Русия използва изкуствен интелект, за да скрие провалите си на фронта в Украйна

Руското министерство на отбраната и други руски източници публикуват големи количества видеоматериали, които може да са били манипулирани с изкуствен интелект, за да потвърдят фалшиво преувеличените твърдения на Русия и да затруднят проверката на отделните кадри.

За това предупреди Институтът за изследване на войната (ISW), предаде News.bg.

На 3 юли руското министерство на отбраната публикува поне 10 различни видеоклипа, на които се виждат руски военнослужещи, държащи знамена, за които се твърди, че са заснети в различни райони на Константиновка.

Руското министерство на отбраната също така направи поредица от други твърдения за превземане на населени места, съвпадащи с срещата на Путин на 4 юли, и публикува видеоматериали, на които се твърди, че руските сили действат във всички тези населени места.

Други руски източници, за които се съобщава, че са свързани с руски военни части, публикуваха допълнителни видеоматериали, на които се виждат руски войници, държащи знамена в различни райони на фронтовата линия.

ISW не е в състояние да определи към момента дали голяма част от видеоматериалите от 3 и 4 юли са категорично неподправени от AI.

Руското министерство на отбраната и други източници едновременно публикуват видеоматериали от редица сектори на фронтовата линия, което вероятно затруднява откриването на видеоматериали, подправени с AI, и оценката въз основа на тях дали руските сили са напреднали, проникнали или просто твърдят, че са превзели даден район.

Руското министерство на отбраната, заедно с други източници, разпространяващи кадри, вероятно манипулирани с изкуствен интелект, продължава да води сложна информационна война, като използва манипулирани или генерирани с изкуствен интелект кадри, за да изфабрикува твърдения за руски тактически успехи в райони, където руските сили не поддържат устойчиви, а в някои случаи и никакви позиции.

Тези видеоклипове са част от систематичните усилия на Кремъл в областта на психологическата война, целящи да преувеличат руските напредъци чрез преувеличени твърдения за постигнати успехи и прониквателни мисии, за да представят погрешно, че фронтовата линия се руши, което противоречи на всички налични доказателства.

На 3 юли руският президент Владимир Путин се възползва от инсценирана среща с няколко руски командири, за да изкаже силно преувеличени твърдения за руски напредък, които не съответстват на реалността на бойното поле, с цел да създаде представа за непрекъснати руски военни успехи.

Путин и други руски военни командири силно преувеличиха твърденията за превземането на Константиновка на 3 и 4 юли.

Путин използва срещата с руските командири на 3 юли, за да покаже своята решимост да продължи войната в Украйна, както е правил досега.

На 4 юли украинските сили продължиха кампанията си от удари на далечно разстояние срещу руската нефтена и енергийна инфраструктура, както и срещу военни обекти в Русия.

През нощта руските сили изстреляха срещу Украйна една балистична ракета "Искандер-М", една управляема ракета "Х-59" и 86 дрона.