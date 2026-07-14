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Сблъсък в Ормузкия проток: Иран спаси екипажа на кораб след мащабен инцидент

Сблъсък в Ормузкия проток: Иран спаси екипажа на кораб след мащабен инцидент

14 Юли, 2026 09:45 1 323 6

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  • екипаж

Фарс съобщи за успешна евакуация на 23-ма чуждестранни моряци след тежък удар северно от остров Кешм

Сблъсък в Ормузкия проток: Иран спаси екипажа на кораб след мащабен инцидент - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Ситуацията в стратегическия Ормузки проток остава критична, след като иранските морски спасителни служби евакуираха успешно екипажа на един от двата товарни кораба, сблъскали се в района. Информацията беше разпространена първоначално от полуофициалната иранска информационна агенция Фарс и впоследствие потвърдена от световната агенция Ройтерс.

Инцидентът е станал в акваторията северно от иранския остров Кешм. По данни на местните власти, кораб за насипни товари е претърпял сериозни щети по корпуса си вследствие на удара с друг плавателен съд и е започнал бързо да навлиза вода в него. Това е принудило капитана да издаде незабавна заповед за спешна евакуация на борда.

Всички 23-ма чуждестранни членове на екипажа са били транспортирани невредими до бреговете на остров Кешм, съобщават иранските държавни медии. Този инцидент се случва на фона на изключително изостреното напрежение в региона, след като през последните дни Иран обяви затваряне на протока, а Корпусът на гвардейците на ислямската революция (IRGC) извърши удари срещу други търговски съдове, обвинени в отклонение от одобрените маршрути. Навигационните служби продължават да следят ситуацията с трафика в района.


Иран (Ислямска Република)
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  • 1 Кочо

    0 9 Отговор
    Нищо! Докато още се отръскват от преживяното, американската ракета ще долети...! Приятелски фойверк! Арлингтън, Алея на славата!

    09:49 14.07.2026

  • 2 Ормузкият проток е плитък

    11 0 Отговор
    и само два са фарватерите, по които могат д плават по големи съдове- единият е край иранския бряг, другият- край оманския бряг, както този край Оман е по- дълбок.

    Сега остава някой голям кораб да потъне и да запуши някой фарватер и хептен да затвори Ормуз!

    09:52 14.07.2026

  • 3 Само питам

    7 1 Отговор
    Чичо обявили победа или не е още ?
    Хайде че кубинците още чакат да ги освободи .

    09:55 14.07.2026

  • 4 Последния Софиянец

    3 1 Отговор
    Иранците са Арии също като нас БалГариите и са благородни към враговете.

    10:01 14.07.2026

  • 5 Факт

    0 0 Отговор
    Про сиа приключи

    10:12 14.07.2026

  • 6 Боко

    1 0 Отговор
    Уса трябва да изчезне🍄‍🟫🔥👌

    10:12 14.07.2026

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