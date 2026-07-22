Нощни руски удари в Украйна: Взривове в Централна Украйна

В ранните часове на днешния 22 юли руската армия поднови въздушния натиск срещу Украйна.
Поредица от нападения, започнали непосредствено след 00:00 часа, задействаха системите за противовъздушна отбрана в няколко ключови региона. Атаките са насочени срещу гражданска инфраструктура и логистични хъбове, като са използвани вълни от безпилотни апарати и ракети.
Развитие на събитията и въздушни тревоги след 00:00 часа
Според оперативните сводки на украинските Военновъздушни сили (ВВС) и регионалните администрации, ситуацията през изминалите часове се разви по следния начин:
- Заплаха от БПЛА над северните и източните области: Малко след полунощ командването на украинските ВВС обяви критична заплаха от ударни дронове, предаде censor.net. Движението на противникови безпилотни апарати предизвика продължителни тревоги в Сумска, Черниговска и Полтавска области, където бяха задействани мобилни огневи групи.
- Взривове в логистични и жилищни зони: Местни източници съобщават за детонации в покрайнините на промишлени центрове в Централна Украйна. Взривната вълна е нанесла щети на цивилни сгради, а пожарникари са изпратени да овладяват огнища броени часове преди изгрев слънце.
- Повишена ракетна опасност на юг: Противовъздушната отбрана в Одеска и Николаевска области беше приведена в пълна бойна готовност поради регистрирана активност на руската стратегическа авиация и заплаха от изстрелване на ракети от Черно море.
Напрежение на фона на промени в командването
Тази поредна среднощна вълна съвпада с критичен момент за украинската отбрана. Нападенията бяха извършени броени часове след като президентът Володимир Зеленски смени главнокомандващия на въоръжените сили. Постът беше поет от генерал-майор Михайло Драпатий.
Новото военно ръководство е изправено пред спешната задача да реорганизира отбраната на фона на постоянния недостиг на системи за противобалистична защита. Към 06:30 часа българско време в части от Източна Украйна въздушната опасност остава активна. Властите извършват огледи на поразените цивилни цели за установяване на точния размер на материалните щети и евентуални пострадали граждани.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Бавно, методично и целенасочено !
06:48 22.07.2026
4 Последния Софиянец
Коментиран от #7, #9, #13
06:48 22.07.2026
5 Някой си
06:49 22.07.2026
6 Обективен
06:49 22.07.2026
7 Някой си
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Прав си!
06:50 22.07.2026
8 Това украинско блато
06:50 22.07.2026
9 В колко часа и за какво?!
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Мотивирай се...!
То не става ей тъй-,,идвайте пред парламента"...?!
06:55 22.07.2026
10 Михайло Драпатий, генерал
06:57 22.07.2026
11 Кадия
06:58 22.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Владимир Путин, президент
До коментар #4 от "Последния Софиянец":"..децата ни ще растат по мазетата.."
Руските вече растат !!!
Планът е преизпълнен 💪😄
07:01 22.07.2026