Франция отбелязва Деня на Бастилията с мащабен военен парад и демонстрация на европейска подкрепа за Украйна

Франция отбелязва националния си празник - 14 юли, Деня на Бастилията - с традиционния военен парад по булевард „Шан-з-Елизе“ в Париж. Тазгодишното издание е посветено не само на френските въоръжени сили, но и на засилването на европейската сигурност и подкрепата за Украйна на фона на продължаващата война, предава БТА.
В парада участват близо 6700 военнослужещи, 98 самолета, 31 хеликоптера и 315 единици сухопътна военна техника. Освен френските части, в шествието се включват и представители на държавите от Коалицията на желаещите, която оказва военна подкрепа на Украйна. Общо 500 военнослужещи от страните в коалицията и 25 украински военнослужещи маршируват в парада като символ на европейската солидарност.
Според информация на българското правителство в церемонията участват и български гвардейци, които са част от международния контингент, представящ съюзническите държави.
Парадът започва с демонстрация на пилотажната група „Патрулите на Франция“, следвана от прелитане на два изтребителя Mirage 2000, пилотирани от френски летци и украински пилоти, преминали обучение за управление на този тип бойни самолети. Във въздушната част участват още самолети от десет европейски държави, което подчертава стремежа към по-тясно военно сътрудничество на континента.
По време на церемонията е отдадено признание и на френските военнослужещи, изпълняващи мисии по източния фланг на НАТО, включително в Румъния и Естония. Почит е отдадена и на Военноморските сили на Франция, които тази година отбелязват 400 години от своето създаване.
Сред почетните гости на парада са украинският президент Володимир Зеленски и 24 държавни и правителствени ръководители от европейските страни, участващи в Коалицията на желаещите. Сред тях са германският канцлер Фридрих Мерц, италианският президент Серджо Матарела, датската министър-председателка Мете Фредериксен и британският премиер Киър Стармър. България е представена от министър-председателя Росен Желязков.
В навечерието на националния празник президентът Еманюел Макрон произнесе традиционната си реч пред въоръжените сили, в която заяви, че френският бюджет за отбрана се е удвоил през последното десетилетие. Той припомни, че актуализираният закон за военното планиране предвижда 436 милиарда евро за отбраната в периода 2024-2030 г., което е с 36 милиарда евро повече спрямо първоначалния вариант на програмата.
В неделя Париж беше домакин и на среща на лидерите от Коалицията на желаещите. След разговорите участниците потвърдиха намерението си да продължат военната помощ за Украйна, като акцент беше поставен върху укрепването на украинската противовъздушна отбрана.
След приключването на военния парад президентът Макрон ще отпътува за Ница, където ще бъде отбелязана десетата годишнина от терористичната атака на 14 юли 2016 г. Тогава нападател с камион се вряза в множеството, събрало се за празничната заря на крайбрежния булевард „Променад дез Англе“. При атентата загинаха 86 души, над 450 бяха ранени, а извършителят беше ликвидиран от силите за сигурност.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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4 Баце
Дежа Вю.
Коментиран от #11
07:49 14.07.2026
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6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #26
07:50 14.07.2026
7 Мдааа
Коментиран от #19
07:50 14.07.2026
8 Пешо
До коментар #1 от "един геймър":Я видяхте ли какво пише "България е представена от министър-председателя Росен Желязков." .... нещо не се връзва .... мисирките
07:51 14.07.2026
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11 Това кога ще се случи?
До коментар #4 от "Баце":Преди или след като Путин пуkне?Ти как мислиш?
Коментиран от #44
07:54 14.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
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14 Без име
07:58 14.07.2026
15 Дж. Барн
07:58 14.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Механик
Досега заминали-НУЛА.Зеро.
Що тъй бе другаре?Там били много хубаво.
Коментиран от #28, #31, #34
08:00 14.07.2026
18 редник
Хм, това не го разбрах... 😉
08:00 14.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Шарли Ебдо
08:02 14.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Без име
08:04 14.07.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Хахаха
До коментар #6 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":БОЛГАР,БОЛГАР!
08:05 14.07.2026
27 Тези двамата
08:08 14.07.2026
28 Пепи Волгата
До коментар #17 от "Механик":Аз избрах еврото!
08:09 14.07.2026
29 Трол
08:12 14.07.2026
30 Доктор Гилотен
шЪ трябва пак да викам германците на помощ да ремонтират инвентара , че много работа се задава.........
08:13 14.07.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Грийн сок🧦
щото не са знаели кой е сега
🧦
08:15 14.07.2026
34 Рософил
До коментар #17 от "Механик":Ние рософилите сме по тънката лайсна.
08:16 14.07.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Дон Корлеоне
08:18 14.07.2026
37 Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈
Празната съвест е голяма работа
Проблема Няма да се разреши сам
Такава е системата Бюрокрация
Дяволът покварява само пропадналите духом
Казват че Атина не трябваше да е столицата на Гърция а Триполи ( Спарта )
Казват че пола няма значение когато душата е Кучка
Най добре е да се вееш като червено социалистическо знаме да не работиш НИЩО
Казват че днес никой няма да ти позволи да си Британия а ще съм Джендър Британец който воюва с пирати и англосаксонски кадъни
08:23 14.07.2026
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40 Мимч
08:27 14.07.2026
41 Писарката наказана
08:27 14.07.2026
42 СЛОНА
08:27 14.07.2026
43 Дъното
08:27 14.07.2026
44 От 20 години го чакате,
До коментар #11 от "Това кога ще се случи?":ама кома вие ша го изпреварите.
08:27 14.07.2026