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Две деца загинаха при потъване на ферибот в Сирия

Две деца загинаха при потъване на ферибот в Сирия

12 Юли, 2026 04:37, обновена 12 Юли, 2026 04:41 465 0

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Трагичен инцидент в сирийски води отне живота на непълнолетни, спасителните операции продължават

Две деца загинаха при потъване на ферибот в Сирия - 1
Снимка: YouTube - илюстративна
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Две деца загинаха, след като пътнически ферибот потъна в Сирия, предава днес, 12 юли 2026 г., сирийската държавна информационна агенция САНА.

Инцидентът е станал в ранните часове на деня, като към 4:30 часа българско време на мястото на произшествието продължава мащабна спасителна операция в търсене на оцелели и евентуални други изчезнали пътници.

На място веднага са изпратени екипи на сирийската брегова охрана и гражданска защита. Местните власти и медицинските служби в региона са мобилизирани на най-висока степен, за да оказват първа помощ на извадените от водата хора.

Разследването на причините, довели до потъването на плавателния съд, вече е в ход, като се проверяват версии за претоварване или внезапна техническа неизправност.


Сирия
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