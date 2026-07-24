Държавният секретар на САЩ Марко Рубио отхвърли руското твърдение, че Съединените щати и Русия са постигнали каквото и да е споразумение за прекратяване на войната в Украйна по време на срещата на върха в Аляска през август 2025 г.

Рубио заяви след срещата си с руския външен министър Сергей Лавров на 23 юли, че руските "предложения" на срещата на върха в Анкъридж са се провалили и че мирът ще дойде само чрез нови "концепции и идеи", които Съединените щати са готови да подкрепят, пишат от "Института за изследване на войната" (ISW).

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Руското министерство на външните работи (МВН) заяви на 23 юли, че Лавров е потвърдил пред Рубио готовността на Русия за преговори и ангажимента ѝ към "предложенията" на САЩ, с които руският президент Владимир Путин се е съгласил на срещата на върха в Аляска.

Руските представители рутинно се позовават на предполагаемите "споразумения от Анкъридж", за да разпространяват наративи за готовността на Русия да преговаря, въпреки липсата на публични изявления след срещата на върха и неотдавнашното отхвърляне на подобни руски твърдения от страна на американските представители.

Украинският президент Володимир Зеленски продължава да потвърждава ангажимента си за мирни преговори със Съединените щати и Русия. Зеленски се срещна със специалния пратеник на САЩ за Близкия изток Стив Уиткоф и бившия старши съветник на президента на САЩ Джаред Къшнър на 22 юли и обсъдиха усилията за мирни преговори.

На 23 юли Зеленски потвърди намерението си да проведе тристранни преговори между САЩ, Украйна и Русия някъде през есента на 2026 г., но отбеляза, че ако времето зависи от него, тези разговори ще се проведат през юли 2026 г.

Зеленски многократно е потвърждавал ангажимента си към мирните преговори и готовността си да прави смислени компромиси за прекратяване на войната, въпреки руските усилия да представи Украйна погрешно като непримиримата страна в мирните усилия.