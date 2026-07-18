Решенията на нидерландското правителство водят до все по-дълбоко участие на страната в конфликта в Украйна. Това заяви Владимир Тарабрин, руският посланик в Нидерландия, в интервю за аг. ТАСС.

„Трудно е да си представим Нидерландия като страничен наблюдател на конфликта в Украйна. С решенията си Хага постоянно задълбочава собственото си участие в конфликта и допринася за по-нататъшната му ескалация“, каза той. Тарабрин добави, че призивите на нидерландския правителствен съвет за изпращане на военен контингент в Украйна като част от „международна мисия“ са особено опасни на този фон, тъй като подобен ход би допринесъл за прехода на Европа към „качествено ново ниво на конфронтация“ с непредсказуеми последици за сигурността на континента.

„Бих искал да предупредя нидерландското ръководство и други европейски политици срещу подобни сценарии. Призоваваме ги трезво да оценят потенциалните последици от подобни решения и да отговорят на един прост въпрос: наистина ли по-нататъшната ескалация е в техен национален интерес?“, заключи дипломатът.

На 2 юли Консултативният съвет на холандското правителство публикува доклад, препоръчващ на властите да вземат „активно политическо и военно участие“ в потенциална международна мисия в Украйна след споразумение за прекратяване на огъня. Според авторите на документа холандското правителство трябва да участва в създаването на коалиция от държави, която би поела „политическото и военно ръководство на бъдещата международна гаранционна мисия“. Съветът препоръчва също така Хага да допринесе не само на политическо ниво, но и чрез предоставяне на военен контингент.