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Войната в Иран е струвала досега на САЩ 37,5 милиарда долара

Войната в Иран е струвала досега на САЩ 37,5 милиарда долара

22 Юли, 2026 07:40 901 20

  • иран-
  • пийт хегсет-
  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • пентагонът

Хегсет заяви, че без спешно увеличение на финансирането ще се наложи да бъдат ограничени някои военни учения

Войната в Иран е струвала досега на САЩ 37,5 милиарда долара - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Войната на САЩ в Иран досега възлиза на 37,5 милиарда долара, заяви днес по време на изслушване пред Конгреса шефът на Пентагона Пийт Хегсет, предаде Ройтерс. Агенцията отбелязва, че това представлява увеличение с близо 8 милиарда долара спрямо последната публично оповестена оценка на разходите, съобщи БТА.

Хегсет заяви пред законодателите, че сумата включва и очакваните разходи до 30 септември.

Това е първият път, в който Хегсет, който се яви пред Комисията за приемането на законопроекти по бюджета в Сената на САЩ заедно с председателя на Съвета на началник-щабовете на въоръжените сили на САЩ генерал Дан Кейн, отговаря публично на въпроси на законодателите, откакто американските сили възобновиха операциите си срещу Иран в началото на този месец.

Хегсет заяви, че без спешно увеличение на финансирането ще се наложи да бъдат ограничени някои военни учения. "Има текущи и бъдещи учения, които ще трябва да бъдат съкратени, ако бюджетните ни нужни не бъдат задоволени и то спешно", подчерта Хегсет в отговор на въпрос на сенаторката от щата Мейн Сюзън Колинс, която оглавява Комисията за приемането на законопроекти по бюджета в Сената, относно потенциалното въздействие на недостига на средства, като защити искането за допълнително финансиране в размер на 67 милиарда долара за Пентагона.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баце

    31 2 Отговор
    За страната на Неограничените възможности това е само 1 тон хартия и 50 кила мастило. Инфлацията е за партньорите.

    07:45 22.07.2026

  • 2 Зарко

    21 2 Отговор
    Войната в Иран е струвала много за да мълчат какво е Правил Тръмп .......шефа му в телавив го е хванал и ще прави каквото му каже.

    07:46 22.07.2026

  • 3 Робот

    15 0 Отговор
    Този прилича на рептил..!

    07:49 22.07.2026

  • 4 Без име

    7 9 Отговор
    Въпросът е Радев колко ще ни излезе.

    Коментиран от #6

    07:53 22.07.2026

  • 5 Кво са

    23 0 Отговор
    Ще продадат 30-40 ф16 на хартия на партньорите и ще им пратят половината бракувани и без въоръжение след 10 години и готово

    07:59 22.07.2026

  • 6 Счетоводител

    5 3 Отговор

    До коментар #4 от "Без име":

    До момента 10 млрд. нов борч и около 7% дефицит, след Нова година, както казал народа:
    "Нова Година, Нов Късмет."

    Коментиран от #7

    07:59 22.07.2026

  • 7 Без име

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "Счетоводител":

    Вкарва ни във втора война, та това колко ще ни излезе?

    08:04 22.07.2026

  • 8 Тоналд Дръмп

    7 0 Отговор
    Това е моята война! Аз я започнах и ще продължа да харча още пари. Един живот в своят залез…милиони имам, къщи, коли какво друго ми трябва? Войната е моят опиат.

    Коментиран от #10

    08:06 22.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Атина Палада

    0 9 Отговор

    До коментар #8 от "Тоналд Дръмп":

    скоро ще забуха и салния бункер на ботокса

    08:09 22.07.2026

  • 11 Ъперкът

    10 0 Отговор
    На рижия старец му остават годинка или две, все му е тая за милиардите на САЩ. Важното е да се навоюва и си носи петното през вековете.

    08:09 22.07.2026

  • 12 Факти

    3 7 Отговор
    Че това са 0,1% от икономиката им. Джобни пари. Списък с неща, за които САЩ дават 38 милиарда долара или повече:
    - хуманитарна помощ за чужди страни
    - изследване на космоса
    - поддръжка на ядрения арсенал
    - депортации и мигрантски центрове
    - субсидии за компаннии на Мъск
    - подаръци и цветя за празника на майката

    Коментиран от #16

    08:12 22.07.2026

  • 13 Острова на разврата

    5 0 Отговор
    Ако не беше започнал тази война, мръсотиите които е вършил излизаха наяве. Сега ситуацията дори е по-зле, разследването продължава и денят Х ще дойде. Да се радва ако го вкарат в лудницата, в пангото е чао.

    08:13 22.07.2026

  • 14 Факти

    0 10 Отговор
    Путин харчи 38 милиарда долара за 44 дни в Украйна. Това са 1,5% от БВП на Русия. С тези пари Путин може да:
    - построи и оборудва 350 модерни окръжни болници и онко центрове в бедните руски региони
    - подмени напълно остарялата топлинна и водопроводна мрежа в десетки градове в Сибир и Урал, страдащи от тежки зимни аварии
    - изгради 2000 чисто нови, високотехнологични училища
    - осигури пълни 4-годишни университетски стипендии за милиони руски студентию
    - прокара хиляди километри нови скоростни пътища
    - ускори вътрешната газификация, тъй като милиони домакинства в Русия все още нямат достъп до природен газ

    И това са само парите за месец и половина война, която върви от 4 години и половина. Путин вдигна Русия на крака и я бутна в пропастта.

    Коментиран от #18

    08:20 22.07.2026

  • 15 Боко

    4 0 Отговор
    Дреме им на краварите, ще си напечатат колкото им трябва🤪

    08:26 22.07.2026

  • 16 Чеки чеки малко

    8 0 Отговор

    До коментар #12 от "Факти":

    Ама то още преди да започнат новите удари срещу Иран кравите бяха съобщили за по-голям разход от 37 милиарда,.......а след като пак започнаха да стрелят и да понасят удари от иранците тия разходи трябваше да са скочили още повече. Много лъжат тия крави, а реалните щети покрай тая война са поне 5 пъти по големи отколкото признават.

    08:26 22.07.2026

  • 17 Васил

    0 5 Отговор
    Това е смешна сума за Щатите.

    08:26 22.07.2026

  • 18 Ама откъде знаеш

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Факти":

    Колко пари са похарчили руснаците за последния месец и половина, откъде е инфото.

    08:29 22.07.2026

  • 19 ганю

    6 0 Отговор
    сега иранците ще платят дето стрелят и се защитават
    поне за двойна цена петрол.
    Не стига че си направили държава преди 7000 г
    върху американския петрол
    колко нагло значи

    08:41 22.07.2026

  • 20 А50

    2 0 Отговор
    За Сащ са важни парите,а не убитите.

    08:53 22.07.2026