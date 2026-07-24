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САЩ отхвърлят руските твърдения: Няма двустранно споразумение за прекратяване на войната в Украйна
  Тема: Украйна

САЩ отхвърлят руските твърдения: Няма двустранно споразумение за прекратяване на войната в Украйна

24 Юли, 2026 08:46 2 279 98

  • сащ-
  • русия-
  • украйна-
  • доналд тръмп-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин

Зеленски многократно е потвърждавал ангажимента си към мирните преговори и готовността си да прави смислени компромиси за прекратяване на войната, въпреки руските усилия да представи Украйна погрешно като непримиримата страна в мирните усилия

САЩ отхвърлят руските твърдения: Няма двустранно споразумение за прекратяване на войната в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио отхвърли руското твърдение, че Съединените щати и Русия са постигнали каквото и да е споразумение за прекратяване на войната в Украйна по време на срещата на върха в Аляска през август 2025 г.

Рубио заяви след срещата си с руския външен министър Сергей Лавров на 23 юли, че руските "предложения" на срещата на върха в Анкъридж са се провалили и че мирът ще дойде само чрез нови "концепции и идеи", които Съединените щати са готови да подкрепят, пишат от "Института за изследване на войната" (ISW).

Още новини от Украйна

Руското министерство на външните работи (МВН) заяви на 23 юли, че Лавров е потвърдил пред Рубио готовността на Русия за преговори и ангажимента ѝ към "предложенията" на САЩ, с които руският президент Владимир Путин се е съгласил на срещата на върха в Аляска.

Руските представители рутинно се позовават на предполагаемите "споразумения от Анкъридж", за да разпространяват наративи за готовността на Русия да преговаря, въпреки липсата на публични изявления след срещата на върха и неотдавнашното отхвърляне на подобни руски твърдения от страна на американските представители.

Украинският президент Володимир Зеленски продължава да потвърждава ангажимента си за мирни преговори със Съединените щати и Русия. Зеленски се срещна със специалния пратеник на САЩ за Близкия изток Стив Уиткоф и бившия старши съветник на президента на САЩ Джаред Къшнър на 22 юли и обсъдиха усилията за мирни преговори.

На 23 юли Зеленски потвърди намерението си да проведе тристранни преговори между САЩ, Украйна и Русия някъде през есента на 2026 г., но отбеляза, че ако времето зависи от него, тези разговори ще се проведат през юли 2026 г.

Зеленски многократно е потвърждавал ангажимента си към мирните преговори и готовността си да прави смислени компромиси за прекратяване на войната, въпреки руските усилия да представи Украйна погрешно като непримиримата страна в мирните усилия.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 дезинфекцията на краина

    36 21 Отговор
    ще е истинска

    Коментиран от #5, #43

    08:48 24.07.2026

  • 2 хахаха

    14 6 Отговор
    пиян кентавър геополитик?

    08:48 24.07.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    21 41 Отговор
    краставата , вторая в мире мечка толкова се ошашави с тия палежи , че не знае вече на кой свят се намира и на кой да се моли

    Коментиран от #6, #17

    08:49 24.07.2026

  • 4 Коментарът е от Окраина

    11 24 Отговор
    Що за статия
    Какво е " отхвърлил" Рубио

    САЩ и Русия са съюзници срещу глобалната кабала

    Коментиран от #69

    08:49 24.07.2026

  • 5 селяви

    37 5 Отговор

    До коментар #1 от "дезинфекцията на краина":

    Дядо Дончо искаше да спре войната, но не може, не зависи от него. И за съжаление, ще загуби изборите на есен.

    Коментиран от #40

    08:52 24.07.2026

  • 6 кой, кво

    9 5 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    а въшлиявия за баня..

    08:53 24.07.2026

  • 7 Един друг

    22 42 Отговор
    Бункерния толкова си вярваше, че отхвърли всички предложения за мир, а сега вече, притиснат от горящата Русия търси път към САЩ. Късно е либе за китка. Да приема, това което Зеленски му предлага, защото след това ще бъде още по-късно.

    Коментиран от #46

    08:53 24.07.2026

  • 8 Путин, В. В.

