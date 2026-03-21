Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Великобритания »
Обединеното кралство не е давало разрешение на САЩ да използват базата в Кипър

21 Март, 2026 17:28 1 134 25

  • кипър-
  • иран-
  • сащ-
  • великобритания-
  • акротири

През тази седмица кипърският президент призова за "открит и честен разговор" за бъдещето на британските бази на острова

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Обединеното кралство не е давало разрешение на САЩ да извършва удари срещу Иран от военновъздушната база Акротири – една от двете британски бази в Кипър, съобщи Би Би Си, предаде БТА.

Информацията е широко цитирана кипърските медии в контекста на разрешението, което британското правителство даде на САЩ да използват военни бази на Обединеното кралство за нанасяне на удари по ирански обекти, от които Ислямската република изстрелва ракети срещу кораби в Ормузкия проток.

Безпокойството в Кипър е постоянно, след като базата Акротири беше ударена в началото на този месец от дрон, вероятно изстрелян от свързаната с Иран ливанска групировка „Хизбула" - тревога, която се засили след вчерашната атака на ирански ракети срещу британско-американската база Диего Гарсия в Индийския океан.

През тази седмица кипърският президент Никос Христодулидис призова за "открит и честен разговор" за бъдещето на британските бази на острова, които определи като „останка от колониалния период“ в Кипър.

Президентът на Република Кипър Никос Христодулидис призовава за "открит и честен разговор" относно бъдещето на британските бази на острова, когато кризата в Близкия изток приключи, предаде агенция ДПА.

Говорейки след срещата на Европейския съвет в Брюксел, Христодулидис заяви, че двете бази са "следствие от колонизацията (на острова)" като изказването хвърля сянка на съмнение по отношение на бъдещето им, посочва още агенцията.

"Когато ситуацията в Близкия изток бъде разрешена, ние ще проведем открит и честен разговор с британското правителство", е заявил кипърският президент, цитиран от ДПА. Попитан дали иска базите да бъдат затворени, Христодулидис е заявил, че иска да се обсъди "статутът и бъдещето на британските бази", но това няма да бъде "дискутирано публично".


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    9 2 Отговор
    Самолет Спартан прибра нашите момчета от Ирак .Всички са живи и здрави.

    Коментиран от #3, #8

    17:30 21.03.2026

  • 2 По-добре,да се

    6 0 Отговор
    обади на Моди

    17:30 21.03.2026

  • 3 а самолета,

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    как се чувства?

    17:31 21.03.2026

  • 4 веднага си наливам

    24 2 Отговор
    Трети изтребител от типа F-16 на вражеския ционистки режим беше ударен в 3:45 ч. сутринта от модерните системи за противовъздушна отбрана на Космическите сили на Корпуса на стражата на ислямската революция.

    Коментиран от #15

    17:32 21.03.2026

  • 5 Мишел

    17 0 Отговор
    Иран има твърде много ракети за английската база, не искат да я рискуват.
    Иран вече разруши 4 бази на САЩ в Близкия Изток.

    Коментиран от #16

    17:34 21.03.2026

  • 6 Въздушен пионер

    19 2 Отговор
    Унгария заплашва Украйна с война: Нова атака срещу газопровода „Турски поток“ ще се счита за атака срещу страна от НАТО.Това заяви ръководителят на кабинета на премиера Виктор Орбан.Вчера унгарският външен министър Петер Сиярто отново обвини Киев в организиране на атака срещу компресорна станция на газопровода Турски поток с помощта на 22 дрона. Нашите мисирр4енца пак мълчат

    17:34 21.03.2026

  • 7 Тръмпоча

    7 0 Отговор
    - Страхливци! И без това тази база не ни трябва. НЕ съм ви, пък :(

    17:35 21.03.2026

  • 8 оня с коня

    0 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    жалко...

    Коментиран от #18

    17:35 21.03.2026

  • 9 Въздушен пионер

    12 1 Отговор
    Руснаците първо унищожават позиции с кабове, след това работят дроновете, а след това влиза пехотата“, обяснява Вячеслав Володин, говорител на Южната група на въоръжените сили на Украйна.
    Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби

    17:36 21.03.2026

  • 10 000

    13 1 Отговор
    Запада се разпада в мъки, сополи и стенания. Стига вече западен колониален ред.

