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Русия използва изкуствен интелект, за да скрие провалите си на фронта в Украйна
  Тема: Украйна

Русия използва изкуствен интелект, за да скрие провалите си на фронта в Украйна

5 Юли, 2026 14:04 1 157 62

  • украйна-
  • русия-
  • война-
  • владимир путин-
  • изкуствен интелект-
  • isw

Москва продължава да води информационна война, като използва манипулирани или генерирани с изкуствен интелект кадри

Русия използва изкуствен интелект, за да скрие провалите си на фронта в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руското министерство на отбраната и други руски източници публикуват големи количества видеоматериали, които може да са били манипулирани с изкуствен интелект, за да потвърдят фалшиво преувеличените твърдения на Русия и да затруднят проверката на отделните кадри.

За това предупреди Институтът за изследване на войната (ISW), предаде News.bg.

На 3 юли руското министерство на отбраната публикува поне 10 различни видеоклипа, на които се виждат руски военнослужещи, държащи знамена, за които се твърди, че са заснети в различни райони на Константиновка.

Руското министерство на отбраната също така направи поредица от други твърдения за превземане на населени места, съвпадащи с срещата на Путин на 4 юли, и публикува видеоматериали, на които се твърди, че руските сили действат във всички тези населени места.

Други руски източници, за които се съобщава, че са свързани с руски военни части, публикуваха допълнителни видеоматериали, на които се виждат руски войници, държащи знамена в различни райони на фронтовата линия.

ISW не е в състояние да определи към момента дали голяма част от видеоматериалите от 3 и 4 юли са категорично неподправени от AI.

Руското министерство на отбраната и други източници едновременно публикуват видеоматериали от редица сектори на фронтовата линия, което вероятно затруднява откриването на видеоматериали, подправени с AI, и оценката въз основа на тях дали руските сили са напреднали, проникнали или просто твърдят, че са превзели даден район.

Руското министерство на отбраната, заедно с други източници, разпространяващи кадри, вероятно манипулирани с изкуствен интелект, продължава да води сложна информационна война, като използва манипулирани или генерирани с изкуствен интелект кадри, за да изфабрикува твърдения за руски тактически успехи в райони, където руските сили не поддържат устойчиви, а в някои случаи и никакви позиции.

Тези видеоклипове са част от систематичните усилия на Кремъл в областта на психологическата война, целящи да преувеличат руските напредъци чрез преувеличени твърдения за постигнати успехи и прониквателни мисии, за да представят погрешно, че фронтовата линия се руши, което противоречи на всички налични доказателства.

На 3 юли руският президент Владимир Путин се възползва от инсценирана среща с няколко руски командири, за да изкаже силно преувеличени твърдения за руски напредък, които не съответстват на реалността на бойното поле, с цел да създаде представа за непрекъснати руски военни успехи.

Путин и други руски военни командири силно преувеличиха твърденията за превземането на Константиновка на 3 и 4 юли.

Путин използва срещата с руските командири на 3 юли, за да покаже своята решимост да продължи войната в Украйна, както е правил досега.

На 4 юли украинските сили продължиха кампанията си от удари на далечно разстояние срещу руската нефтена и енергийна инфраструктура, както и срещу военни обекти в Русия.

През нощта руските сили изстреляха срещу Украйна една балистична ракета "Искандер-М", една управляема ракета "Х-59" и 86 дрона.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ФАКТ

    19 45 Отговор
    КРАСНАИА армиа са меки Китки... ФАКТ и доказано осхте по времето на 2 та светована воина,,където наи голиамата тегест и маи смелите воиници са украинците и бандерите.. СЛАВА

    Коментиран от #35

    14:06 05.07.2026

  • 2 Румен Решетников

    23 25 Отговор
    Непобедимая и легендарная вече е пред Лисабон!
    Ура, товарищи! 😀

    14:06 05.07.2026

  • 3 az СВО Победа 81

    31 6 Отговор
    Крадецът вика: "Дръжте крадеца!" 🤣🤣🤣

    14:07 05.07.2026

  • 4 Автора

    40 5 Отговор
    Си купи каскет с изкуствен интелект за да съчини тази тъпотия.

