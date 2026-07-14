Сблъсък в Ормузкия проток: Иран спаси екипажа на кораб след мащабен инцидент

Ситуацията в стратегическия Ормузки проток остава критична, след като иранските морски спасителни служби евакуираха успешно екипажа на един от двата товарни кораба, сблъскали се в района. Информацията беше разпространена първоначално от полуофициалната иранска информационна агенция Фарс и впоследствие потвърдена от световната агенция Ройтерс.

Инцидентът е станал в акваторията северно от иранския остров Кешм. По данни на местните власти, кораб за насипни товари е претърпял сериозни щети по корпуса си вследствие на удара с друг плавателен съд и е започнал бързо да навлиза вода в него. Това е принудило капитана да издаде незабавна заповед за спешна евакуация на борда.

Всички 23-ма чуждестранни членове на екипажа са били транспортирани невредими до бреговете на остров Кешм, съобщават иранските държавни медии. Този инцидент се случва на фона на изключително изостреното напрежение в региона, след като през последните дни Иран обяви затваряне на протока, а Корпусът на гвардейците на ислямската революция (IRGC) извърши удари срещу други търговски съдове, обвинени в отклонение от одобрените маршрути. Навигационните служби продължават да следят ситуацията с трафика в района.