    19 15 Отговор
    Хубу де, тогава до последния у краинец.
    Ко толкоз...

    Коментиран от #14

    08:55 24.07.2026

  • 9 ХАЙДЕ НАПРАВЕТЕ ГО

    21 15 Отговор
    Руси. ПУТИН ПОИСКАЙ МИР ЗА ДА ЧУЕМ ВИДИМ ЩО ЩЕ КАЖЕ НАПРАВИ ЗЕЛЬО НАРКОТО, ВЗЕХА МИ ТЕРИТОРИЯ СКЪПИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ. НАРОДА БЕДЕН БЯГА НАВЪН. А ЕВРЕЙЧЕТО САМО ПРОСИ И СЕ ОБОГАТЯВА. И ЗА ТОВА ЩЕ НАМЕРИ ДОВОДИ ТЪПИ ЗА ДА НЕ СЕ СЪГЛАСИ ЗА КРАЙ НА ВОЙНАТА.

    08:57 24.07.2026

  • 10 ?????

    31 10 Отговор
    Уф.
    "Няма двустранно споразумение за прекратяване на войната в Украйна" - нека да е така щом им харесва.
    Поредното доказателство че не трябва да се вярва на западни обещания.
    Жалко все пак за обикновените украинци.
    Те ще оберат пешкира така да се каже.

    Коментиран от #16, #48, #56

    09:00 24.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ФАКТ

    7 10 Отговор
    С мека пр 0 ст таксиджия начело на държава-бензиностанция - толкова.

    09:01 24.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Отреазвяващ

    2 3 Отговор
    Гузен негонен бяга.

    09:02 24.07.2026

  • 16 Тогава що квичиш?

    6 8 Отговор

    До коментар #10 от "?????":

    За пари ли?

    Коментиран от #23

    09:03 24.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Няма смисъл от преговори

    8 16 Отговор
    Украйна сама се справя със не компетентната Руска армия и управа

    09:03 24.07.2026

  • 19 Хе хе...

    16 7 Отговор
    Също така, преди около два месеца депутат от трибуната на радата обяви официалната статистика на населението на у крайна. През 1991 недодържавата е имала 48млн жители, през 2022 е имала 41млн, към днешна дата са под 22млн включително жителите на Крим, ДНР, ЛНР, Запорожка и Херсонска области, има няма 5-6 млн човека дето бандерчетата си ги броят за у краинци.
    Найс, а?

    Коментиран от #32

    09:04 24.07.2026

  • 20 Питер Гарит!!

    8 9 Отговор
    Новото Руско ПВО се оказаха Логистичните складове на Русия

    09:04 24.07.2026

  • 21 Смех

    17 9 Отговор
    Какъв мир бе 🤣 Русия ще си вземе каквото и трябва.

    09:04 24.07.2026

  • 22 КПСС

    5 3 Отговор
    Е !

    --

    Ба !

    Майката !

    На Всичкото !

    Ако Си Беше Русея !

    Най - Вероятно !

    Нямаше !

    Да Е Така !

    09:07 24.07.2026

  • 23 Само Зельо

    10 7 Отговор

    До коментар #16 от "Тогава що квичиш?":

    квичи за пари. Къде ли заминаха всички пари и оръжия? В носа ли?

    Коментиран от #25

    09:07 24.07.2026

  • 24 А ИСТИНАТА Е

    8 10 Отговор
    Руският Амазон гори и се издига пушек.Пушекът на Духът от Анкъридж.

    09:07 24.07.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 ?????

    10 5 Отговор
    Уф.
    "Няма двустранно споразумение за прекратяване на войната в Украйна" - нека да е така щом им харесва.
    Поредното доказателство че не трябва да се вярва на западни обещания.
    Жалко все пак за обикновените украинци.
    Те ще оберат пешкира така да се каже.

