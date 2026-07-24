САЩ отхвърлят руските твърдения: Няма двустранно споразумение за прекратяване на войната в Украйна

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио отхвърли руското твърдение, че Съединените щати и Русия са постигнали каквото и да е споразумение за прекратяване на войната в Украйна по време на срещата на върха в Аляска през август 2025 г.
Рубио заяви след срещата си с руския външен министър Сергей Лавров на 23 юли, че руските "предложения" на срещата на върха в Анкъридж са се провалили и че мирът ще дойде само чрез нови "концепции и идеи", които Съединените щати са готови да подкрепят, пишат от "Института за изследване на войната" (ISW).
Руското министерство на външните работи (МВН) заяви на 23 юли, че Лавров е потвърдил пред Рубио готовността на Русия за преговори и ангажимента ѝ към "предложенията" на САЩ, с които руският президент Владимир Путин се е съгласил на срещата на върха в Аляска.
Руските представители рутинно се позовават на предполагаемите "споразумения от Анкъридж", за да разпространяват наративи за готовността на Русия да преговаря, въпреки липсата на публични изявления след срещата на върха и неотдавнашното отхвърляне на подобни руски твърдения от страна на американските представители.
Украинският президент Володимир Зеленски продължава да потвърждава ангажимента си за мирни преговори със Съединените щати и Русия. Зеленски се срещна със специалния пратеник на САЩ за Близкия изток Стив Уиткоф и бившия старши съветник на президента на САЩ Джаред Къшнър на 22 юли и обсъдиха усилията за мирни преговори.
На 23 юли Зеленски потвърди намерението си да проведе тристранни преговори между САЩ, Украйна и Русия някъде през есента на 2026 г., но отбеляза, че ако времето зависи от него, тези разговори ще се проведат през юли 2026 г.
Зеленски многократно е потвърждавал ангажимента си към мирните преговори и готовността си да прави смислени компромиси за прекратяване на войната, въпреки руските усилия да представи Украйна погрешно като непримиримата страна в мирните усилия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 дезинфекцията на краина
Коментиран от #5, #43
08:48 24.07.2026
2 хахаха
08:48 24.07.2026
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #6, #17
08:49 24.07.2026
4 Коментарът е от Окраина
Какво е " отхвърлил" Рубио
САЩ и Русия са съюзници срещу глобалната кабала
Коментиран от #69
08:49 24.07.2026
5 селяви
До коментар #1 от "дезинфекцията на краина":Дядо Дончо искаше да спре войната, но не може, не зависи от него. И за съжаление, ще загуби изборите на есен.
Коментиран от #40
08:52 24.07.2026
6 кой, кво
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":а въшлиявия за баня..
08:53 24.07.2026
7 Един друг
Коментиран от #46
08:53 24.07.2026
8 Путин, В. В.
Ко толкоз...
Коментиран от #14
08:55 24.07.2026
9 ХАЙДЕ НАПРАВЕТЕ ГО
08:57 24.07.2026
10 ?????
"Няма двустранно споразумение за прекратяване на войната в Украйна" - нека да е така щом им харесва.
Поредното доказателство че не трябва да се вярва на западни обещания.
Жалко все пак за обикновените украинци.
Те ще оберат пешкира така да се каже.
Коментиран от #16, #48, #56
09:00 24.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ФАКТ
09:01 24.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Отреазвяващ
09:02 24.07.2026
16 Тогава що квичиш?
До коментар #10 от "?????":За пари ли?
Коментиран от #23
09:03 24.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Няма смисъл от преговори
09:03 24.07.2026
19 Хе хе...
Найс, а?
Коментиран от #32
09:04 24.07.2026
20 Питер Гарит!!
09:04 24.07.2026
21 Смех
09:04 24.07.2026
22 КПСС
--
Ба !
Майката !
На Всичкото !
Ако Си Беше Русея !
Най - Вероятно !
Нямаше !
Да Е Така !
