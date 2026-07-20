Историческо: Джей Ди Ванс стана баща за четвърти път

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс и съпругата му Уша Ванс посрещнаха четвъртото си дете в неделя сутринта, 19 юли.

Раждането на малкия Алек Нийл Ванс бе официално обявено от щастливите родители чрез съвместна публикация в социалните мрежи. Новороденото момченце е първото бебе, родено от съпруга на действащ вицепрезидент на САЩ по време на неговия мандат от над 150 години насам.

„Вълнуваме се да съобщим, че нашето момченце Алек Нийл Ванс се роди тази сутрин. Уша и бебето са щастливи и здрави, а децата ни са изключително развълнувани да се запознаят с малкото си братче“, написа вицепрезидентът на САЩ. Той изрази специална благодарност към екипите от Националния военен медицински център „Уолтър Рийд“ в Бетесда, Мериленд, и медицинския отдел на Белия дом за грижите, пишат POLITICO и The New York Times.

Семейство Ванс вече има три по-големи деца – Юън (9 г.), Вивек (6 г.) и Мирабел (4 г.). С появата на Алек те официално стават шестчленно семейство. Това раждане има и дълбок политически оттенък, тъй като Джей Ди Ванс е сред най-изявените привърженици на пронаталистичната политика в администрацията на Доналд Тръмп, като често призовава за по-висока раждаемост в САЩ. Историческата статистика сочи, че последният подобен случай на раждане в семейството на действащ вицепрезидент е от далечната 1870 г., когато Шуйлър Колфакс и съпругата му Елън посрещат сина си Шуйлър III, отбелязва BBC.