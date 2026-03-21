Обединеното кралство не е давало разрешение на САЩ да използват базата в Кипър

Обединеното кралство не е давало разрешение на САЩ да извършва удари срещу Иран от военновъздушната база Акротири – една от двете британски бази в Кипър, съобщи Би Би Си, предаде БТА.

Информацията е широко цитирана кипърските медии в контекста на разрешението, което британското правителство даде на САЩ да използват военни бази на Обединеното кралство за нанасяне на удари по ирански обекти, от които Ислямската република изстрелва ракети срещу кораби в Ормузкия проток.

Безпокойството в Кипър е постоянно, след като базата Акротири беше ударена в началото на този месец от дрон, вероятно изстрелян от свързаната с Иран ливанска групировка „Хизбула" - тревога, която се засили след вчерашната атака на ирански ракети срещу британско-американската база Диего Гарсия в Индийския океан.

Президентът на Република Кипър Никос Христодулидис призовава за "открит и честен разговор" относно бъдещето на британските бази на острова, когато кризата в Близкия изток приключи, предаде агенция ДПА.

Говорейки след срещата на Европейския съвет в Брюксел, Христодулидис заяви, че двете бази са "следствие от колонизацията (на острова)" като изказването хвърля сянка на съмнение по отношение на бъдещето им, посочва още агенцията.

"Когато ситуацията в Близкия изток бъде разрешена, ние ще проведем открит и честен разговор с британското правителство", е заявил кипърският президент, цитиран от ДПА. Попитан дали иска базите да бъдат затворени, Христодулидис е заявил, че иска да се обсъди "статутът и бъдещето на британските бази", но това няма да бъде "дискутирано публично".