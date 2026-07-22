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Тръмп предприе извънредна стъпка към пълна прозрачност относно извънземния живот

Тръмп предприе извънредна стъпка към пълна прозрачност относно извънземния живот

22 Юли, 2026 08:42 2 613 31

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Американският президент прекратява договорите за конфиденциалност, свързани с една от най-обсъжданите теми

Тръмп предприе извънредна стъпка към пълна прозрачност относно извънземния живот - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предприе безпрецедентна стъпка към пълна прозрачност относно извънземния живот.

Белият дом официално нареди на федералните агенции, разузнавателната общност и Департамента по отбрана да анулират всички договори за неразкриване на информация за бивши служители и подизпълнители, притежаващи данни за Неидентифицирани аномални явления (UAP/UFO).

Според ексклузивен доклад на Fox News, новият указ цели да насърчи свидетелите да се явят пред специализираната служба на Пентагона (AARO) или президентската работна група „PURSUE“.

В официално изявление военният секретар Пийт Хегсет подчерта, че Тръмп е решен да сложи край на спекулациите, като сред вече споделените разсекретени архиви има инфрачервени кадри на мистериозен шестоъгълен обект над Жълто море.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    35 3 Отговор
    За скептиците - обзалагам се с всеки, че ако само един месец вечер гледа в небето, ще види нещо, което няма да успее да разбере какво е! Не твърдя, че ще е извънземно, но ще бъде неидентифицирано!!!

    08:45 22.07.2026

  • 2 Да бе

    22 6 Отговор
    Прах в очите, взе да му пари навсякъде и малко помия за публиката..

    08:46 22.07.2026

  • 3 Сигурно иска

    33 3 Отговор
    ...... да наложи данък и на извънземните. Поне 100%.

    08:46 22.07.2026

  • 4 хехе

    11 2 Отговор
    Демек зона 51 ще проговори.

    Коментиран от #18

    08:48 22.07.2026

  • 5 Пич

    18 2 Отговор
    След като ви казах първото, ще ви кажа и другото!!! Нищо никога не е случайно!!! Особено когато служби на велика държава дават информация за били доскоро строго секретни неща!!! И за неможещите да мислят - не, няма за цел да измести центъра от проблемите на Тръмп с Иран и т.н.!!!

    08:49 22.07.2026

  • 6 Въй

    7 5 Отговор
    Сигурно някой екстратерестриъл е почукал на вратата му в президентския му апартаментъ.

    08:49 22.07.2026

  • 7 Айде сега

    9 5 Отговор
    Ще ни разкагат и за зелени и жълти същества , летящи с чинии на свръхсветлинна скорост. И не тежат изобщо нищо. При 100 000 км/ч правят рязък завой на 90 градуса и нищо им няма? То и 1 кг да тежи това, в нашият свят ще се сплеска на тенекия, а на тези нищо им няма? Че те са просто някаква проекция от светлина? Без 1 гр тегло...

    Коментиран от #17

    08:49 22.07.2026

  • 8 БеГемот

    14 6 Отговор
    Какви извънземни бе....разстоянията в космоса са толкова огромни ,че няма как да бъдат преодолени с летящи чинии....освен ако не могат да манипулират пространство времето...

    08:50 22.07.2026

  • 9 Госあ

    8 3 Отговор
    За шестоъгълния обект, да пита китайците ! А не само кьорфишеци да фърля тоя клоун

    08:50 22.07.2026

  • 10 джедай

    11 1 Отговор
    "Зона"- 51 няма да бъде разкрита още доста години,каквото и да има там.

    08:50 22.07.2026

  • 11 За протокола

    4 1 Отговор
    "Тръмп възнамерява да възнагради Инфантино, като го повиши за следващ генерален секретар на ООН.
    Според „ Ню Йорк Поуст“ , човек, близък до американския президент, е изразил възхищението си от Инфантино, твърдейки, че той е ценен по целия свят за работата, която е свършил като президент на Световната футболна федерация.
    За да наследи Инфантино Антонио Гутериш, който напуска поста си в края на 2026 г., той първо трябва да получи подкрепата на 15-членния Съвет за сигурност на ООН, а след това и одобрението на Общото събрание."

