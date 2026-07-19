Йордания евакуира летище и морско пристанище поради заплаха за сигурността

Йорданските власти евакуираха международното летище и морското пристанище в Акаба поради заплаха за сигурността. Посолството на САЩ обяви това, като посъветва гражданите си да избягват пътувания до определени райони.

„Поради конкретна и достоверна заплаха, йорданските власти евакуираха международното летище и морското пристанище в Акаба. Силно призоваваме всички американци да избягват пътувания до тези райони“, се казва в изявление на посолството.

Отбелязва се също, че гражданите на САЩ трябва да избягват пътувания до военни бази в региона.