    14:07 05.07.2026

  • 5 Аз знам че Русия се проваля

    37 5 Отговор
    но на мен ми стига факта че източния фронт се движи бавно но неминуемо на запад .
    Даже не ви чета и пропагандните статии защото не си заслужава.

    Коментиран от #57

    14:08 05.07.2026

  • 6 РУСХЛИАЦи СЪр

    4 18 Отговор
    а ониа ма лоумници с еи сид и си китарите осхте ли ПРАВЗЕМАТ УКРАИНЕ.. БУХАХАХАХАХХАХАХАХХАХА РУСХКАКАКАК мЪКААААААААААА ако полиаците ги подпукат сха бегат през сибир до аласка и БАК(обратни) бУАХХАХАХААААААА

    14:08 05.07.2026

  • 7 Пилотът Гошу

    25 4 Отговор
    В България даже няма нужда от ИИ да лъжеш Ганя... От 35 години си мисли, че живее в демокрация и търпи едни и същи боклуци...

    14:09 05.07.2026

  • 8 Пиночет

    13 14 Отговор
    Руската пропаганда се цели основно в глупаците!

    Коментиран от #21

    14:09 05.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 пръц

    28 7 Отговор
    Скоро не бях чел по-голяма тъпня.

    14:09 05.07.2026

  • 12 Гост

    16 7 Отговор
    А на украинската армия да не би всичко да и е наред?

    14:10 05.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ

    19 34 Отговор
    Вчера нали писахте, че Русия ще напада Полша, Финландия и прибалтийските републики, а боксьора Владимир Кличко каза, че Путин щял да напада и България?
    Сега отново станал някакъв провал.
    Каква е тази шизофрения?

    14:11 05.07.2026

  • 18 Хамсал

    13 21 Отговор
    На джурналята им требе ИИ, оти нЕмат естествен! И докато нЕкои си търсят мозъка, руснаците само вчера освободиха пет селища!

    Коментиран от #42

    14:12 05.07.2026

  • 19 Швейк

    18 14 Отговор
    Русия използва изкуствен интелект поради липса на естествен

    14:13 05.07.2026

  • 20 az СВО Победа 81

    16 7 Отговор
    ISW, какво стана с Константиновка?

    🤣🤣🤣

    Коментиран от #33

    14:13 05.07.2026

  • 21 Така е

    7 3 Отговор

    До коментар #8 от "Пиночет":

    Дори го прави много успешно и ги нацелва веднага.

    14:13 05.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Накратко

    14 7 Отговор
    Мишени и жертви на кремълската, долнопробна пропаганда са само глупаците. Загубите на агресора са катастрофални.

    14:14 05.07.2026

  • 24 Путин

    10 7 Отговор
    Ще се видим в Киев!

    Коментиран от #60

    14:14 05.07.2026

  • 25 Мъка

    10 9 Отговор

    До коментар #15 от "ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,4 МЛН.":

    Едно и също всеки ден и след всяка статия за неволите на Кремъл в Украйна.

    14:16 05.07.2026

  • 26 Бай Пунди Говнокомандващия

    9 11 Отговор
    Защо камуфлажът в путинския „щаб“ е отвътре, а не отвън?

    В социалните мрежи зададоха добър въпрос – защо путинският „щаб“ е декориран с камуфлаж не отвън, а отвътре?

    Отговорът е проzт – това е направено, за да създаде „усещане за фронтова линия“, защото в действителност това изобщо не е фронтът, а далечен бункер.

    За разлика от Володимир Зеленски, путин нито веднъж не се е появил на фронта през повече от четири години от началото на обещаното „превземане на Киив за два дни“.

