Мащабна вълна от атаки с безпилотни летателни апарати (БПЛА) през изминалата нощ порази стратегическа енергийна и логистична инфраструктура в Руската федерация и окупираните територии.

Основен удар понесе град Армавир, Краснодарски край, където е регистриран сериозен пожар в нефтен склад, а окупираният полуостров Крим потъна в мрак след поредица от експлозии в енергийната мрежа.

Пожар в нефтената база в Армавир

Според информация, разпространена от Reuters и потвърдена от местни източници, украински дронове са успели да пробият противовъздушната отбрана в индустриалната зона на град Армавир. В резултат на удара са възникнали експлозии и масиран пожар в резервоари за гориво на „Южната петролна компания“. Местните спасителни служби и над 120 пожарникари са мобилизирани за локализиране на огнената стихия, обхванала стотици квадратни метри. Нанесени са сериозни логистични щети по транспортната петролна мрежа в региона.

Крим е без ток: Аварийни режими на полуострова

Паралелно с ударите в Краснодарския край, тежка въздушна атака бе предприета и срещу ключови обекти на полуостров Крим. По данни на регионалната мониторингова група Crimean Wind и официални съобщения от местния енергиен оператор „Крименерго“, мощни взривове са отекнали в района на Голяма Ялта, Севастопол, Саки и Судак около 4:00 часа сутринта.

Енергиен дефицит: Южното крайбрежие и редица селища в Северозападния и Източния енергиен район останаха напълно без електричество.

Южното крайбрежие и редица селища в Северозападния и Източния енергиен район останаха напълно без електричество. Транспортен колапс: В Севастопол окупационните власти обявиха спиране на тролейбусния транспорт поради критичен недостиг на мощност в мрежата.

В Севастопол окупационните власти обявиха спиране на тролейбусния транспорт поради критичен недостиг на мощност в мрежата. Водна криза: Поради спирането на помпените станции, в Судак и други райони е въведен ограничителен режим за водоснабдяването.

Както предава британското издание The Guardian, тези удари са част от по-широка кампания на Въоръжените сили на Украйна за систематично разрушаване на руската военна логистика, електропреносна мрежа и горивни депа през лятото на 2026 г. Местните назначени от Москва администрации призоваха гражданите към спокойствие и преминаване на икономичен режим на консумация.

Фрагменти поразиха сгради в Краснодар

В град Краснодар паднали отломки от унищожени безпилотни летателни апарати (БПЛА) нанесоха щети на две жилищни сгради. Според информация, разпространена от интерактивната платформа Liveuamap, инцидентът е предизвикал локални пожари. На мястото работят екипи на спешните служби, които оказват съдействие на живущите и разчистват опасните фрагменти.

Пожар и ранени в Ставропол

Паралелно с ударите на юг, ситуацията ескалира и в Ставрополския край. Там безпилотни апарати атакуваха промишлени и логистични структури. В резултат на удара избухна сериозен пожар, при който двама души са ранени и хоспитализирани с изгаряния.

Шест дрона свалени над Ленинградска област

Въздушна тревога беше обявена и в северните части на страната. Системите за противовъздушна отбрана (ПВО) свалиха общо шест дрона над Ленинградска област. Местните източници потвърждават, че апаратите са били прехванати преди да достигнат ключови икономически обекти около Санкт Петербург. Към момента в този регион няма данни за сериозни разрушения или пострадали хора на земята.

Министерството на отбраната на Руската федерация продължава да обобщава данните за общия брой на изстреляните и неутрализирани въздушни цели през изминалата нощ.