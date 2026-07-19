Новини
Свят »
Йордания »
Йордания евакуира летище и морско пристанище поради заплаха за сигурността

Йордания евакуира летище и морско пристанище поради заплаха за сигурността

19 Юли, 2026 16:35 686 4

  • йордания-
  • летище-
  • евакуация-
  • сигурност

Посолството на САЩ посъветва гражданите си да избягват пътувания до определени райони

Йордания евакуира летище и морско пристанище поради заплаха за сигурността - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Йорданските власти евакуираха международното летище и морското пристанище в Акаба поради заплаха за сигурността. Посолството на САЩ обяви това, като посъветва гражданите си да избягват пътувания до определени райони.

„Поради конкретна и достоверна заплаха, йорданските власти евакуираха международното летище и морското пристанище в Акаба. Силно призоваваме всички американци да избягват пътувания до тези райони“, се казва в изявление на посолството.

Отбелязва се също, че гражданите на САЩ трябва да избягват пътувания до военни бази в региона.


Йордания
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иван

    7 0 Отговор
    За укрите това не важи, те са пушечно месо.

    16:38 19.07.2026

  • 2 Последния Софиянец

    8 1 Отговор
    На летище Враждебна строят авиобаза на САЩ

    16:39 19.07.2026

  • 3 Иван

    5 1 Отговор
    Американските военни бази не са ли най-безопасното място?

    16:42 19.07.2026

  • 4 Иван

    5 0 Отговор
    Пед. Шмерц призова американците да не напускат Йордания.

    16:45 19.07.2026