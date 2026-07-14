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Франция отбелязва Деня на Бастилията с мащабен военен парад и демонстрация на европейска подкрепа за Украйна

Франция отбелязва Деня на Бастилията с мащабен военен парад и демонстрация на европейска подкрепа за Украйна

14 Юли, 2026 07:45 739 44

  • франция-
  • парад-
  • париж-
  • национален празник

Над 6700 военнослужещи, стотици единици военна техника и представители на Коалицията на желаещите, включително български гвардейци, участват в традиционния парад на „Шан-з-Елизе“.

Франция отбелязва Деня на Бастилията с мащабен военен парад и демонстрация на европейска подкрепа за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Франция отбелязва националния си празник - 14 юли, Деня на Бастилията - с традиционния военен парад по булевард „Шан-з-Елизе“ в Париж. Тазгодишното издание е посветено не само на френските въоръжени сили, но и на засилването на европейската сигурност и подкрепата за Украйна на фона на продължаващата война, предава БТА.

В парада участват близо 6700 военнослужещи, 98 самолета, 31 хеликоптера и 315 единици сухопътна военна техника. Освен френските части, в шествието се включват и представители на държавите от Коалицията на желаещите, която оказва военна подкрепа на Украйна. Общо 500 военнослужещи от страните в коалицията и 25 украински военнослужещи маршируват в парада като символ на европейската солидарност.

Според информация на българското правителство в церемонията участват и български гвардейци, които са част от международния контингент, представящ съюзническите държави.

Парадът започва с демонстрация на пилотажната група „Патрулите на Франция“, следвана от прелитане на два изтребителя Mirage 2000, пилотирани от френски летци и украински пилоти, преминали обучение за управление на този тип бойни самолети. Във въздушната част участват още самолети от десет европейски държави, което подчертава стремежа към по-тясно военно сътрудничество на континента.

По време на церемонията е отдадено признание и на френските военнослужещи, изпълняващи мисии по източния фланг на НАТО, включително в Румъния и Естония. Почит е отдадена и на Военноморските сили на Франция, които тази година отбелязват 400 години от своето създаване.

Сред почетните гости на парада са украинският президент Володимир Зеленски и 24 държавни и правителствени ръководители от европейските страни, участващи в Коалицията на желаещите. Сред тях са германският канцлер Фридрих Мерц, италианският президент Серджо Матарела, датската министър-председателка Мете Фредериксен и британският премиер Киър Стармър. България е представена от министър-председателя Росен Желязков.

В навечерието на националния празник президентът Еманюел Макрон произнесе традиционната си реч пред въоръжените сили, в която заяви, че френският бюджет за отбрана се е удвоил през последното десетилетие. Той припомни, че актуализираният закон за военното планиране предвижда 436 милиарда евро за отбраната в периода 2024-2030 г., което е с 36 милиарда евро повече спрямо първоначалния вариант на програмата.

В неделя Париж беше домакин и на среща на лидерите от Коалицията на желаещите. След разговорите участниците потвърдиха намерението си да продължат военната помощ за Украйна, като акцент беше поставен върху укрепването на украинската противовъздушна отбрана.

След приключването на военния парад президентът Макрон ще отпътува за Ница, където ще бъде отбелязана десетата годишнина от терористичната атака на 14 юли 2016 г. Тогава нападател с камион се вряза в множеството, събрало се за празничната заря на крайбрежния булевард „Променад дез Англе“. При атентата загинаха 86 души, над 450 бяха ранени, а извършителят беше ликвидиран от силите за сигурност.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Баце

    31 5 Отговор
    Когато казаците отново насядат по кафенетата на Шнзелизе, вместо шансони ще се чува "бъйстра, бъйстра", а от кумова срама франсетата ще кръщават кафететията Бистро.
    Дежа Вю.

    Коментиран от #11

    07:49 14.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    30 4 Отговор
    Леле🫪 и при превземането на Бастилията ли са участвали укр...ите🤔❓❗

    Коментиран от #26

    07:50 14.07.2026

  • 7 Мдааа

    30 1 Отговор
    Министър-предсседателя. ...Желязков. Като карате ИИ да ви пише статиите, поне му казвайте коя година сме.

