Тръмп: Великобритания е застрашена от бедност

Американският президент Доналд Тръмп отправи остра словесна атака към Обединеното кралство, назовавайки политиките на страната като пагубни за нейното икономическо бъдеще.
В свои изказвания Тръмп подчерта, че Великобритания е застрашена да се превърне в „бедна“ страна, ако не промени радикално сегашния си курс.
Според анализи, публикувани от престижното американско издание The Atlantic, жизненият стандарт в редица региони извън Лондон вече е спаднал под нивата на най-бедните американски щати. Американският лидер коментира, че Обединеното кралство страда от „безумна“ имиграционна политика и грешна стратегия в енергийния сектор. По думите му, решението на премиера Киър Стармър за ограничаване на сондажите в Северно море е „трагична грешка“, довела до рекордно високи цени на енергията. Всичко това е съчетано с масиран приток на нелегална миграция, което подкопава стабилността на държавата.
Критиките на Белия дом идват в момент на засилено геополитическо напрежение. На провелата се наскоро среща на върха на НАТО в Анкара, Тръмп изрази сериозно разочарование от европейските си съюзници, определяйки отношенията на САЩ с Обединеното кралство като „далеч от това, което бяха преди“.
Вашингтон продължава да оказва натиск върху Лондон и по отношение на спорните данъци върху цифровите услуги, заплашвайки с въвеждането на реципрочни високи мита, което допълнително може да утежни британската икономика.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хммм
Коментиран от #3
19:33 19.07.2026
2 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
А краля вече се отказа от официальная титул"Гарант на вярата"
Хохохох,хахаххах
Коментиран от #4, #7
19:35 19.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Владимир Путин, президент
Тоя не знае кви ги плещи 👈
19:37 19.07.2026
6 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #4 от "А ти":Аз сё спасих в Москва,а гайка Ти не можа,хахахах
19:39 19.07.2026
7 Рамзан Кадиров, мюсюлманин
До коментар #2 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":"...Британия е застрашена от помухамедчване..."
Русия обаче не !!!
Вече 30-години е мюсюлманска федерация 👆
Коментиран от #12
19:39 19.07.2026
8 Иво Петров
19:40 19.07.2026
9 Баба Гошка
Коментиран от #19
19:40 19.07.2026
10 Трътлю
19:41 19.07.2026
11 БРИТАНИЯ Е БОГАТА
19:41 19.07.2026
12 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #7 от "Рамзан Кадиров, мюсюлманин":Мусулманите в Русия са само 10%.От 150 млн.А в България колко са?
Коментиран от #17
19:42 19.07.2026
13 Владимир Путин, президент
В Петък пускаме по литър бензин на глава 👆😁
Коментиран от #16
19:43 19.07.2026
14 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
А как е цирка в Киев? Ааааа,Ами той замина,остана само клоуна,хахаахах
19:43 19.07.2026
15 Някой
19:44 19.07.2026
16 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #13 от "Владимир Путин, президент":Намериме в Телеграма ,да Ти пусна онлайн булевард в Москва ,да видиш от нямане на бензин ,как са пълни 8 ленти,хахахах
19:45 19.07.2026
17 Владимир Путин, президент
До коментар #12 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Това ВЦИОМ и Росстат ти го казаха ?
Бегай излез на Красная площадь и се провикни че мразиш чеченците, пък да видим утре ще те има ли тъдява ))
Коментиран от #25, #30
19:46 19.07.2026
18 Ха ха ха ха
19:48 19.07.2026
19 Трътлю
До коментар #9 от "Баба Гошка":Той спря имиграцията към САЩ. Не е лесно да разчистиш Авгиевите обори, особено в демокрация където всеки две години властта се сменя, както сега Демократите ще си върнат Конгреса. Само диктатура оправя нещата.
19:48 19.07.2026
20 Неграмотников
Коментиран от #23
19:49 19.07.2026
21 АнглоСаксонец
е застрашена от бедност.
Какъв Оксиморон!
Коментиран от #27, #29
19:50 19.07.2026
22 Истината
19:52 19.07.2026
23 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #20 от "Неграмотников":Факт е, че Британия е била Велика,
имала е най-големия флот
и десетки колонии❗
Днес е просто Британия,
която няма дори една атомна подводница на вода, а колониите са вече независими държави или протоколно подчинени на Короната❗
Коментиран от #32
19:52 19.07.2026
24 Фараж
19:53 19.07.2026
25 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #17 от "Владимир Путин, президент":А защо да го правя? По тая логика иди Ти в Максуда и извикай " смърт на ро Мите" до видим Халка ще Ти остане ли.Ей не Ти е лесно да си прЗД
19:54 19.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #21 от "АнглоСаксонец":Прочети какво е ОКСИМОРОН,
че да не се излагаш❗
Това някой да е бил БОГАТ в миналото
и да е БЕДЕН днес -
не е оксиморон‼️
19:55 19.07.2026
28 Излиза
19:55 19.07.2026
29 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #21 от "АнглоСаксонец":Не е Оксимирон.Кръвосмешение и деградация е това
19:55 19.07.2026
30 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #17 от "Владимир Путин, президент":Не бе ,аз го виждам ,живея в Москва и виждам кои колко са.
Коментиран от #31, #33
19:57 19.07.2026
31 Верно ли бе
До коментар #30 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Измет?Имаш ли 10 евро за вечеря?
19:59 19.07.2026
32 Ол1гофрен,
До коментар #23 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Великобритания има точно 9 действащи ядрени подводници.
Коментиран от #34, #35, #38
20:01 19.07.2026
33 Руснак без крак...
До коментар #30 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":"...живея в Москва..."
В хрущевките се не живее !!!
Умира се 👆
20:01 19.07.2026
34 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #32 от "Ол1гофрен,":А не са ли 199❓😀😀😀😀
20:08 19.07.2026
35 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #32 от "Ол1гофрен,":Ей , пак ползваш изкуствен интелект,
поради липса на естествен ❗
20:11 19.07.2026
36 да мрат
20:13 19.07.2026
37 Аркадаш,
20:13 19.07.2026
38 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #32 от "Ол1гофрен,":Даже твоят кумир "AI" казва:
" .... през юни 2026 г. експертни доклади посочиха временна криза, при която ВСИЧКИТЕ пет атакуващи подводници от клас Astute се оказаха ...
ИЗВЪН СТРОЯ ЕДНОВРЕМЕННО
поради ремонти, престой в док или чакане на поддръжка."🤔
20:14 19.07.2026
39 Изкукал
20:27 19.07.2026