09:07 24.07.2026
23 Само Зельо
До коментар #16 от "Тогава що квичиш?":квичи за пари. Къде ли заминаха всички пари и оръжия? В носа ли?
Коментиран от #25
09:07 24.07.2026
24 А ИСТИНАТА Е
09:07 24.07.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 ?????
"Няма двустранно споразумение за прекратяване на войната в Украйна" - нека да е така щом им харесва.
Поредното доказателство че не трябва да се вярва на западни обещания.
Жалко все пак за обикновените украинци.
Те ще оберат пешкира така да се каже.
Коментиран от #36
09:08 24.07.2026
27 Бъркаш се
До коментар #14 от "Убаво":по скоро 2.5 милиона укри са храна за червеите,и още толкова са осакатени😉
09:08 24.07.2026
28 АБВ
"Михайло Драпати смята, че жителите на Русия са "нация, която заедно с ръководството си няма право на съществуване", а жителите на Донбас "в по-голямата си част" са "криминални елементи", "несъзнателно население", че много от тях искат "безплатни блага и не искат да работят". "Виждаме, че не можем да ги наречем наши съседи. Това изобщо е нация с ръководство, която няма право на съществуване. Нищо цивилизовано не се е променило там в продължение на хилядолетия - нито в манталитета, нито в имперското амбициозно поведение", заяви Драпати за Русия. "
ЗАТОВА УКРАЙНА ТРЯБВА ДА БЪДЕ УНИЩОЖЕНА !!!
Коментиран от #33, #35, #41
09:10 24.07.2026
29 хе хе
09:10 24.07.2026
30 Що бе?
До коментар #25 от "Удри копейката с лопатЕто!":Питай го ти.
09:11 24.07.2026
31 Роки
09:12 24.07.2026
32 Мусорчик
До коментар #19 от "Хе хе...":И това какво идва да каже? За нормалния човек е тъжно, че една варварска държава унищожава цивилизована такава. А ти се радваш...
09:13 24.07.2026
33 Хм Хм
До коментар #28 от "АБВ":А пък, ако прочетем мнението/думите на генерал Патън за руснаците става още по-образователно.
Коментиран от #44
09:16 24.07.2026
34 вацев
Русия вече е неспасяема.
09:16 24.07.2026
35 Удри копейката с лопатЕто!
До коментар #28 от "АБВ":Лъжеш!
ЗАТОВА КОПЕЙКАТА ОБЩНОСТ ТРЯБВА ДА БЪДЕ УНИЩОЖЕНА!
09:16 24.07.2026
36 Хахахаха
До коментар #26 от "?????":Какво споразумение е имало в Аляска бе копей? В Аляска тупин каза, че ако не му дадат Донбас, ще си я вземе по военен път. И те го оставиха да видят, дали ще си вземе Донбас. И го гледат че не може. САЩ не могат да принудят Украйна да се изтегли от територии. Няма как да стане.
09:17 24.07.2026
37 Така е
09:17 24.07.2026
38 Георги
09:17 24.07.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 ТУДО БЕН..
До коментар #5 от "селяви":А защо за съжаление. Това Деми старче ТРЕБЕ да си оди на МИГА.
09:18 24.07.2026
41 Копейкотрошач
До коментар #28 от "АБВ":Теслата!
09:19 24.07.2026
42 реалистъ
09:20 24.07.2026
43 АУУУУУ
До коментар #1 от "дезинфекцията на краина":Знаете ли че Wildberries се превръща в първата логистична компания, която качва наличната стока директно в облака 🤣🤣🤣
09:21 24.07.2026
44 АБВ
До коментар #33 от "Хм Хм":"А пък, ако прочетем мнението/думите на генерал Патън за руснаците става още по-образователно."
На маршал Жуков в разговор с маршал Рокосовски след 9 май 1945 г. още повече.
