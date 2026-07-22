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Нощни руски удари в Украйна: Взривове в Централна Украйна
  Тема: Украйна

Нощни руски удари в Украйна: Взривове в Централна Украйна

22 Юли, 2026 06:39, обновена 22 Юли, 2026 06:44 542 13

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Масирани въздушни атаки с дронове и ракети оставиха в готовност ПВО в ранните часове на 22 юли

Нощни руски удари в Украйна: Взривове в Централна Украйна - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В ранните часове на днешния 22 юли руската армия поднови въздушния натиск срещу Украйна.

Поредица от нападения, започнали непосредствено след 00:00 часа, задействаха системите за противовъздушна отбрана в няколко ключови региона. Атаките са насочени срещу гражданска инфраструктура и логистични хъбове, като са използвани вълни от безпилотни апарати и ракети.

Развитие на събитията и въздушни тревоги след 00:00 часа

Според оперативните сводки на украинските Военновъздушни сили (ВВС) и регионалните администрации, ситуацията през изминалите часове се разви по следния начин:

  • Заплаха от БПЛА над северните и източните области: Малко след полунощ командването на украинските ВВС обяви критична заплаха от ударни дронове, предаде censor.net. Движението на противникови безпилотни апарати предизвика продължителни тревоги в Сумска, Черниговска и Полтавска области, където бяха задействани мобилни огневи групи.
  • Взривове в логистични и жилищни зони: Местни източници съобщават за детонации в покрайнините на промишлени центрове в Централна Украйна. Взривната вълна е нанесла щети на цивилни сгради, а пожарникари са изпратени да овладяват огнища броени часове преди изгрев слънце.
  • Повишена ракетна опасност на юг: Противовъздушната отбрана в Одеска и Николаевска области беше приведена в пълна бойна готовност поради регистрирана активност на руската стратегическа авиация и заплаха от изстрелване на ракети от Черно море.

Напрежение на фона на промени в командването

Тази поредна среднощна вълна съвпада с критичен момент за украинската отбрана. Нападенията бяха извършени броени часове след като президентът Володимир Зеленски смени главнокомандващия на въоръжените сили. Постът беше поет от генерал-майор Михайло Драпатий.

Новото военно ръководство е изправено пред спешната задача да реорганизира отбраната на фона на постоянния недостиг на системи за противобалистична защита. Към 06:30 часа българско време в части от Източна Украйна въздушната опасност остава активна. Властите извършват огледи на поразените цивилни цели за установяване на точния размер на материалните щети и евентуални пострадали граждани.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Бавно, методично и целенасочено !

    11 3 Отговор
    Руснаците събарят нацисткия режим в уКрайна .

    06:48 22.07.2026

  • 4 Последния Софиянец

    7 6 Отговор
    Днес трябва да сме 100 000 пред парламента или децата ни ще растат по мазетата.

    Коментиран от #7, #9, #13

    06:48 22.07.2026

  • 5 Някой си

    9 2 Отговор
    На тия урки май взе да им харесва в метрото!

    06:49 22.07.2026

  • 6 Обективен

    12 1 Отговор
    Стига с тези евентуални пострадали граждани! Няма нито един пострадал гражданин. Поразяват се само инфраструктурни обекти. Няма дори 1 ранен, само уплашени хора.

    06:49 22.07.2026

  • 7 Някой си

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Прав си!

    06:50 22.07.2026

  • 8 Това украинско блато

    9 1 Отговор
    Съвсем го разнищиха !

    06:50 22.07.2026

  • 9 В колко часа и за какво?!

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Мотивирай се...!
    То не става ей тъй-,,идвайте пред парламента"...?!

    06:55 22.07.2026

  • 10 Михайло Драпатий, генерал

    2 3 Отговор
    Не знам за руски удари, ама Краснодар гори и не гасне 👆

    06:57 22.07.2026

  • 11 Кадия

    0 0 Отговор
    стоит !

    06:58 22.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Владимир Путин, президент

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    "..децата ни ще растат по мазетата.."

    Руските вече растат !!!
    Планът е преизпълнен 💪😄

    07:01 22.07.2026

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