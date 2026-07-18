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Танкер е атакуван край Оман

Танкер е атакуван край Оман

18 Юли, 2026 21:30, обновена 18 Юли, 2026 21:34 1 252 8

  • танкер-
  • оман-
  • атака-
  • иран-
  • ормузки проток

Нов инцидент с търговски кораб край град Дукм на фона на засилена военна активност в стратегическия регион

Танкер е атакуван край Оман - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Търговски петролен танкер стана обект на военно нападение в Арабско море, край източните брегове на Оман.

Инцидентът е регистриран на около 100 километра (около 54 морски мили) източно от ключовото пристанище Дукм. Новината бе потвърдена официално от Координационния център за морска търговия на Кралския флот на Великобритания (UKMTO), предава БТА.

Според първоначалния бюлетин за морска сигурност, плавателният съд е попаднал под обстрел или прихващане в рамките на „продължаваща интензивна военна активност“ в региона. Ведомството за извънредни ситуации информира, че международните власти вече провеждат детайлно разследване, но все още не разкриват флага на танкера и детайли за състоянието на екипажа.

Напрежението в Близкия изток и около Ормузкия пролив ескалира рязко през последните седмици заради подновените преки сблъсъци между въоръжените сили на САЩ и Иран, отбелязва Ройтерс. Това е третият сериозен инцидент в рамките на последните 48 часа, след като други два кораба бяха атакувани с ракети и снаряди по южния морски коридор, припомнят експертите от wanaen.com. Корабоплавателните компании са посъветвани да преминават през зоната с повишено внимание.


Оман
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Помак

    2 2 Отговор
    Танкерите са тировете на моретата и океаните ...аресват ми ...струват милиони дорали

    21:35 18.07.2026

  • 2 Демократъ

    7 9 Отговор
    Надеждата ми е само и единствено в Евреите. Велик народ дано заличат измислената палестина и анексират Цял Ливан

    21:36 18.07.2026

  • 3 АМАДОР РИВАС

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    После се чудят защо ядат бой 💥💥💥

    21:43 18.07.2026

  • 4 Володимир Зеленски, президент

    5 3 Отговор
    От началото на тази година Украйна е поразила 113 руски кораба и танкери 👆

    Коментиран от #7

    21:48 18.07.2026

  • 5 другия път дано го потопят

    2 0 Отговор
    Трябвало е да взривят пълен танкер със мазут тоя му се вижда Валтер линията значи е празен

    Коментиран от #6

    21:58 18.07.2026

  • 6 Смех

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "другия път дано го потопят":

    Каква е тая валтер линия бе кре тен нарича се ватер линия.

    Коментиран от #8

    22:19 18.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 оня с коня

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "Смех":

    Линията е кръстена на диригента Йохан Валери бе невежо

    22:35 18.07.2026