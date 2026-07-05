Русия използва изкуствен интелект, за да скрие провалите си на фронта в Украйна

Руското министерство на отбраната и други руски източници публикуват големи количества видеоматериали, които може да са били манипулирани с изкуствен интелект, за да потвърдят фалшиво преувеличените твърдения на Русия и да затруднят проверката на отделните кадри.
За това предупреди Институтът за изследване на войната (ISW), предаде News.bg.
На 3 юли руското министерство на отбраната публикува поне 10 различни видеоклипа, на които се виждат руски военнослужещи, държащи знамена, за които се твърди, че са заснети в различни райони на Константиновка.
Руското министерство на отбраната също така направи поредица от други твърдения за превземане на населени места, съвпадащи с срещата на Путин на 4 юли, и публикува видеоматериали, на които се твърди, че руските сили действат във всички тези населени места.
Други руски източници, за които се съобщава, че са свързани с руски военни части, публикуваха допълнителни видеоматериали, на които се виждат руски войници, държащи знамена в различни райони на фронтовата линия.
ISW не е в състояние да определи към момента дали голяма част от видеоматериалите от 3 и 4 юли са категорично неподправени от AI.
Руското министерство на отбраната и други източници едновременно публикуват видеоматериали от редица сектори на фронтовата линия, което вероятно затруднява откриването на видеоматериали, подправени с AI, и оценката въз основа на тях дали руските сили са напреднали, проникнали или просто твърдят, че са превзели даден район.
Руското министерство на отбраната, заедно с други източници, разпространяващи кадри, вероятно манипулирани с изкуствен интелект, продължава да води сложна информационна война, като използва манипулирани или генерирани с изкуствен интелект кадри, за да изфабрикува твърдения за руски тактически успехи в райони, където руските сили не поддържат устойчиви, а в някои случаи и никакви позиции.
Тези видеоклипове са част от систематичните усилия на Кремъл в областта на психологическата война, целящи да преувеличат руските напредъци чрез преувеличени твърдения за постигнати успехи и прониквателни мисии, за да представят погрешно, че фронтовата линия се руши, което противоречи на всички налични доказателства.
На 3 юли руският президент Владимир Путин се възползва от инсценирана среща с няколко руски командири, за да изкаже силно преувеличени твърдения за руски напредък, които не съответстват на реалността на бойното поле, с цел да създаде представа за непрекъснати руски военни успехи.
Путин и други руски военни командири силно преувеличиха твърденията за превземането на Константиновка на 3 и 4 юли.
Путин използва срещата с руските командири на 3 юли, за да покаже своята решимост да продължи войната в Украйна, както е правил досега.
На 4 юли украинските сили продължиха кампанията си от удари на далечно разстояние срещу руската нефтена и енергийна инфраструктура, както и срещу военни обекти в Русия.
През нощта руските сили изстреляха срещу Украйна една балистична ракета "Искандер-М", една управляема ракета "Х-59" и 86 дрона.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ФАКТ
Коментиран от #35
14:06 05.07.2026
2 Румен Решетников
Ура, товарищи! 😀
14:06 05.07.2026
3 az СВО Победа 81
14:07 05.07.2026
4 Автора
14:07 05.07.2026
5 Аз знам че Русия се проваля
Даже не ви чета и пропагандните статии защото не си заслужава.
Коментиран от #57
14:08 05.07.2026
6 РУСХЛИАЦи СЪр
14:08 05.07.2026
7 Пилотът Гошу
14:09 05.07.2026
8 Пиночет
Коментиран от #21
14:09 05.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 пръц
14:09 05.07.2026
12 Гост
14:10 05.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ
Сега отново станал някакъв провал.
Каква е тази шизофрения?
14:11 05.07.2026
18 Хамсал
Коментиран от #42
14:12 05.07.2026
19 Швейк
14:13 05.07.2026
20 az СВО Победа 81
🤣🤣🤣
Коментиран от #33
14:13 05.07.2026
21 Така е
До коментар #8 от "Пиночет":Дори го прави много успешно и ги нацелва веднага.
14:13 05.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Накратко
14:14 05.07.2026
24 Путин
Коментиран от #60
14:14 05.07.2026
25 Мъка
До коментар #15 от "ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,4 МЛН.":Едно и също всеки ден и след всяка статия за неволите на Кремъл в Украйна.
14:16 05.07.2026
26 Бай Пунди Говнокомандващия
В социалните мрежи зададоха добър въпрос – защо путинският „щаб“ е декориран с камуфлаж не отвън, а отвътре?
Отговорът е проzт – това е направено, за да създаде „усещане за фронтова линия“, защото в действителност това изобщо не е фронтът, а далечен бункер.
За разлика от Володимир Зеленски, путин нито веднъж не се е появил на фронта през повече от четири години от началото на обещаното „превземане на Киив за два дни“.
14:16 05.07.2026
27 РУСИЯ НЕ ИЗПОЛЗВА ВАКУУМНИ ОДАБ-9000
14:17 05.07.2026
28 ЦИФРИТЕ СА ФАКТ !
До коментар #22 от "ХАХА ХАХАХА ХАХАХА":СЪЖАЛЯВАМ АКО НЕ ТИ ХАРЕСВА РЕАЛНОСТТА. БРАВО 🇷🇺 РУСИЯ ! ПОПИЛЯ 50 ДЪРЖАВИ ! ЯКО 👍
14:19 05.07.2026
29 Ристе кьоравото
Хихихихихи
14:19 05.07.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 така, така
Скоро трябва да ни въведат специална категория за 0сранийското чувство за хумор. И то като малобританското ще е неразбираемо за повината свят, но за разлика от унилото на островитяните, това на 0срайна ще вони на гнилост
14:21 05.07.2026
32 Дачев
14:22 05.07.2026
33 КАКВО СТАВА ЛИ
До коментар #20 от "az СВО Победа 81":ДНЕСКА СВУ
ПУСНАХА
ВИДЕО ОТ
КОНСТАНТИНОВКА ...
