Жертвите от труса във Венецуела надхвърлиха 5 000

Броят на потвърдените смъртни случаи след опустошителните двойни земетресения във Венецуела официално надхвърли критичната граница от 5000 души.

В официално изявление в канала си в Telegram председателят на Националната асамблея Хорхе Родригес потвърди, че загиналите са вече 5069 души, предава световната информационна агенция ABS-CBN. Най-големите поражения и концентрация на жертви са регистрирани в крайбрежния щат Ла Гуаира, намиращ се на север от столицата Каракас. Броят на ранените остава стабилен на 16 740 души, но хуманитарната ситуация остава критична, тъй като над 20 000 души са напълно бездомни и настанени в пренаселени лагери без течаща вода и канализация.

На фона на тежката трагедия и продължаващото разчистване на отломките, местни граждански организации и доброволци организираха вълнуваща акция в подкрепа на най-малките пострадали. Както съобщава Al Jazeera, екипи от доброволци са изпекли и приготвили огромна торта, за да повдигнат духа на над 3000 венецуелски деца, които бяха разселени и загубиха домовете си при трусовете с магнитуд 7.2 и 7.5 по Рихтер. Жестът има за цел да внесе малко радост и психологическо облекчение в бежанските центрове сред уплашените малчугани.

В същото време икономическото възстановяване на страната получава международна финансова подкрепа. Изпълнителният директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева потвърди, че институцията е освободила спешни хуманитарни средства в размер на 346 милиона долара от резервния транш на Венецуела, пише новинарският порталChannelstv. Помощта стана възможна, след като МВФ и Световната банка възобновиха официалните си отношения с Каракас по-рано тази година.