Нощни руски удари в Украйна: Взривове в Централна Украйна

В ранните часове на днешния 22 юли руската армия поднови въздушния натиск срещу Украйна.

Поредица от нападения, започнали непосредствено след 00:00 часа, задействаха системите за противовъздушна отбрана в няколко ключови региона. Атаките са насочени срещу гражданска инфраструктура и логистични хъбове, като са използвани вълни от безпилотни апарати и ракети.

Развитие на събитията и въздушни тревоги след 00:00 часа

Според оперативните сводки на украинските Военновъздушни сили (ВВС) и регионалните администрации, ситуацията през изминалите часове се разви по следния начин:

Заплаха от БПЛА над северните и източните области: Малко след полунощ командването на украинските ВВС обяви критична заплаха от ударни дронове, предаде censor.net. Движението на противникови безпилотни апарати предизвика продължителни тревоги в Сумска, Черниговска и Полтавска области, където бяха задействани мобилни огневи групи.

Малко след полунощ командването на украинските ВВС обяви критична заплаха от ударни дронове, предаде censor.net. Движението на противникови безпилотни апарати предизвика продължителни тревоги в Сумска, Черниговска и Полтавска области, където бяха задействани мобилни огневи групи. Взривове в логистични и жилищни зони: Местни източници съобщават за детонации в покрайнините на промишлени центрове в Централна Украйна. Взривната вълна е нанесла щети на цивилни сгради, а пожарникари са изпратени да овладяват огнища броени часове преди изгрев слънце.

Местни източници съобщават за детонации в покрайнините на промишлени центрове в Централна Украйна. Взривната вълна е нанесла щети на цивилни сгради, а пожарникари са изпратени да овладяват огнища броени часове преди изгрев слънце. Повишена ракетна опасност на юг: Противовъздушната отбрана в Одеска и Николаевска области беше приведена в пълна бойна готовност поради регистрирана активност на руската стратегическа авиация и заплаха от изстрелване на ракети от Черно море.

Напрежение на фона на промени в командването

Тази поредна среднощна вълна съвпада с критичен момент за украинската отбрана. Нападенията бяха извършени броени часове след като президентът Володимир Зеленски смени главнокомандващия на въоръжените сили. Постът беше поет от генерал-майор Михайло Драпатий.

Новото военно ръководство е изправено пред спешната задача да реорганизира отбраната на фона на постоянния недостиг на системи за противобалистична защита. Към 06:30 часа българско време в части от Източна Украйна въздушната опасност остава активна. Властите извършват огледи на поразените цивилни цели за установяване на точния размер на материалните щети и евентуални пострадали граждани.