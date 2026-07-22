Тръмп предприе извънредна стъпка към пълна прозрачност относно извънземния живот

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предприе безпрецедентна стъпка към пълна прозрачност относно извънземния живот.

Белият дом официално нареди на федералните агенции, разузнавателната общност и Департамента по отбрана да анулират всички договори за неразкриване на информация за бивши служители и подизпълнители, притежаващи данни за Неидентифицирани аномални явления (UAP/UFO).

Според ексклузивен доклад на Fox News, новият указ цели да насърчи свидетелите да се явят пред специализираната служба на Пентагона (AARO) или президентската работна група „PURSUE“.

В официално изявление военният секретар Пийт Хегсет подчерта, че Тръмп е решен да сложи край на спекулациите, като сред вече споделените разсекретени архиви има инфрачервени кадри на мистериозен шестоъгълен обект над Жълто море.