Израел и Турция в остър дипломатически сблъсък след взаимни обвинения за геноцидна реторика

Израелският външен министър Гидеон Саар отправи остри критики към турския си колега Хакан Фидан, като го обвини в дехуманизираща реторика и подстрекателство към насилие срещу евреи. Повод за реакцията стана телевизионно интервю на Фидан, в което той определя политиката на Израел като „непоносим товар за човечеството“ и призовава за по-силен международен натиск върху страната, предава БТА.
Саар публикува откъси от интервюто в социалните мрежи и заяви, че подобни изказвания представляват „опасна дехуманизация“ и напомнят на език, използван от тоталитарни режими в миналото. По думите му подобна реторика може да се тълкува като подстрекателство към насилие.
Той призова международната общност и съюзниците на Турция в НАТО да осъдят категорично думите на Фидан.
Изказванията на турския външен министър са в контекста на нарастващо напрежение между двете страни, включително след решението на Израел да признае арменския геноцид от времето на Османската империя. Анкара остро отхвърля тази квалификация и я определя като политически мотивирана.
Турското правителство реагира, като определи израелските действия като опит за отвличане на вниманието от текущите конфликти и обвини Израел в политическа инструментализация на исторически теми. Президентът Реджеп Тайип Ердоган заяви, че подобни позиции целят да прикрият собствените действия на Израел и да насочат международния дебат в друга посока.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 иван
20:20 03.07.2026
2 и сраелците и пуяците
20:22 03.07.2026
3 Спецназ
И да ги няма никой нема да плаче.
Османската Империя е избила 2 милиона европейци и още толкова в Мала Азия и Африка.
Израел избиват араби със същото темпо само времето им пречи за рекорда.
Не знам за какво се карат един друг, защото са от едно САТАНИНСКО КОТИЛО!
ФАКТ!
20:27 03.07.2026
4 Няма по - големи драки
20:29 03.07.2026
5 Гост
20:35 03.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Kaлпазанин
20:44 03.07.2026
8 хехе
20:47 03.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 ГОСПОД СЕ Е ПРЕСТАРАЛ КАТО
21:12 03.07.2026
11 Хяха
21:55 03.07.2026