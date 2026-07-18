"Заливът определя иранските атаки като военни престъпления"

Конфликтът между САЩ и Иран в Близкия изток достигна критична точка, предизвиквайки остри международни реакции и интензивна дипломатическа активност.

Ситуацията в региона остава изключително напрегната след поредната вълна от въздушни удари, засегнали ключови граждански обекти.

Страните от Залива с остра позиция

Арабските държави от Персийския залив категорично определиха иранските атаки срещу гражданска инфраструктура като "военни престъпления". Позицията бе изразена официално от ръководителя на Съвета за сътрудничество в Залива, след като ирански дронове и ракети поразиха стратегически обекти, включително инсталации за обезсоляване на вода и електроцентрали в Кувейт и Бахрейн, предаде France 24. Тези действия оставиха хиляди жители без достъп до питейна вода и доведоха до временно затваряне на въздушното пространство над Кувейт.

Техеран твърди, че ответните му удари са насочени срещу американски военни бази в региона, но разрушенията върху водоснабдителната и енергийната мрежа предизвикаха хуманитарна загриженост от страна на ООН. Експерти напомнят, че Женевската конвенция изрично забранява таргетирането на съоръжения, жизненоважни за оцеляването на цивилното население, допълва CNN.

Спешни разговори между Москва и Абу Даби

На заден план на военната ескалация, руският външен министър Сергей Лавров проведе спешен телефонен разговор с колегата си от Обединените арабски емирства (ОАЕ) шейх Абдула бин Заayed Ал Нахаян. Двамата дипломати обсъдиха критичната ситуация в Персийския залив и изразиха дълбока загриженост от нарастващото напрежение, информира Anadolu Agency.

По време на разговора Лавров и външният министър на ОАЕ призоваха за:

Незабавно прекратяване на всички военни действия в региона.

на всички военни действия в региона. Връщане към дипломатическия процес за намиране на устойчиво мирно решение.

за намиране на устойчиво мирно решение. Осигуряване на корабоплаването през Ормузкия пролив, който е жизненоважен за глобалните енергийни доставки.

Москва и Абу Даби подчертаха, че нанасянето на щети върху цивилното население и гражданската инфраструктура е абсолютно недопустимо и допринася за дестабилизацията на целия Близък изток.

Спирането на търговския трафик през пролива вече доведе до сериозен скок в цените на петрола на международните пазари, което засилва натиска над световните лидери за спешна деескалация на конфликта.