Великобритания ще има министър, който ще отговаря за развитието на изкуствения интелект

Позицията на държавен министър по развитието на изкуствения интелект (ИИ) ще бъде създадена в новото британско правителство, ръководено от Анди Бърнам. Това съобщи The Sunday Times, позовавайки се на говорител на Бърнам.

Позицията на държавен министър в британската политическа система е еквивалентна на статута на заместник-министър в Русия. Според изданието, все още не е известно към кое министерство ще бъде прикрепен държавният министър по развитието на ИИ. Новата фигура ще има значителни правомощия и ще има право да присъства на заседанията на кабинета.

Бърнам беше обявен за лидер на управляващата британска Лейбъристка партия на 17 юли. Той зае поста без провеждане на вътрешнопартийни избори, тъй като никой друг потенциален претендент не е изразил интерес да се кандидатира. На 20 юли Бърнам ще поеме поста министър-председател на Обединеното кралство след аудиенция с крал Чарлз III в Бъкингамския дворец, където монархът ще го покани да сформира правителство.