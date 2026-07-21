Зеленски обмисля смяната на Сирски

Украинският президент Володимир Зеленски обмисля уволнението на главнокомандващия на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) генерал Олександър Сирски.

Информацията за подготвяната мащабна рокада бе съобщена от агенция Bloomberg, позоваваща се на два независими източника, запознати отблизо с процесите в Киев.

Основната причина за назряващото решение са продължаващите масови улични протести в страната. Те избухнаха след изненадващото отстраняване на популярния бивш министър на отбраната Михайло Федоров при неотдавнашните промени в кабинета.

Кой е сочен за наследник на поста?

Според разкритията на Bloomberg, цитирани от Kyiv Independent, основният претендент за нов главнокомандващ на ВСУ е генерал-майор Михайло Драпати. В момента той заема поста командир на Обединените сили на украинската армия.

Източниците на агенцията посочват следните ключови детайли около военната рокада:

Списък с кандидати: Зеленски разглежда списък от общо 11 потенциални имена за поста, като Драпати е сочен за най-вероятния нов лидер.

Зеленски разглежда списък от общо 11 потенциални имена за поста, като Драпати е сочен за най-вероятния нов лидер. Лични срещи: Вчера, 20 юли, украинският държавен глава официално потвърди в профила си в социалната мрежа X, че е провел лична среща с генерал-майор Михайло Драпати.

Вчера, 20 юли, украинският държавен глава официално потвърди в профила си в социалната мрежа X, че е провел лична среща с генерал-майор Михайло Драпати. Условия за трансфер: Президентът настоява новият главнокомандващ да осигури плавен преход в командването. Това трябва да се случи без сътресения по цялата 1200-километрова фронтова линия.

Напрежение по оста Сирски - Федоров

Общественото недоволство и натискът от страна на ветерани и действащи войници е насочено персонално срещу Сирски. Преди уволнението си, бившият министър Федоров публично критикува Сирски, че блокира ключови реформи за модернизация на армията и разширяване на употребата на дронове.

Генералният щаб на Украйна засега официално отрича слуховете за подадена оставка. Медийният съветник на президента Дмитро Литвин отказа да коментира дали срещите са пряко обвързани с уволнението. Очаква се окончателното решение на Върховния главнокомандващ да бъде обявено в рамките на броени дни.