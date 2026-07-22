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Сенатът на САЩ придвижи ключов законопроект за Украйна
  Тема: Украйна

Сенатът на САЩ придвижи ключов законопроект за Украйна

22 Юли, 2026 06:29, обновена 22 Юли, 2026 06:33 770 15

  • сенат-
  • сащ-
  • украйна-
  • помощ-
  • законопроект

Процедурни стъпки в горната камара целят ускоряване на военната помощ и налагане на строги санкции срещу Русия

Сенатът на САЩ придвижи ключов законопроект за Украйна - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Лидерът на мнозинството в Сената на САЩ Джон Тюн задейства специалната процедура "Правило 14" (Rule 14) за приетия по-рано в долната камара Закон за подкрепа на Украйна (H.R. 2913).

С тази стъпка законопроектът се вписва директно в официалния календар на Сената, като се заобикаля дългото разглеждане в комисии. Това позволява на американските сенатори да преминат към спешно гласуване на пакета в пленарна зала.

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Милиарди за Киев и нов удар по руския петрол

Законодателната инициатива предвижда отпускането на над 1,3 милиарда долара директна помощ за сигурност и възстановяване на Украйна, както и кредитни линии за отбрана в размер на до 8 милиарда долара. Основен акцент в пакета обаче е т.нар. Закон за санкции срещу Русия (Sanctioning Russia Act). Той е разработен в чест на покойния сенатор Линдзи Греъм и вече има подкрепата на над 60 сенатори от двете партии.

Мерките предвиждат налагането на вторични мита до 100% за най-големите купувачи на руски енергийни ресурси, включително Китай и Индия, както и строги рестрикции срещу руския „сенчест флот“ от танкери. Очаква се законът да принуди Кремъл да седне на масата за преговори.

Натиск от Белия дом за включване на Иран

Процесът се следи отблизо от администрацията на президента Доналд Тръмп, който вече даде знак, че подкрепя икономическия натиск. Държавният глава обаче призова републиканците в Сената да разширят обхвата на „адските санкции“. Тръмп настоява в текстовете да бъде включен и Иран, предвид ескалиращия военен конфликт в Близкия изток и напрежението в Ормузкия проток.

За финалното приемане на закона в Сената ще са необходими поне 60 гласа, за да се преодолеят евентуални процедурни блокади от страна на опозицията.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    9 8 Отговор
    САЩ и Израел водят незаконна война и искат и България да влезе.

    06:37 22.07.2026

  • 2 Червен кхмер

    7 9 Отговор
    Крайно време беше.И този път без никакви помощи като ножки Буша.Да ги оставят пак да си направят една "Велика" революция и да започнат масово да се само избиват. Руснаците това го правят най добре.

    06:38 22.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Американските

    4 3 Отговор
    сенатори пак залагат на куция кон! Файдата от подобни санкции е силно съмнителна, но ако го правят само за епитафия на о бозе почившия върл противник на Русия, може дори и с музика да подкрепят гласуването...

    06:43 22.07.2026

  • 6 Владимир Путин, президент

    5 5 Отговор
    Русия няма седне никога на масата за преговори !!! Русия се разпадне много преди това. Запомнете го таваришчи 👈

    Коментиран от #9, #10

    06:45 22.07.2026

  • 7 На снимката...

    7 5 Отговор
    Отбор изкукуриг@ли дедковци и бабки...

    06:45 22.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Гоорил

    3 4 Отговор

    До коментар #6 от "Владимир Путин, президент":

    Съгласен!!!

    06:47 22.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Посочи ли е Америка за враг свършен си!

    1 3 Отговор
    Пропагандата няма да те спаси.

    06:52 22.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Дзак

    1 0 Отговор
    При толкова много "новини" и мющериите намаляха!

    06:54 22.07.2026

  • 15 Иван

    0 0 Отговор
    Това не е Сенат, това е Израел.

    07:05 22.07.2026