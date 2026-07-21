Зеленски обмисля смяната на Сирски

Украинският президент Володимир Зеленски обмисля уволнението на главнокомандващия на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) генерал Олександър Сирски.
Информацията за подготвяната мащабна рокада бе съобщена от агенция Bloomberg, позоваваща се на два независими източника, запознати отблизо с процесите в Киев.
Основната причина за назряващото решение са продължаващите масови улични протести в страната. Те избухнаха след изненадващото отстраняване на популярния бивш министър на отбраната Михайло Федоров при неотдавнашните промени в кабинета.
Кой е сочен за наследник на поста?
Според разкритията на Bloomberg, цитирани от Kyiv Independent, основният претендент за нов главнокомандващ на ВСУ е генерал-майор Михайло Драпати. В момента той заема поста командир на Обединените сили на украинската армия.
Източниците на агенцията посочват следните ключови детайли около военната рокада:
- Списък с кандидати: Зеленски разглежда списък от общо 11 потенциални имена за поста, като Драпати е сочен за най-вероятния нов лидер.
- Лични срещи: Вчера, 20 юли, украинският държавен глава официално потвърди в профила си в социалната мрежа X, че е провел лична среща с генерал-майор Михайло Драпати.
- Условия за трансфер: Президентът настоява новият главнокомандващ да осигури плавен преход в командването. Това трябва да се случи без сътресения по цялата 1200-километрова фронтова линия.
Напрежение по оста Сирски - Федоров
Общественото недоволство и натискът от страна на ветерани и действащи войници е насочено персонално срещу Сирски. Преди уволнението си, бившият министър Федоров публично критикува Сирски, че блокира ключови реформи за модернизация на армията и разширяване на употребата на дронове.
Генералният щаб на Украйна засега официално отрича слуховете за подадена оставка. Медийният съветник на президента Дмитро Литвин отказа да коментира дали срещите са пряко обвързани с уволнението. Очаква се окончателното решение на Върховния главнокомандващ да бъде обявено в рамките на броени дни.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 среднощен
Без коментар..
Коментиран от #9
06:46 21.07.2026
2 анонимен
06:46 21.07.2026
3 Последния Софиянец
06:47 21.07.2026
4 Доктор Гълъбова
06:47 21.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 веселяк
Коментиран от #15
06:53 21.07.2026
8 Kaлпазанин
06:56 21.07.2026
9 Д,мин
До коментар #1 от "среднощен":Не могат да се усетят, и джурналята и троловете, че президента е и главнокомандващ! Така е, когато се изпозва ИИ и Гугъл без да разчиташ на естествения такъв! Иначе, пак от Гугъл-"Президентът е главнокомандващ на украинските въоръжени сили и оглавява Съвета за национална сигурност и отбрана, който съветва президента, координира и контролира изпълнителната власт в сферата на националната сигурност и отбрана. Според Конституцията на Украйна президентът е гарант за суверенитета на държавата..."
Коментиран от #24
06:58 21.07.2026
10 Я, зелената еуглена
06:59 21.07.2026
11 Артилерист
Коментиран от #30
06:59 21.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
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14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Хмм
До коментар #7 от "веселяк":и Володимир беше Владимир, Володимир е полско име, оттам и умалителното Володя
07:10 21.07.2026
16 Дзак
07:11 21.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 ВОЙНАТА НА БРИТАНЦИТЕ В НОВОРУСИЯ
07:16 21.07.2026
20 Язък
07:20 21.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 среднощен
До коментар #14 от "Мурка":Именно заради това "няма да си отвори устата"... Поне пет служби "бдят денонощно" - "да не си отвори устата"...
"Сложно нещо е политиката" - да не кажа "мръсно нещо"...
07:23 21.07.2026
23 Русофил хардлайнар
07:25 21.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Хмм
Коментиран от #27
07:26 21.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 падналия ангел
До коментар #25 от "Хмм":Не, сблъскаха се две корупционни групи и Зеленката се чуди на кой стол да остане. Към министъра са фирмите и украински и западни, включително и Палантир за ИИ и дронове и концепцията, че тази форма на война ще я спечели. Да ама Сирски въртеше парите за военните цели и ги разпределяше на своите хора, примерно за фирмите свързани с производство и доставка на снаряди 155 мм. и консервативната стратегия, че за да спечелиш война трябва военен ботуш да стъпи. Та те така те!
07:40 21.07.2026
28 среднощен
До коментар #26 от "Механик":"Свободата на словото" - но, "на терен"..
07:41 21.07.2026
29 Българин 681
Крайно време е си мисля.......
07:44 21.07.2026
30 Българин 681
До коментар #11 от "Артилерист":С коалицията на желаещите война и работата е даже ПРЕпечена......
07:53 21.07.2026