Коментиран от #58
09:24 24.07.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 АБЕ ТОВА
До коментар #7 от "Един друг":С ТЕНДЖЕРАТА НА ГЛАВАТА МАЙ РАБОТИ
САМО ТРЯБВА ОТ ВРЕМЕ НА ВРЕМЕ ДА СЕ УДРЯ С ЧУК
АБЕ КО СТААА С ПИРИМОГАТА В ОДЕСА
ЗЪРНО И ОЛИО БОЛ
ЗИМАТА УКР....ОПИТЕ ША ПЪРЖАТ МЕКИЦИ НА ТЕНЕКИЯ В ПАРКА
Коментиран от #81
09:25 24.07.2026
47 Отреазвяващ
09:25 24.07.2026
48 не може да бъде
До коментар #10 от "?????":Единият въпрос е -кой вярва на западни обещания!?Може би -Путин преди 10-12 г...но някой счита ли че сега Путин ще повярва даже на една дума казана от представите на колективния Запад !?Втория въпрос е -харесва ли им на руснаците да правят някакъв съюз с Иран !2моят отговор е -изобщо не им харесва с те имат дълбоко идеологическо разногласие с тези които сега управляват Иран!?Но според мен една от причините Тръмп да се захване с Иран е че той е пречка и да се захване с Русия може би не толкова пречка а потенциална заплаха и за Израел и за района и бърка плановете за Русия!?А ако Тръмп успее да приключи с Русия ще се захване с Китай!?Единственото нещо което според мен обърква този американски план е че и в Иран и в Русия и в Китай вече знаят това!?А и други държави знаят и разбират какво ще означава това за тях!?А през ноември Тръмп най-вероятно ще загуби и двете камари на конгреса...и въпреки единството на двете партии относно Иран Русия и Китай опасността всичко да се обърка е много голяма!?И затова Тръмп има единствен ход който може да го спаси -да се договори и с Иран и с Русия и с Китай !?Но пък тогава възникват съвършено други аспекти ..не знам кой би могъл да каже какво следва и не тия които пишем във форумите.....!?Но във всички случаи Европа е губещата това е категорично и ще го разберем до половин или една година !?
09:26 24.07.2026
49 койдазнай
Всякакви други условия и компромиси са разпалване на истинска трета световна война, както навремето е бил "мирът" на Чембърлейн.
Коментиран от #53, #75
09:28 24.07.2026
50 НИКОЙ НЕ СЕ
СЛЕДВАЩИТЕ ПРЕГОВОРИ САМО С ДЕДЕКТОР НА ЛЪЖАТА
09:28 24.07.2026
51 Кой ли ви слуша лъжите
09:28 24.07.2026
52 нагли руски фантазии
Коментиран от #54, #55, #59, #62, #73
09:28 24.07.2026
53 ЩО БЕ
До коментар #49 от "койдазнай":КО ПРОТИВ ИМАШ ОСТЪКЛЯВАНЕТО НА ЛОНДОН НАПРИМЕР
ЗА ВАРНА НЕ СЕ ПРИТЕСНЯВАМ БЛИЗО Е ДО РУСИЯ АМА ЗА СОФИЯ НЕ СЪМ СИГУРЕН
09:30 24.07.2026
54 Агресора е САЩ
До коментар #52 от "нагли руски фантазии":колкото и да тролите и папагалите няколкото думички.
09:31 24.07.2026
55 Удри копейката с лопатЕто!
До коментар #52 от "нагли руски фантазии":До нассиране!
09:31 24.07.2026
56 Питам
До коментар #10 от "?????":А на източни обещания да се вярва ли. От Русия само лъжи.
09:32 24.07.2026
57 хе хе
Коментиран от #63
09:32 24.07.2026
58 Тихо пико4!
До коментар #44 от "АБВ":Не си компетентен.
