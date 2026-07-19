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Свещеници в САЩ използват изкуствен интелект за подготовка на проповедите си

Свещеници в САЩ използват изкуствен интелект за подготовка на проповедите си

19 Юли, 2026 19:21 494 4

  • сащ-
  • църква-
  • пророведи-
  • пастори-
  • изкуствен интелект

В Калифорния преподобният Джъстин Лестър дори разработи модел с изкуствен интелект - PastorGPT

Свещеници в САЩ използват изкуствен интелект за подготовка на проповедите си - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Американският пастор Дарел Стетлер, основател на Библейската методистка църква в Оклахома Сити, Оклахома, активно използва изкуствен интелект за бърза подготовка на проповеди. Негов колега е отишъл още по-далеч и е създал цял модел с изкуствен интелект за проповеди, съобщи The Wall Street Journal (WSJ).

Стетлер казва, че се опитва да спести време, когато се обръща към изкуствен интелект за писане на проповеди, тъй като е баща на седем деца и трябва да работи на непълен работен ден, за да си осигури жилище за себе си и семейството си. Пасторът понякога създава и програми за обучение за други свещеници, задача, в която изкуственият интелект му помага много. Стетлер е основател на група свещеници, експериментиращи с изкуствен интелект за църквата.

Междувременно в Калифорния 37-годишната преподобна Джъстин Лестър разработи модел с изкуствен интелект, PastorGPT. Тя се учи всяка седмица от онлайн проповеди, като непрекъснато изтегля нови данни. PastorGPT също така има вградена система за ранно предупреждение, която може да предупреди пастора за необходимостта от изнасяне на лекция по определена тема въз основа на броя на заявките. В момента повече от 30 църкви използват PastorGPT за свои собствени цели, според WSJ.


САЩ
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Владимир Путин, президент

    3 2 Отговор
    Ленин....
    Владимир Илич Ленин е руския Изкуствен Интелект !!! Затуй сега сме на тва дередже 👆😆

    19:25 19.07.2026

  • 2 Робот

    0 2 Отговор
    Вярвам че идващите поколения ще забранят религиите със закон и ще се спре промиването на мозъци..! Човек става това което започнат да му набиват в главата още от малък..!

    19:47 19.07.2026

  • 3 Сфинкс 🐈

    1 0 Отговор
    Споко, никой не вярва нито на сляпата вяра, нито на изкуствения интелект, нито на проповедите им...

    20:06 19.07.2026

  • 4 любопитен

    1 0 Отговор
    Тези нямат ли си божествен интелект?

    20:30 19.07.2026