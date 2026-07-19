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Спасиха 53 души от разбил се ферибот край бреговете на Гаяна

Спасиха 53 души от разбил се ферибот край бреговете на Гаяна

19 Юли, 2026 17:55 570 0

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На борда на плавателния съд е имало 116 души

Спасиха 53 души от разбил се ферибот край бреговете на Гаяна - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Спасителите са успели да спасят 53 души от ферибот, разбит край бреговете на Гаяна, според Министерството на обществените работи на страната.

„Към днешна дата 53 души са спасени по време на операцията по търсене и спасяване, започната в отговор на сигнал за бедствие от MV Barima късно през нощта на 18 юли“, се казва в изявление на министерството.

По-рано министърът на обществените работи Хуан Еджил съобщи, че най-малко 116 души, включително членове на екипажа, са били на борда на разбития ферибот. Обстоятелствата около инцидента в момента са неизвестни.


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