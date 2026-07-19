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Трагедия в Гаяна: Потъна ферибот със 133 души

Трагедия в Гаяна: Потъна ферибот със 133 души

19 Юли, 2026 20:19, обновена 19 Юли, 2026 20:27 352 3

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Мащабна спасителна операция край Южна Америка: Търсят десетки изчезнали след преобръщането на MV Barima

Трагедия в Гаяна: Потъна ферибот със 133 души - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Мащабна международна спасителна операция е в ход в Атлантическия океан, след като пътническият ферибот MV Barima потъна край бреговете на Гаяна.

Официалните власти потвърждават, че на борда е имало 133 души (116 пътници и 17-членен екипаж). До този момент успешно са спасени 67 души, сред които има и 15 деца. Десетки хора обаче остават в неизвестност в открити води.

По данни на разследването, разпространени от световните агенции, плавателният съд е изпратил сигнал за помощ в събота вечерта в 23:01 часа местно време (03:01 часа по Гринуич в неделя). Инцидентът е станал в близост до Айрън Пънт, докато корабът е пътувал от столицата Джорджтаун към пристанищния град Порт Кайтума. Според изявление на министъра на обществените поръчки Хуан Едхил пред BBC, фериботът е бил оборудван с 250 спасителни жилетки и общо 8 спасителни лодки и плотове.

Премиерът на Гаяна Марк Филипс направи изявление пред агенция AFP, в което подчерта, че спасителните екипи, съставени от бреговата охрана и частни плавателни съдове, ще продължат работа на терен до пълното изчерпване на всички възможности за откриване на оцелели. Властите вече са разкрили три кризисни центъра за оказване на медицинска и психологическа подкрепа на семействата на пострадалите.

Справка в платформите за морско проследяване като VesselFinder показва, че потъналият кораб е исторически 40-метров съд, построен далеч през 1939 година. Причините за внезапното обръщане и потъване на машината в Гаяна все още се изясняват от местните авиационни и морски регулатори.


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  • 1 Факт

    0 0 Отговор
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    20:29 19.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Механик

    0 1 Отговор
    Отивам да пи.шкам и после почвам да рева. Ще рева цяла нощ. Утре ще рева и целия ден.
    А познайте какво ще правя другиден?

    20:41 19.07.2026