Историческо: Джей Ди Ванс стана баща за четвърти път

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс и съпругата му Уша Ванс посрещнаха четвъртото си дете в неделя сутринта, 19 юли.
Раждането на малкия Алек Нийл Ванс бе официално обявено от щастливите родители чрез съвместна публикация в социалните мрежи. Новороденото момченце е първото бебе, родено от съпруга на действащ вицепрезидент на САЩ по време на неговия мандат от над 150 години насам.
„Вълнуваме се да съобщим, че нашето момченце Алек Нийл Ванс се роди тази сутрин. Уша и бебето са щастливи и здрави, а децата ни са изключително развълнувани да се запознаят с малкото си братче“, написа вицепрезидентът на САЩ. Той изрази специална благодарност към екипите от Националния военен медицински център „Уолтър Рийд“ в Бетесда, Мериленд, и медицинския отдел на Белия дом за грижите, пишат POLITICO и The New York Times.
Семейство Ванс вече има три по-големи деца – Юън (9 г.), Вивек (6 г.) и Мирабел (4 г.). С появата на Алек те официално стават шестчленно семейство. Това раждане има и дълбок политически оттенък, тъй като Джей Ди Ванс е сред най-изявените привърженици на пронаталистичната политика в администрацията на Доналд Тръмп, като често призовава за по-висока раждаемост в САЩ. Историческата статистика сочи, че последният подобен случай на раждане в семейството на действащ вицепрезидент е от далечната 1870 г., когато Шуйлър Колфакс и съпругата му Елън посрещат сина си Шуйлър III, отбелязва BBC.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Зеленский, бивш президент
05:28 20.07.2026
3 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
Коментиран от #4
05:41 20.07.2026
4 Българка
До коментар #3 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":Ци,га.ните превзеха "цивилизованите", задлъжнелите ,желаещите война . Станаха първи дами и първи кавалери.
05:45 20.07.2026
5 Георги
Коментиран от #7
05:47 20.07.2026
6 И какво му е историческото
Ами че от породата на Ванс се раждат като зайци!
Виж, авторе, ако кажеш, че Урсузла е родила за осми път, ще е новина, но пък чак историческа…..
Коментиран от #8
05:51 20.07.2026
7 Те тия от шуменско
До коментар #5 от "Георги":Всичко им е исТЕРИческо!
Започва акция по събиране на капачки да изпратим дрънкалка на бебето на Ванс!
05:55 20.07.2026
8 Историческо ще е
До коментар #6 от "И какво му е историческото":ако Рютето направи деца.
Мерц също.:))
05:55 20.07.2026
9 Репортер
Коментиран от #13
06:01 20.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Историческа новина
Защо не пишете за това историческо събитие.
Момето е с българско име Айше.
Да ни е живо и здраво и кръстник да му е Плюевски свинчока!
Всички на кючека!
06:02 20.07.2026
12 Циганска
06:02 20.07.2026
13 Като каза клиничен случай
До коментар #9 от "Репортер":къде е Д. Джаммбазов?
06:03 20.07.2026
14 Българин
06:22 20.07.2026
15 Смях в залата
Коментиран от #16
06:30 20.07.2026
16 Българин
До коментар #15 от "Смях в залата":Това е нормално! И тая дето се бори за традиционните ценности и с имигрантите в Германия е женена за някаква хубавица от Тайланд. Вече очакавам и коцето да признае, че се е омъжил за някой украинец и да пусне снимки от венчавката в Синагогата.
06:34 20.07.2026
17 Тръмпи
06:39 20.07.2026
18 ВЕСЕЛЯК
да лен соларе маменца...
Ай, ромале,
ай, джавале.
п.п.
Частиту браточка! Да ти е живо и здраво чаавето! Убаво мумичи да ти порасте и убави пари да земиш за негу!
06:40 20.07.2026