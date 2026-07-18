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Нидерландия се ангажира все повече в украинския конфликт

Нидерландия се ангажира все повече в украинския конфликт

18 Юли, 2026 12:05 1 001 32

  • нидерландия-
  • русия-
  • украйна-
  • посланик-
  • мнение-
  • война-
  • владимир тарабрин

Тарабрин: Призивите на нидерландския правителствен съвет за изпращане на военен контингент в Украйна като част от „международна мисия“ са особено опасни на този фон

Нидерландия се ангажира все повече в украинския конфликт - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Решенията на нидерландското правителство водят до все по-дълбоко участие на страната в конфликта в Украйна. Това заяви Владимир Тарабрин, руският посланик в Нидерландия, в интервю за аг. ТАСС.

„Трудно е да си представим Нидерландия като страничен наблюдател на конфликта в Украйна. С решенията си Хага постоянно задълбочава собственото си участие в конфликта и допринася за по-нататъшната му ескалация“, каза той. Тарабрин добави, че призивите на нидерландския правителствен съвет за изпращане на военен контингент в Украйна като част от „международна мисия“ са особено опасни на този фон, тъй като подобен ход би допринесъл за прехода на Европа към „качествено ново ниво на конфронтация“ с непредсказуеми последици за сигурността на континента.

„Бих искал да предупредя нидерландското ръководство и други европейски политици срещу подобни сценарии. Призоваваме ги трезво да оценят потенциалните последици от подобни решения и да отговорят на един прост въпрос: наистина ли по-нататъшната ескалация е в техен национален интерес?“, заключи дипломатът.

На 2 юли Консултативният съвет на холандското правителство публикува доклад, препоръчващ на властите да вземат „активно политическо и военно участие“ в потенциална международна мисия в Украйна след споразумение за прекратяване на огъня. Според авторите на документа холандското правителство трябва да участва в създаването на коалиция от държави, която би поела „политическото и военно ръководство на бъдещата международна гаранционна мисия“. Съветът препоръчва също така Хага да допринесе не само на политическо ниво, но и чрез предоставяне на военен контингент.


Нидерландия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кобзон рекърдс

    8 21 Отговор
    Ушанка пикчърс.

    Коментиран от #8, #14

    12:09 18.07.2026

  • 2 Робот

    38 10 Отговор
    Не , не , обратното е народа на Нидерландия не иска да се ангажира, правителството е принудено да се ангажира от кукловодите на зеления парцал..! Трябва от някъде да дойде искрата за мега- конфликт и избиването на милиони..!

    Коментиран от #15

    12:11 18.07.2026

  • 3 Тия нискоземните управници

    34 9 Отговор
    и те са пълни безумци също като всички останали управляващи боклуци в Е€. Зорлем се натискат да ги залее морето.

    12:12 18.07.2026

  • 4 Въй въй

    29 8 Отговор
    да не би случайно Рюте да е сдал НАТО и е отишъл да брани 404!?!?

    12:13 18.07.2026

  • 5 руската мечка

    9 27 Отговор
    ще играе казачок по командата на САЩ и НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    Коментиран от #16

    12:16 18.07.2026

  • 6 Нискочел трол на Мирчев

    17 9 Отговор
    А ние с гайдите, ще участваме ли в Украйна?

    Коментиран от #22

    12:17 18.07.2026

  • 7 Сатана Z

    16 8 Отговор
    За да пусне България в Шенген ,Рюте направи сделка като притисна нашето правителство да гласува за него при избора за главатар на НАТО

    12:20 18.07.2026

  • 8 хихи

    9 15 Отговор

    До коментар #1 от "Кобзон рекърдс":

    добре че не сме руснаци на фронта, а и по принцип 😅😅😅

    Коментиран от #12

    12:21 18.07.2026

  • 9 Хм...

