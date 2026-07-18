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Заливът определя иранските атаки като военни престъпления

Заливът определя иранските атаки като военни престъпления

18 Юли, 2026 18:31, обновена 18 Юли, 2026 18:37 997 25

  • иран-
  • персийски залив-
  • удари-
  • престъпления

Страните от Залива осъдиха ударите по критична инфраструктура, докато Сергей Лавров и ОАЕ търсят дипломатически изход

Заливът определя иранските атаки като военни престъпления - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Конфликтът между САЩ и Иран в Близкия изток достигна критична точка, предизвиквайки остри международни реакции и интензивна дипломатическа активност.

Ситуацията в региона остава изключително напрегната след поредната вълна от въздушни удари, засегнали ключови граждански обекти.

Страните от Залива с остра позиция

Арабските държави от Персийския залив категорично определиха иранските атаки срещу гражданска инфраструктура като "военни престъпления". Позицията бе изразена официално от ръководителя на Съвета за сътрудничество в Залива, след като ирански дронове и ракети поразиха стратегически обекти, включително инсталации за обезсоляване на вода и електроцентрали в Кувейт и Бахрейн, предаде France 24. Тези действия оставиха хиляди жители без достъп до питейна вода и доведоха до временно затваряне на въздушното пространство над Кувейт.

Техеран твърди, че ответните му удари са насочени срещу американски военни бази в региона, но разрушенията върху водоснабдителната и енергийната мрежа предизвикаха хуманитарна загриженост от страна на ООН. Експерти напомнят, че Женевската конвенция изрично забранява таргетирането на съоръжения, жизненоважни за оцеляването на цивилното население, допълва CNN.

Спешни разговори между Москва и Абу Даби

На заден план на военната ескалация, руският външен министър Сергей Лавров проведе спешен телефонен разговор с колегата си от Обединените арабски емирства (ОАЕ) шейх Абдула бин Заayed Ал Нахаян. Двамата дипломати обсъдиха критичната ситуация в Персийския залив и изразиха дълбока загриженост от нарастващото напрежение, информира Anadolu Agency.

По време на разговора Лавров и външният министър на ОАЕ призоваха за:

  • Незабавно прекратяване на всички военни действия в региона.
  • Връщане към дипломатическия процес за намиране на устойчиво мирно решение.
  • Осигуряване на корабоплаването през Ормузкия пролив, който е жизненоважен за глобалните енергийни доставки.

Москва и Абу Даби подчертаха, че нанасянето на щети върху цивилното население и гражданската инфраструктура е абсолютно недопустимо и допринася за дестабилизацията на целия Близък изток.

Спирането на търговския трафик през пролива вече доведе до сериозен скок в цените на петрола на международните пазари, което засилва натиска над световните лидери за спешна деескалация на конфликта.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лопата Орешник

    24 6 Отговор
    Кой е тоя " Заливът" ? Някой познава ли го? Туй да не е сбирщината американски роби , които сега плащат масрафа за своето другаруване с кравите? Всички знаем , че е опасно да си враг на САЩ, но е фатално да си техен приятел!

    18:40 18.07.2026

  • 2 Амадор Ривас

    7 20 Отговор
    От замразените ирански активи да се възстановят щетите....

    18:41 18.07.2026

  • 3 ПОЗТИВНО И ПОЛЕЗНО Е

    20 6 Отговор
    ЗА ЦЕЛИЯ РЕГИОН ПЕРСИТЕ ДА МАЧКАТА ЕВРЕИТЕ И БРАТОВЧЕДИТЕ ИМ АРАБИ.

    18:43 18.07.2026

  • 4 Робот

    15 7 Отговор
    Ако има мега - сблъсък Кипър целия ще стане турски . Северна и Южна Корея ще станат едно с Ким Чен..Руснаците ще запалят Европа а Китай ще оправи краварите ...!

    Коментиран от #21, #22

    18:43 18.07.2026

  • 5 Пич

    11 12 Отговор
    Ами браво!!! Тогава САЩ да направят сухопътна операция, и да изправят аятоласите пред международния съд!!!
    Не ги е шубе бе.... !!! ИЧ...!!!

