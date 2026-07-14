Франция отбелязва Деня на Бастилията с мащабен военен парад и демонстрация на европейска подкрепа за Украйна

Франция отбелязва националния си празник - 14 юли, Деня на Бастилията - с традиционния военен парад по булевард „Шан-з-Елизе“ в Париж. Тазгодишното издание е посветено не само на френските въоръжени сили, но и на засилването на европейската сигурност и подкрепата за Украйна на фона на продължаващата война, предава БТА.

В парада участват близо 6700 военнослужещи, 98 самолета, 31 хеликоптера и 315 единици сухопътна военна техника. Освен френските части, в шествието се включват и представители на държавите от Коалицията на желаещите, която оказва военна подкрепа на Украйна. Общо 500 военнослужещи от страните в коалицията и 25 украински военнослужещи маршируват в парада като символ на европейската солидарност.

Според информация на българското правителство в церемонията участват и български гвардейци, които са част от международния контингент, представящ съюзническите държави.

Парадът започва с демонстрация на пилотажната група „Патрулите на Франция“, следвана от прелитане на два изтребителя Mirage 2000, пилотирани от френски летци и украински пилоти, преминали обучение за управление на този тип бойни самолети. Във въздушната част участват още самолети от десет европейски държави, което подчертава стремежа към по-тясно военно сътрудничество на континента.

По време на церемонията е отдадено признание и на френските военнослужещи, изпълняващи мисии по източния фланг на НАТО, включително в Румъния и Естония. Почит е отдадена и на Военноморските сили на Франция, които тази година отбелязват 400 години от своето създаване.

Сред почетните гости на парада са украинският президент Володимир Зеленски и 24 държавни и правителствени ръководители от европейските страни, участващи в Коалицията на желаещите. Сред тях са германският канцлер Фридрих Мерц, италианският президент Серджо Матарела, датската министър-председателка Мете Фредериксен и британският премиер Киър Стармър. България е представена от министър-председателя Росен Желязков.

В навечерието на националния празник президентът Еманюел Макрон произнесе традиционната си реч пред въоръжените сили, в която заяви, че френският бюджет за отбрана се е удвоил през последното десетилетие. Той припомни, че актуализираният закон за военното планиране предвижда 436 милиарда евро за отбраната в периода 2024-2030 г., което е с 36 милиарда евро повече спрямо първоначалния вариант на програмата.

В неделя Париж беше домакин и на среща на лидерите от Коалицията на желаещите. След разговорите участниците потвърдиха намерението си да продължат военната помощ за Украйна, като акцент беше поставен върху укрепването на украинската противовъздушна отбрана.

След приключването на военния парад президентът Макрон ще отпътува за Ница, където ще бъде отбелязана десетата годишнина от терористичната атака на 14 юли 2016 г. Тогава нападател с камион се вряза в множеството, събрало се за празничната заря на крайбрежния булевард „Променад дез Англе“. При атентата загинаха 86 души, над 450 бяха ранени, а извършителят беше ликвидиран от силите за сигурност.