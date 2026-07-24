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"Никога не сме виждали нещо подобно": 19 000 души бяха евакуирани в региона на Мадрид

"Никога не сме виждали нещо подобно": 19 000 души бяха евакуирани в региона на Мадрид

24 Юли, 2026 19:08 1 485 9

  • горски пожари-
  • пожар-
  • испания-
  • мадрид

Това е катастрофа за подобен регион с голяма гъстота на населението и жилищата, обявиха местните власти

"Никога не сме виждали нещо подобно": 19 000 души бяха евакуирани в региона на Мадрид - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Най-малко 19 000 души бяха евакуирани в региона на Мадрид, където бушува "най-големият пожар" в историята на областта. Той вече опустоши 6000 хектара, обяви Исабел Диас Аюсо, председателката на регионалното правителство на Мадрид, предаде БТА.

"Това е катастрофа за подобен регион с голяма гъстота на населението и жилищата. Никога не сме виждали нещо подобно", заяви Аюсо по време на пресконференция в координационен център за помощ, като подчерта, че "основният приоритет на този етап е спасяването на човешки живот".

Междувременно огромният пожар, разразил се в провинция Гуадалахара, който обхвана повече от 32 000 хектара и остана активен повече от една седмица, утихна, а армията се изтегли от района, въпреки че официално пожарът не е нито потушен, нито стабилизиран.

Горският пожар в Гуадалахара, смятан за най-големия за годината, беше понижен до първо ниво, посочи Емилиано Гарсия-Пахе, ръководителят на автономната област Кастилия-Ла Манча.

Въпреки това повече от 200 огнеборци остават в готовност, както и близо 20 пожарни коли и два противопожарни самолета.

Службите за спешна помощ съобщиха, че два от трите пожара, които вече опустошиха 6000 хектара западно от Мадрид са се обединили. По този начин горският пожар близо до градчето Сан Мартин де Валдеиглесиас и Вила дел Прадо са се слели в "едно огнище".

Испанският премиер Педро Санчес обяви, че Испания и съседните ѝ страни преживяват "драматична ситуация" поради опустошителните пожари, разразили се едновременно на около 50 километра от Мадрид в разгара на горещата вълна.

"Пожарите опустошават хиляди хектари и засягат много градове и села", написа Санчес в Екс тази сутрин, като отново призова жителите на засегнатите райони да следват насоките на властите и службите за спешна помощ.

На фона на бушуващите пожари Испания обяви извънредно положение в района около столицата Мадрид и провинция Авила, където 1500 жители бяха евакуирани. Испанската телевизия Ер Те Ве Е информира, че за пръв път се обявява извънредно положение в този район заради горските пожари.

За справяне с пожарите в Испания Европейският съюз изпрати четири противопожарни самолета в допълнение към трите, които вчера излетяха за Франция, съобщи днес Европейската комисия (ЕК).

"Подготвяме се за трудна ситуация", отбеляза говорителката на ЕК Анна-Кайса Итконен.

Горският пожар, който от вчера заплашваше курортното градче Бискарос в департамента Ланд във Франция опустоши 2600 хектара днес по обяд и нанесе щети на 105 сгради и жилища, които са били "засегнати или дори цялостно разрушени", съобщи префектът Жил Клаврьол.

Той допълни, че предвид наближаващия пожар 18 000 жители на курорта и други 5000 туристи в къмпинг зона близо до Паранти са били евакуирани.

"В момента са активни 32 горски пожара, които, разбира се, не бушуват с една и съща интензивност", заяви френският министър на вътрешните работи Лоран Нуниез.

"Преминахме равнището от 50 000 хектара площ, изпепелена от пожари от 1 януари тази година. Ако сравните този показател с данните от миналата година ще установите, че опустошената площ е три пъти по-голяма", подчерта Нуниез.

Министърът допълни, че пожарът, който заплашва популярната туристическа дестинация полуостров Кап Фере, вече е изпепелил повече от 10 000 хектара, като подчерта, че това "е най-големият пожар за сезона". Нуниез уточни, че в момента е в хода операция за евакуирането на 40 000 души от района, както и че общо 80 къщи са унищожени.


Испания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Кой Разсърди ?

    6 1 Отговор
    Господ ?

    Коментиран от #3, #6, #7

    19:16 24.07.2026

  • 3 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Кой Разсърди ?":

    Путин!🦍🦍🦍🥳🤣👍

    19:20 24.07.2026

  • 4 Трябва да се пазят горите а не жилищата

    4 1 Отговор
    Горите са по важни за земята от жилищата

    19:26 24.07.2026

  • 5 няма страшно

    1 1 Отговор
    Оригиналът на Купата по футбол се пази в Швейцария.

    19:30 24.07.2026

  • 6 Не е Той

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Кой Разсърди ?":

    това е лакомото гномче 😉

    Коментиран от #9

    19:40 24.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ИВАН

    1 0 Отговор
    Явно, на хората природа не им трябва, затова не я и пазят ... измислиха какво ли не, но начин да опазят природата, не

    20:10 24.07.2026

  • 9 виж това е по-логично

    0 2 Отговор

    До коментар #6 от "Не е Той":

    наркомански от злоба е запалил пожара понеже испанците отказали да му дадът рекет за кока… ама приказките на втория коментар за господ са пълна боза !

    20:11 24.07.2026

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