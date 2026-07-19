Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп: Великобритания е застрашена от бедност

Тръмп: Великобритания е застрашена от бедност

19 Юли, 2026 19:26, обновена 19 Юли, 2026 19:29 1 439 39

  • сащ-
  • тръмп-
  • великобритания-
  • критика

Американският президент разкритикува остро имиграционната и енергийната политика на Лондон, като предупреди за тежки икономически последствия

Тръмп: Великобритания е застрашена от бедност - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп отправи остра словесна атака към Обединеното кралство, назовавайки политиките на страната като пагубни за нейното икономическо бъдеще.

В свои изказвания Тръмп подчерта, че Великобритания е застрашена да се превърне в „бедна“ страна, ако не промени радикално сегашния си курс.

Според анализи, публикувани от престижното американско издание The Atlantic, жизненият стандарт в редица региони извън Лондон вече е спаднал под нивата на най-бедните американски щати. Американският лидер коментира, че Обединеното кралство страда от „безумна“ имиграционна политика и грешна стратегия в енергийния сектор. По думите му, решението на премиера Киър Стармър за ограничаване на сондажите в Северно море е „трагична грешка“, довела до рекордно високи цени на енергията. Всичко това е съчетано с масиран приток на нелегална миграция, което подкопава стабилността на държавата.

Критиките на Белия дом идват в момент на засилено геополитическо напрежение. На провелата се наскоро среща на върха на НАТО в Анкара, Тръмп изрази сериозно разочарование от европейските си съюзници, определяйки отношенията на САЩ с Обединеното кралство като „далеч от това, което бяха преди“.

Вашингтон продължава да оказва натиск върху Лондон и по отношение на спорните данъци върху цифровите услуги, заплашвайки с въвеждането на реципрочни високи мита, което допълнително може да утежни британската икономика.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хммм

    25 6 Отговор
    Ами като приеха африканците, какви да станат?

    Коментиран от #3

    19:33 19.07.2026

  • 2 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    19 7 Отговор
    Британия е застрашена от помухамедчване.Три години подред Мухамед е най популярното име при новородените.Така обаче им сё оправя генетиката на кръвосмесителите.
    А краля вече се отказа от официальная титул"Гарант на вярата"
    Хохохох,хахаххах

    Коментиран от #4, #7

    19:35 19.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Владимир Путин, президент

    7 14 Отговор
    Бедност......
    Тоя не знае кви ги плещи 👈

    19:37 19.07.2026

  • 6 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "А ти":

    Аз сё спасих в Москва,а гайка Ти не можа,хахахах

    19:39 19.07.2026

  • 7 Рамзан Кадиров, мюсюлманин

    2 12 Отговор

    До коментар #2 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    "...Британия е застрашена от помухамедчване..."

    Русия обаче не !!!
    Вече 30-години е мюсюлманска федерация 👆

    Коментиран от #12

    19:39 19.07.2026

  • 8 Иво Петров

    15 3 Отговор
    Няма държава която да е оцеляла и да разчита на чужд наплив. Не разчиташ ли на собствена раждаемост си аут. Днеска гледам някакви момичета ми ходят на по 30-40 години ни дете ни коте.Някой държи ли им сметка. По соца имаше такса ерген. Освен това с едн и две деца няма как да стане трябват поне 3 и то от различни за да има генетично разнообразие.

    19:40 19.07.2026

  • 9 Баба Гошка

    15 3 Отговор
    Той да се разходи под мостовете на собствения си кло шарник, дето друсалките спят

    Коментиран от #19

    19:40 19.07.2026

  • 10 Трътлю

    11 1 Отговор
    Прав е, разбира се, но бесните кучета на мултикултурализма ще го ръфат докато е на власт.

    19:41 19.07.2026

  • 11 БРИТАНИЯ Е БОГАТА

    13 2 Отговор
    Нали изкопаха окраинските редкоземи.

    19:41 19.07.2026

  • 12 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    11 0 Отговор

    До коментар #7 от "Рамзан Кадиров, мюсюлманин":

    Мусулманите в Русия са само 10%.От 150 млн.А в България колко са?

    Коментиран от #17

    19:42 19.07.2026

  • 13 Владимир Путин, президент

    2 13 Отговор
    Русия е много по-богата от Куба !!!
    В Петък пускаме по литър бензин на глава 👆😁

    Коментиран от #16

    19:43 19.07.2026

  • 14 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    13 3 Отговор
    Днес ходих на цирк в Москва ,бордюри.
    А как е цирка в Киев? Ааааа,Ами той замина,остана само клоуна,хахаахах

    19:43 19.07.2026

  • 15 Някой

    15 0 Отговор
    Те щото САЩ са цъфнали и вързали.

    19:44 19.07.2026

  • 16 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    9 1 Отговор

    До коментар #13 от "Владимир Путин, президент":

    Намериме в Телеграма ,да Ти пусна онлайн булевард в Москва ,да видиш от нямане на бензин ,как са пълни 8 ленти,хахахах

    19:45 19.07.2026

  • 17 Владимир Путин, президент

    2 10 Отговор

    До коментар #12 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Това ВЦИОМ и Росстат ти го казаха ?
    Бегай излез на Красная площадь и се провикни че мразиш чеченците, пък да видим утре ще те има ли тъдява ))

    Коментиран от #25, #30

    19:46 19.07.2026

  • 18 Ха ха ха ха

    6 0 Отговор
    НАЛИ И ЗАТОВА ВКАРВАТ ЕВРОПА ВЪВ ВОЙНА С РОСИЯ И ПРЕВРЪЩАТ УКРАЙНА В КАСАПНИЦА.

    19:48 19.07.2026

  • 19 Трътлю

    7 4 Отговор

    До коментар #9 от "Баба Гошка":

    Той спря имиграцията към САЩ. Не е лесно да разчистиш Авгиевите обори, особено в демокрация където всеки две години властта се сменя, както сега Демократите ще си върнат Конгреса. Само диктатура оправя нещата.

    19:48 19.07.2026

  • 20 Неграмотников

    4 1 Отговор
    което допълнително може да утежни британската икономика.

    Коментиран от #23

    19:49 19.07.2026

  • 21 АнглоСаксонец

    6 3 Отговор
    Ангкия, извинете великобритания, която е Ограбвала цели континенти,
    е застрашена от бедност.
    Какъв Оксиморон!

    Коментиран от #27, #29

    19:50 19.07.2026

  • 22 Истината

    6 3 Отговор
    Тоя люхман да си гледа фалиралата държава. Там половината хора са принудени да работят на 2 или 3 работи за да оцеляват

    19:52 19.07.2026

  • 23 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 3 Отговор

    До коментар #20 от "Неграмотников":

    Факт е, че Британия е била Велика,
    имала е най-големия флот
    и десетки колонии❗
    Днес е просто Британия,
    която няма дори една атомна подводница на вода, а колониите са вече независими държави или протоколно подчинени на Короната❗

    Коментиран от #32

    19:52 19.07.2026

  • 24 Фараж

    3 2 Отговор
    Доналд ,ти крал ли си?

    19:53 19.07.2026

  • 25 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 1 Отговор

    До коментар #17 от "Владимир Путин, президент":

    А защо да го правя? По тая логика иди Ти в Максуда и извикай " смърт на ро Мите" до видим Халка ще Ти остане ли.Ей не Ти е лесно да си прЗД

    19:54 19.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 1 Отговор

    До коментар #21 от "АнглоСаксонец":

    Прочети какво е ОКСИМОРОН,
    че да не се излагаш❗
    Това някой да е бил БОГАТ в миналото
    и да е БЕДЕН днес -
    не е оксиморон‼️

    19:55 19.07.2026

  • 28 Излиза

    5 0 Отговор
    че от войните се забогатява?

    19:55 19.07.2026

  • 29 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 1 Отговор

    До коментар #21 от "АнглоСаксонец":

    Не е Оксимирон.Кръвосмешение и деградация е това

    19:55 19.07.2026

  • 30 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Владимир Путин, президент":

    Не бе ,аз го виждам ,живея в Москва и виждам кои колко са.

    Коментиран от #31, #33

    19:57 19.07.2026

  • 31 Верно ли бе

    0 2 Отговор

    До коментар #30 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Измет?Имаш ли 10 евро за вечеря?

    19:59 19.07.2026

  • 32 Ол1гофрен,

    0 3 Отговор

    До коментар #23 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Великобритания има точно 9 действащи ядрени подводници.

    Коментиран от #34, #35, #38

    20:01 19.07.2026

  • 33 Руснак без крак...

    1 2 Отговор

    До коментар #30 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    "...живея в Москва..."

    В хрущевките се не живее !!!
    Умира се 👆

    20:01 19.07.2026

  • 34 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #32 от "Ол1гофрен,":

    А не са ли 199❓😀😀😀😀

    20:08 19.07.2026

  • 35 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #32 от "Ол1гофрен,":

    Ей , пак ползваш изкуствен интелект,
    поради липса на естествен ❗

    20:11 19.07.2026

  • 36 да мрат

    3 0 Отговор
    Да пукнат и да мрат окупатори

    20:13 19.07.2026

  • 37 Аркадаш,

    1 0 Отговор
    ти ще помагаш,нали сме първи дружки?

    20:13 19.07.2026

  • 38 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор

    До коментар #32 от "Ол1гофрен,":

    Даже твоят кумир "AI" казва:
    " .... през юни 2026 г. експертни доклади посочиха временна криза, при която ВСИЧКИТЕ пет атакуващи подводници от клас Astute се оказаха ...
    ИЗВЪН СТРОЯ ЕДНОВРЕМЕННО
    поради ремонти, престой в док или чакане на поддръжка."🤔

    20:14 19.07.2026

  • 39 Изкукал

    3 1 Отговор
    Дедо Дони, САЩ ако са толкова бедни, колкото Лондон няма да спите под мостовете. Без печатане на долари, не можете изкара до обяд.

    20:27 19.07.2026