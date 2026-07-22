Трима ранени след удар по база на Wildberries в Краснодар ВИДЕО

Трима души са ранени в руския град Краснодар, след като отломки от свалени безпилотни летателни апарати (БЛА) паднаха върху местен складов комплекс на .
Информацията беше потвърдена официално в ранните часове на 22 юли от местния щаб за реагиране при извънредни ситуации в Краснодарския край.
Според първоначалните доклади на аварийните служби, падането на отломките е предизвикало сериозен пожар в индустриалната зона на града. На мястото веднага са изпратени десетки противопожарни екипи и медицински служители. На пострадалите лица вече е оказана спешна медицинска помощ, като към момента няма данни за загинали.
Около 3:50 часа местно време жителите на град Краснодар бяха събудени от серия от най-малко пет силни експлозии в небето, придружени от задействане на градските сирени за въздушна опасност.
По информация на „Фонтанка“, непосредствено след ударите е обявена извънредна заплаха от последващи въздушни удари, което е принудило властите и мениджмънта да предприемат незабавни действия за спасяване на служителите.
Евакуация на складовете на Wildberries
Обединената компания „Wildberries & Russ“ (RWB) потвърди за спешна евакуация на два от големите си логистични обекти в региона:
- Логистичен комплекс Краснодар: Изведен е от експлоатация в ранните часове на денонощието веднага след задействането на системите за ранно предупреждение.
- Хъб в Невиномиск (Ставрополски край): Евакуиран е бързо около 5:00 часа сутринта от съображения за сигурност, съгласно разпространеното изявление на пресцентъра на компанията, цитирано от регионални медии.
Инцидентите се случват на фона на засилен натиск върху веригите за доставки в страната, след като през последните дни подобни инциденти с безпилотни апарати засегнаха складови бази на компанията и в други руски региони. Според съобщения на местни канали за сигурност в Телеграм и бизнес портали, към 5:10 часа българско време екипите на Министерството на извънредните ситуации (МЧС) продължават работа по локализиране на пламъците в Краснодар. Към този час няма официално потвърдени данни за жертви или пострадали граждани на територията на логистичните обекти.
Жители на Краснодар съобщават в социалните мрежи за серия от силни взривове преди разразяването на огнената стихия.
Руското Министерство на отбраната все още не е публикувало окончателния брой на прехванатите апарати над Кубанския регион за изминалата нощ. Районът остава под засилена тревога за нови въздушни заплахи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Робот
05:20 22.07.2026
2 Това Уайлдбери
05:21 22.07.2026
3 Оператор
Коментиран от #4
05:21 22.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 ОСТАВКА РАДЕВ ВОЕННОПРЕСТЪПНИК
Говорителят на министерството Есмаил Багаей заяви, че всяка дейност, която улеснява атаките на САЩ срещу Иран, би се равнявала на съучастие в „агресия и военни престъпления“, съобщават иранските държавни медии, цитирани от Reuters.
Багаей предупреди България да не оказва каквато и да е подкрепа на военните операции на САЩ след съобщенията за разполагането на американски самолети в "Безмер".
05:27 22.07.2026
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19 Свободен
06:24 22.07.2026
20 Соломон
06:32 22.07.2026
21 Механик
06:33 22.07.2026
22 Ма нещо не ти харесва движухата ли,
До коментар #17 от "Миролюб Войнов,аналитик":блатно крепостниче? Айдебтичсй маповънка, че да не се изпуснеш. 🤣🤣🤣
06:34 22.07.2026
23 Хм Хм
До коментар #7 от "Гориил":Вчера един комар ухапа летището «Халино» в Курската област. Минус един МИГ-29 и един "Панцир-С1", но предполагаме, че МИГът е бил за части, пък Панцирът не им е трябвал.
06:34 22.07.2026
24 УДРИ КОПЕЙКАТА С ПРАВАТА
06:36 22.07.2026
25 Гориил
06:36 22.07.2026
26 Бавно, методично и целенасочено?
06:39 22.07.2026
27 Оня
06:42 22.07.2026
28 ЗАДАЙТЕ СИ ВЪПРОСА ЗАЩО ПУТИН НЕ
06:49 22.07.2026
29 Артилерист
06:58 22.07.2026