    19 8 Отговор
    Не мога да разбера на тия "обединените" какъв им е проблема. Дали е някакъв особен вид суицидална инфекция предавана по полов път? Инфантилна дебилщина вследствие експериментални ваксини? Мозъчни увреждания от прекомерна употреба на синтетични субстанции?
    Странна работа, защо така упорито им се умира?

    Коментиран от #26

    12:22 18.07.2026

  • 10 Т90

    16 7 Отговор
    Че там освен прайдове, боклука на европа под формата на туристи и мигранти армия има ли?

    Коментиран от #17

    12:25 18.07.2026

  • 11 Кирил

    9 14 Отговор
    Няма по прагматични хора от Нидерландия. Знаят че победата е за Украйна

    12:28 18.07.2026

  • 12 Така е

    8 7 Отговор

    До коментар #8 от "хихи":

    От петроханец руснак не става..

    Коментиран от #20, #29

    12:29 18.07.2026

  • 13 Отец Дионисий

    9 11 Отговор
    Всяка сутрин 8 милиарда хора по света се събуждат щастливи, че не са се родили руснаци или севернокорейци.

    12:30 18.07.2026

  • 14 География

    12 8 Отговор

    До коментар #1 от "Кобзон рекърдс":

    Нидерландия е известна с цветя и диги. Да си пазят дигите, че да не им увяхнат цветята..

    12:31 18.07.2026

  • 15 Путин многоходовия

    8 7 Отговор

    До коментар #2 от "Робот":

    Сорос ни нареди да не ескалираме и да казвме на копейките по строежите, че сме "многоходови" ахахаха

    12:31 18.07.2026

  • 16 ХитлерНаполеон

    13 8 Отговор

    До коментар #5 от "руската мечка":

    Няма пример в историята, когато руската мечка да не се е справяла.
    Препоръчвам ви да не пробвате.

    Коментиран от #19

    12:31 18.07.2026

  • 17 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    7 9 Отговор

    До коментар #10 от "Т90":

    Ние и другаря Путин сме от същата групичка 😘

    Коментиран от #21

    12:31 18.07.2026

  • 18 ФАКТ

    8 11 Отговор
    Няма такъв срам като отломъка от сиромашкия строй комунизъм - Владимир Пуслер.

    12:31 18.07.2026

  • 19 0001

    7 2 Отговор

    До коментар #16 от "ХитлерНаполеон":

    Руската Меца не е това, за което се представя 😂

    12:33 18.07.2026

  • 20 ха-ха-ха

    9 6 Отговор

    До коментар #12 от "Така е":

    Какво се правиш на три и половина? Всички петроханци имат наследство от комунистическата номенклатура. Нещо много е сбъркано в главата ти.

    Коментиран от #28

    12:33 18.07.2026

  • 21 пасито, натагаренко, нискочелият

    8 7 Отговор

    До коментар #17 от "Волгата, Копейката и Евгени Минчеф":

    Ние сме пребоядисани от червено на цветовете на дъгата. И сега, макар и некадърни, непрекъснато вдигаме пара. Ако палачинката се обърне, и ние ще се обърнем. Това го можем и сме го правили.

    12:35 18.07.2026

  • 22 Нискочел трол на Пуслер

    7 2 Отговор

    До коментар #6 от "Нискочел трол на Мирчев":

    А ние кога ще сменим световния ред ?

    12:44 18.07.2026

  • 23 Гориил

    6 5 Отговор
    В действителност, Хага настоява за разполагане на сили на НАТО в Украйна, което означава, че не отстъпва и на йота от разширяването на Атлантическия алианс на изток. В този случай ултиматумът на Москва е игнориран и причините за войната не са разгледани.

    Коментиран от #30

    12:55 18.07.2026

  • 24 Прозорлив

    3 5 Отговор
    Всички васали на краварите са ангажирани в украинския конфликт от което следва че главния противник на Русия е обора!

