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Великобритания ще има министър, който ще отговаря за развитието на изкуствения интелект

Великобритания ще има министър, който ще отговаря за развитието на изкуствения интелект

19 Юли, 2026 16:11 662 10

  • великобритания-
  • изкуствен интелект-
  • министър-
  • развитие-
  • пост

Все още не е известно към кое министерство ще бъде прикрепен постът

Великобритания ще има министър, който ще отговаря за развитието на изкуствения интелект - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Позицията на държавен министър по развитието на изкуствения интелект (ИИ) ще бъде създадена в новото британско правителство, ръководено от Анди Бърнам. Това съобщи The Sunday Times, позовавайки се на говорител на Бърнам.

Позицията на държавен министър в британската политическа система е еквивалентна на статута на заместник-министър в Русия. Според изданието, все още не е известно към кое министерство ще бъде прикрепен държавният министър по развитието на ИИ. Новата фигура ще има значителни правомощия и ще има право да присъства на заседанията на кабинета.

Бърнам беше обявен за лидер на управляващата британска Лейбъристка партия на 17 юли. Той зае поста без провеждане на вътрешнопартийни избори, тъй като никой друг потенциален претендент не е изразил интерес да се кандидатира. На 20 юли Бърнам ще поеме поста министър-председател на Обединеното кралство след аудиенция с крал Чарлз III в Бъкингамския дворец, където монархът ще го покани да сформира правителство.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Лопата Орешник

    10 0 Отговор
    Да си бяха назначили ИИ за министър на ИИ!

    16:17 19.07.2026

  • 3 Владимир Путин, президент

    5 10 Отговор
    Ми браво...
    В Русия нивга няма да има ни Умен министър, ни някъв Интелект било то изкуствен или человечески !!! Родения да пълзи не лети 👈

    16:21 19.07.2026

  • 4 Поканили са

    9 0 Отговор
    Бойко Борисов за поста!
    Този интелект няма начин, да не е създаден искуствено!

    16:25 19.07.2026

  • 5 И Киев е Руски

    9 0 Отговор
    Тия Изр..и са приключили земният си път

    16:34 19.07.2026

  • 6 Подкрепям

    9 0 Отговор
    Ще бъде от стария британски род Аслан Хан.

    16:40 19.07.2026

  • 7 Скайнет

    5 0 Отговор
    Наш кадър ще е, Т800

    16:47 19.07.2026

  • 8 Глупости и Празни приказки

    4 0 Отговор
    ИИ се развива в САЩ и Китай. Дребнобритания няма принос и е последна дупка на кавала.

    16:51 19.07.2026

  • 9 Боташки чобанин

    2 0 Отговор
    Ми га няат естествен

    17:11 19.07.2026

  • 10 Министерство на Истината

    1 0 Отговор
    Не лъжи

    18:28 19.07.2026

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