    Коментиран от #36

    09:08 24.07.2026

  • 27 Бъркаш се

    8 6 Отговор

    До коментар #14 от "Убаво":

    по скоро 2.5 милиона укри са храна за червеите,и още толкова са осакатени😉

    09:08 24.07.2026

  • 28 АБВ

    15 6 Отговор
    Какво крият "Факти":
    "Михайло Драпати смята, че жителите на Русия са "нация, която заедно с ръководството си няма право на съществуване", а жителите на Донбас "в по-голямата си част" са "криминални елементи", "несъзнателно население", че много от тях искат "безплатни блага и не искат да работят". "Виждаме, че не можем да ги наречем наши съседи. Това изобщо е нация с ръководство, която няма право на съществуване. Нищо цивилизовано не се е променило там в продължение на хилядолетия - нито в манталитета, нито в имперското амбициозно поведение", заяви Драпати за Русия. "
    ЗАТОВА УКРАЙНА ТРЯБВА ДА БЪДЕ УНИЩОЖЕНА !!!

    Коментиран от #33, #35, #41

    09:10 24.07.2026

  • 29 хе хе

    6 13 Отговор
    Всеки подритва измършавялата руска мечка. Вече за РФ говорят в минало свършено време.

    09:10 24.07.2026

  • 30 Що бе?

    0 3 Отговор

    До коментар #25 от "Удри копейката с лопатЕто!":

    Питай го ти.

    09:11 24.07.2026

  • 31 Роки

    7 13 Отговор
    Руската армия, дипломация и държава стана за посмешище. "Спасибо Путину за это". Абсолютен предател излезе тоя мъник.

    09:12 24.07.2026

  • 32 Мусорчик

    4 11 Отговор

    До коментар #19 от "Хе хе...":

    И това какво идва да каже? За нормалния човек е тъжно, че една варварска държава унищожава цивилизована такава. А ти се радваш...

    09:13 24.07.2026

  • 33 Хм Хм

    4 8 Отговор

    До коментар #28 от "АБВ":

    А пък, ако прочетем мнението/думите на генерал Патън за руснаците става още по-образователно.

    Коментиран от #44

    09:16 24.07.2026

  • 34 вацев

    6 9 Отговор
    "Духът на Анкоридж" се оказа една руска пропаганда. Като всяка руска пропаганда - лъжа.
    Русия вече е неспасяема.

    09:16 24.07.2026

  • 35 Удри копейката с лопатЕто!

    5 11 Отговор

    До коментар #28 от "АБВ":

    Лъжеш!
    ЗАТОВА КОПЕЙКАТА ОБЩНОСТ ТРЯБВА ДА БЪДЕ УНИЩОЖЕНА!

    09:16 24.07.2026

  • 36 Хахахаха

    6 9 Отговор

    До коментар #26 от "?????":

    Какво споразумение е имало в Аляска бе копей? В Аляска тупин каза, че ако не му дадат Донбас, ще си я вземе по военен път. И те го оставиха да видят, дали ще си вземе Донбас. И го гледат че не може. САЩ не могат да принудят Украйна да се изтегли от територии. Няма как да стане.

    09:17 24.07.2026

  • 37 Така е

    8 1 Отговор
    Като няма черно на бяло, значи няма. Руснаците май още не са разбрали, че времето на салфетките и ръкостисканията отмина и трябва да принтират в много екземпляри

    09:17 24.07.2026

  • 38 Георги

    7 3 Отговор
    руснаците пак бяха излъгани. За пореден път.

    09:17 24.07.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 ТУДО БЕН..

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "селяви":

    А защо за съжаление. Това Деми старче ТРЕБЕ да си оди на МИГА.

    09:18 24.07.2026

  • 41 Копейкотрошач

    2 6 Отговор

    До коментар #28 от "АБВ":

    Теслата!

    09:19 24.07.2026

  • 42 реалистъ

    6 10 Отговор
    Русийката отчаяно молеше Тръмп да й реши проблема с Украйна, като принуди ръководството на страната да отстъпи. Това обаче не се случи, а дори напротив - Украйна започна да нанася ежедневно съкрушителни удари по Русия.

