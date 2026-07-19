Спасиха 53 души от разбил се ферибот край бреговете на Гаяна

Спасителите са успели да спасят 53 души от ферибот, разбит край бреговете на Гаяна, според Министерството на обществените работи на страната.

„Към днешна дата 53 души са спасени по време на операцията по търсене и спасяване, започната в отговор на сигнал за бедствие от MV Barima късно през нощта на 18 юли“, се казва в изявление на министерството.

По-рано министърът на обществените работи Хуан Еджил съобщи, че най-малко 116 души, включително членове на екипажа, са били на борда на разбития ферибот. Обстоятелствата около инцидента в момента са неизвестни.