    08:54 22.07.2026

  • 12 Без име

    9 3 Отговор
    Кацат си най-редовно. Едните в Зона 51, другите в Житкур. В източните Родопи и около Свещари у нас, както и в планината Кайлаш в Китай, си имат постоянно присъствие

    08:56 22.07.2026

  • 13 Чепо

    5 3 Отговор
    Не е предприел Тръмп , а лобитата и силите около него ... дреме му на Тръмп за тия глупости хаха

    Коментиран от #19

    08:57 22.07.2026

  • 14 БРАВО

    9 6 Отговор
    Няма лошо да разпали фантазиите на лумпените и да почнат да подават сигнали от дрогираните си видения ! Хляб и зрелища ! Нищо ново !

    09:04 22.07.2026

  • 15 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    3 10 Отговор
    Истината е скучна. Извънземни не са идвали. Със сигурност има живот някъде във вселената, но не са идвали тук. Ако е възможно да се преодоляват космическите разстояния или телепортация, то тогава щяха да ни посещават често и щяха да ни опапат. Ако не са възможни космическите пътувания, това важи и за нас.

    09:04 22.07.2026

  • 16 ?????

    13 4 Отговор
    Нали трябва по някакъв начин преди изборите да отвлече някак си американците от неудачната война на коалицията Епщайн с Иран.
    Кво да прави горкия - върти се както може.

    09:08 22.07.2026

  • 17 Българин

    9 0 Отговор

    До коментар #7 от "Айде сега":

    Те и мравките вероятно така мислят за нашите автомобили, самолети, влакове...

    Коментиран от #20

    09:09 22.07.2026

  • 18 Зона

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "хехе":

    И 52 и 54

    09:26 22.07.2026

  • 19 Каза

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Чепо":

    Нещо, колкото да се обадиш! Всеки президент на САЩ е лобистите, и силите около него!

    09:26 22.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Маг

    6 0 Отговор
    Казах ви, че тази година ще разберете за извънземните! Някой ги видяха. Догодина ще ги видят повече.

    09:33 22.07.2026

  • 22 селяк

    2 5 Отговор
    да има закво да блеат оФцете докато пича унищожава световната икономика с мизериите в Иран

    09:33 22.07.2026

  • 23 Пецо

    1 0 Отговор
    Дано да са клингоните та да ни првевземат :Д

    Коментиран от #24

    09:34 22.07.2026

  • 24 6135

    2 1 Отговор

    До коментар #23 от "Пецо":

    Дано! Чувал съм че виното им е хубаво.

    Коментиран от #26

    09:43 22.07.2026

  • 25 Инопланетните

    8 0 Отговор
    ДА ИДВАТ , ДА ГО ВЗЕМАТ И НИКОГА ДА НЕ ГО ВРЪЩАТ.

    09:46 22.07.2026

  • 26 Пецо

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "6135":

    Верно е. И Ромуланското не е лошо ама тия не са пичове :Д

    09:47 22.07.2026

  • 27 Kaлпазанин

    2 0 Отговор
    Ако ги има и се появят ,за тях ще има ли мита и колко

    09:52 22.07.2026

  • 28 зрител

    2 1 Отговор
    ВСИЧКАТА МАРА ВТАСАЛА ...... !

    10:02 22.07.2026

  • 29 Самият Тръмп е извънземен

    4 0 Отговор
    Достатъчно е да го погледнете на снимката и ще ви стане ясно. Но мъжете в черно го прикриват.

    10:11 22.07.2026

  • 30 Фют

    1 0 Отговор
    Браво! Конспираторите как си помислиха, че могат да са по-креативни от конГоаторите.

    10:42 22.07.2026

  • 31 анализиращ

    0 0 Отговор
    Най вероятно е сигналите за извън земни да са от интеликтуално напреднала цивилизация на съвсем друг биологичен вид, който ние не забелязваме, а той, не иска да се фокусира върху нас, защото сме му прозрачно ясвни, колко ни е интелекта. Нещо каквото е отношението, между нас и мравите! Итъй като интелекта е не материален, той няма размери и може да съществува, в макро и в микро света.

    11:33 22.07.2026