    09:20 24.07.2026

  • 43 АУУУУУ

    6 5 Отговор

    До коментар #1 от "дезинфекцията на краина":

    Знаете ли че Wildberries се превръща в първата логистична компания, която качва наличната стока директно в облака 🤣🤣🤣

    09:21 24.07.2026

  • 44 АБВ

    5 2 Отговор

    До коментар #33 от "Хм Хм":

    "А пък, ако прочетем мнението/думите на генерал Патън за руснаците става още по-образователно."

    На маршал Жуков в разговор с маршал Рокосовски след 9 май 1945 г. още повече.

    Коментиран от #58

    09:24 24.07.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 АБЕ ТОВА

    8 3 Отговор

    До коментар #7 от "Един друг":

    С ТЕНДЖЕРАТА НА ГЛАВАТА МАЙ РАБОТИ
    САМО ТРЯБВА ОТ ВРЕМЕ НА ВРЕМЕ ДА СЕ УДРЯ С ЧУК
    АБЕ КО СТААА С ПИРИМОГАТА В ОДЕСА
    ЗЪРНО И ОЛИО БОЛ
    ЗИМАТА УКР....ОПИТЕ ША ПЪРЖАТ МЕКИЦИ НА ТЕНЕКИЯ В ПАРКА

    Коментиран от #81

    09:25 24.07.2026

  • 47 Отреазвяващ

    1 1 Отговор
    Че кога е имало?

    09:25 24.07.2026

  • 48 не може да бъде

    6 4 Отговор

    До коментар #10 от "?????":

    Единият въпрос е -кой вярва на западни обещания!?Може би -Путин преди 10-12 г...но някой счита ли че сега Путин ще повярва даже на една дума казана от представите на колективния Запад !?Втория въпрос е -харесва ли им на руснаците да правят някакъв съюз с Иран !2моят отговор е -изобщо не им харесва с те имат дълбоко идеологическо разногласие с тези които сега управляват Иран!?Но според мен една от причините Тръмп да се захване с Иран е че той е пречка и да се захване с Русия може би не толкова пречка а потенциална заплаха и за Израел и за района и бърка плановете за Русия!?А ако Тръмп успее да приключи с Русия ще се захване с Китай!?Единственото нещо което според мен обърква този американски план е че и в Иран и в Русия и в Китай вече знаят това!?А и други държави знаят и разбират какво ще означава това за тях!?А през ноември Тръмп най-вероятно ще загуби и двете камари на конгреса...и въпреки единството на двете партии относно Иран Русия и Китай опасността всичко да се обърка е много голяма!?И затова Тръмп има единствен ход който може да го спаси -да се договори и с Иран и с Русия и с Китай !?Но пък тогава възникват съвършено други аспекти ..не знам кой би могъл да каже какво следва и не тия които пишем във форумите.....!?Но във всички случаи Европа е губещата това е категорично и ще го разберем до половин или една година !?

    09:26 24.07.2026

  • 49 койдазнай

    7 12 Отговор
    Единственият реален край на войната е пълното и безусловно изтегляне на войските на нацисткия агресор от всички украински земи и предаването на подпалвачите на тази братоубийствена война на съд!
    Всякакви други условия и компромиси са разпалване на истинска трета световна война, както навремето е бил "мирът" на Чембърлейн.

    Коментиран от #53, #75

    09:28 24.07.2026

  • 50 НИКОЙ НЕ СЕ

    11 3 Отговор
    ИНТЕРЕСУВА ВЕЧЕ КВО КАЗВА САЩ
    СЛЕДВАЩИТЕ ПРЕГОВОРИ САМО С ДЕДЕКТОР НА ЛЪЖАТА

    09:28 24.07.2026

  • 51 Кой ли ви слуша лъжите

    9 5 Отговор
    Няма по вредна страна за света от САЩ.

    09:28 24.07.2026

  • 52 нагли руски фантазии

    7 10 Отговор
    русия е АГРЕСОР и никакви усилия от нейна страна няма да ни убедят в противното!

