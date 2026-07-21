САЩ завършиха новата вълна удари по Иран

Централното командване на въоръжените сили на САЩ (CENTCOM) приключи поредната масирана вълна от прецизни въздушни удари срещу ключови военни обекти на територията на Иран.
Операцията е част от мащабната кампания за ограничаване на иранския военен потенциал и защита на международното корабоплаване в региона.
По официални данни на американското министерство на отбраната са поразени десетки стратегически цели, включително:
- Командни центрове на армията и Корпуса на стражите на ислямската революция (КСИР).
- Средства на ВМС и специализирана брегова инфраструктура.
- Площадки за изстрелване на балистични ракети и бойни дронове.
- Системи за ПВО и радарни инсталации в крайбрежните зони.
Експлозии с танкери в Ормузкия пролив
Почти едновременно с ударите, командването на иранския КСИР разпространи съобщение, че два нефтени танкера са се взривили и са спрели ход в района на стратегическия Ормузки пролив, предаде tasnimnews.ir. Иранската страна твърди, че корабите са били подстрекавани от САЩ да преминат през опасен, предварително миниран южен маршрут в близост до териториалните води на Оман.
Службата за морски търговски операции на Обединеното кралство (UKMTO) потвърди получаването на сигнал за горящ съд на около 8 морски мили северозападно от Кумзар. Към момента екипажите на плавателните съдове се евакуират спешно от зоната на инцидента.
Реакцията на Вашингтон и пазарите
Представители на CENTCOM категорично отхвърлиха иранските обвинения, определяйки ги като дезинформация и фалшиви новини. Междувременно международните енергийни пазари реагираха незабавно на подновената заплаха за глобалните доставки. Цените на петрола тип Брент отбелязаха рязък скок, надхвърляйки границата от 90 долара за барел. Ситуацията в региона остава критична и продължава да се развива динамично.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Стенли
04:52 21.07.2026
2 Някой си
Коментиран от #4
04:58 21.07.2026
3 Лост
05:04 21.07.2026
4 Лост
До коментар #2 от "Някой си":Ами да .Сега в САЩ ще сложат цените по бензиностанциите в евро и ще изглеждат по-евтино.
05:06 21.07.2026
5 Нико
Но уви,за "единствената демокрация" в близкия изток (Израел) и "еталона за световна демокрация "(САЩ) международни спогодби не съществуват.
Доказателство за това са цивилните жертви избити от така наречените "демокрации",докато иранците са съсредоточени само срещу военните.Проверете цифрите и сами ще разберете.
Кажете сега,кои са животни и кои са хора?
Да,да ама не.Световното стадо рупа сено и тотално е забравилo що е то човешки ценности....
05:16 21.07.2026
6 Емил Стефанов
05:45 21.07.2026
7 Дано унищожат
05:59 21.07.2026
8 Волен Сидеров - книга бумеранга на злото
Още първото издание на книгата е под прокурорска проверка заради сигнали от доброжелатели заради изнесената информация .
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06:03 21.07.2026
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