    14:16 05.07.2026

  • 27 РУСИЯ НЕ ИЗПОЛЗВА ВАКУУМНИ ОДАБ-9000

    9 9 Отговор
    ЗА ДА ВИ ДЕМОНСТРИРА СИЛА И КАК СЕ ЗАТРИВА ГРАД КАТО КИЕВ ЗА 5 МИНУТИ,А ВЪРВИ СВО -ОПЕРАЦИЯ ПО ДЕМИЛИТАРИЗАЦИЯ НА ПРЕВРАТЕН РЕЖИМ ! ЗАГУБИТЕ СА ЗА ЗАПАДА И ТО ОГРОМНИ ! И ДОРИ В ТАКЪВ ВАРИАНТ,РУСИЯ Е С НИСЪК ДЕФИЦИТ ОТ 2% ,ОГРОМНО КОЛИЧЕСТВО РАКЕТИ,710 000 ВОЙНИЦИ В УКРАЙНА( ОТ 2,4 МЛН.РЕДОВНА АРМИЯ, И УВЕЛИЧЕН ЗЛАТЕН РЕЗЕРВ НА 730 МЛРД.$ ЗА МИНАЛАТА ГОДИНА.

    14:17 05.07.2026

  • 28 ЦИФРИТЕ СА ФАКТ !

    10 8 Отговор

    До коментар #22 от "ХАХА ХАХАХА ХАХАХА":

    СЪЖАЛЯВАМ АКО НЕ ТИ ХАРЕСВА РЕАЛНОСТТА. БРАВО 🇷🇺 РУСИЯ ! ПОПИЛЯ 50 ДЪРЖАВИ ! ЯКО 👍

    14:19 05.07.2026

  • 29 Ристе кьоравото

    7 5 Отговор
    ОнОва пиздоглазото доде ли на срекята со Зеленски у Константиновка бе дееа или Алкашорете па са га.. Обманули и Надули?
    Хихихихихи

    14:19 05.07.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 така, така

    9 6 Отговор
    Велико подзаглавие, но с една много груба грешка - не Москва, а 0срайна е тази, която води информационната война, като използва манипулирани или генерирани с изкуствен интелект кадри. Няма как да не се отбележи, че нефелните украинци в наглостта си дори не се свенят да ползват данни, чийто произход лесно може да бъде установен и да лъсне цялата несъстоятелност на писанията им. Едно не може да им се отрече - усъвършенствали са малобританския подход в пропагандата - лъжеш най-безочливо, а като те хванат (ако въобще някой иска да те хване) просто заявяваш, че това е било ей така, лека шега.
    Скоро трябва да ни въведат специална категория за 0сранийското чувство за хумор. И то като малобританското ще е неразбираемо за повината свят, но за разлика от унилото на островитяните, това на 0срайна ще вони на гнилост

    14:21 05.07.2026

  • 32 Дачев

    8 2 Отговор
    Веднага ви повервах,немс що!

    14:22 05.07.2026

  • 33 КАКВО СТАВА ЛИ

    6 9 Отговор

    До коментар #20 от "az СВО Победа 81":

    ДНЕСКА СВУ
    ПУСНАХА
    ВИДЕО ОТ

    КОНСТАНТИНОВКА ...

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    ТО И ЗАТОВА БУНКЕРНИЯ ГЕЙО СТРАТЕГ

    ТОЛКОВА РАДОСТНА ФИЗИОНОМИЯ

    ИМАШЕ КОГАТО ОБЯВЯВАШЕ

    ПРЕВЗЕМАНЕТО НА КОНСТАНТИНОВКА

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    Коментиран от #34

    14:23 05.07.2026

  • 34 az СВО Победа 81

    7 4 Отговор

    До коментар #33 от "КАКВО СТАВА ЛИ":

    А за Мариупол пуснаха ли?
    🤣🤣🤣

    Коментиран от #40

    14:26 05.07.2026

  • 35 Ха ХаХа

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "ФАКТ":

    Укропомак и факти= абсурд

    14:26 05.07.2026

  • 36 Елементарно

    5 2 Отговор

    До коментар #30 от "ЗАПАДА НЯМА ШАНС ДОРИ С ЛЪЖИ":

    Периодичното копиране на едно и също нещо след една статия определено означава проблеми с паметта и още нещо. Редовното писане само с големи букви пък е компенсиране на нещо свързано с някакви размери.