    Коментиран от #54, #55, #59, #62, #73

    09:28 24.07.2026

  • 53 ЩО БЕ

    6 2 Отговор

    До коментар #49 от "койдазнай":

    КО ПРОТИВ ИМАШ ОСТЪКЛЯВАНЕТО НА ЛОНДОН НАПРИМЕР
    ЗА ВАРНА НЕ СЕ ПРИТЕСНЯВАМ БЛИЗО Е ДО РУСИЯ АМА ЗА СОФИЯ НЕ СЪМ СИГУРЕН

    09:30 24.07.2026

  • 54 Агресора е САЩ

    4 2 Отговор

    До коментар #52 от "нагли руски фантазии":

    колкото и да тролите и папагалите няколкото думички.

    09:31 24.07.2026

  • 55 Удри копейката с лопатЕто!

    2 7 Отговор

    До коментар #52 от "нагли руски фантазии":

    До нассиране!

    09:31 24.07.2026

  • 56 Питам

    2 9 Отговор

    До коментар #10 от "?????":

    А на източни обещания да се вярва ли. От Русия само лъжи.

    09:32 24.07.2026

  • 57 хе хе

    5 9 Отговор
    През 2026 коренно се промени войната в Украйна. С част от помощите Зеленски значително подобри украинския военно-промишлен комплекс и в момента Украйна има над 50% свръхпройзводство на оръжия, които изнася в чужбина. Така съюзниците на Киев не могат да заповядват на Зеленски да не удря обекти на руска територия. Резултата от това е виден за всички. Дори Тръмп омекна спрямо Зеленски.

    Коментиран от #63

    09:32 24.07.2026

  • 58 Тихо пико4!

    2 8 Отговор

    До коментар #44 от "АБВ":

    Не си компетентен.

    Коментиран от #65

    09:32 24.07.2026

  • 59 АМА ВЕРНО ЛИ

    9 3 Отговор

    До коментар #52 от "нагли руски фантазии":

    АМА СИГУРЕН ЛИ СИ
    АМА ПОСЛЕ ДА НЯМА РЕВ ЩО НА БИЯТ

    09:33 24.07.2026

  • 60 Д ЕБИЛ Христов/80 проценовият

    3 7 Отговор
    Русия не пабеди ли вече?

    09:34 24.07.2026

  • 61 Дон Корлеоне

    2 6 Отговор
    Хаяско осъмна ли?

    09:37 24.07.2026

  • 62 АБВ

    13 3 Отговор

    До коментар #52 от "нагли руски фантазии":

    "русия е АГРЕСОР и никакви усилия от нейна страна няма да ни убедят в противното!"

    Колко държави е нападнала Русия след Втората световна ? Можеш ли да изброиш ?
    Колко държави са нападнали САЩ само през последните 25 години ?
    Да видим кои е по-големия агресор !
    Със сигурност не е Русия !
    Аре, бегай !

    Коментиран от #64, #66

    09:37 24.07.2026

  • 63 Хахахаха

    5 5 Отговор

    До коментар #57 от "хе хе":

    Така е. И все пак, най-големия износ на украински оръжия е към раша. Всяка вечер се изнася. По въздух.

    09:37 24.07.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 АБВ

    5 3 Отговор

    До коментар #58 от "Тихо пико4!":

    "Не си компетентен."

    Със сигурност съм високо над теб. Както казваше Джимо на Иван Костов:
    "Разликата между нас двамата е два вагона книги."

    09:40 24.07.2026

  • 66 Тихо пико4!

    1 9 Отговор

    До коментар #62 от "АБВ":

    Не си компетентен в областа на геополитиката.

    Коментиран от #79

    09:40 24.07.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 САЩ, както

    6 2 Отговор
    винаги лицемерни.

    09:42 24.07.2026

  • 69 Наблюдател

    8 4 Отговор

    До коментар #4 от "Коментарът е от Окраина":

    Американският преговарящ Марко Рубио, след разговори с руския външен министър Сергей Лавров, заяви, че споразуменията, обсъждани в Анкъридж, не са подходящи за Украйна и, най-вероятно, няма да ѝ паснат, затова са нужни нови идеи за разрешаване на конфликта...

    След това той предложи да се търсят нови компромиси.........