    12:56 18.07.2026

  • 25 казват, че

    3 5 Отговор
    самият Рюте, НЕлюбимец на нидерландците, между другото, ще отиде като водещ генерал на фронта на укрите. Ще вземе и подходяща армия от джендърчета.

    12:57 18.07.2026

  • 26 Ооо грешиш

    2 5 Отговор

    До коментар #9 от "Хм...":

    На западния "елит" не му се умира, макар че се случва понякога (справка Линдзи Греъм, а и някои други дето не ги обявяват). Те искат други да умират за техните интереси, принципно настояват това да са народите от източна Европа, но няма проблем и да са техни сънародници. Важното е лично те и техните близки да са на топло и сухо и да не изпитват страдания и лишения заради войната.

    12:58 18.07.2026

  • 27 Маринов

    0 5 Отговор
    Те за това е борбата: да се спре Русия и тя да седне на масата за преговори. Още щом това се случи, Англия, Франция, Германия, Холандия, Полша ще изпратят уж миротворчески контингенти. Войната вече става открита европейска.

    12:59 18.07.2026

  • 28 Гожи

    1 4 Отговор

    До коментар #20 от "ха-ха-ха":

    Не, това са хитри и подли цървули, които винаги се уреждат-и преди и сега, а и при следващите които дойдат.

    13:00 18.07.2026

  • 29 Лама Шойгу, Лама Путин и Лама Лавров😂

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Така е":

    На нас ни казаха да сме многоходови и загадъчни в Украйна и затова сме от 5 год.в Донецк, пабедата се очаква през 2065 год, но първо да намерим бензин 😂

    13:04 18.07.2026

  • 30 Гожи

    2 3 Отговор

    До коментар #23 от "Гориил":

    Те настояват, защото се надяват, че като ги попукат и те жалко се примолят на САЩ, то САЩ ще ги спаси. Ама като се анализира ВСВ, съм сигурен, че Америка ще се позабави достатъчно дълго време с помощта и като ЕС е в калта и Русия е уморена от войни, те американците ще дойдат за парсата.

    13:07 18.07.2026

  • 31 Инна

    0 2 Отговор
    Чеченският лидер Рамзан Кадиров призова за удари срещу страни, снабдяващи Украйна с оръжия и разузнавателна информация. Той смята, че е време Москва да предприеме по-твърди действия.

    „Време е не просто да им кажем това на разбираем език, а всъщност да го набием в техните гнусни натовски гърла. Време е да открием огън и това е всичко!“, написа той в Telegram, добавяйки, че миризмата на тротил и тракането на Т-90 ще накарат Запада да „схване“.

    Чеченският лидер отбеляза, че Русия в момента провежда „нежни военни операции“, но че ако има ескалация, западните лидери ще трябва да се извинят.

    „Веднага щом воденичните ни камъни започнат да смилат костите си, всички западни лидери ще се подредят, за да поднесат най-дълбоките си извинения“, подчерта той.

    Кадиров също така посочи готовността на чеченските части бързо да се придвижат във всяка посока по заповед на руския президент Владимир Путин.

    Кадиров по-рано разкри, че бойци от групировката „Охотник“ на 204-ти полк със специално предназначение „Ахмат“, във взаимодействие с 1431-ви мотострелков полк, са елиминирали пехотата на украинските въоръжени сили (ВУС) в района на Харков.

    13:07 18.07.2026

  • 32 Гориил

    3 1 Отговор
    Ако дори и един-единствен войник от НАТО се появи в Украйна, войната ще се разпали с нова сила и ще се превърне в директен сблъсък между НАТО и Русия. Така Украйна ще бъде заличена от лицето на земята, а Европа ще получи гигантска буферна зона от Киев до Лвов и милиони послушни, евтини работници. Войната няма да спре и ще се превърне в месомелачка за Бандера (който е решил да премине през всички кръгове на ада заради обсесивната цел да завлече в ЕС 25 милиона рускоговорящи и рускокултурни хора).

    13:11 18.07.2026

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