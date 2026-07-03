Израел и Турция в остър дипломатически сблъсък след взаимни обвинения за геноцидна реторика

Израелският външен министър Гидеон Саар отправи остри критики към турския си колега Хакан Фидан, като го обвини в дехуманизираща реторика и подстрекателство към насилие срещу евреи. Повод за реакцията стана телевизионно интервю на Фидан, в което той определя политиката на Израел като „непоносим товар за човечеството“ и призовава за по-силен международен натиск върху страната, предава БТА.

Саар публикува откъси от интервюто в социалните мрежи и заяви, че подобни изказвания представляват „опасна дехуманизация“ и напомнят на език, използван от тоталитарни режими в миналото. По думите му подобна реторика може да се тълкува като подстрекателство към насилие.

Той призова международната общност и съюзниците на Турция в НАТО да осъдят категорично думите на Фидан.

Изказванията на турския външен министър са в контекста на нарастващо напрежение между двете страни, включително след решението на Израел да признае арменския геноцид от времето на Османската империя. Анкара остро отхвърля тази квалификация и я определя като политически мотивирана.

Турското правителство реагира, като определи израелските действия като опит за отвличане на вниманието от текущите конфликти и обвини Израел в политическа инструментализация на исторически теми. Президентът Реджеп Тайип Ердоган заяви, че подобни позиции целят да прикрият собствените действия на Израел и да насочат международния дебат в друга посока.