    Коментиран от #14

    18:43 18.07.2026

  • 6 Американските

    20 6 Отговор
    Атаки срещу Иран са невоенни непрестъпления

    18:44 18.07.2026

  • 7 Феникс

    16 5 Отговор
    Айди бА, а евреите когато колят наред?

    18:45 18.07.2026

  • 8 Пич

    18 7 Отговор
    Добре че САЩ благородно избиха цяло училище с деца...

    18:45 18.07.2026

  • 9 В природата не съществува

    12 6 Отговор
    такова нещо като читав арабин или евреин.

    18:46 18.07.2026

  • 10 Е,арабите трябваше

    13 3 Отговор
    Да са по-убедителни, когато убеждава Тръмп да не напада Иран. Мислиха си, че всичко ще се размине. След това техните приятели от Израел започнаха войната и американците нямаха избор. Колкото и да се вайкат в момента, скоро няма да има мир. Тръмп трябва да оправя репутационни щети, ако загуби и тук загубата на изборите наесен му е гарантирана.

    18:47 18.07.2026

  • 11 АБВ

    14 4 Отговор
    "Заливът определя иранските атаки като военни престъпления"

    Очаквам заглавие като:

    "Заливът определя израелските и американските атаки като благотворителни и хуманитарни операции"

    18:48 18.07.2026

  • 12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 5 Отговор
    АЗ ЩЯХ ДА БЪДА ПО- ГЪВКАВ ОТ ИРАНЦИТЕ
    ......
    ДЕЛИМ 50/50 ПРИХОДИТЕ ОТ ОРМУЗКИЯ ПРОЛИВ СЪС САЩ
    И ХХХ ВСИЧКИ АМЕРИКАНСКИ КУЧКИ В РАЙОНА :)

    18:49 18.07.2026

  • 13 Реза Пахлави

    3 9 Отговор
    Скоро Иран ще има отново Шах.

    18:49 18.07.2026

  • 14 Продажнико,

    2 7 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    Не ги защитавай ислямисти те..., защото така....

    18:53 18.07.2026

  • 15 Kaлпазанин

    5 2 Отговор
    А дарите на говедата и евреите за тези подлоги ,какво са ????

    18:53 18.07.2026

  • 16 Иранските

    7 2 Отговор
    са военни престъпления а еврейските и сащисаните миролюбиви извращения...

    Коментиран от #18

    18:54 18.07.2026

  • 17 Реза Пахлави

    3 8 Отговор
    Скоро ще забраня исляма в иранската Конституция.

    18:55 18.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Анонимен

    2 1 Отговор
    След всеки успешен удар с меч на триглавото чудовище на местото на отрязаната му глава поникват нови глави.Така борбата с него е тежка,но за сметка на това продължителна.
    .

    19:00 18.07.2026

  • 20 Иранче с куранче

    2 6 Отговор
    Защо живеем по Zле от Папуа Нова Гвинея???

    19:08 18.07.2026

  • 21 ЩЕКА 🤡🤩🐐

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Робот":

    Ще ще ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ 🤩🤡🍌🍌

    19:09 18.07.2026

  • 22 Лондон

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Робот":

    Струва ми се ,че си прекалил с анимационите филмчета и най - вече с ну заец погоди !!!

    19:09 18.07.2026

  • 23 ПРИПОМНЕТЕ МИ

    3 0 Отговор
    САЩ и Израел защо нападнаха Иран?

    19:23 18.07.2026

  • 24 🦁ЩЩД🦁

    2 1 Отговор
    Американските бомби над Иран- божия благодат! Само че,защо ли тази "благодат" смърди на нефт?

    19:24 18.07.2026

  • 25 Истинско обещание 🇮🇷

    4 1 Отговор
    Когато си си дал гъ,за от твоята територия да избиват масово населението на твоя комшия какво ревеш ? Малко ви е на Бахрейн и Кувейт ,,следващия път Иран да ви избомби яко барабар с чи,футите и всички американски отре.пки в региона

    19:35 18.07.2026

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