Новият британски премиер започна брутално разчистване на министрите на Стармър

Първият ден от управлението на новия британски премиер Анди Бърнам е основна тема в западния печат днес, предаде БТА.

Бърнам разчиства съюзниците на досегашния премиер Киър Стармър и залага на бившия министър на отбраната Джон Хийли като финансов министър със задачата да успокои пазарите, пише в. "Таймс".

Назначението на Хийли е изненадващо, коментира британското издание, като обръща внимание и на факта, че за министър на отбраната бе назначен бившият здравен министър Уес Стрийтинг.

Бърнам възлага надежди на финансовия министър Джон Хийли, пише в. "Дейли телеграф".

Завръщането на Хийли в правителството е решение, което бе приветствано от военните командири, отбелязва британският всекидневник. Изненадващият ход на Анди Бърнам с назначаването на Джон Хийли за министър на финансите е сигнал за увеличение на разходите за отбрана, пише още "Телеграф".

Бърнам на практика си гарантира, че мандатът му ще приключи с провал, пише за "Дейли телеграф" бившият депутат от Лейбъристката партия и бивш транспортен министър Том Харис. Новият премиер обеща "най-големите промени от 40 години насам", като създаде очаквания, които никой политик не може да покрие, коментира Харис.

С обещанието за нова политика Анди Бърнам постави ново начало, пише в редакционна статия в. "Индипендънт".

Бруталното разчистване на министрите на досегашния премиер Стармър показа, че Бърнам може да действа твърдо. Сега той трябва да докаже, че може да начертае нова посока за Великобритания, посочва британският вестник. Като цяло Бърнам придаде нов живот на лейбъристкото правителство, ново усещане за смисъл, и взе някои трудни решения за персонални промени в правителството.

В речта си пред премиерската резиденция на "Даунинг стрийт" 10 Анди Бърнам на практика каза, че само с повече смелост и повече отдаденост на изначалното си призвание Лейбъристката партия може да възстанови доверието към политиката и да възроди една разочарована страна, пише в. "Гардиън".

В речта си новият британски премиер каза правилните неща. Сега той и правителството му трябва да проявят смелост, обобщава "Гардиън".

През първия ден от мандата си Анди Бърнам, който става седмият лидер на Великобритания за едно десетилетие, се опита да покаже, че ще управлява по различен начин, пише в. "Ню Йорк таймс".

Анди Бърнам започна управлението си като премиер с обещанието за повече политическа стабилност, пише испанският в. "Паис".