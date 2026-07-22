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Трима ранени след удар по база на Wildberries в Краснодар ВИДЕО
  Тема: Украйна

Трима ранени след удар по база на Wildberries в Краснодар ВИДЕО

22 Юли, 2026 05:11, обновена 22 Юли, 2026 06:17 1 886 29

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Отломки от безпилотни апарати предизвикаха мащабен пожар в складов комплекс в Южна Русия

Трима ранени след удар по база на Wildberries в Краснодар ВИДЕО - 1
Снимка: Exilenova
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Трима души са ранени в руския град Краснодар, след като отломки от свалени безпилотни летателни апарати (БЛА) паднаха върху местен складов комплекс на .

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Информацията беше потвърдена официално в ранните часове на 22 юли от местния щаб за реагиране при извънредни ситуации в Краснодарския край.

Според първоначалните доклади на аварийните служби, падането на отломките е предизвикало сериозен пожар в индустриалната зона на града. На мястото веднага са изпратени десетки противопожарни екипи и медицински служители. На пострадалите лица вече е оказана спешна медицинска помощ, като към момента няма данни за загинали.

Около 3:50 часа местно време жителите на град Краснодар бяха събудени от серия от най-малко пет силни експлозии в небето, придружени от задействане на градските сирени за въздушна опасност.

По информация на „Фонтанка“, непосредствено след ударите е обявена извънредна заплаха от последващи въздушни удари, което е принудило властите и мениджмънта да предприемат незабавни действия за спасяване на служителите.

Евакуация на складовете на Wildberries

Обединената компания „Wildberries & Russ“ (RWB) потвърди за спешна евакуация на два от големите си логистични обекти в региона:

  • Логистичен комплекс Краснодар: Изведен е от експлоатация в ранните часове на денонощието веднага след задействането на системите за ранно предупреждение.
  • Хъб в Невиномиск (Ставрополски край): Евакуиран е бързо около 5:00 часа сутринта от съображения за сигурност, съгласно разпространеното изявление на пресцентъра на компанията, цитирано от регионални медии.

Инцидентите се случват на фона на засилен натиск върху веригите за доставки в страната, след като през последните дни подобни инциденти с безпилотни апарати засегнаха складови бази на компанията и в други руски региони. Според съобщения на местни канали за сигурност в Телеграм и бизнес портали, към 5:10 часа българско време екипите на Министерството на извънредните ситуации (МЧС) продължават работа по локализиране на пламъците в Краснодар. Към този час няма официално потвърдени данни за жертви или пострадали граждани на територията на логистичните обекти.

Жители на Краснодар съобщават в социалните мрежи за серия от силни взривове преди разразяването на огнената стихия.

Руското Министерство на отбраната все още не е публикувало окончателния брой на прехванатите апарати над Кубанския регион за изминалата нощ. Районът остава под засилена тревога за нови въздушни заплахи.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Робот

    12 23 Отговор
    До последния украинец ...! След жените пушките взимат децата ..! Ами после накъде..?

    05:20 22.07.2026

  • 2 Това Уайлдбери

    22 5 Отговор
    съвсем го разнищиха

    05:21 22.07.2026

  • 3 Оператор

    27 10 Отговор
    Нормално за войната. Русия свала дронове на Украйна като ги удря със складове и рафинерии.

    Коментиран от #4

    05:21 22.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ОСТАВКА РАДЕВ ВОЕННОПРЕСТЪПНИК

    6 9 Отговор
    Иранското външно министерство предупреди България във вторник да не позволява на САЩ да използват територията ѝ за военни операции срещу Иран.

    Говорителят на министерството Есмаил Багаей заяви, че всяка дейност, която улеснява атаките на САЩ срещу Иран, би се равнявала на съучастие в „агресия и военни престъпления“, съобщават иранските държавни медии, цитирани от Reuters.

    Багаей предупреди България да не оказва каквато и да е подкрепа на военните операции на САЩ след съобщенията за разполагането на американски самолети в "Безмер".

    05:27 22.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Свободен

    4 2 Отговор
    Леле, след като обломки правят това, представям си ако ги удари цял дрон какво ще стане!

    06:24 22.07.2026

  • 20 Соломон

    3 2 Отговор
    Хайдееее. Изгоряха още едни 100 милиарда рубли. Рано сутринта на някой рускини пак ще им горчи кафето че са им изгорели и парите и най новите колекции от трусики и коренчета против акне

    06:32 22.07.2026

  • 21 Механик

    4 1 Отговор
    Ууудриии!

    06:33 22.07.2026

  • 22 Ма нещо не ти харесва движухата ли,

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "Миролюб Войнов,аналитик":

    блатно крепостниче? Айдебтичсй маповънка, че да не се изпуснеш. 🤣🤣🤣

    06:34 22.07.2026

  • 23 Хм Хм

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "Гориил":

    Вчера един комар ухапа летището «Халино» в Курската област. Минус един МИГ-29 и един "Панцир-С1", но предполагаме, че МИГът е бил за части, пък Панцирът не им е трябвал.

    06:34 22.07.2026

  • 24 УДРИ КОПЕЙКАТА С ПРАВАТА 🪏

    2 1 Отговор
    УДРИИИИИ!

    06:36 22.07.2026

  • 25 Гориил

    3 3 Отговор
    Руска компания, подобна на американската „Amazon“ или китайската „AliExpress“, Wildberries продава стоки в над шестдесет страни по света за руски рубли, които могат да бъдат конвертирани във валути от десетки страни (включително екзотични и малко известни). Ще получите предимно стоки руско производство, които не са по-скъпи, а в някои случаи са по-евтини от световните цени.

    06:36 22.07.2026

  • 26 Бавно, методично и целенасочено?

    4 3 Отговор
    ВСУ събарят режима на кремълските фашисти!

    06:39 22.07.2026

  • 27 Оня

    3 0 Отговор
    Все хубави неща.Спорен ще да е денят!

    06:42 22.07.2026

  • 28 ЗАДАЙТЕ СИ ВЪПРОСА ЗАЩО ПУТИН НЕ

    1 1 Отговор
    УДРЯ ПОДОБНИ ОБЕКТИ В БАНДЕРИЯ И ОТГОВОРА НЯМА ДА ВИ ХАРЕСА АКО СТЕ РУСОФОБ !

    06:49 22.07.2026

  • 29 Артилерист

    1 0 Отговор
    Има обективни доказателства, че това са терористични атаки по складове с битови стоки и дрехи. Целта е главно политическа: демонстрация на активност за пред западните кредитори и предизвикване на недоволство сред руското население от създадените временни дефицитни неудобства. За пропагандния характер на укро успехите се посочват действията на 425-ти полк. Полкът е вдигнат за контраатака срещу Константиновка, която е заснимана на видео до достигане на първите по-високи сгради. Видеото е до там защото полкът, посрещнат с плътен заградителен огън на руската АРТИЛЕРИЯ, е бил принуден да се оттегли с големи загуби. Но пропагандният материал за "напредването" на полка ще обикаля медиите и внушава привидно укро успехи. Но на обикновения зрител няма да се покаже, че тези опити за контраатаки са неорганизирани, без огнева поддръжка и са чиста имитация за сметка на безумното жертване на хората. Че те са принудени да тръгнат, но скоро са се върнали още по-назад в силно редуциран състав...

    06:58 22.07.2026

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