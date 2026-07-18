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Тридесет села в южен Иран останаха без питейна вода поради американски удари

Тридесет села в южен Иран останаха без питейна вода поради американски удари

18 Юли, 2026 17:35 612 28

  • иран-
  • села-
  • вода-
  • пречиствателна станция-
  • удари

Атакувана е пречиствателна станция за вода, отговорна за водоснабдяването на западната част на окръг Джаск

Тридесет села в южен Иран останаха без питейна вода поради американски удари - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Американските удари по провинция Хормозган в южен Иран са прекъснали водоснабдяването с питейна вода на приблизително 30 села, според иранския парламентарист Абдулкарим Хашеми Нахл-Ебрахими.

„Пречиствателната станция за вода, отговорна за водоснабдяването на западната част на окръг Джаск, е била атакувана. Това е прекъснало водоснабдяването на приблизително 30 села в района“, каза той в интервю за информационната агенция Tasnim. Според депутата, инсталациите за обезсоляване не са били напълно унищожени, но помпените станции, които са транспортирали морска вода до инсталациите за обезсоляване, са претърпели значителни щети.

Нахл Ебрахими нарече действията на САЩ „нечовешки и нехуманни във всяко отношение“ и призова за симетрични удари срещу врага.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 5 Отговор
    САШтински хуманисти😡😡😡😡

    Коментиран от #4

    17:38 18.07.2026

  • 2 Фактура

    5 2 Отговор
    Гоем праз ...ние сме си така секи ден

    17:39 18.07.2026

  • 3 Пулно Унищожаване на Иран

    5 15 Отговор
    И Русия

    Българският народ желае това от Сърце

    Коментиран от #11, #12

    17:41 18.07.2026

  • 4 Бай Х@ймане ,

    5 6 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Сега са па се загрижихте за иранците , не за българите в Украйна ..

    Коментиран от #8, #21

    17:42 18.07.2026

  • 5 Реалист

    3 10 Отговор
    Крим остана без вода заради фашистката война на Путин.
    Южен Иран остана без вода заради религиозните идиоти, които обявиха джихад на Запада.

    Коментиран от #13

    17:42 18.07.2026

  • 6 Владимир Путин, президент

    4 11 Отговор
    Късметлии...
    Крим от три месеца е без вода, без ток, без бензин, без надежда !!! Самотен остров в пустинята руска 👈

    17:42 18.07.2026

  • 7 Един Педофил

    3 9 Отговор
    Унищожи Русия

    17:42 18.07.2026

  • 8 Седефчо

    3 9 Отговор

    До коментар #4 от "Бай Х@ймане ,":

    Че кога на руснаците им е пукало за българите?

    Коментиран от #17, #20

    17:43 18.07.2026

  • 9 Госあ

    3 10 Отговор
    Путине, Путине…така се прави Путине ! Да те уважава западното простолюдие…

    17:43 18.07.2026

  • 10 И защо!?

    7 2 Отговор
    Какво са виновни селяните че големите си ги мерят!?...

    Коментиран от #16

    17:43 18.07.2026

  • 11 Малката Бахама 🇧🇬

    4 10 Отговор

    До коментар #3 от "Пулно Унищожаване на Иран":

    Подкрепям те напълно !!!
    Но първо Русия 👈😄

    17:43 18.07.2026

  • 12 Милена Богданова

    3 7 Отговор

    До коментар #3 от "Пулно Унищожаване на Иран":

    Сутрин като стана докато се напъвам в тоалетната и Ръся дронки си мечтая Русия да Победи да превземе поне едно село и да се възхищавам и моля за Путин Лавров и Медведев

    Коментиран от #14, #19

    17:44 18.07.2026

  • 13 Сега Путин ще остане без Русия

    3 7 Отговор

    До коментар #5 от "Реалист":

    Като обяви война на западът

    Коментиран от #18

    17:46 18.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Язовир

    0 3 Отговор
    ли са счупили?

    17:47 18.07.2026

  • 16 Крият

    3 2 Отговор

    До коментар #10 от "И защо!?":

    Уран !

    Коментиран от #22

    17:48 18.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Владимир Путин, президент

    2 5 Отговор

    До коментар #13 от "Сега Путин ще остане без Русия":

    Бaлcъм и Русията !!!
    Имам заграничен пacпopт и тлъста сметка в Банк оф Америка 👈

    17:49 18.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "Седефчо":

    Не си ври з@дник@ , когато двама си мерят
    π- шките❗
    Освен ако не искаш да ти го сце пят❗

    17:50 18.07.2026

  • 21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 3 Отговор

    До коментар #4 от "Бай Х@ймане ,":

    Едното не пречи на другото❗
    Ама за теб явно това е непосилно и неразбираемо❗

    Коментиран от #27

    17:51 18.07.2026

  • 22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 3 Отговор

    До коментар #16 от "Крият":

    Абе това с урана е вече от години❗
    И не го крият❗
    Не се ли уморихте да следвате максимите на Гьобелс❗

    17:53 18.07.2026

  • 23 Тръмп

    2 4 Отговор
    Имате избор! Масата за преговори или каменната ера...

    Коментиран от #24

    17:55 18.07.2026

  • 24 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 3 Отговор

    До коментар #23 от "Тръмп":

    Преговори със САШтинците🤔
    Виж като са преговаряли с местното население в Северна Америка докъде са ги докарали❗

    17:57 18.07.2026

  • 25 Тръмп

    1 1 Отговор
    Превзехме две ирански села!

    18:05 18.07.2026

  • 26 Камилска птица

    1 0 Отговор
    ВиК холдинг има много повече абонати селяни без питейна вода, дори и без американски бомбардировки. Освен това, ако се съди по коментарите, в питейната вода има и доста замърсители като арсен и уран.

    18:09 18.07.2026

  • 27 Бай Х@ймане ,

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Това , че си толкова активен означава едно .. Навремето си бил партиен секретар .. Ама рузката система ти е закърнила моз@ка

    18:10 18.07.2026

  • 28 гост

    1 0 Отговор
    Докато го давате ербап ,ще ядете много бой...Тръмпоча трябва да взриви важен мост и някоя електроцентрала за да разберат пижамите че освен да бомбардират комшиите друго не са в състояние да направят...Явно трябва да ги заболи много здраво.

    18:20 18.07.2026

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