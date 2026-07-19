Тръмп: Великобритания е застрашена от бедност

Американският президент Доналд Тръмп отправи остра словесна атака към Обединеното кралство, назовавайки политиките на страната като пагубни за нейното икономическо бъдеще.

В свои изказвания Тръмп подчерта, че Великобритания е застрашена да се превърне в „бедна“ страна, ако не промени радикално сегашния си курс.

Според анализи, публикувани от престижното американско издание The Atlantic, жизненият стандарт в редица региони извън Лондон вече е спаднал под нивата на най-бедните американски щати. Американският лидер коментира, че Обединеното кралство страда от „безумна“ имиграционна политика и грешна стратегия в енергийния сектор. По думите му, решението на премиера Киър Стармър за ограничаване на сондажите в Северно море е „трагична грешка“, довела до рекордно високи цени на енергията. Всичко това е съчетано с масиран приток на нелегална миграция, което подкопава стабилността на държавата.

Критиките на Белия дом идват в момент на засилено геополитическо напрежение. На провелата се наскоро среща на върха на НАТО в Анкара, Тръмп изрази сериозно разочарование от европейските си съюзници, определяйки отношенията на САЩ с Обединеното кралство като „далеч от това, което бяха преди“.

Вашингтон продължава да оказва натиск върху Лондон и по отношение на спорните данъци върху цифровите услуги, заплашвайки с въвеждането на реципрочни високи мита, което допълнително може да утежни британската икономика.