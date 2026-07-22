Трима ранени след удар по база на Wildberries в Краснодар ВИДЕО

Трима души са ранени в руския град Краснодар, след като отломки от свалени безпилотни летателни апарати (БЛА) паднаха върху местен складов комплекс на .

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Информацията беше потвърдена официално в ранните часове на 22 юли от местния щаб за реагиране при извънредни ситуации в Краснодарския край.

Според първоначалните доклади на аварийните служби, падането на отломките е предизвикало сериозен пожар в индустриалната зона на града. На мястото веднага са изпратени десетки противопожарни екипи и медицински служители. На пострадалите лица вече е оказана спешна медицинска помощ, като към момента няма данни за загинали.

Около 3:50 часа местно време жителите на град Краснодар бяха събудени от серия от най-малко пет силни експлозии в небето, придружени от задействане на градските сирени за въздушна опасност.

По информация на „Фонтанка“, непосредствено след ударите е обявена извънредна заплаха от последващи въздушни удари, което е принудило властите и мениджмънта да предприемат незабавни действия за спасяване на служителите.

Евакуация на складовете на Wildberries

Обединената компания „Wildberries & Russ“ (RWB) потвърди за спешна евакуация на два от големите си логистични обекти в региона:

Логистичен комплекс Краснодар: Изведен е от експлоатация в ранните часове на денонощието веднага след задействането на системите за ранно предупреждение.

Изведен е от експлоатация в ранните часове на денонощието веднага след задействането на системите за ранно предупреждение. Хъб в Невиномиск (Ставрополски край): Евакуиран е бързо около 5:00 часа сутринта от съображения за сигурност, съгласно разпространеното изявление на пресцентъра на компанията, цитирано от регионални медии.

Инцидентите се случват на фона на засилен натиск върху веригите за доставки в страната, след като през последните дни подобни инциденти с безпилотни апарати засегнаха складови бази на компанията и в други руски региони. Според съобщения на местни канали за сигурност в Телеграм и бизнес портали, към 5:10 часа българско време екипите на Министерството на извънредните ситуации (МЧС) продължават работа по локализиране на пламъците в Краснодар. Към този час няма официално потвърдени данни за жертви или пострадали граждани на територията на логистичните обекти.

Жители на Краснодар съобщават в социалните мрежи за серия от силни взривове преди разразяването на огнената стихия.

Руското Министерство на отбраната все още не е публикувало окончателния брой на прехванатите апарати над Кубанския регион за изминалата нощ. Районът остава под засилена тревога за нови въздушни заплахи.