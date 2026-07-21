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Зеленски обмисля смяната на Сирски
  Тема: Украйна

Зеленски обмисля смяната на Сирски

21 Юли, 2026 06:33, обновена 21 Юли, 2026 06:38 1 147 30

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  • протести

Bloomberg разкри топ фаворита за нов главнокомандващ на ВСУ

Зеленски обмисля смяната на Сирски - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски обмисля уволнението на главнокомандващия на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) генерал Олександър Сирски.

Информацията за подготвяната мащабна рокада бе съобщена от агенция Bloomberg, позоваваща се на два независими източника, запознати отблизо с процесите в Киев.

Основната причина за назряващото решение са продължаващите масови улични протести в страната. Те избухнаха след изненадващото отстраняване на популярния бивш министър на отбраната Михайло Федоров при неотдавнашните промени в кабинета.

Кой е сочен за наследник на поста?

Според разкритията на Bloomberg, цитирани от Kyiv Independent, основният претендент за нов главнокомандващ на ВСУ е генерал-майор Михайло Драпати. В момента той заема поста командир на Обединените сили на украинската армия.

Източниците на агенцията посочват следните ключови детайли около военната рокада:

  • Списък с кандидати: Зеленски разглежда списък от общо 11 потенциални имена за поста, като Драпати е сочен за най-вероятния нов лидер.
  • Лични срещи: Вчера, 20 юли, украинският държавен глава официално потвърди в профила си в социалната мрежа X, че е провел лична среща с генерал-майор Михайло Драпати.
  • Условия за трансфер: Президентът настоява новият главнокомандващ да осигури плавен преход в командването. Това трябва да се случи без сътресения по цялата 1200-километрова фронтова линия.

Напрежение по оста Сирски - Федоров

Общественото недоволство и натискът от страна на ветерани и действащи войници е насочено персонално срещу Сирски. Преди уволнението си, бившият министър Федоров публично критикува Сирски, че блокира ключови реформи за модернизация на армията и разширяване на употребата на дронове.

Генералният щаб на Украйна засега официално отрича слуховете за подадена оставка. Медийният съветник на президента Дмитро Литвин отказа да коментира дали срещите са пряко обвързани с уволнението. Очаква се окончателното решение на Върховния главнокомандващ да бъде обявено в рамките на броени дни.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 среднощен

    5 0 Отговор
    "...Украинският президент Володимир Зеленски обмисля уволнението на главнокомандващия на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) генерал Олександър Сирски...";

    Без коментар..

    Коментиран от #9

    06:46 21.07.2026

  • 2 анонимен

    3 0 Отговор
    Зеленски ще опита да вземе завоя на две гуми!

    06:46 21.07.2026

  • 3 Последния Софиянец

    7 0 Отговор
    Вече седмица в Украйна масови протести срещу Зеленски.

    06:47 21.07.2026

  • 4 Доктор Гълъбова

    6 2 Отговор
    Зеления обмисля?????? С какво бе?

    06:47 21.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 веселяк

    9 0 Отговор
    Кога беше Александър, кога стана Олександър? Кога беше украинец, кога стана москалец, или беше обратното? Абеее...македонска му работа!

    Коментиран от #15

    06:53 21.07.2026

  • 8 Kaлпазанин

    4 0 Отговор
    Укрите Св постъпи и от нас ,кога ще бъде закачен този евреин на улична в Киев ,писна ни вече от тоя долен мирзливец

    06:56 21.07.2026

  • 9 Д,мин

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "среднощен":

    Не могат да се усетят, и джурналята и троловете, че президента е и главнокомандващ! Така е, когато се изпозва ИИ и Гугъл без да разчиташ на естествения такъв! Иначе, пак от Гугъл-"Президентът е главнокомандващ на украинските въоръжени сили и оглавява Съвета за национална сигурност и отбрана, който съветва президента, координира и контролира изпълнителната власт в сферата на националната сигурност и отбрана. Според Конституцията на Украйна президентът е гарант за суверенитета на държавата..."

    Коментиран от #24

    06:58 21.07.2026

  • 10 Я, зелената еуглена

    5 0 Отговор
    можела да мисли! До сега оставяше впечатление, че някой друг мисли вместо него, което доведе до пълна катастрофа на всичко в страната му! Не че нещо ще се оправи в тая квазидържава, но може и да опита все пак...

    06:59 21.07.2026

  • 11 Артилерист

    10 1 Отговор
    Главатарите на тройката и урсулите въртят пешките за да запазят комичния артист Зеленски. Той им е много удобен, понеже като бивш водещ на комично предаване, го докарва на празни приказки да будалка нацизираното население на Украйна, че победата над "лошата" Русия с помощта на западните "партньори" е сигурна. Само малко повече желание за мобилизация и жертвоготовност от украинците, и да не спират парите и оръжията от коалицията на желаещите война и работата е опечена...

    Коментиран от #30

    06:59 21.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Хмм

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "веселяк":

    и Володимир беше Владимир, Володимир е полско име, оттам и умалителното Володя

    07:10 21.07.2026

  • 16 Дзак

    5 1 Отговор
    Започна Люспене!

    07:11 21.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 ВОЙНАТА НА БРИТАНЦИТЕ В НОВОРУСИЯ

    5 0 Отговор
    Е тотален крах. Режима на Зеленски се разпада.

    07:16 21.07.2026

  • 20 Язък

    3 0 Отговор
    за Насирски !

    07:20 21.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 среднощен

    5 0 Отговор

    До коментар #14 от "Мурка":

    Именно заради това "няма да си отвори устата"... Поне пет служби "бдят денонощно" - "да не си отвори устата"...
    "Сложно нещо е политиката" - да не кажа "мръсно нещо"...

    07:23 21.07.2026

  • 23 Русофил хардлайнар

    1 5 Отговор
    Колко още трябва да се изложи дегРадев, за да го натирим! Не е нужно да го гледаме целия мандат! Така както предсрочно дезертира от президентството, така безславно може да си вземе торбата на рамо и да се чупира от премиерския стол!

    07:25 21.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Хмм

    2 0 Отговор
    мисля, че Фьодоров беше уволнен заради събитията в Лвов и бусификацията, но на протестите го защитават - иначе кой щял да защитава родината, според нашата Конституция се отклоняват от военнои действия хора за които войната е несъвместима с техните религиозни или хуманистични убеждения

    Коментиран от #27

    07:26 21.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 падналия ангел

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Хмм":

    Не, сблъскаха се две корупционни групи и Зеленката се чуди на кой стол да остане. Към министъра са фирмите и украински и западни, включително и Палантир за ИИ и дронове и концепцията, че тази форма на война ще я спечели. Да ама Сирски въртеше парите за военните цели и ги разпределяше на своите хора, примерно за фирмите свързани с производство и доставка на снаряди 155 мм. и консервативната стратегия, че за да спечелиш война трябва военен ботуш да стъпи. Та те така те!

    07:40 21.07.2026

  • 28 среднощен

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Механик":

    "Свободата на словото" - но, "на терен"..

    07:41 21.07.2026

  • 29 Българин 681

    3 0 Отговор
    А висшите и невидими сили обмислят ли вече смяната на 3eлeнcкий???
    Крайно време е си мисля.......

    07:44 21.07.2026

  • 30 Българин 681

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Артилерист":

    С коалицията на желаещите война и работата е даже ПРЕпечена......

    07:53 21.07.2026

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