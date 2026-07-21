САЩ завършиха новата вълна удари по Иран

Централното командване на въоръжените сили на САЩ (CENTCOM) приключи поредната масирана вълна от прецизни въздушни удари срещу ключови военни обекти на територията на Иран.

Операцията е част от мащабната кампания за ограничаване на иранския военен потенциал и защита на международното корабоплаване в региона.

По официални данни на американското министерство на отбраната са поразени десетки стратегически цели, включително:

Командни центрове на армията и Корпуса на стражите на ислямската революция ( КСИР ).

на армията и Корпуса на стражите на ислямската революция ( ). Средства на ВМС и специализирана брегова инфраструктура.

и специализирана брегова инфраструктура. Площадки за изстрелване на балистични ракети и бойни дронове.

на балистични ракети и бойни дронове. Системи за ПВО и радарни инсталации в крайбрежните зони.

Експлозии с танкери в Ормузкия пролив

Почти едновременно с ударите, командването на иранския КСИР разпространи съобщение, че два нефтени танкера са се взривили и са спрели ход в района на стратегическия Ормузки пролив, предаде tasnimnews.ir. Иранската страна твърди, че корабите са били подстрекавани от САЩ да преминат през опасен, предварително миниран южен маршрут в близост до териториалните води на Оман.

Службата за морски търговски операции на Обединеното кралство (UKMTO) потвърди получаването на сигнал за горящ съд на около 8 морски мили северозападно от Кумзар. Към момента екипажите на плавателните съдове се евакуират спешно от зоната на инцидента.

Реакцията на Вашингтон и пазарите

Представители на CENTCOM категорично отхвърлиха иранските обвинения, определяйки ги като дезинформация и фалшиви новини. Междувременно международните енергийни пазари реагираха незабавно на подновената заплаха за глобалните доставки. Цените на петрола тип Брент отбелязаха рязък скок, надхвърляйки границата от 90 долара за барел. Ситуацията в региона остава критична и продължава да се развива динамично.