    14:27 05.07.2026

  • 37 Боби Баламата

    6 4 Отговор
    Яз така и не разбрах, защо аджеба,...23 ядрени монгольяк Републики,( КНДР )начело със Фюрер Педофил и ху есос,..вече 13 годин не МОГАТ да победят една държавица 20 ПЪТИ по- малка без оръжие пари Авиация подводници кораби крилати и балистични ракети?!?
    Монголите ли са толко зле или верно са пе дале

    Коментиран от #39

    14:28 05.07.2026

  • 38 ГЕРАСИМОВ

    7 4 Отговор
    ЗАЩО ГЛЕДА КАТО
    УМРЕЛА РИБА

    ПУТКЕР КОГАТО МУ СЪОБЩАВАШ

    ВЕЛИКАТА МАСОВКА

    ЗА КОНСТАНТИНОВКА.

    ХА ХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    ТРЯБВАШЕ ДА БЪДЕТЕ
    С ЧАШИ ШАМПАНСКО

    И ОЩЕ ЕДИН ДВАМА ГЕНЕРАЛА
    ЗА ДА БЪДЕ ПО РЕАЛНА
    БУНКЕРНАТА МАСОВКА .

    ТИЯ ОТ МОСФИЛМ
    ПОНЕ МАЛКО ДА БЯХА СЕ ПОСТАРИЛИ
    ДА ИЗГЛЕЖДАТЕ
    ВСЕ ЕДНО СТЕ ПРЕВЗЕЛИ

    БЕРЛИН.

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    14:28 05.07.2026

  • 39 Ми щото си

    1 3 Отговор

    До коментар #37 от "Боби Баламата":

    балама, затова не си разбрал.
    Какво чудно има?
    Хора като теб, балами, без оборудване между ушите, не разбират нищо.

    14:30 05.07.2026

  • 40 СКОРО ЩЕ ПУСНАТ

    6 1 Отговор

    До коментар #34 от "az СВО Победа 81":

    За КРИМ.

    ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    ПОЧНАЛИ ВЕЧЕ ДА ИЗНАСЯТ
    И ДОКУМЕНТИТЕ
    ОКУПАТОРИТЕ

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    ЗА КЪДЕ ЩЕ БЯГАТ.
    НЕ ТРЯБВА ЛИ
    ДА СЕ БИЯТ
    ДО ПОСЛЕДНИЯТ КАБЗОНЧИК?

    14:32 05.07.2026

  • 41 Kaлпазанин

    1 3 Отговор
    Използвай и ти че ми писна от тъпотии,аман

    14:32 05.07.2026

  • 42 Фашистите на Путлер

    13 5 Отговор

    До коментар #18 от "Хамсал":

    само разрушават...не освобождават нищо.

    Коментиран от #50

    14:32 05.07.2026

  • 43 Току що спечелих каса бира

    4 8 Отговор
    Познах - и то само по заглавието, че статията е от Мара Отварачката! Не, не си направих труда да я чета!

    14:33 05.07.2026

  • 44 Мира ботокса мисирката от НОВА ТВ

    3 3 Отговор
    Да бе знаем за Руснаците и чиповете за перални. Но колко интелект имат пишещите подобни лъжи и колко интелект имат тези които им вярват.

    14:35 05.07.2026

  • 45 456

    2 3 Отговор
    И какво ще стане когато един осраинец след като свъши СВО реши да посети Костантиновка и го спрат на границата преди Донбас защото е Русия? Как ще обяснява вихрушката ,как и защо е станало?

