Тридесет села в южен Иран останаха без питейна вода поради американски удари

Американските удари по провинция Хормозган в южен Иран са прекъснали водоснабдяването с питейна вода на приблизително 30 села, според иранския парламентарист Абдулкарим Хашеми Нахл-Ебрахими.

„Пречиствателната станция за вода, отговорна за водоснабдяването на западната част на окръг Джаск, е била атакувана. Това е прекъснало водоснабдяването на приблизително 30 села в района“, каза той в интервю за информационната агенция Tasnim. Според депутата, инсталациите за обезсоляване не са били напълно унищожени, но помпените станции, които са транспортирали морска вода до инсталациите за обезсоляване, са претърпели значителни щети.

Нахл Ебрахими нарече действията на САЩ „нечовешки и нехуманни във всяко отношение“ и призова за симетрични удари срещу врага.