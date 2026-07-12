Две деца загинаха при потъване на ферибот в Сирия

Две деца загинаха, след като пътнически ферибот потъна в Сирия, предава днес, 12 юли 2026 г., сирийската държавна информационна агенция САНА.

Инцидентът е станал в ранните часове на деня, като към 4:30 часа българско време на мястото на произшествието продължава мащабна спасителна операция в търсене на оцелели и евентуални други изчезнали пътници.

На място веднага са изпратени екипи на сирийската брегова охрана и гражданска защита. Местните власти и медицинските служби в региона са мобилизирани на най-висока степен, за да оказват първа помощ на извадените от водата хора.

Разследването на причините, довели до потъването на плавателния съд, вече е в ход, като се проверяват версии за претоварване или внезапна техническа неизправност.