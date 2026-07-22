Тръмп предприе извънредна стъпка към пълна прозрачност относно извънземния живот

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предприе безпрецедентна стъпка към пълна прозрачност относно извънземния живот.
Белият дом официално нареди на федералните агенции, разузнавателната общност и Департамента по отбрана да анулират всички договори за неразкриване на информация за бивши служители и подизпълнители, притежаващи данни за Неидентифицирани аномални явления (UAP/UFO).
Според ексклузивен доклад на Fox News, новият указ цели да насърчи свидетелите да се явят пред специализираната служба на Пентагона (AARO) или президентската работна група „PURSUE“.
В официално изявление военният секретар Пийт Хегсет подчерта, че Тръмп е решен да сложи край на спекулациите, като сред вече споделените разсекретени архиви има инфрачервени кадри на мистериозен шестоъгълен обект над Жълто море.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
08:45 22.07.2026
2 Да бе
08:46 22.07.2026
3 Сигурно иска
08:46 22.07.2026
4 хехе
Коментиран от #18
08:48 22.07.2026
5 Пич
08:49 22.07.2026
6 Въй
08:49 22.07.2026
7 Айде сега
Коментиран от #17
08:49 22.07.2026
8 БеГемот
08:50 22.07.2026
9 Госあ
08:50 22.07.2026
10 джедай
08:50 22.07.2026
11 За протокола
Според „ Ню Йорк Поуст“ , човек, близък до американския президент, е изразил възхищението си от Инфантино, твърдейки, че той е ценен по целия свят за работата, която е свършил като президент на Световната футболна федерация.
За да наследи Инфантино Антонио Гутериш, който напуска поста си в края на 2026 г., той първо трябва да получи подкрепата на 15-членния Съвет за сигурност на ООН, а след това и одобрението на Общото събрание."
08:54 22.07.2026
12 Без име
08:56 22.07.2026
13 Чепо
Коментиран от #19
08:57 22.07.2026
14 БРАВО
09:04 22.07.2026
15 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
09:04 22.07.2026
16 ?????
Кво да прави горкия - върти се както може.
09:08 22.07.2026
17 Българин
До коментар #7 от "Айде сега":Те и мравките вероятно така мислят за нашите автомобили, самолети, влакове...
Коментиран от #20
09:09 22.07.2026
18 Зона
До коментар #4 от "хехе":И 52 и 54
09:26 22.07.2026
19 Каза
До коментар #13 от "Чепо":Нещо, колкото да се обадиш! Всеки президент на САЩ е лобистите, и силите около него!
09:26 22.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Маг
09:33 22.07.2026
22 селяк
09:33 22.07.2026
23 Пецо
Коментиран от #24
09:34 22.07.2026
24 6135
До коментар #23 от "Пецо":Дано! Чувал съм че виното им е хубаво.
Коментиран от #26
09:43 22.07.2026
25 Инопланетните
09:46 22.07.2026
26 Пецо
До коментар #24 от "6135":Верно е. И Ромуланското не е лошо ама тия не са пичове :Д
09:47 22.07.2026
27 Kaлпазанин
09:52 22.07.2026
28 зрител
10:02 22.07.2026
29 Самият Тръмп е извънземен
10:11 22.07.2026
30 Фют
10:42 22.07.2026
31 анализиращ
11:33 22.07.2026