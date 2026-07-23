САЩ приключиха 12-ата нощ на удари срещу Иран

В ранните часове на 23 юли, Вашингтон завърши 12-ата поредна нощ на масирани въздушни удари срещу военни обекти на територията на Иран.

Официално съобщение от Централното командване на САЩ (CENTCOM) потвърди, че мисията за изминалата нощ е приключила успешно, като целта е била допълнителното деградиране на иранските способности за атаки срещу цивилни и търговски кораби в региона.

Според данни на международни медии като Al Jazeera и DW, експлозии са регистрирани в стратегическите крайбрежни зони и провинции, включително Бушер, Ахваз и Рамшир. Американските сили са поразили командни центрове, складове за безпилотни летателни апарати (дронове), ракетни площадки и системи за противовъздушна отбрана.

Конфликтът между САЩ и Иран ескалира рязко, след като по-рано този месец пропадна временното споразумение за примирие. Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи директни предупреждения към Техеран, че американската армия ще унищожава по една критична инфраструктурна точка (мост или електроцентрала) за всеки атакуван плавателен съд в Ормузкия проток. Напрежението се засилва и на второ предно поделение – в Червено море, където подкрепяните от Иран йеменски хути обявиха морска блокада на Саудитска Арабия и атакуваха два саудитски петролни танкера.

Иранският министър на външните работи Абас Арагчи отговори на заплахите на Белия дом, заявявайки, че отбранителната доктрина на Техеран се базира на принципа „око за око“, и предупреди, че всяка агресия срещу иранската цивилна инфраструктура ще срещне съкрушителен отговор. По информация на БТА, иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) вече е обявил Ормузкия проток за „изцяло затворен“ за кораби, които не координират преминаването си с иранските власти.

Към 6:15 ч. българско време ситуацията остава критична, въпреки приключването на тазнощната вълна от американски нападения. Дипломатически източници в Близкия изток, цитирани от The Wall Street Journal, изразяват песимизъм за бързо намиране на изход от кризата, въпреки посредническите усилия на страни като Пакистан и Катар.