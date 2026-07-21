Търговска война: САЩ наложиха 50% мито на Канада

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа три прокламации, с които налага 50-процентно мито върху широк спектър от канадски стоки, съобщиха световните агенции в ранните часове на 21 юли.

Ходът бе официално потвърден в изявление от Белия дом и Службата на търговския представител на САЩ (USTR).

Търговските мерки се предприемат по силата на Раздел 338 от Закона за тарифите от 1930 година — рядко използван законов механизъм, позволяващ на президента да налага мита до 50% без одобрението на Конгреса при установен икономически натиск или неравностойно третиране на американския бизнес.

Кои стоки са засегнати от новите мита?

Новите митнически ставки ще влязат в сила след точно 30 дни — на 19 август 2026 г. — и ще засегнат канадски внос на стойност близо 20 милиарда долара. Списъкът включва:

Млечни продукти (включително сирене и кашкавал)

(включително сирене и кашкавал) Алкохолни напитки и вина

и вина Промишлени стоки: цимент, шперплат, хартия, картон и пластмасови изделия

цимент, шперплат, хартия, картон и пластмасови изделия Потребителски стоки: хокейни стикове, спортно оборудване, дрехи, обувки и електроника

Важни изключения: Налозите няма да се прилагат за критичния внос на енергийни ресурси, калий, риба, жизненоважни минерали и стоки, които вече попадат под други национални мита.

Причини за икономическия удар

Вашингтон обоснова драстичната стъпка с продължаващата протекционистка политика на Отава и системното ощетяване на американския износ. Според данни на Белия дом, след въведените от Канада през април 2025 г. 25-процентни тарифи върху автомобили от САЩ, американският автомобилен внос в страната е спаднал с 22%. Допълнително, блокадите и бойкотите на повечето канадски провинции спрямо щатския алкохол доведоха до срив от 81% в продажбите на американски спиртни напитки на север от границата.

Търговският представител на САЩ Джеймисън Гриър подчерта, че мерките целят да „защитят американските работници и да балансират търговията“. Такъв твърд подход се прилага, тъй като Канада остава една от малкото държави, заложили на реваншизъм вместо на преговори по силата на тристранното споразумение USMCA.

Отговорът на Отава

Канадският премиер Марк Карни обяви, че неговото правителство вече е предоставило детайлни предложения за модернизиране на споразумението и е готово за интензивни преговори в оставащите 30 дни преди влизането на налозите в сила. Премиерът на провинция Онтарио Дъг Форд обаче реагира много по-остро, като призова в социалните мрежи за незабавен ответен отговор от типа „долар за долар, мито за мито“, ако Вашингтон не оттегли решението си.