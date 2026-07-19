Свещеници в САЩ използват изкуствен интелект за подготовка на проповедите си

Американският пастор Дарел Стетлер, основател на Библейската методистка църква в Оклахома Сити, Оклахома, активно използва изкуствен интелект за бърза подготовка на проповеди. Негов колега е отишъл още по-далеч и е създал цял модел с изкуствен интелект за проповеди, съобщи The Wall Street Journal (WSJ).

Стетлер казва, че се опитва да спести време, когато се обръща към изкуствен интелект за писане на проповеди, тъй като е баща на седем деца и трябва да работи на непълен работен ден, за да си осигури жилище за себе си и семейството си. Пасторът понякога създава и програми за обучение за други свещеници, задача, в която изкуственият интелект му помага много. Стетлер е основател на група свещеници, експериментиращи с изкуствен интелект за църквата.

Междувременно в Калифорния 37-годишната преподобна Джъстин Лестър разработи модел с изкуствен интелект, PastorGPT. Тя се учи всяка седмица от онлайн проповеди, като непрекъснато изтегля нови данни. PastorGPT също така има вградена система за ранно предупреждение, която може да предупреди пастора за необходимостта от изнасяне на лекция по определена тема въз основа на броя на заявките. В момента повече от 30 църкви използват PastorGPT за свои собствени цели, според WSJ.