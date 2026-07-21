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Новият британски премиер започна брутално разчистване на министрите на Стармър

Новият британски премиер започна брутално разчистване на министрите на Стармър

21 Юли, 2026 11:26 2 151 25

  • анди бърнам-
  • киър стармър-
  • великобритания-
  • даунинг стрийт

Сега той трябва да докаже, че може да начертае нова посока за Великобритания, посочват медиите

Новият британски премиер започна брутално разчистване на министрите на Стармър - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Първият ден от управлението на новия британски премиер Анди Бърнам е основна тема в западния печат днес, предаде БТА.

Бърнам разчиства съюзниците на досегашния премиер Киър Стармър и залага на бившия министър на отбраната Джон Хийли като финансов министър със задачата да успокои пазарите, пише в. "Таймс".

Назначението на Хийли е изненадващо, коментира британското издание, като обръща внимание и на факта, че за министър на отбраната бе назначен бившият здравен министър Уес Стрийтинг.

Бърнам възлага надежди на финансовия министър Джон Хийли, пише в. "Дейли телеграф".

Завръщането на Хийли в правителството е решение, което бе приветствано от военните командири, отбелязва британският всекидневник. Изненадващият ход на Анди Бърнам с назначаването на Джон Хийли за министър на финансите е сигнал за увеличение на разходите за отбрана, пише още "Телеграф".

Бърнам на практика си гарантира, че мандатът му ще приключи с провал, пише за "Дейли телеграф" бившият депутат от Лейбъристката партия и бивш транспортен министър Том Харис. Новият премиер обеща "най-големите промени от 40 години насам", като създаде очаквания, които никой политик не може да покрие, коментира Харис.

С обещанието за нова политика Анди Бърнам постави ново начало, пише в редакционна статия в. "Индипендънт".

Бруталното разчистване на министрите на досегашния премиер Стармър показа, че Бърнам може да действа твърдо. Сега той трябва да докаже, че може да начертае нова посока за Великобритания, посочва британският вестник. Като цяло Бърнам придаде нов живот на лейбъристкото правителство, ново усещане за смисъл, и взе някои трудни решения за персонални промени в правителството.

В речта си пред премиерската резиденция на "Даунинг стрийт" 10 Анди Бърнам на практика каза, че само с повече смелост и повече отдаденост на изначалното си призвание Лейбъристката партия може да възстанови доверието към политиката и да възроди една разочарована страна, пише в. "Гардиън".

В речта си новият британски премиер каза правилните неща. Сега той и правителството му трябва да проявят смелост, обобщава "Гардиън".

През първия ден от мандата си Анди Бърнам, който става седмият лидер на Великобритания за едно десетилетие, се опита да покаже, че ще управлява по различен начин, пише в. "Ню Йорк таймс".

Анди Бърнам започна управлението си като премиер с обещанието за повече политическа стабилност, пише испанският в. "Паис".


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    39 2 Отговор
    Новия не е нов същия е но сурата му е различна..!

    Коментиран от #6, #18, #19

    11:27 21.07.2026

  • 2 честен ционист

    5 11 Отговор
    Така след 10г като най накрая успеете да свалите Радевисти, ще дойде Кирчо Бърнам.

    Коментиран от #21

    11:28 21.07.2026

  • 3 ххаххххх

    25 0 Отговор
    Новия е вече стар.
    Този е 4-я подред за година и половина.

    11:29 21.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Значи скоро ще запука и

    2 22 Отговор
    Москва

    11:33 21.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    35 0 Отговор
    От Здравен министър-
    министър на отбраната,
    от министър на отбраната-
    финансов министър❗

    Коментиран от #8, #12

    11:33 21.07.2026

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    25 0 Отговор

    До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Едно време беше виц- сега е факт❗

    Коментиран от #13

    11:34 21.07.2026

  • 9 Фройд

    21 1 Отговор
    Зиленски кво казва , доволен ли е ?!

    11:34 21.07.2026

  • 10 ДрайвингПлежър

    30 1 Отговор
    Новия премиер е точно като стария премиер... каква нова посока да начертае, като излизат от една и съща дупка и двамата? Британците получават още от старото!

    11:35 21.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Де Ниро

    3 30 Отговор

    До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    От шофьор на такси до назначаването за президент на блатото наречено русия.

    11:35 21.07.2026

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    18 5 Отговор

    До коментар #8 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    За НЕ ходилите в казарма:
    "Влиза старшината на ротата в спалното:
    - Я внимавай, днес ще има смяна на чаршафите!
    Първи взвод дава своите на втори,
    втори взвод дава своите на трети,
    а трети взвод дава своите на първи!
    Има ли някой с не сменени чаршафи?"

    Коментиран от #15

    11:39 21.07.2026

  • 14 Ще се окаже

    23 1 Отговор
    Същият островен дървен философ като последните 6 премиери

    Много приказки малко действия .
    Затваряне на очите за чудовищни неща
    Никаква промяна

    И разбира се за всичко е виновен Путин

    11:48 21.07.2026

  • 15 Абе

    5 20 Отговор

    До коментар #13 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Тук сте няколко изперкали дърти русофили...та викам що не хванете да забегнете някъде на Изток?Що се мъчите,а?

    Коментиран от #16, #17, #20, #25

    11:56 21.07.2026

  • 16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    14 1 Отговор

    До коментар #15 от "Абе":

    Е то я съм си на изток❗
    Варна си е баш изтока на България❗

    12:01 21.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Механик

    15 2 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    Напротив. И сурата му е същия. Като на човек със специални потребоности.
    Отвори си някоя снимка на Стармър и я сравни с тази. И двамата все едно имат синдром на Даун. Абсолютно еднакви (да не казавам какви) физиономии. Капчица интелект не се усеща.

    12:04 21.07.2026

  • 19 Мислещ

    3 5 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    Ти щото си красавец ли???????????

    12:08 21.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 хвани

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    единия за краката, та удряй другия в главата..Стърмър който прикриваше изнасилвания и убийства..направени от неговите фенове от пакъкстан и др.мюслимански държави..а пък този пореден либерал..

    12:12 21.07.2026

  • 22 Враво на Анди Бърнам!

    9 0 Отговор
    След като Новият британски премиер брутално разчисти министрите на Стармър,
    ако го Арестува и предаде на съд ще направи голямо Добро на Света!

    12:40 21.07.2026

  • 23 бай Онзи

    2 0 Отговор
    Е, той за какво се казва Бърнам (Burn em)?

    12:48 21.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 До абе!

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Абе":

    Абе,ти въобще знаеш ли къде се намираш?!Можеш ли да мислиш,или го правиш само под въздействие на субстанции?!Теб,и всички като теб,не ги искат нито на изток,нито на запад,защото не ставате! За нищо!

    13:42 21.07.2026

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