Коментиран от #65
09:32 24.07.2026
59 АМА ВЕРНО ЛИ
До коментар #52 от "нагли руски фантазии":АМА СИГУРЕН ЛИ СИ
АМА ПОСЛЕ ДА НЯМА РЕВ ЩО НА БИЯТ
09:33 24.07.2026
60 Д ЕБИЛ Христов/80 проценовият
09:34 24.07.2026
61 Дон Корлеоне
09:37 24.07.2026
62 АБВ
До коментар #52 от "нагли руски фантазии":"русия е АГРЕСОР и никакви усилия от нейна страна няма да ни убедят в противното!"
Колко държави е нападнала Русия след Втората световна ? Можеш ли да изброиш ?
Колко държави са нападнали САЩ само през последните 25 години ?
Да видим кои е по-големия агресор !
Със сигурност не е Русия !
Аре, бегай !
Коментиран от #64, #66
09:37 24.07.2026
63 Хахахаха
До коментар #57 от "хе хе":Така е. И все пак, най-големия износ на украински оръжия е към раша. Всяка вечер се изнася. По въздух.
09:37 24.07.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 АБВ
До коментар #58 от "Тихо пико4!":"Не си компетентен."
Със сигурност съм високо над теб. Както казваше Джимо на Иван Костов:
"Разликата между нас двамата е два вагона книги."
09:40 24.07.2026
66 Тихо пико4!
До коментар #62 от "АБВ":Не си компетентен в областа на геополитиката.
Коментиран от #79
09:40 24.07.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 САЩ, както
09:42 24.07.2026
69 Наблюдател
До коментар #4 от "Коментарът е от Окраина":Американският преговарящ Марко Рубио, след разговори с руския външен министър Сергей Лавров, заяви, че споразуменията, обсъждани в Анкъридж, не са подходящи за Украйна и, най-вероятно, няма да ѝ паснат, затова са нужни нови идеи за разрешаване на конфликта...
След това той предложи да се търсят нови компромиси.........
Ето английски-руски речник за контекстуален превод на речите на Рубио:
1) Компромис – капитулацията на Русия
2) Нови идеи за разрешаване на конфликта – нови начини за заблуда на доверчивото политическо ръководство на Руската федерация
3) Готовността на САЩ да съдействат в преговорния процес – намерението на САЩ да продължат да нанасят удари дълбоко в руска територия с всички оръжия, налични за НАТО.
Коментиран от #71
09:45 24.07.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Зельо,
До коментар #69 от "Наблюдател":На какво си днес?
09:50 24.07.2026
72 жик так
Видяхме го при споразумението за неразширяване на нато , при Минските споразумения , че сега ли ...
09:58 24.07.2026
73 не може да бъде
До коментар #52 от "нагли руски фантазии":Този казус изисква умствени и морални предпоставки ...и това е големият проблем на русофобите желаещите лаещите и т.н.-нямат такива предпоставки!?По-рано на Запад не беше така -имаше много разумни р-ли и затова западните държави процъфтяваха но сега дойдоха на власт едни недоразумения и виждаме какво става!?Прищявките предразсъдъците емоциите основани на лични предпочитания егоизъм алчност високомерие претенции за изключителност никога не си били печеливша политика !?
09:58 24.07.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Моряка
До коментар #49 от "койдазнай":Ами тя,войната,я подпалиха американците на Майдана още през 2013 година.Защо още не са осъдени?
10:00 24.07.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 САЩ
10:01 24.07.2026
78 Артилерист
Настоящият президент на САЩ Тръмп най-цинично публично ОБЯВИ, ЧЕ МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПРАВИЛА И НОРМИ НЕ СЕ ОТНАСЯТ ЗА САЩ, ТЕ БИЛИ ЗА СЛАБАЦИ!!!
Вчера, във връзка с нареждането им да приемем самолетите им цистерни на наши летища, имаше хвалебствена ретроспекция на тези прастари самолети от 50-те години на миналия век. И най-безсрамно си признаваха колко предано им служели тези ветерани във във всичките им войни от виетнамската насам. Щото били модернизирани. Също като 60-годишния ф16, който модернизират и крепят, щото ф35 има конструкторски дефекти, които не могат да открият откакто са го пуснали в серийно производство...