    Ето английски-руски речник за контекстуален превод на речите на Рубио:

    1) Компромис – капитулацията на Русия
    2) Нови идеи за разрешаване на конфликта – нови начини за заблуда на доверчивото политическо ръководство на Руската федерация
    3) Готовността на САЩ да съдействат в преговорния процес – намерението на САЩ да продължат да нанасят удари дълбоко в руска територия с всички оръжия, налични за НАТО.

    Коментиран от #71

    09:45 24.07.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Зельо,

    6 2 Отговор

    До коментар #69 от "Наблюдател":

    На какво си днес?

    09:50 24.07.2026

  • 72 жик так

    7 1 Отговор
    На кравари и на европейци не може да се вярва . Нито за договори , нито за споразумения.
    Видяхме го при споразумението за неразширяване на нато , при Минските споразумения , че сега ли ...

    09:58 24.07.2026

  • 73 не може да бъде

    5 3 Отговор

    До коментар #52 от "нагли руски фантазии":

    Този казус изисква умствени и морални предпоставки ...и това е големият проблем на русофобите желаещите лаещите и т.н.-нямат такива предпоставки!?По-рано на Запад не беше така -имаше много разумни р-ли и затова западните държави процъфтяваха но сега дойдоха на власт едни недоразумения и виждаме какво става!?Прищявките предразсъдъците емоциите основани на лични предпочитания егоизъм алчност високомерие претенции за изключителност никога не си били печеливша политика !?

    09:58 24.07.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Моряка

    5 3 Отговор

    До коментар #49 от "койдазнай":

    Ами тя,войната,я подпалиха американците на Майдана още през 2013 година.Защо още не са осъдени?

    10:00 24.07.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 САЩ

    3 1 Отговор
    обективно не са в контрол на този процес за мирно уреждане на спора. Руснаците и украинците ще се разберат помежду си, но това ще отнеме години. Междувременно, като че ли войната ще продължи с нисък до среден интензитет.

    10:01 24.07.2026

  • 78 Артилерист

    8 13 Отговор
    На американците за нищо не може да им се вярва. Най-гнусната им лъжа беше когото излъгаха Горбачов, че ще разтурят НАТО, ако се разпусне Варшавския договор. После американците купиха два зимни балтона и няколко лъскави брошки на жена му и той забрави за обещанието им, но съсипа не само Варшавския договор, ами и Съветския съюз.
    Настоящият президент на САЩ Тръмп най-цинично публично ОБЯВИ, ЧЕ МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПРАВИЛА И НОРМИ НЕ СЕ ОТНАСЯТ ЗА САЩ, ТЕ БИЛИ ЗА СЛАБАЦИ!!!
    Вчера, във връзка с нареждането им да приемем самолетите им цистерни на наши летища, имаше хвалебствена ретроспекция на тези прастари самолети от 50-те години на миналия век. И най-безсрамно си признаваха колко предано им служели тези ветерани във във всичките им войни от виетнамската насам. Щото били модернизирани. Също като 60-годишния ф16, който модернизират и крепят, щото ф35 има конструкторски дефекти, които не могат да открият откакто са го пуснали в серийно производство...

    Коментиран от #85, #86, #89

    10:02 24.07.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Превземането

    0 1 Отговор
    на Славянск и Краматорск ще отнеме още няколко години. После Суми, Харков и цяла северна Украйна. Зеленски и Путин няма да приключат тази война. Евентуално техните наследници ще подпишат мир.

    Коментиран от #90, #93, #95

    10:06 24.07.2026

  • 81 Моряка

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "АБЕ ТОВА":

    Ами то в Одеса парка в центъра е малко паркче.И него ли ще затрият?Ако почнат да го ползват за пържене на мекици,за нула време ще го унищожат.

    10:08 24.07.2026

  • 82 Моряка

    3 0 Отговор
    Стоянчо да каже тежката си дума и дискусията ще завърши победоностно.Момчето много знае.Даже е бил войник!

    10:13 24.07.2026

  • 83 нннн

    1 0 Отговор
    Ми, няма. Тръмп не се е и подписвал, че ще прекрати войната в Украйна за 24 часа. Само го е казал публично около 80 пъти, но без подпис.

