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Нова атака с дронове: гори склад в Армавир, Крим е без ток

Нова атака с дронове: гори склад в Армавир, Крим е без ток

22 Юли, 2026 05:23, обновена 22 Юли, 2026 05:40 1 343 24

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Мащабен удар по руската логистика: Пожар в нефтен терминал в Южна Русия и сериозни прекъсвания на електрозахранването в окупирания полуостров след серия от безпилотни удари

Нова атака с дронове: гори склад в Армавир, Крим е без ток - 1
Снимка: Комсомолская правда
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Мащабна вълна от атаки с безпилотни летателни апарати (БПЛА) през изминалата нощ порази стратегическа енергийна и логистична инфраструктура в Руската федерация и окупираните територии.

Основен удар понесе град Армавир, Краснодарски край, където е регистриран сериозен пожар в нефтен склад, а окупираният полуостров Крим потъна в мрак след поредица от експлозии в енергийната мрежа.

Пожар в нефтената база в Армавир

Според информация, разпространена от Reuters и потвърдена от местни източници, украински дронове са успели да пробият противовъздушната отбрана в индустриалната зона на град Армавир. В резултат на удара са възникнали експлозии и масиран пожар в резервоари за гориво на „Южната петролна компания“. Местните спасителни служби и над 120 пожарникари са мобилизирани за локализиране на огнената стихия, обхванала стотици квадратни метри. Нанесени са сериозни логистични щети по транспортната петролна мрежа в региона.

Крим е без ток: Аварийни режими на полуострова

Паралелно с ударите в Краснодарския край, тежка въздушна атака бе предприета и срещу ключови обекти на полуостров Крим. По данни на регионалната мониторингова група Crimean Wind и официални съобщения от местния енергиен оператор „Крименерго“, мощни взривове са отекнали в района на Голяма Ялта, Севастопол, Саки и Судак около 4:00 часа сутринта.

  • Енергиен дефицит: Южното крайбрежие и редица селища в Северозападния и Източния енергиен район останаха напълно без електричество.
  • Транспортен колапс: В Севастопол окупационните власти обявиха спиране на тролейбусния транспорт поради критичен недостиг на мощност в мрежата.
  • Водна криза: Поради спирането на помпените станции, в Судак и други райони е въведен ограничителен режим за водоснабдяването.

Както предава британското издание The Guardian, тези удари са част от по-широка кампания на Въоръжените сили на Украйна за систематично разрушаване на руската военна логистика, електропреносна мрежа и горивни депа през лятото на 2026 г. Местните назначени от Москва администрации призоваха гражданите към спокойствие и преминаване на икономичен режим на консумация.

Фрагменти поразиха сгради в Краснодар

В град Краснодар паднали отломки от унищожени безпилотни летателни апарати (БПЛА) нанесоха щети на две жилищни сгради. Според информация, разпространена от интерактивната платформа Liveuamap, инцидентът е предизвикал локални пожари. На мястото работят екипи на спешните служби, които оказват съдействие на живущите и разчистват опасните фрагменти.

Пожар и ранени в Ставропол

Паралелно с ударите на юг, ситуацията ескалира и в Ставрополския край. Там безпилотни апарати атакуваха промишлени и логистични структури. В резултат на удара избухна сериозен пожар, при който двама души са ранени и хоспитализирани с изгаряния.

Шест дрона свалени над Ленинградска област

Въздушна тревога беше обявена и в северните части на страната. Системите за противовъздушна отбрана (ПВО) свалиха общо шест дрона над Ленинградска област. Местните източници потвърждават, че апаратите са били прехванати преди да достигнат ключови икономически обекти около Санкт Петербург. Към момента в този регион няма данни за сериозни разрушения или пострадали хора на земята.

Министерството на отбраната на Руската федерация продължава да обобщава данните за общия брой на изстреляните и неутрализирани въздушни цели през изминалата нощ.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Бате Коце

    12 11 Отговор
    Браво , само така . Няма да е лошо, да гръмнат няколко спиртоварни завода. Получи ли се срив при доставките на водка , на джуджи няма ДС му се размине.

    Коментиран от #18

    05:32 22.07.2026

  • 3 Робот

    11 10 Отговор
    Масираната атака е икономическа но европейските измамници отказват да признаят ..! Русия спря доставките на газ и нефт , Иран препъна другите а хутите ще сложат черешката на тортата..! Туртунетките ще станат голям хит към края на годината..!

    05:32 22.07.2026

  • 4 Настев

    10 7 Отговор
    Змията хапе най-злобно преди да умре....

    05:37 22.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 бегай да смениш

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Бате Коце":

    лагерите нещо си разлопана специално лагера на задния вход трябва да шлайфат главината

    06:10 22.07.2026

  • 19 Кримчанин

    3 2 Отговор
    Искаме си обратно в Украйна.Такава мизерия не е имало и по съветско време и през ВСВ.

    Коментиран от #20

    06:14 22.07.2026

  • 20 Референдуми правихте

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "Кримчанин":

    Стойте си там!Аз искам обратно в СССР!Те ви СССР.🤣🤣🤣

    06:21 22.07.2026

  • 21 ТОВА Е ФАКТ!

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Ремини":

    И ТО БЕЗСПОРЕН ФАКТ!!!

    06:25 22.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Оня

    3 1 Отговор
    Все хубави новини.Спорен ще е денят.

    06:29 22.07.2026

  • 24 Бавно, методично, целеустремено!

    3 3 Отговор
    ВСУ смаза кремълските фашисти!

    06:32 22.07.2026

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