Коментиран от #85, #86, #89
10:02 24.07.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Превземането
Коментиран от #90, #93, #95
10:06 24.07.2026
81 Моряка
До коментар #46 от "АБЕ ТОВА":Ами то в Одеса парка в центъра е малко паркче.И него ли ще затрият?Ако почнат да го ползват за пържене на мекици,за нула време ще го унищожат.
10:08 24.07.2026
82 Моряка
10:13 24.07.2026
83 нннн
10:18 24.07.2026
84 седесарко
10:20 24.07.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Роко
До коментар #78 от "Артилерист":Може ли да споделиш къде мога да се запозная с документа където американците обещават да разпуснат НАТО?
10:26 24.07.2026
87 Движухаров
Коментиран от #88
10:33 24.07.2026
88 Така е
До коментар #87 от "Движухаров":Само дето тролещият глу... не осъзнава, че с тролене не показва само своята трагедия, а безпомощността и отчаяността на фашизма залял запада и направил гнездо в Украйна!
Коментиран от #92, #98
10:42 24.07.2026
89 Моряка
До коментар #78 от "Артилерист":Колега,този път не си съвсем прав.Горбачов разсипа Социалистическия лагер и Варшавския договор.Но СССР го разсипаха началниците на РФ,Украйна и Беларус.За целта съставиха и подписаха Беловежкото споразуминие престъпниците Елцин,Кравчук и Шушкевич.
Коментиран от #91
10:46 24.07.2026
90 Роко
До коментар #80 от "Превземането":Преди да мислят за Славянск и Крематорск първо трябва да превземат Константиновка. Като се има предвид темповете на настъпление на руската армия (55 километра за 4,5 години или километър в месец) това което рисуваш е възможно да се случи около 2550 година. А след като умре Путин война няма да има. Зеленски е без значение за прекратяването на войната утре да умре нищо няма да се промени на негово място ще дойде друг и той ще продължи войната защото войната не я води Зеленски а украинския народ който се бори за правото си за съществуване така че без значение кой ще го води народа ще се бие.
Коментиран от #97
10:47 24.07.2026
91 Роко
До коментар #89 от "Моряка":Приятелю знаеш ли какво се празнува на 12 юни в Рассия?
Коментиран от #94
10:49 24.07.2026
92 Роко
До коментар #88 от "Така е":Приятелю ще ти издам една тайна недостъпна за теб и учителя ти другаря Гьобелс. Колкото и да повтаряте една лъжа тя никога няма да стане истина
10:52 24.07.2026
93 Моряка
До коментар #80 от "Превземането":Логично е.Но ако РФ употреби тактическо ЯО,войната ще приключи за нула време.Най вероятно така ще стане когато Сорокин смени Путин.Ако до тогава не скочи случайно от висок етаж или от хеликоптер.
10:52 24.07.2026
94 Моряка
До коментар #91 от "Роко":Нещо не мога да си спомня.Припомни ми,моля.
10:55 24.07.2026
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Моряка
До коментар #90 от "Роко":Приятелю,можеш ли да ми подскажеш от кога има украински народ и държава?
11:04 24.07.2026
98 Роко
До коментар #88 от "Така е":А да приятелю фашизмът е левичарско движение в Италия от първата половина на 20 век прекратило съществуванието си в края на ВСВ. Сегашните неофашистки (по скоро неонацистки) организации имат малко общо с него и всички до една гравитират около Москва. Бяха проведени два фашинтерна (сборище на неонацисти) организирани от хора от близкото обкръжение на Путин първият във Виена (града на Хитлер) където за наш срам участва и нашия фюрер Бялата Златка и в Санкт Петербург (града на Путин) явно за да покажат приемствеността на идеите на нацизма от Хитлер към Путин.
11:12 24.07.2026