    10:18 24.07.2026

  • 84 седесарко

    0 0 Отговор
    че те рашките не са и твърдяяли, че след Манила и имало споразумение, какво съобщавате, словесен пълнеж в статия за нешо което няма да го има....

    10:20 24.07.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Роко

    7 0 Отговор

    До коментар #78 от "Артилерист":

    Може ли да споделиш къде мога да се запозная с документа където американците обещават да разпуснат НАТО?

    10:26 24.07.2026

  • 87 Движухаров

    7 0 Отговор
    Рашистите и русофилите са патологични лъжци и пoдлеци и това е доказано хиляди пъти. Ако Русия спазваше всички договори които е разписала... тази война нямаше никога да започне.

    Коментиран от #88

    10:33 24.07.2026

  • 88 Така е

    1 0 Отговор

    До коментар #87 от "Движухаров":

    Само дето тролещият глу... не осъзнава, че с тролене не показва само своята трагедия, а безпомощността и отчаяността на фашизма залял запада и направил гнездо в Украйна!

    Коментиран от #92, #98

    10:42 24.07.2026

  • 89 Моряка

    0 0 Отговор

    До коментар #78 от "Артилерист":

    Колега,този път не си съвсем прав.Горбачов разсипа Социалистическия лагер и Варшавския договор.Но СССР го разсипаха началниците на РФ,Украйна и Беларус.За целта съставиха и подписаха Беловежкото споразуминие престъпниците Елцин,Кравчук и Шушкевич.

    Коментиран от #91

    10:46 24.07.2026

  • 90 Роко

    1 0 Отговор

    До коментар #80 от "Превземането":

    Преди да мислят за Славянск и Крематорск първо трябва да превземат Константиновка. Като се има предвид темповете на настъпление на руската армия (55 километра за 4,5 години или километър в месец) това което рисуваш е възможно да се случи около 2550 година. А след като умре Путин война няма да има. Зеленски е без значение за прекратяването на войната утре да умре нищо няма да се промени на негово място ще дойде друг и той ще продължи войната защото войната не я води Зеленски а украинския народ който се бори за правото си за съществуване така че без значение кой ще го води народа ще се бие.

    Коментиран от #97

    10:47 24.07.2026

  • 91 Роко

    0 0 Отговор

    До коментар #89 от "Моряка":

    Приятелю знаеш ли какво се празнува на 12 юни в Рассия?

    Коментиран от #94

    10:49 24.07.2026

  • 92 Роко

    0 0 Отговор

    До коментар #88 от "Така е":

    Приятелю ще ти издам една тайна недостъпна за теб и учителя ти другаря Гьобелс. Колкото и да повтаряте една лъжа тя никога няма да стане истина

    10:52 24.07.2026

  • 93 Моряка

    0 0 Отговор

    До коментар #80 от "Превземането":

    Логично е.Но ако РФ употреби тактическо ЯО,войната ще приключи за нула време.Най вероятно така ще стане когато Сорокин смени Путин.Ако до тогава не скочи случайно от висок етаж или от хеликоптер.

    10:52 24.07.2026

  • 94 Моряка

    0 0 Отговор

    До коментар #91 от "Роко":

    Нещо не мога да си спомня.Припомни ми,моля.

    10:55 24.07.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Моряка

    0 0 Отговор

    До коментар #90 от "Роко":

    Приятелю,можеш ли да ми подскажеш от кога има украински народ и държава?

    11:04 24.07.2026

  • 98 Роко

    0 0 Отговор

    До коментар #88 от "Така е":

    А да приятелю фашизмът е левичарско движение в Италия от първата половина на 20 век прекратило съществуванието си в края на ВСВ. Сегашните неофашистки (по скоро неонацистки) организации имат малко общо с него и всички до една гравитират около Москва. Бяха проведени два фашинтерна (сборище на неонацисти) организирани от хора от близкото обкръжение на Путин първият във Виена (града на Хитлер) където за наш срам участва и нашия фюрер Бялата Златка и в Санкт Петербург (града на Путин) явно за да покажат приемствеността на идеите на нацизма от Хитлер към Путин.

    11:12 24.07.2026