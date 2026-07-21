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САЩ завършиха новата вълна удари по Иран

САЩ завършиха новата вълна удари по Иран

21 Юли, 2026 04:44, обновена 21 Юли, 2026 04:50 1 396 9

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Два танкера пламнаха в Ормузкия проток

САЩ завършиха новата вълна удари по Иран - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Централното командване на въоръжените сили на САЩ (CENTCOM) приключи поредната масирана вълна от прецизни въздушни удари срещу ключови военни обекти на територията на Иран.

Операцията е част от мащабната кампания за ограничаване на иранския военен потенциал и защита на международното корабоплаване в региона.

По официални данни на американското министерство на отбраната са поразени десетки стратегически цели, включително:

  • Командни центрове на армията и Корпуса на стражите на ислямската революция (КСИР).
  • Средства на ВМС и специализирана брегова инфраструктура.
  • Площадки за изстрелване на балистични ракети и бойни дронове.
  • Системи за ПВО и радарни инсталации в крайбрежните зони.

Експлозии с танкери в Ормузкия пролив

Почти едновременно с ударите, командването на иранския КСИР разпространи съобщение, че два нефтени танкера са се взривили и са спрели ход в района на стратегическия Ормузки пролив, предаде tasnimnews.ir. Иранската страна твърди, че корабите са били подстрекавани от САЩ да преминат през опасен, предварително миниран южен маршрут в близост до териториалните води на Оман.

Службата за морски търговски операции на Обединеното кралство (UKMTO) потвърди получаването на сигнал за горящ съд на около 8 морски мили северозападно от Кумзар. Към момента екипажите на плавателните съдове се евакуират спешно от зоната на инцидента.

Реакцията на Вашингтон и пазарите

Представители на CENTCOM категорично отхвърлиха иранските обвинения, определяйки ги като дезинформация и фалшиви новини. Междувременно международните енергийни пазари реагираха незабавно на подновената заплаха за глобалните доставки. Цените на петрола тип Брент отбелязаха рязък скок, надхвърляйки границата от 90 долара за барел. Ситуацията в региона остава критична и продължава да се развива динамично.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Стенли

    12 3 Отговор
    Янките и евреите са голямо зло 😡👎

    04:52 21.07.2026

  • 2 Някой си

    10 1 Отговор
    Тръмпона е голем приятел на Еуропата! Все по евтин става бензина ! Ама то май и у Америката така бре!

    Коментиран от #4

    04:58 21.07.2026

  • 3 Лост

    10 2 Отговор
    Всяка седмица ги унищожат по 3 пъти.

    05:04 21.07.2026

  • 4 Лост

    8 2 Отговор

    До коментар #2 от "Някой си":

    Ами да .Сега в САЩ ще сложат цените по бензиностанциите в евро и ще изглеждат по-евтино.

    05:06 21.07.2026

  • 5 Нико

    9 5 Отговор
    Вижда се ,че САЩ и Израел нищо не могат да направят срещу Иран,ако войната се води по международните спогодби.Единствения начин да ги пречупят е ако им ударят критичната инфраструктупа,което от своя страна е военно престъпление.
    Но уви,за "единствената демокрация" в близкия изток (Израел) и "еталона за световна демокрация "(САЩ) международни спогодби не съществуват.
    Доказателство за това са цивилните жертви избити от така наречените "демокрации",докато иранците са съсредоточени само срещу военните.Проверете цифрите и сами ще разберете.
    Кажете сега,кои са животни и кои са хора?
    Да,да ама не.Световното стадо рупа сено и тотално е забравилo що е то човешки ценности....

    05:16 21.07.2026

  • 6 Емил Стефанов

    9 2 Отговор
    Уродливите американци и ционистите носят само мъка,болка и страдание на човечеството.

    05:45 21.07.2026

  • 7 Дано унищожат

    1 5 Отговор
    Джихадистите до крак

    05:59 21.07.2026

  • 8 Волен Сидеров - книга бумеранга на злото

    4 0 Отговор
    В книгата ясно е описал за ционисткият световен режим включително и неговите агентурини в България. Те оцеляват във всяка система и просто купуват интилигенцията и политиците покрай нея които били уж възвишени а за една чорба се продават .

    Още първото издание на книгата е под прокурорска проверка заради сигнали от доброжелатели заради изнесената информация .


    Търсете и четете

    06:03 21.07.2026

  • 9 Тири

    0 3 Отговор
    Жал ни е за обикновенните Иранци но не и за диктатурата които са една шайка луди.

    07:08 21.07.2026

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