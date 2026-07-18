Танкер е атакуван край Оман

Търговски петролен танкер стана обект на военно нападение в Арабско море, край източните брегове на Оман.

Инцидентът е регистриран на около 100 километра (около 54 морски мили) източно от ключовото пристанище Дукм. Новината бе потвърдена официално от Координационния център за морска търговия на Кралския флот на Великобритания (UKMTO), предава БТА.

Според първоначалния бюлетин за морска сигурност, плавателният съд е попаднал под обстрел или прихващане в рамките на „продължаваща интензивна военна активност“ в региона. Ведомството за извънредни ситуации информира, че международните власти вече провеждат детайлно разследване, но все още не разкриват флага на танкера и детайли за състоянието на екипажа.

Напрежението в Близкия изток и около Ормузкия пролив ескалира рязко през последните седмици заради подновените преки сблъсъци между въоръжените сили на САЩ и Иран, отбелязва Ройтерс. Това е третият сериозен инцидент в рамките на последните 48 часа, след като други два кораба бяха атакувани с ракети и снаряди по южния морски коридор, припомнят експертите от wanaen.com. Корабоплавателните компании са посъветвани да преминават през зоната с повишено внимание.