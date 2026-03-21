Обединеното кралство не е давало разрешение на САЩ да използват базата в Кипър

Обединеното кралство не е давало разрешение на САЩ да извършва удари срещу Иран от военновъздушната база Акротири – една от двете британски бази в Кипър, съобщи Би Би Си, предаде БТА.
Информацията е широко цитирана кипърските медии в контекста на разрешението, което британското правителство даде на САЩ да използват военни бази на Обединеното кралство за нанасяне на удари по ирански обекти, от които Ислямската република изстрелва ракети срещу кораби в Ормузкия проток.
Безпокойството в Кипър е постоянно, след като базата Акротири беше ударена в началото на този месец от дрон, вероятно изстрелян от свързаната с Иран ливанска групировка „Хизбула" - тревога, която се засили след вчерашната атака на ирански ракети срещу британско-американската база Диего Гарсия в Индийския океан.
През тази седмица кипърският президент Никос Христодулидис призова за "открит и честен разговор" за бъдещето на британските бази на острова, които определи като „останка от колониалния период“ в Кипър.
Президентът на Република Кипър Никос Христодулидис призовава за "открит и честен разговор" относно бъдещето на британските бази на острова, когато кризата в Близкия изток приключи, предаде агенция ДПА.
Говорейки след срещата на Европейския съвет в Брюксел, Христодулидис заяви, че двете бази са "следствие от колонизацията (на острова)" като изказването хвърля сянка на съмнение по отношение на бъдещето им, посочва още агенцията.
"Когато ситуацията в Близкия изток бъде разрешена, ние ще проведем открит и честен разговор с британското правителство", е заявил кипърският президент, цитиран от ДПА. Попитан дали иска базите да бъдат затворени, Христодулидис е заявил, че иска да се обсъди "статутът и бъдещето на британските бази", но това няма да бъде "дискутирано публично".
До коментар #1 от "Последния Софиянец":как се чувства?
5 Мишел
Иран вече разруши 4 бази на САЩ в Близкия Изток.
17:34 21.03.2026
8 оня с коня
До коментар #1 от "Последния Софиянец":жалко...
9 Въздушен пионер
Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби
До коментар #4 от "веднага си наливам":Е, ние оти ги платииме тия фърчила, като едни камилари ги свалят с прашки?
16 Европеец
До коментар #5 от "Мишел":Така е..... Страх ги е да не останат без база, А пък и може Кипър да ревизира решението си за съществуване на двете малобритански бази на острова.... Видя се, че иранските ракети могат да стигнат до базата Диего гарсия....
17 Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈
Го, ...Но 💩 Британия е генетично увредена островните британски грозници не са никой Европа е Бардак Иран е бита карта Израел е слаба работа отвсякъде ционисти популисти са останали по целия свят,а България ще я клатят права на два чепа
18 тъй ли...
До коментар #8 от "оня с коня":Жалко е, че не те пратихме тебе.
19 мърфи
До коментар #18 от "тъй ли...":остави го,ние сме малък народ,но с много глупаци,само погледни последните 36г какви "умници" избират ходещите да гласуват!
20 Ами
с британското правителство, за да не попаднат в ситуацията на арабите.
22 И КАК ТАКА НА ДАВАТЕ,ВЕРНО ЛИ, АЙДЕ ДЕ?
ТО ТОВА ВЕЛИКОТО Е ПОСТИГНАТО , ЗНАЕМ КАК , МА ТО ВЕЧЕ Е ТОЛКОВА ВЕЛИКО ,ЧЕ Е ВОНИ, Е ТЕРОРИЗМА СИ ИМ Е НОМЕТР ЕДНО ,ПО ТОВА СА НЕНАДМИНАТИ !!
25 Хе хе...
Смешна и жалка пропаганда...
