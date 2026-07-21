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Пътнически ферибот и товарен кораб се сблъскаха край гръцкия остров Крит

Пътнически ферибот и товарен кораб се сблъскаха край гръцкия остров Крит

21 Юли, 2026 14:48 1 101 2

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Сблъсъкът между двата плавателни съда е станал при влизането на товарния кораб в пристанището

Пътнически ферибот и товарен кораб се сблъскаха край гръцкия остров Крит - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пътнически ферибот и товарен кораб се сблъскаха тази сутрин в залива Суда край южния гръцки остров Крит, съобщи гръцката обществена телевизия ЕРТ, цитирана от БТА.

Инцидентът е станал около 10:00 часа местно време близо до пристанищния град Ханя, намиращ се в западната част на острова.

Сблъсъкът между двата плавателни съда е станал при влизането на товарния кораб в пристанището. Той е получил повреди в лявата част на носа, а щетите по ферибота са по-малки и също са в предната му част, информира ЕРТ.

При инцидента няма пострадали хора и не е установено замърсяване на водата. Корабите са останали на пристанището за проверка, а пристанищните власти разследват причините за сблъсъка.


Гърция
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  • 1 Атина си е

    3 2 Отговор
    Боклукчийски Град а населението е болно бедно и мизерно нямат пари и за тоалетна хартия мизерниците 🇬🇷🤮

    14:55 21.07.2026

  • 2 Много приятна новина

    5 2 Отговор
    Това е пътнически кораб на фирма АНЕК(гледах видеото). В техните кораби, тормозят пътниците, изнудват ги да вземат кабини и ако легнеш на два стола идват и правят скандали. Много пъти са ми правили пътуването кошмар, така че много се радвам на тази новина. Между другото в Съда, където е станала катастрофата са вързани и самолетоносачите на Америка, които се правят на пари в Средиземно море.

    15:06 21.07.2026

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