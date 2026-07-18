Нидерландия се ангажира все повече в украинския конфликт

Решенията на нидерландското правителство водят до все по-дълбоко участие на страната в конфликта в Украйна. Това заяви Владимир Тарабрин, руският посланик в Нидерландия, в интервю за аг. ТАСС.
„Трудно е да си представим Нидерландия като страничен наблюдател на конфликта в Украйна. С решенията си Хага постоянно задълбочава собственото си участие в конфликта и допринася за по-нататъшната му ескалация“, каза той. Тарабрин добави, че призивите на нидерландския правителствен съвет за изпращане на военен контингент в Украйна като част от „международна мисия“ са особено опасни на този фон, тъй като подобен ход би допринесъл за прехода на Европа към „качествено ново ниво на конфронтация“ с непредсказуеми последици за сигурността на континента.
„Бих искал да предупредя нидерландското ръководство и други европейски политици срещу подобни сценарии. Призоваваме ги трезво да оценят потенциалните последици от подобни решения и да отговорят на един прост въпрос: наистина ли по-нататъшната ескалация е в техен национален интерес?“, заключи дипломатът.
На 2 юли Консултативният съвет на холандското правителство публикува доклад, препоръчващ на властите да вземат „активно политическо и военно участие“ в потенциална международна мисия в Украйна след споразумение за прекратяване на огъня. Според авторите на документа холандското правителство трябва да участва в създаването на коалиция от държави, която би поела „политическото и военно ръководство на бъдещата международна гаранционна мисия“. Съветът препоръчва също така Хага да допринесе не само на политическо ниво, но и чрез предоставяне на военен контингент.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кобзон рекърдс
Коментиран от #8, #14
12:09 18.07.2026
2 Робот
Коментиран от #15
12:11 18.07.2026
3 Тия нискоземните управници
12:12 18.07.2026
4 Въй въй
12:13 18.07.2026
5 руската мечка
Коментиран от #16
12:16 18.07.2026
6 Нискочел трол на Мирчев
Коментиран от #22
12:17 18.07.2026
7 Сатана Z
12:20 18.07.2026
8 хихи
До коментар #1 от "Кобзон рекърдс":добре че не сме руснаци на фронта, а и по принцип 😅😅😅
Коментиран от #12
12:21 18.07.2026
9 Хм...
Странна работа, защо така упорито им се умира?
Коментиран от #26
12:22 18.07.2026
10 Т90
Коментиран от #17
12:25 18.07.2026
11 Кирил
12:28 18.07.2026
12 Така е
До коментар #8 от "хихи":От петроханец руснак не става..
Коментиран от #20, #29
12:29 18.07.2026
13 Отец Дионисий
12:30 18.07.2026
14 География
До коментар #1 от "Кобзон рекърдс":Нидерландия е известна с цветя и диги. Да си пазят дигите, че да не им увяхнат цветята..
12:31 18.07.2026
15 Путин многоходовия
До коментар #2 от "Робот":Сорос ни нареди да не ескалираме и да казвме на копейките по строежите, че сме "многоходови" ахахаха
12:31 18.07.2026
16 ХитлерНаполеон
До коментар #5 от "руската мечка":Няма пример в историята, когато руската мечка да не се е справяла.
Препоръчвам ви да не пробвате.
Коментиран от #19
12:31 18.07.2026
17 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф
До коментар #10 от "Т90":Ние и другаря Путин сме от същата групичка 😘
Коментиран от #21
12:31 18.07.2026
18 ФАКТ
12:31 18.07.2026
19 0001
До коментар #16 от "ХитлерНаполеон":Руската Меца не е това, за което се представя 😂
12:33 18.07.2026
20 ха-ха-ха
До коментар #12 от "Така е":Какво се правиш на три и половина? Всички петроханци имат наследство от комунистическата номенклатура. Нещо много е сбъркано в главата ти.
Коментиран от #28
12:33 18.07.2026
21 пасито, натагаренко, нискочелият
До коментар #17 от "Волгата, Копейката и Евгени Минчеф":Ние сме пребоядисани от червено на цветовете на дъгата. И сега, макар и некадърни, непрекъснато вдигаме пара. Ако палачинката се обърне, и ние ще се обърнем. Това го можем и сме го правили.
12:35 18.07.2026
22 Нискочел трол на Пуслер
До коментар #6 от "Нискочел трол на Мирчев":А ние кога ще сменим световния ред ?
12:44 18.07.2026
23 Гориил
Коментиран от #30
12:55 18.07.2026
24 Прозорлив
12:56 18.07.2026
25 казват, че
12:57 18.07.2026
26 Ооо грешиш
До коментар #9 от "Хм...":На западния "елит" не му се умира, макар че се случва понякога (справка Линдзи Греъм, а и някои други дето не ги обявяват). Те искат други да умират за техните интереси, принципно настояват това да са народите от източна Европа, но няма проблем и да са техни сънародници. Важното е лично те и техните близки да са на топло и сухо и да не изпитват страдания и лишения заради войната.
12:58 18.07.2026
27 Маринов
12:59 18.07.2026
28 Гожи
До коментар #20 от "ха-ха-ха":Не, това са хитри и подли цървули, които винаги се уреждат-и преди и сега, а и при следващите които дойдат.
13:00 18.07.2026
29 Лама Шойгу, Лама Путин и Лама Лавров😂
До коментар #12 от "Така е":На нас ни казаха да сме многоходови и загадъчни в Украйна и затова сме от 5 год.в Донецк, пабедата се очаква през 2065 год, но първо да намерим бензин 😂
13:04 18.07.2026
30 Гожи
До коментар #23 от "Гориил":Те настояват, защото се надяват, че като ги попукат и те жалко се примолят на САЩ, то САЩ ще ги спаси. Ама като се анализира ВСВ, съм сигурен, че Америка ще се позабави достатъчно дълго време с помощта и като ЕС е в калта и Русия е уморена от войни, те американците ще дойдат за парсата.
13:07 18.07.2026
31 Инна
„Време е не просто да им кажем това на разбираем език, а всъщност да го набием в техните гнусни натовски гърла. Време е да открием огън и това е всичко!“, написа той в Telegram, добавяйки, че миризмата на тротил и тракането на Т-90 ще накарат Запада да „схване“.
Чеченският лидер отбеляза, че Русия в момента провежда „нежни военни операции“, но че ако има ескалация, западните лидери ще трябва да се извинят.
„Веднага щом воденичните ни камъни започнат да смилат костите си, всички западни лидери ще се подредят, за да поднесат най-дълбоките си извинения“, подчерта той.
Кадиров също така посочи готовността на чеченските части бързо да се придвижат във всяка посока по заповед на руския президент Владимир Путин.
Кадиров по-рано разкри, че бойци от групировката „Охотник“ на 204-ти полк със специално предназначение „Ахмат“, във взаимодействие с 1431-ви мотострелков полк, са елиминирали пехотата на украинските въоръжени сили (ВУС) в района на Харков.
13:07 18.07.2026
32 Гориил
13:11 18.07.2026