Войната в Иран е струвала досега на САЩ 37,5 милиарда долара

Войната на САЩ в Иран досега възлиза на 37,5 милиарда долара, заяви днес по време на изслушване пред Конгреса шефът на Пентагона Пийт Хегсет, предаде Ройтерс. Агенцията отбелязва, че това представлява увеличение с близо 8 милиарда долара спрямо последната публично оповестена оценка на разходите, съобщи БТА.
Хегсет заяви пред законодателите, че сумата включва и очакваните разходи до 30 септември.
Това е първият път, в който Хегсет, който се яви пред Комисията за приемането на законопроекти по бюджета в Сената на САЩ заедно с председателя на Съвета на началник-щабовете на въоръжените сили на САЩ генерал Дан Кейн, отговаря публично на въпроси на законодателите, откакто американските сили възобновиха операциите си срещу Иран в началото на този месец.
Хегсет заяви, че без спешно увеличение на финансирането ще се наложи да бъдат ограничени някои военни учения. "Има текущи и бъдещи учения, които ще трябва да бъдат съкратени, ако бюджетните ни нужни не бъдат задоволени и то спешно", подчерта Хегсет в отговор на въпрос на сенаторката от щата Мейн Сюзън Колинс, която оглавява Комисията за приемането на законопроекти по бюджета в Сената, относно потенциалното въздействие на недостига на средства, като защити искането за допълнително финансиране в размер на 67 милиарда долара за Пентагона.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Баце
07:45 22.07.2026
2 Зарко
07:46 22.07.2026
3 Робот
07:49 22.07.2026
4 Без име
Коментиран от #6
07:53 22.07.2026
5 Кво са
07:59 22.07.2026
6 Счетоводител
До коментар #4 от "Без име":До момента 10 млрд. нов борч и около 7% дефицит, след Нова година, както казал народа:
"Нова Година, Нов Късмет."
Коментиран от #7
07:59 22.07.2026
7 Без име
До коментар #6 от "Счетоводител":Вкарва ни във втора война, та това колко ще ни излезе?
08:04 22.07.2026
8 Тоналд Дръмп
Коментиран от #10
08:06 22.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Атина Палада
До коментар #8 от "Тоналд Дръмп":скоро ще забуха и салния бункер на ботокса
08:09 22.07.2026
11 Ъперкът
08:09 22.07.2026
12 Факти
- хуманитарна помощ за чужди страни
- изследване на космоса
- поддръжка на ядрения арсенал
- депортации и мигрантски центрове
- субсидии за компаннии на Мъск
- подаръци и цветя за празника на майката
Коментиран от #16
08:12 22.07.2026
13 Острова на разврата
08:13 22.07.2026
14 Факти
- построи и оборудва 350 модерни окръжни болници и онко центрове в бедните руски региони
- подмени напълно остарялата топлинна и водопроводна мрежа в десетки градове в Сибир и Урал, страдащи от тежки зимни аварии
- изгради 2000 чисто нови, високотехнологични училища
- осигури пълни 4-годишни университетски стипендии за милиони руски студентию
- прокара хиляди километри нови скоростни пътища
- ускори вътрешната газификация, тъй като милиони домакинства в Русия все още нямат достъп до природен газ
И това са само парите за месец и половина война, която върви от 4 години и половина. Путин вдигна Русия на крака и я бутна в пропастта.
Коментиран от #18
08:20 22.07.2026
15 Боко
08:26 22.07.2026
16 Чеки чеки малко
До коментар #12 от "Факти":Ама то още преди да започнат новите удари срещу Иран кравите бяха съобщили за по-голям разход от 37 милиарда,.......а след като пак започнаха да стрелят и да понасят удари от иранците тия разходи трябваше да са скочили още повече. Много лъжат тия крави, а реалните щети покрай тая война са поне 5 пъти по големи отколкото признават.
08:26 22.07.2026
17 Васил
08:26 22.07.2026
18 Ама откъде знаеш
До коментар #14 от "Факти":Колко пари са похарчили руснаците за последния месец и половина, откъде е инфото.
08:29 22.07.2026
19 ганю
поне за двойна цена петрол.
Не стига че си направили държава преди 7000 г
върху американския петрол
колко нагло значи
08:41 22.07.2026
20 А50
08:53 22.07.2026