ХАХА ХАХАХА ХАХАХА
ТО И ЗАТОВА БУНКЕРНИЯ ГЕЙО СТРАТЕГ
ТОЛКОВА РАДОСТНА ФИЗИОНОМИЯ
ИМАШЕ КОГАТО ОБЯВЯВАШЕ
ПРЕВЗЕМАНЕТО НА КОНСТАНТИНОВКА
ХАХА ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА
Коментиран от #34
14:23 05.07.2026
34 az СВО Победа 81
До коментар #33 от "КАКВО СТАВА ЛИ":А за Мариупол пуснаха ли?
🤣🤣🤣
Коментиран от #40
14:26 05.07.2026
35 Ха ХаХа
До коментар #1 от "ФАКТ":Укропомак и факти= абсурд
14:26 05.07.2026
36 Елементарно
До коментар #30 от "ЗАПАДА НЯМА ШАНС ДОРИ С ЛЪЖИ":Периодичното копиране на едно и също нещо след една статия определено означава проблеми с паметта и още нещо. Редовното писане само с големи букви пък е компенсиране на нещо свързано с някакви размери.
14:27 05.07.2026
37 Боби Баламата
Монголите ли са толко зле или верно са пе дале
Коментиран от #39
14:28 05.07.2026
38 ГЕРАСИМОВ
УМРЕЛА РИБА
ПУТКЕР КОГАТО МУ СЪОБЩАВАШ
ВЕЛИКАТА МАСОВКА
ЗА КОНСТАНТИНОВКА.
ХА ХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
ТРЯБВАШЕ ДА БЪДЕТЕ
С ЧАШИ ШАМПАНСКО
И ОЩЕ ЕДИН ДВАМА ГЕНЕРАЛА
ЗА ДА БЪДЕ ПО РЕАЛНА
БУНКЕРНАТА МАСОВКА .
ТИЯ ОТ МОСФИЛМ
ПОНЕ МАЛКО ДА БЯХА СЕ ПОСТАРИЛИ
ДА ИЗГЛЕЖДАТЕ
ВСЕ ЕДНО СТЕ ПРЕВЗЕЛИ
БЕРЛИН.
ХАХА ХАХАХА ХАХАХА
14:28 05.07.2026
39 Ми щото си
До коментар #37 от "Боби Баламата":балама, затова не си разбрал.
Какво чудно има?
Хора като теб, балами, без оборудване между ушите, не разбират нищо.
14:30 05.07.2026
40 СКОРО ЩЕ ПУСНАТ
До коментар #34 от "az СВО Победа 81":За КРИМ.
ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА
ПОЧНАЛИ ВЕЧЕ ДА ИЗНАСЯТ
И ДОКУМЕНТИТЕ
ОКУПАТОРИТЕ
ХАХА ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА
ЗА КЪДЕ ЩЕ БЯГАТ.
НЕ ТРЯБВА ЛИ
ДА СЕ БИЯТ
ДО ПОСЛЕДНИЯТ КАБЗОНЧИК?
14:32 05.07.2026
41 Kaлпазанин
14:32 05.07.2026
42 Фашистите на Путлер
До коментар #18 от "Хамсал":само разрушават...не освобождават нищо.
Коментиран от #50
14:32 05.07.2026
43 Току що спечелих каса бира
14:33 05.07.2026
44 Мира ботокса мисирката от НОВА ТВ
14:35 05.07.2026
45 456
Коментиран от #48
14:36 05.07.2026
46 Рублен Крадев
14:36 05.07.2026
47 Може би
Русия "манипулира кадри с изкуствен интелект, но не сме сигурни, че е така ...
14:38 05.07.2026
48 Из СССР
До коментар #45 от "456":Едно време при СССР, бяща ни лижеше задниците на осраинците, и ти ще го ближеш, ако Утин победи. Лизането е наследствено.
14:38 05.07.2026
49 Раша губи войната
14:39 05.07.2026
50 Хамсал
До коментар #42 от "Фашистите на Путлер":То си е тяхно, руско! Ще си го възстановят, за справка видеата в Ю тубето за Мариупол!
14:39 05.07.2026
51 Квартал 95
14:41 05.07.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Вапрос
14:47 05.07.2026
54 На Путин брат му
14:48 05.07.2026
55 Жълт парцал
14:49 05.07.2026
56 Фостенко
Коментиран от #62
14:50 05.07.2026
57 Антирашист 1073
До коментар #5 от "Аз знам че Русия се проваля":Няма значение на къде се движи фронта,фашизма е в просия,тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава ! Не спори а чети за фашизма !
15:01 05.07.2026
58 Гошо
А бе ,разберете че колкото и каквото и да е да пишете ,нито Радев ще падне ,нито Украйна ще спечели
15:01 05.07.2026
59 Няма край руският позор
.
15:03 05.07.2026
60 Антирашист 1078
До коментар #24 от "Путин":Не си разбрал ,става въпрос за "среща" в хага !
15:05 05.07.2026
61 Копейки,
15:07 05.07.2026
62 Антирашист 1079
До коментар #56 от "Фостенко":Какво пиеш щото действа умопомрачително ?
15:08 05.07.2026