    Коментиран от #48

    14:36 05.07.2026

  • 46 Рублен Крадев

    2 2 Отговор
    Що като русофилите- путинисти не искат да се бият за Русия и да умрат за Путин, ще ги пратим да възстановяват разрушенията в Киев.

    14:36 05.07.2026

  • 47 Може би

    2 2 Отговор
    Може би ДА, може би НЕ, НЕЗНАМ...

    Русия "манипулира кадри с изкуствен интелект, но не сме сигурни, че е така ...

    14:38 05.07.2026

  • 48 Из СССР

    0 4 Отговор

    До коментар #45 от "456":

    Едно време при СССР, бяща ни лижеше задниците на осраинците, и ти ще го ближеш, ако Утин победи. Лизането е наследствено.

    14:38 05.07.2026

  • 49 Раша губи войната

    1 0 Отговор
    И аз ползвам ИИ , но само за колажи.😁

    14:39 05.07.2026

  • 50 Хамсал

    2 7 Отговор

    До коментар #42 от "Фашистите на Путлер":

    То си е тяхно, руско! Ще си го възстановят, за справка видеата в Ю тубето за Мариупол!

    14:39 05.07.2026

  • 51 Квартал 95

    3 6 Отговор
    Тежка мъка е налегнала мисирките. Златната кокошка "ковид" изчезна отдавна, Зелената Златна кокошка също приключва... Ще "клюцат" тревичка скоро..

    14:41 05.07.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Вапрос

    2 2 Отговор
    Широко отразяваните руски провали означават ли укропобеди? Ако е така Укръина досега е спечелила 3 войни срещу Русия? Да, ама не. Укрите губят катастрофално - вчера Константиновка, утре Дружовка, след нея Краматорск, Покровское и т.н., а буферната зона както каза Путин ще се увеличи...само той знае до къде. Е и ИИВ знае, ама не казва...

    14:47 05.07.2026

  • 54 На Путин брат му

    3 2 Отговор
    Автора е с тежко мозъчно увреждане и е гейзер и много иска да дразни хората защото харесва да го €Б@Т без пари защото му спряха парите от Киев и е окъсал от към анални преживявания щото е много грозен и не го плющят вече!

    14:48 05.07.2026

  • 55 Жълт парцал

    2 2 Отговор
    Когато тоя жълт парцал публикува глупости, обикновенно използва псевдонима на Марчето. След което включва и тролската си ферма. Отделно се включва розовата ферма на ПП Де Би ли. Кликове трябват, пара се изкарва...това е важното. Джамбазов вече се предаде.

    14:49 05.07.2026

  • 56 Фостенко

    3 1 Отговор
    САЩ и Великобритания предизвикаха конфликт с РФ, за който ЕС ще плаща. Сметката е за фон Мюнхаузен и за оФцете тука, дето подкрепят зелената трева и Украйна.

    Коментиран от #62

    14:50 05.07.2026

  • 57 Антирашист 1073

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Аз знам че Русия се проваля":

    Няма значение на къде се движи фронта,фашизма е в просия,тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава ! Не спори а чети за фашизма !

    15:01 05.07.2026

  • 58 Гошо

    1 3 Отговор
    Руското министерство така ,руското министерство онака ......
    А бе ,разберете че колкото и каквото и да е да пишете ,нито Радев ще падне ,нито Украйна ще спечели

    15:01 05.07.2026

  • 59 Няма край руският позор

    2 1 Отговор
    Няма...
    .

    15:03 05.07.2026

  • 60 Антирашист 1078

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Путин":

    Не си разбрал ,става въпрос за "среща" в хага !

    15:05 05.07.2026

  • 61 Копейки,

    0 0 Отговор
    Отричайте,лъжете и вие!В България има Интернет!Пък и нали затова ви плащат все пак.

    15:07 05.07.2026

  • 62 Антирашист 1079

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "Фостенко":

    Какво пиеш щото действа умопомрачително ?

    15:08 05.07.2026

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