    17:36 21.03.2026

  • 11 Въздушен пионер

    9 2 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    17:36 21.03.2026

  • 12 Въздушен пионер

    7 2 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    17:36 21.03.2026

  • 13 Въздушен пионер

    6 2 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    17:36 21.03.2026

  • 14 бен ГОРИон

    12 1 Отговор
    На разсъмване днес дронове, принадлежащи на армията на Ислямска република Иран, атакуваха военната инфраструктура на ционисткия режим в окупираните територии, резервоарите за гориво и станциите за зареждане на вражески изтребители на летище Бен Гурион.

    17:37 21.03.2026

  • 15 Евролибераст

    17 1 Отговор

    До коментар #4 от "веднага си наливам":

    Е, ние оти ги платииме тия фърчила, като едни камилари ги свалят с прашки?

    17:37 21.03.2026

  • 16 Европеец

    12 1 Отговор

    До коментар #5 от "Мишел":

    Така е..... Страх ги е да не останат без база, А пък и може Кипър да ревизира решението си за съществуване на двете малобритански бази на острова.... Видя се, че иранските ракети могат да стигнат до базата Диего гарсия....

    17:39 21.03.2026

  • 17 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    2 2 Отговор
    Да Живее САЩ 🇺🇲 🇺🇲 🇺🇲 🇺🇲 🇺🇲
    Го, ...Но 💩 Британия е генетично увредена островните британски грозници не са никой Европа е Бардак Иран е бита карта Израел е слаба работа отвсякъде ционисти популисти са останали по целия свят,а България ще я клатят права на два чепа

    17:39 21.03.2026

  • 18 тъй ли...

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "оня с коня":

    Жалко е, че не те пратихме тебе.

    Коментиран от #19

    17:39 21.03.2026

  • 19 мърфи

    6 0 Отговор

    До коментар #18 от "тъй ли...":

    остави го,ние сме малък народ,но с много глупаци,само погледни последните 36г какви "умници" избират ходещите да гласуват!

    17:47 21.03.2026

  • 20 Ами

    4 0 Отговор
    Желателно е кипърското правителството да побърза с разговорите си
    с британското правителство, за да не попаднат в ситуацията на арабите.

    17:53 21.03.2026

  • 21 Баце ЕООД

    0 0 Отговор
    Моля ти се бе Жельо, ние с тебе сме приячили.. Голям резил

    17:59 21.03.2026

  • 22 И КАК ТАКА НА ДАВАТЕ,ВЕРНО ЛИ, АЙДЕ ДЕ?

    2 1 Отговор
    ЕЙ КАК ЗВУЧИ САМО "ОБЕДОНЕНО КРАЛСТВО ", МММ или великобритания БЕ ,ЛА, ЛА , БЛЯ ,БЛЯ .... КАКВА ТИТЛА СА СИ ТУРИЛИ ЛАЙНОБРИТЦИТЕ БЕ, АААА НЕ КВО ДА Е ???? ВМЕСТО НАЙ- ПАСВАЩОТО ДА Е ,ТЕРОРИСТИЧНА ЛАЙНОБРИТИЯ ! МА ТЕ НЕКА СИ ГО БЛЕЯТ ВЕЛИКОТО ДЕ, А СВЕТАВ СИ ГИ ЗНАЕ ОТ КЪМ КЪДЕ СА ВЕЛИКИ!!!
    ТО ТОВА ВЕЛИКОТО Е ПОСТИГНАТО , ЗНАЕМ КАК , МА ТО ВЕЧЕ Е ТОЛКОВА ВЕЛИКО ,ЧЕ Е ВОНИ, Е ТЕРОРИЗМА СИ ИМ Е НОМЕТР ЕДНО ,ПО ТОВА СА НЕНАДМИНАТИ !!

    18:11 21.03.2026

  • 23 Хаген Дас

    0 0 Отговор
    Те тези не питат! Мислят че всичко им е бащиния!

    18:15 21.03.2026

  • 24 демократ

    1 1 Отговор
    Позволете да кажа – ние ще приключим тази война. Ние ще победим, защото сме по-силни. След това, повярвайте, Русия ще си плати цената

    18:19 21.03.2026

  • 25 Хе хе...

    1 0 Отговор
    Ама иначе нищо им няма на акротири и диего гарсия. Иран няма ракети и армия, обаче пiHд0cTaHциTe и островните инцести опразват базите и бягат. Инфантилния идиот тръмп отменя санкции и циври като малка kyчka на рамото на другаря Си, ама побеждавал бил.
    Смешна и жалка пропаганда...

    18:25 21.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания