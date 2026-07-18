Тридесет села в южен Иран останаха без питейна вода поради американски удари

Американските удари по провинция Хормозган в южен Иран са прекъснали водоснабдяването с питейна вода на приблизително 30 села, според иранския парламентарист Абдулкарим Хашеми Нахл-Ебрахими.
„Пречиствателната станция за вода, отговорна за водоснабдяването на западната част на окръг Джаск, е била атакувана. Това е прекъснало водоснабдяването на приблизително 30 села в района“, каза той в интервю за информационната агенция Tasnim. Според депутата, инсталациите за обезсоляване не са били напълно унищожени, но помпените станции, които са транспортирали морска вода до инсталациите за обезсоляване, са претърпели значителни щети.
Нахл Ебрахими нарече действията на САЩ „нечовешки и нехуманни във всяко отношение“ и призова за симетрични удари срещу врага.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #4
17:38 18.07.2026
2 Фактура
17:39 18.07.2026
3 Пулно Унищожаване на Иран
Българският народ желае това от Сърце
Коментиран от #11, #12
17:41 18.07.2026
4 Бай Х@ймане ,
До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Сега са па се загрижихте за иранците , не за българите в Украйна ..
Коментиран от #8, #21
17:42 18.07.2026
5 Реалист
Южен Иран остана без вода заради религиозните идиоти, които обявиха джихад на Запада.
Коментиран от #13
17:42 18.07.2026
6 Владимир Путин, президент
Крим от три месеца е без вода, без ток, без бензин, без надежда !!! Самотен остров в пустинята руска 👈
17:42 18.07.2026
7 Един Педофил
17:42 18.07.2026
8 Седефчо
До коментар #4 от "Бай Х@ймане ,":Че кога на руснаците им е пукало за българите?
Коментиран от #17, #20
17:43 18.07.2026
9 Госあ
17:43 18.07.2026
10 И защо!?
Коментиран от #16
17:43 18.07.2026
11 Малката Бахама 🇧🇬
До коментар #3 от "Пулно Унищожаване на Иран":Подкрепям те напълно !!!
Но първо Русия 👈😄
17:43 18.07.2026
12 Милена Богданова
До коментар #3 от "Пулно Унищожаване на Иран":Сутрин като стана докато се напъвам в тоалетната и Ръся дронки си мечтая Русия да Победи да превземе поне едно село и да се възхищавам и моля за Путин Лавров и Медведев
Коментиран от #14, #19
17:44 18.07.2026
13 Сега Путин ще остане без Русия
До коментар #5 от "Реалист":Като обяви война на западът
Коментиран от #18
17:46 18.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Язовир
17:47 18.07.2026
16 Крият
До коментар #10 от "И защо!?":Уран !
Коментиран от #22
17:48 18.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Владимир Путин, президент
До коментар #13 от "Сега Путин ще остане без Русия":Бaлcъм и Русията !!!
Имам заграничен пacпopт и тлъста сметка в Банк оф Америка 👈
17:49 18.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #8 от "Седефчо":Не си ври з@дник@ , когато двама си мерят
π- шките❗
Освен ако не искаш да ти го сце пят❗
17:50 18.07.2026
21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #4 от "Бай Х@ймане ,":Едното не пречи на другото❗
Ама за теб явно това е непосилно и неразбираемо❗
Коментиран от #27
17:51 18.07.2026
22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #16 от "Крият":Абе това с урана е вече от години❗
И не го крият❗
Не се ли уморихте да следвате максимите на Гьобелс❗
17:53 18.07.2026
23 Тръмп
Коментиран от #24
17:55 18.07.2026
24 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #23 от "Тръмп":Преговори със САШтинците🤔
Виж като са преговаряли с местното население в Северна Америка докъде са ги докарали❗
17:57 18.07.2026
25 Тръмп
18:05 18.07.2026
26 Камилска птица
18:09 18.07.2026
27 Бай Х@ймане ,
До коментар #21 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Това , че си толкова активен означава едно .. Навремето си бил партиен секретар .. Ама рузката система ти е закърнила моз@ка
18:10 18.07.2026
28 гост
18:20 18.07.2026