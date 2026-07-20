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Историческо: Джей Ди Ванс стана баща за четвърти път

Историческо: Джей Ди Ванс стана баща за четвърти път

20 Юли, 2026 05:07, обновена 20 Юли, 2026 05:11 1 115 18

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  • вицепрезидент

Втората дама Уша Ванс роди момче в Мериленд

Историческо: Джей Ди Ванс стана баща за четвърти път - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс и съпругата му Уша Ванс посрещнаха четвъртото си дете в неделя сутринта, 19 юли.

Раждането на малкия Алек Нийл Ванс бе официално обявено от щастливите родители чрез съвместна публикация в социалните мрежи. Новороденото момченце е първото бебе, родено от съпруга на действащ вицепрезидент на САЩ по време на неговия мандат от над 150 години насам.

„Вълнуваме се да съобщим, че нашето момченце Алек Нийл Ванс се роди тази сутрин. Уша и бебето са щастливи и здрави, а децата ни са изключително развълнувани да се запознаят с малкото си братче“, написа вицепрезидентът на САЩ. Той изрази специална благодарност към екипите от Националния военен медицински център „Уолтър Рийд“ в Бетесда, Мериленд, и медицинския отдел на Белия дом за грижите, пишат POLITICO и The New York Times.

Семейство Ванс вече има три по-големи деца – Юън (9 г.), Вивек (6 г.) и Мирабел (4 г.). С появата на Алек те официално стават шестчленно семейство. Това раждане има и дълбок политически оттенък, тъй като Джей Ди Ванс е сред най-изявените привърженици на пронаталистичната политика в администрацията на Доналд Тръмп, като често призовава за по-висока раждаемост в САЩ. Историческата статистика сочи, че последният подобен случай на раждане в семейството на действащ вицепрезидент е от далечната 1870 г., когато Шуйлър Колфакс и съпругата му Елън посрещат сина си Шуйлър III, отбелязва BBC.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Зеленский, бивш президент

    13 6 Отговор
    Блазя му . Аз станах Емпотентен от коката. Мъча се да хвана от Ермек. Но трудна работа.

    05:28 20.07.2026

  • 3 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    9 0 Отговор
    Ци,га,нката ражда от брадатия или,горен ,,скоро децата му ще се борят за зелена карта която шефа му оранжевия еврейн ще налага

    Коментиран от #4

    05:41 20.07.2026

  • 4 Българка

    9 0 Отговор

    До коментар #3 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":

    Ци,га.ните превзеха "цивилизованите", задлъжнелите ,желаещите война . Станаха първи дами и първи кавалери.

    05:45 20.07.2026

  • 5 Георги

    10 0 Отговор
    Чак пък историческо.... Да му е живо и здраво момиченцето. Ама колко па да е историческо? Факти пак с бомбастични заглавия....

    Коментиран от #7

    05:47 20.07.2026

  • 6 И какво му е историческото

    9 0 Отговор
    Абе, вие съвсем изтрещяхте! Че някой се размножил било историческо!
    Ами че от породата на Ванс се раждат като зайци!
    Виж, авторе, ако кажеш, че Урсузла е родила за осми път, ще е новина, но пък чак историческа…..

    Коментиран от #8

    05:51 20.07.2026

  • 7 Те тия от шуменско

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "Георги":

    Всичко им е исТЕРИческо!
    Започва акция по събиране на капачки да изпратим дрънкалка на бебето на Ванс!

    05:55 20.07.2026

  • 8 Историческо ще е

    8 0 Отговор

    До коментар #6 от "И какво му е историческото":

    ако Рютето направи деца.
    Мерц също.:))

    05:55 20.07.2026

  • 9 Репортер

    4 0 Отговор
    Колеги, оливате се! То бива невнятност, но при вас започва да граничи с клиничните случаи...

    Коментиран от #13

    06:01 20.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Историческа новина

    9 0 Отговор
    Поредната дама в шалвари, роди поредното мюс в Момчилград.
    Защо не пишете за това историческо събитие.
    Момето е с българско име Айше.
    Да ни е живо и здраво и кръстник да му е Плюевски свинчока!
    Всички на кючека!

    06:02 20.07.2026

  • 12 Циганска

    3 1 Отговор
    работа

    06:02 20.07.2026

  • 13 Като каза клиничен случай

    6 0 Отговор

    До коментар #9 от "Репортер":

    къде е Д. Джаммбазов?

    06:03 20.07.2026

  • 14 Българин

    1 0 Отговор
    И ас много харесвам циганки!

    06:22 20.07.2026

  • 15 Смях в залата

    4 0 Отговор
    Белият националист с четвърто дете от индийка

    Коментиран от #16

    06:30 20.07.2026

  • 16 Българин

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Смях в залата":

    Това е нормално! И тая дето се бори за традиционните ценности и с имигрантите в Германия е женена за някаква хубавица от Тайланд. Вече очакавам и коцето да признае, че се е омъжил за някой украинец и да пусне снимки от венчавката в Синагогата.

    06:34 20.07.2026

  • 17 Тръмпи

    0 0 Отговор
    и тия неамериканци ще изгони там от дето са дошли.

    06:39 20.07.2026

  • 18 ВЕСЕЛЯК

    1 0 Отговор
    Джелем, джелем, лунгом дроменцаАле
    да лен соларе маменца...
    Ай, ромале,
    ай, джавале.
    п.п.
    Частиту браточка! Да ти е живо и здраво чаавето! Убаво мумичи да ти порасте и убави пари да земиш за негу!

    06:40 20.07.2026