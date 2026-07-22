Сенатът на САЩ придвижи ключов законопроект за Украйна

Лидерът на мнозинството в Сената на САЩ Джон Тюн задейства специалната процедура "Правило 14" (Rule 14) за приетия по-рано в долната камара Закон за подкрепа на Украйна (H.R. 2913).

С тази стъпка законопроектът се вписва директно в официалния календар на Сената, като се заобикаля дългото разглеждане в комисии. Това позволява на американските сенатори да преминат към спешно гласуване на пакета в пленарна зала.

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Милиарди за Киев и нов удар по руския петрол

Законодателната инициатива предвижда отпускането на над 1,3 милиарда долара директна помощ за сигурност и възстановяване на Украйна, както и кредитни линии за отбрана в размер на до 8 милиарда долара. Основен акцент в пакета обаче е т.нар. Закон за санкции срещу Русия (Sanctioning Russia Act). Той е разработен в чест на покойния сенатор Линдзи Греъм и вече има подкрепата на над 60 сенатори от двете партии.

Мерките предвиждат налагането на вторични мита до 100% за най-големите купувачи на руски енергийни ресурси, включително Китай и Индия, както и строги рестрикции срещу руския „сенчест флот“ от танкери. Очаква се законът да принуди Кремъл да седне на масата за преговори.

Натиск от Белия дом за включване на Иран

Процесът се следи отблизо от администрацията на президента Доналд Тръмп, който вече даде знак, че подкрепя икономическия натиск. Държавният глава обаче призова републиканците в Сената да разширят обхвата на „адските санкции“. Тръмп настоява в текстовете да бъде включен и Иран, предвид ескалиращия военен конфликт в Близкия изток и напрежението в Ормузкия проток.

За финалното приемане на закона в Сената ще са необходими поне 60 гласа, за да се преодолеят евентуални процедурни блокади от страна на опозицията.