    Коментиран от #19

    07:50 14.07.2026

  • 8 Пешо

    26 1 Отговор

    До коментар #1 от "един геймър":

    Я видяхте ли какво пише "България е представена от министър-председателя Росен Желязков." .... нещо не се връзва .... мисирките

    07:51 14.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Това кога ще се случи?

    8 11 Отговор

    До коментар #4 от "Баце":

    Преди или след като Путин пуkне?Ти как мислиш?

    Коментиран от #44

    07:54 14.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Без име

    16 1 Отговор
    Статия тюрлю гювеч.

    07:58 14.07.2026

  • 15 Дж. Барн

    17 3 Отговор
    Френската армия е тип бонсай! Дърво по всички показатели, ама декоративно.

    07:58 14.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Механик

    3 19 Отговор
    2 години минаха откакто Путин покани бг русофилите да заживеят в Русия.
    Досега заминали-НУЛА.Зеро.
    Що тъй бе другаре?Там били много хубаво.

    Коментиран от #28, #31, #34

    08:00 14.07.2026

  • 18 редник

    12 1 Отговор
    /...пилотирани от френски летци и украински пилоти.../

    Хм, това не го разбрах... 😉

    08:00 14.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Шарли Ебдо

    2 14 Отговор
    Да живее Франция !

    08:02 14.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Без име

    15 3 Отговор
    25 украински войници ще маршируват в Париж. Повече фронтът не може да отдели.

    08:04 14.07.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Хахаха

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    БОЛГАР,БОЛГАР!

    08:05 14.07.2026

  • 27 Тези двамата

    9 1 Отговор
    .... най-вероятно са любовници. Затова дядото шамари Макаро@на и той често е с тъмни очила. Харесва му.....

    08:08 14.07.2026

  • 28 Пепи Волгата

    1 11 Отговор

    До коментар #17 от "Механик":

    Аз избрах еврото!

    08:09 14.07.2026

  • 29 Трол

    4 10 Отговор
    Честит празник на братския френски народ.

    08:12 14.07.2026

  • 30 Доктор Гилотен

    1 2 Отговор
    Хи хи хи
    шЪ трябва пак да викам германците на помощ да ремонтират инвентара , че много работа се задава.........

    08:13 14.07.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Грийн сок🧦

    9 0 Отговор
    Поканили министър претседателя
    щото не са знаели кой е сега
    🧦

    08:15 14.07.2026

  • 34 Рософил

    1 3 Отговор

    До коментар #17 от "Механик":

    Ние рософилите сме по тънката лайсна.

    08:16 14.07.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Дон Корлеоне

    2 3 Отговор
    Хаяско осъмна ли?

    08:18 14.07.2026

  • 37 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    0 0 Отговор
    В човешкото тяло има 86 билиона неврона
    Празната съвест е голяма работа
    Проблема Няма да се разреши сам
    Такава е системата Бюрокрация
    Дяволът покварява само пропадналите духом
    Казват че Атина не трябваше да е столицата на Гърция а Триполи ( Спарта )
    Казват че пола няма значение когато душата е Кучка
    Най добре е да се вееш като червено социалистическо знаме да не работиш НИЩО
    Казват че днес никой няма да ти позволи да си Британия а ще съм Джендър Британец който воюва с пирати и англосаксонски кадъни

    08:23 14.07.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Мимч

    1 0 Отговор
    Хем си некадърност писалка,хем триеш.Ами научи поне кой е министър председател на България в момента.Това е толкоз просто и логично....

    08:27 14.07.2026

  • 41 Писарката наказана

    0 1 Отговор
    Да изпише сто страници от тетрадка с името на премиера Румен Радев!

    08:27 14.07.2026

  • 42 СЛОНА

    1 0 Отговор
    ОГЪН ДО ПОСЛЕДНИЯТ ЖИВ УКРАИНЕЦ,А УКРАИНКИТЕ ДО 20 ГОДИНКИ ЗА НАС, ЗА ОБОГАТЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!!!

    08:27 14.07.2026

  • 43 Дъното

    0 1 Отговор
    Не разбирам защо и ние участваме в този цирк! По-голяма простотия може да сътвори само Тръмп. Ескимоси, защо не са поканени? И те са солидарни с Покрайнината 🤣

    08:27 14.07.2026

  • 44 От 20 години го чакате,

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Това кога ще се случи?":

    ама кома вие ша го изпреварите.

    08:27 14.07.2026

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