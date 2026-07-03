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Израел и Турция в остър дипломатически сблъсък след взаимни обвинения за геноцидна реторика

Израел и Турция в остър дипломатически сблъсък след взаимни обвинения за геноцидна реторика

3 Юли, 2026 20:16 1 028 11

  • израел-
  • турция-
  • сблъсък-
  • обвинения-
  • геноцид

Израелският външен министър атакува изказвания на турския си колега, Анкара отвръща с обвинения в политическа манипулация

Израел и Турция в остър дипломатически сблъсък след взаимни обвинения за геноцидна реторика - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Израелският външен министър Гидеон Саар отправи остри критики към турския си колега Хакан Фидан, като го обвини в дехуманизираща реторика и подстрекателство към насилие срещу евреи. Повод за реакцията стана телевизионно интервю на Фидан, в което той определя политиката на Израел като „непоносим товар за човечеството“ и призовава за по-силен международен натиск върху страната, предава БТА.

Саар публикува откъси от интервюто в социалните мрежи и заяви, че подобни изказвания представляват „опасна дехуманизация“ и напомнят на език, използван от тоталитарни режими в миналото. По думите му подобна реторика може да се тълкува като подстрекателство към насилие.

Той призова международната общност и съюзниците на Турция в НАТО да осъдят категорично думите на Фидан.

Изказванията на турския външен министър са в контекста на нарастващо напрежение между двете страни, включително след решението на Израел да признае арменския геноцид от времето на Османската империя. Анкара остро отхвърля тази квалификация и я определя като политически мотивирана.

Турското правителство реагира, като определи израелските действия като опит за отвличане на вниманието от текущите конфликти и обвини Израел в политическа инструментализация на исторически теми. Президентът Реджеп Тайип Ердоган заяви, че подобни позиции целят да прикрият собствените действия на Израел и да насочат международния дебат в друга посока.


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 иван

    9 6 Отговор
    хвани единия удари другия

    20:20 03.07.2026

  • 2 и сраелците и пуяците

    11 2 Отговор
    са топ убийци майстори на геноцида

    20:22 03.07.2026

  • 3 Спецназ

    10 8 Отговор
    Турция и Израел за едни ПАРАЗИТИ!

    И да ги няма никой нема да плаче.

    Османската Империя е избила 2 милиона европейци и още толкова в Мала Азия и Африка.

    Израел избиват араби със същото темпо само времето им пречи за рекорда.

    Не знам за какво се карат един друг, защото са от едно САТАНИНСКО КОТИЛО!

    ФАКТ!

    20:27 03.07.2026

  • 4 Няма по - големи драки

    8 3 Отговор
    От долните евреи .Дано батко Ердо им намести кокалите и им налее мозък у кухите картуни

    20:29 03.07.2026

  • 5 Гост

    10 4 Отговор
    Евреите даказаха ненавистта си и безразличието си към човечеството..., ще бъде запомнено...😥

    20:35 03.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Kaлпазанин

    8 1 Отговор
    500 години османската империя избивала ли е евреи в Палестина

    20:44 03.07.2026

  • 8 хехе

    5 1 Отговор
    Австрийския художник се превива от смях в гроба си мошетата се оказаха най-добрите му ученици.

    20:47 03.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ГОСПОД СЕ Е ПРЕСТАРАЛ КАТО

    7 0 Отговор
    Е СЪЗДАВАЛ НАЙ ЛОШАТА НАЦИЯ ИЗРАИЛТЯНСКА. ОБЪРКАЛ СЕ И НАТИСНАЛ ТУРБОТО.

    21:12 03.07.2026

  • 11 Хяха

    0 0 Отговор
    Израел трябва да бъде изтрит от картата на земята и евреите да бъдат натикани в концлагери .Само освиенциум за евреите

    21:55 03.07.2026