу Украйна, НАТО и срещу малкия страхлив Пуслер.
07:05 18.07.2026
14 ахахахах Многоходовииииииии аххахах
07:06 18.07.2026
15 Гориил
Коментиран от #20
07:14 18.07.2026
16 От Крим
Коментиран от #24
07:17 18.07.2026
17 Факт
07:17 18.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 СВО
07:22 18.07.2026
20 Супер
До коментар #15 от "Гориил":значи прошляците са толко Tъnuгьocu че се унищожават сами! Ураааа, дрОгарееее. 🤣🤣🤣
07:23 18.07.2026
21 Пуф паф💨
07:24 18.07.2026
22 Турист
07:25 18.07.2026
23 От 5 години едно и също дрънкаш,
До коментар #1 от "Насе":обосраний крепостянино! От 5 години! 🤣🤣🤣🤣
07:26 18.07.2026
24 Соломон
До коментар #16 от "От Крим":В Русия все готова в запуске цифровова бензина.От екипа Нибулина
07:26 18.07.2026
25 ДОБРО УТРО БАНДЕРИ
07:32 18.07.2026